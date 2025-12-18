РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10022 посетителя онлайн
Новости Дело Руслана Магамедрасулова Миндичгейт
1 849 13

Никогда не считал, что Миндич является ключевой фигурой в реализации коррупционных проектов, - Магамедрасулов

Магамедрасулов рассказал о Миндичгейте: что известно?

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов считает, что фигурант операции "Мидас" Тимур Миндич не является ключевой фигурой в выявленных коррупционных преступлениях.

Об этом он заявил в интервью УП, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Изначально наша работа касалась Министерства обороны и деятельности Карлсона в этом направлении. Именно это было основным мотивом начала расследования.

Я никогда не считал, что Миндич является ключевой фигурой в реализации всех этих проектов. Это просто невозможно с точки зрения масштаба и механики выполнения", - отметил детектив.

Магамедрасулова спросили, кто может быть ключевой фигурой в реализации выявленных коррупционных схем. 

Читайте также: "Миндичгейт", даже без публикации записей о коррупции в оборонке, уже негативно повлиял на закупки, - Николаенко

"На этом этапе я не могу этого сказать. Следствие продолжается, окончательных процессуальных решений еще не принято", - ответил он.

Также детектив НАБУ ответил, можно ли будет увидеть в материалах дела представителей высшего руководства государства.

"Я надеюсь, что да. Но есть старая и очень точная фраза: главное не то, что мы знаем, а то, что мы можем доказать.

Не все знания могут стать доказательством в суде. В материалах будут только те факты, которые мы способны доказать надлежащим образом", - подытожил он.

Читайте: Детектив НАБУ Магамедрасулов: Целью был не я, а Кривонос и Клименко

Дело Магамедрасулова

Читайте: Лубинец рассказал, что его офис проводил проверку условий содержания Магамедрасулова: Установили нарушение прав

Миндичгейт

Читайте: Подозрение детективу НАБУ Магамедрасулову подписал лично Кравченко, - ЦПК

Автор: 

коррупция (8843) Миндич Тимур (166) Магамедрасулов (65)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
прізвище головного на літеру "Зе"
показать весь комментарий
18.12.2025 10:12 Ответить
+8
Такі справи не власники цирків Шапіто роблять. А завгоспи.
показать весь комментарий
18.12.2025 10:07 Ответить
+8
Саме так. Головний аба незламний чавунояйцевий срарь 300 еврейців або ларьочник Алі-Баба. Схиляюсь до першого.
показать весь комментарий
18.12.2025 10:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Такі справи не власники цирків Шапіто роблять. А завгоспи.
показать весь комментарий
18.12.2025 10:07 Ответить
Саме так. Головний аба незламний чавунояйцевий срарь 300 еврейців або ларьочник Алі-Баба. Схиляюсь до першого.
показать весь комментарий
18.12.2025 10:10 Ответить
манагер середньої ланки..
показать весь комментарий
18.12.2025 10:11 Ответить
прізвище головного на літеру "Зе"
показать весь комментарий
18.12.2025 10:12 Ответить
Тільки проце всі мовчать...
показать весь комментарий
18.12.2025 10:13 Ответить
A Mossad?
показать весь комментарий
18.12.2025 10:19 Ответить
A Mossad все влаштовує.
показать весь комментарий
18.12.2025 11:14 Ответить
За свої з'язки з фсб не бажаєш сказати?!
показать весь комментарий
18.12.2025 10:19 Ответить
Не будет никакого суда,все это мышиная возня,одни занимаются казнокрадством,другие,за бешенные зарплаты,делают вид будто их ловят.
показать весь комментарий
18.12.2025 10:28 Ответить
Політичне дійство "Плівки Міндіча"
Вистава у трьох діях з епілогом.

Дійові особи:

1) Міндіч - власник квартири В15-2 у будинку 9-А на вул. Грушевського у Києві (де велись розмови про корупцію), продюсер і бенефіціар "Кварталу-95", багаторічний бізнес-партнер Зеленського;

2) «Деркачисти»:
- Андрій Деркач - російський резидент, агент впливу й державний зрадник;
- Тетяна Терехова (1992 р. н.) - власниця квартири В14-2 в будинку 9-А на вул. Грушевського у Києві (безпосередньо під квартирою Міндіча) - донька Андрія Деркача;
- Олена Деркач - власниця квартири в будинку 20/1-А на вул. Володимирській у Києві (бек-офіс Міндіча, де зберігається корупційний кеш) - мати Андрія Деркача;

3) Томаш Фіала - бенефіціар ПП "Фонд розвитку інформаційного простору" та ТОВ "Інформаційний центр залучення інвестицій", медіа-олігарх, власник видання "Українська правда";

4) Федір Христенко - потрійний агент ФСБ/НАБУ/СБУ, «повернувся» в Україну з Абу-Дабі, щоби свідчити проти детектива і топів НАБУ.

5) Руслан Магомедрасулов - детектив НАБУ, який нібито прослуховував Міндіча;

6) топи НАБУ/САП
- Денис Гюльмагомедов - перший заступник директора НАБУ;
- Семен Кривонос - директор НАБУ;
- Олександр Клименко - керівник САП.

Реквізит:

1) Оксана Терехова - співзасновниця ПП "Фонд розвитку інформаційного простору" - дружина Андрія Деркача;

2) «помічники Деркача»:
- Олег Пилипенко, Антон Симоненко - співзасновники ТОВ "Інформаційний центр залучення інвестицій", директори та багаторічні помічники Андрія Деркача.

ДІЯ ПЕРША:

«Деркачисти» задокументували й через Христенка передали «плівки Міндіча» Магомедрасулову. Той передав їх Гюльмагомедову, в далі - Кривоносу та Клименку. Вони «проковтнули наживку» й запустили розробку Міндіча та його «боковиків» Шурми й Чернишова. Фігуранти забігали колом і почали нервувати Зеленського.

ДІЯ ДРУГА:

Під час обшуку в Христенка «знайшли» сліди «плівок Міндіча» й показали Банковій: мовляв, біда - НАБУшники документують друга президента, а там таке… Треба вирішувати.
Банкова пред'явила претензію топам НАБУ. Ті зобразили загадковість і «непримиримість у боротьбі з корупцією»: будемо копати, не зважаючи на чини і «фламіндічів».
Зеленський психонув і дав команду зламати Раду та підпорядкувати НАБУ-САП генпрокурору Кравченку.
Почалася криза, підкріплена медіаресурсами Фіали. Яку дивом зупинив сам Зеленський, неочікувано «включивши задню». При цьому Кравченко показав себе НЕ-бійцем.

ДІЯ ТРЕТЯ:

СБУ й НАБУ смикають одне одного «за тестикули», імітуючи кволу «войнушку»: то справа Вітюка з Шилом, то справа Магомедрасулова з Гусаровим. Але без особливих проривів.
Проте рух іде «тихою сапою»: НАБУ-САП знекровлюються «тисячею дрібних порізів». Тут і Христенко, і збагачення детективів, і безглузді ДТП, і всякі Скомарови...

ЕПІЛОГ:

Класика жанру: «сірий кардинал» керує «государем» через скандал із «плівками Мельниченка Міндіча»).

Завіса.

https://pbs.twimg.com/media/G76xPiAWIAEScdL?format=png&name=900x900
показать весь комментарий
18.12.2025 10:50 Ответить
А "двушку на мацкву" теж придумав?
показать весь комментарий
18.12.2025 10:58 Ответить
Хто придумав?
показать весь комментарий
18.12.2025 11:15 Ответить
Ніколи не вважав, що Міндіч є ключовою фігурою в реалізації корупційних проєктів.
На цьому етапі я не можу цього сказати".
Що ж це: не скаже навіть того, що особисто вважає-хто на вершині айсбергу?
Чи не ті,хто разом прийшли і разом підуть?
показать весь комментарий
18.12.2025 11:36 Ответить
 
 