Никогда не считал, что Миндич является ключевой фигурой в реализации коррупционных проектов, - Магамедрасулов

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов считает, что фигурант операции "Мидас" Тимур Миндич не является ключевой фигурой в выявленных коррупционных преступлениях.

Об этом он заявил в интервью УП

Что известно?

"Изначально наша работа касалась Министерства обороны и деятельности Карлсона в этом направлении. Именно это было основным мотивом начала расследования.

Я никогда не считал, что Миндич является ключевой фигурой в реализации всех этих проектов. Это просто невозможно с точки зрения масштаба и механики выполнения", - отметил детектив.

Магамедрасулова спросили, кто может быть ключевой фигурой в реализации выявленных коррупционных схем.

"На этом этапе я не могу этого сказать. Следствие продолжается, окончательных процессуальных решений еще не принято", - ответил он.

Также детектив НАБУ ответил, можно ли будет увидеть в материалах дела представителей высшего руководства государства.

"Я надеюсь, что да. Но есть старая и очень точная фраза: главное не то, что мы знаем, а то, что мы можем доказать.

Не все знания могут стать доказательством в суде. В материалах будут только те факты, которые мы способны доказать надлежащим образом", - подытожил он.

Дело Магамедрасулова

Миндичгейт

