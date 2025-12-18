Никогда не считал, что Миндич является ключевой фигурой в реализации коррупционных проектов, - Магамедрасулов
Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов считает, что фигурант операции "Мидас" Тимур Миндич не является ключевой фигурой в выявленных коррупционных преступлениях.
Об этом он заявил в интервью УП, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Изначально наша работа касалась Министерства обороны и деятельности Карлсона в этом направлении. Именно это было основным мотивом начала расследования.
Я никогда не считал, что Миндич является ключевой фигурой в реализации всех этих проектов. Это просто невозможно с точки зрения масштаба и механики выполнения", - отметил детектив.
Магамедрасулова спросили, кто может быть ключевой фигурой в реализации выявленных коррупционных схем.
"На этом этапе я не могу этого сказать. Следствие продолжается, окончательных процессуальных решений еще не принято", - ответил он.
Также детектив НАБУ ответил, можно ли будет увидеть в материалах дела представителей высшего руководства государства.
"Я надеюсь, что да. Но есть старая и очень точная фраза: главное не то, что мы знаем, а то, что мы можем доказать.
Не все знания могут стать доказательством в суде. В материалах будут только те факты, которые мы способны доказать надлежащим образом", - подытожил он.
Дело Магамедрасулова
- Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
- СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.
- Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
- 16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
- 23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
- 15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
- 2 декабря Печерский райсуд отпустил отца детектива Магамедрасулова из СИЗО под домашний арест.
- 3 декабря Киевский апелляционный суд освободил детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова из-под стражи.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Вистава у трьох діях з епілогом.
Дійові особи:
1) Міндіч - власник квартири В15-2 у будинку 9-А на вул. Грушевського у Києві (де велись розмови про корупцію), продюсер і бенефіціар "Кварталу-95", багаторічний бізнес-партнер Зеленського;
2) «Деркачисти»:
- Андрій Деркач - російський резидент, агент впливу й державний зрадник;
- Тетяна Терехова (1992 р. н.) - власниця квартири В14-2 в будинку 9-А на вул. Грушевського у Києві (безпосередньо під квартирою Міндіча) - донька Андрія Деркача;
- Олена Деркач - власниця квартири в будинку 20/1-А на вул. Володимирській у Києві (бек-офіс Міндіча, де зберігається корупційний кеш) - мати Андрія Деркача;
3) Томаш Фіала - бенефіціар ПП "Фонд розвитку інформаційного простору" та ТОВ "Інформаційний центр залучення інвестицій", медіа-олігарх, власник видання "Українська правда";
4) Федір Христенко - потрійний агент ФСБ/НАБУ/СБУ, «повернувся» в Україну з Абу-Дабі, щоби свідчити проти детектива і топів НАБУ.
5) Руслан Магомедрасулов - детектив НАБУ, який нібито прослуховував Міндіча;
6) топи НАБУ/САП
- Денис Гюльмагомедов - перший заступник директора НАБУ;
- Семен Кривонос - директор НАБУ;
- Олександр Клименко - керівник САП.
Реквізит:
1) Оксана Терехова - співзасновниця ПП "Фонд розвитку інформаційного простору" - дружина Андрія Деркача;
2) «помічники Деркача»:
- Олег Пилипенко, Антон Симоненко - співзасновники ТОВ "Інформаційний центр залучення інвестицій", директори та багаторічні помічники Андрія Деркача.
ДІЯ ПЕРША:
«Деркачисти» задокументували й через Христенка передали «плівки Міндіча» Магомедрасулову. Той передав їх Гюльмагомедову, в далі - Кривоносу та Клименку. Вони «проковтнули наживку» й запустили розробку Міндіча та його «боковиків» Шурми й Чернишова. Фігуранти забігали колом і почали нервувати Зеленського.
ДІЯ ДРУГА:
Під час обшуку в Христенка «знайшли» сліди «плівок Міндіча» й показали Банковій: мовляв, біда - НАБУшники документують друга президента, а там таке… Треба вирішувати.
Банкова пред'явила претензію топам НАБУ. Ті зобразили загадковість і «непримиримість у боротьбі з корупцією»: будемо копати, не зважаючи на чини і «фламіндічів».
Зеленський психонув і дав команду зламати Раду та підпорядкувати НАБУ-САП генпрокурору Кравченку.
Почалася криза, підкріплена медіаресурсами Фіали. Яку дивом зупинив сам Зеленський, неочікувано «включивши задню». При цьому Кравченко показав себе НЕ-бійцем.
ДІЯ ТРЕТЯ:
СБУ й НАБУ смикають одне одного «за тестикули», імітуючи кволу «войнушку»: то справа Вітюка з Шилом, то справа Магомедрасулова з Гусаровим. Але без особливих проривів.
Проте рух іде «тихою сапою»: НАБУ-САП знекровлюються «тисячею дрібних порізів». Тут і Христенко, і збагачення детективів, і безглузді ДТП, і всякі Скомарови...
ЕПІЛОГ:
Класика жанру: «сірий кардинал» керує «государем» через скандал із «плівками
МельниченкаМіндіча»).
Завіса.
https://pbs.twimg.com/media/G76xPiAWIAEScdL?format=png&name=900x900
На цьому етапі я не можу цього сказати".
Що ж це: не скаже навіть того, що особисто вважає-хто на вершині айсбергу?
Чи не ті,хто разом прийшли і разом підуть?