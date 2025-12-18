РУС
Новости Дело Руслана Магамедрасулова
2 427 10

Детектив НАБУ Магамедрасулов: Целью был не я, а Кривонос и Клименко

Магамедрасулов рассказал о цели его задержания

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого накануне освободили из-под стражи, считает, что его задержание имело целью оказать давление на руководителей НАБУ и САП.

Об этом он рассказал в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

Задержание

По словам Магамедрасулова, его задержание осуществлялось исключительно с целью давления на НАБУ и САП.

"Мне понятно, зачем осуществлялись их мероприятия – исключительно с целью давления на НАБУ, на САП, получения важных документов, информации, попытки после этих мероприятий вербовать лиц, поскольку все сотрудники Бюро были напуганы. Многие переживали за свои семьи, за своих родителей", – рассказал он.

Детектив отметил, что многие люди были объектами его интереса со стороны документирования.

"Плюс они сформировали себе какую-то картину, что я якобы имею непосредственный контакт с руководством НАБУ и с руководством САП.

То есть в рамках своей деятельности я с ними постоянно общаюсь. И они считали, что я – какой-то центр влияния: они меня задержат, на меня надавят, и я дам какие-то якобы обличительные показания", – пояснил Магамедрасулов.

"Вы же понимаете, что я не был конечной целью. Главными целями были Семен Юрьевич Кривонос и Александр Васильевич Клименко. Они должны были получить над ними контроль. Я был просто для них еще одним инструментом достижения цели", - добавил детектив.

Дело Магамедрасулова

НАБУ (4793) САП (2379) Кривонос Семен (91) Клименко Александр САП (55) Магамедрасулов (65)
+4
закінчуйте театр, вже досить
вас захистили картонками то працюйте, ледачо!!!

ДЕ ПІДОЗРА ДЕРМАКУ????
ЦЕ ПЕРШЕ
18.12.2025 09:09 Ответить
+3
Вот дмаю: у Зеленского совесть есть?🙁
18.12.2025 09:09 Ответить
+2
людина під слідством кинулась роздавати інтер'в'ю "зацікавленим" слухачам! що ж це за "організацію" створили на території України - результатів за 10 років "роботи" 0(зеро)! вищі керівники НЕОДНОРАЗОВО були помічені в КОРУПЦІЙНИХ діях (Ситник, Холодницький) співробітники замість боротьби з корупцією зливають "плівки" "КОЛИ ТРЕБА" та "КОМУ ТРЕБА" і роздають інтерв'ю про їхню "успішну" "боротьбу з корупцією"!
18.12.2025 09:11 Ответить
Для розумово недорозвинених, які навіть державну мову не подужали, доповідаю: у 2016 ******* дала вичерпну відповідь на це в Юрмалі, назвавши Україну проституткою. Ось які в нього сором і совість. Дебільний руцкомірний клоун.
18.12.2025 09:55 Ответить
Стандартна дитяча поведінка. Як що хочеш щоб тебе не сварили кажеш а що я, дивиться он інші....
18.12.2025 09:42 Ответить
Пленки на стол,все,хватит прятать от общества преступления этих фигурантов.
18.12.2025 09:41 Ответить
Солдати-коментатори Вад УА і Артист з попелищ!
Сходіть на "УП" і почитайте інтерв'ю.
18.12.2025 09:46 Ответить
навіщо? ЩО він мені може розповісти? про торгівлю коноплею його батьком? про "корупціонера" Єрмака? ЧОМУ замість роботи я маю вислуховувати на ангажованій "УП" "припущення" цього "детектива"? ДЕ АРЕСТИ??? ДЕ РЕЗУЛЬТАТИ???
18.12.2025 09:55 Ответить
"Солдаті-коментатори"_____у мене син солдат з 2023 року! мій статус - пенсіонер!
18.12.2025 10:00 Ответить
 
 