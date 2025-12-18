Детектив НАБУ Магамедрасулов: Целью был не я, а Кривонос и Клименко
Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого накануне освободили из-под стражи, считает, что его задержание имело целью оказать давление на руководителей НАБУ и САП.
Об этом он рассказал в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.
Задержание
По словам Магамедрасулова, его задержание осуществлялось исключительно с целью давления на НАБУ и САП.
"Мне понятно, зачем осуществлялись их мероприятия – исключительно с целью давления на НАБУ, на САП, получения важных документов, информации, попытки после этих мероприятий вербовать лиц, поскольку все сотрудники Бюро были напуганы. Многие переживали за свои семьи, за своих родителей", – рассказал он.
Детектив отметил, что многие люди были объектами его интереса со стороны документирования.
"Плюс они сформировали себе какую-то картину, что я якобы имею непосредственный контакт с руководством НАБУ и с руководством САП.
То есть в рамках своей деятельности я с ними постоянно общаюсь. И они считали, что я – какой-то центр влияния: они меня задержат, на меня надавят, и я дам какие-то якобы обличительные показания", – пояснил Магамедрасулов.
"Вы же понимаете, что я не был конечной целью. Главными целями были Семен Юрьевич Кривонос и Александр Васильевич Клименко. Они должны были получить над ними контроль. Я был просто для них еще одним инструментом достижения цели", - добавил детектив.
Дело Магамедрасулова
- Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
- СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.
- Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
- 16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
- 23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
- 15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
- 2 декабря Печерский райсуд отпустил отца детектива Магамедрасулова из СИЗО под домашний арест.
- 3 декабря Киевский апелляционный суд освободил детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова из-под стражи.
