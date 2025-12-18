Детектив НАБУ Магамедрасулов: Целью был не я, а Кривонос и Клименко

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого накануне освободили из-под стражи, считает, что его задержание имело целью оказать давление на руководителей НАБУ и САП.

Об этом он рассказал в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

Задержание

По словам Магамедрасулова, его задержание осуществлялось исключительно с целью давления на НАБУ и САП.

"Мне понятно, зачем осуществлялись их мероприятия – исключительно с целью давления на НАБУ, на САП, получения важных документов, информации, попытки после этих мероприятий вербовать лиц, поскольку все сотрудники Бюро были напуганы. Многие переживали за свои семьи, за своих родителей", – рассказал он.

Детектив отметил, что многие люди были объектами его интереса со стороны документирования.

"Плюс они сформировали себе какую-то картину, что я якобы имею непосредственный контакт с руководством НАБУ и с руководством САП.

То есть в рамках своей деятельности я с ними постоянно общаюсь. И они считали, что я – какой-то центр влияния: они меня задержат, на меня надавят, и я дам какие-то якобы обличительные показания", – пояснил Магамедрасулов.

"Вы же понимаете, что я не был конечной целью. Главными целями были Семен Юрьевич Кривонос и Александр Васильевич Клименко. Они должны были получить над ними контроль. Я был просто для них еще одним инструментом достижения цели", - добавил детектив.

Дело Магамедрасулова

