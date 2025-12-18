Детектив НАБУ Магамедрасулов: Ціллю був не я, а Кривонос та Клименко

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого напередодні звільнили з-під варти, вважає, що його затримання мало на меті тиск на очільників НАБУ та САП.

Про це він розповів в інтерв'ю УП, передає Цензор.НЕТ.

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Затримання

За словами Магамедрасулова, його затримання здійснювалося виключно з метою тиску на НАБУ та САП.

"Мені зрозуміло, навіщо здійснювалися їхні заходи – виключно з метою тиску на НАБУ, на САП, отримання важливих документів, інформації, намагання після цих заходів вербувати осіб, оскільки всі працівники Бюро були налякані. Багато хто хвилювався за свої родини, за своїх батьків", - розповів він.

Детектив зазначив, що багато людей були об'єктами його зацікавленості з боку документування.

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"Плюс вони сформували собі таку якусь картину, що я начебто маю безпосередній контакт з керівництвом НАБУ і з керівництвом САП.

Тобто в межах своєї діяльності я з ними постійно комунікую. І вони вважали, що я – якийсь такий центр впливу: вони мене затримають, на мене натиснуть, і я дам якісь начебто викривальні покази", - пояснив Магамедрасулов.

"Ви ж розумієте, що я не був кінцевою метою. Головні цілі були Семен Юрійович Кривонос і Олександр Васильович Клименко. Вони повинні були над ними отримати контроль. Я був просто для них ще одним інструментом досягнення цілі", - додав детектив.

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Справа Магамедрасулова

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