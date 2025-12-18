Детектив НАБУ Магамедрасулов: Ціллю був не я, а Кривонос та Клименко
Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого напередодні звільнили з-під варти, вважає, що його затримання мало на меті тиск на очільників НАБУ та САП.
Про це він розповів в інтерв'ю УП, передає Цензор.НЕТ.
Затримання
За словами Магамедрасулова, його затримання здійснювалося виключно з метою тиску на НАБУ та САП.
"Мені зрозуміло, навіщо здійснювалися їхні заходи – виключно з метою тиску на НАБУ, на САП, отримання важливих документів, інформації, намагання після цих заходів вербувати осіб, оскільки всі працівники Бюро були налякані. Багато хто хвилювався за свої родини, за своїх батьків", - розповів він.
Детектив зазначив, що багато людей були об'єктами його зацікавленості з боку документування.
"Плюс вони сформували собі таку якусь картину, що я начебто маю безпосередній контакт з керівництвом НАБУ і з керівництвом САП.
Тобто в межах своєї діяльності я з ними постійно комунікую. І вони вважали, що я – якийсь такий центр впливу: вони мене затримають, на мене натиснуть, і я дам якісь начебто викривальні покази", - пояснив Магамедрасулов.
"Ви ж розумієте, що я не був кінцевою метою. Головні цілі були Семен Юрійович Кривонос і Олександр Васильович Клименко. Вони повинні були над ними отримати контроль. Я був просто для них ще одним інструментом досягнення цілі", - додав детектив.
Справа Магамедрасулова
- Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
- СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
- Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
- 16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
- 23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.
- 15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.
- 2 грудня Печерський райсуд відпустив батька детектива Магамедрасулова з СІЗО під домашній арешт.
- 3 грудня Київський апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вас захистили картонками то працюйте, ледачо!!!
ДЕ ПІДОЗРА ДЕРМАКУ????
ЦЕ ПЕРШЕ