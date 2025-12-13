НАБУ спочатку планувало операції "Мідас" щодо викриття корупції в Міноборони, - Магамедрасулов
Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов заявив про мету реалізації операції "Мідас" з викриття корупційної схеми у сфері енергетики. Спочатку ця та інші справи планувалися стосовно Міністерства оборони.
Про це він розповів в інтерв'ю Центру протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
Розслідування щодо Міноборони
За його словами, є "певні ознаки", які пов'язують фігурантів "Мідаса" з оборонною сферою.
"Взагалі, перша мета реалізації всіх цих проєктів, в тому числі "Мідаса", була саме документування корупцій в Міноборони. Там є певні ознаки, які пов'язують цих осіб в межах якраз цієї діяльності", - розповів Магамедрасулов.
Детектив НАБУ нагадав, що він лише нещодавно вийшов з СІЗО після п'яти місяців перебування під вартою: "Я навіть не мав [ще можливості] нормально сісти з моїми колегами й прокомунікувати по цьому кейсу і зрозуміти, що ми там документували, крім "Мідаса".
Однак Магамедрасулов упевнений, що "якщо там [у матеріалах] щось є, то воно в будь-якому разі буде реалізовано".
Що передувало
- Раніше прокурор САП заявив, що Міндіч впливав, зокрема, на Умєрова, який обіймав посаду міністра оборони.
- Згодом Умєров відкинув ці заяви.
Справа Магамедрасулова
- Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
- СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
- Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
- 16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
- 23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.
- 15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.
- 2 грудня Печерський райсуд відпустив батька детектива Магамедрасулова з СІЗО під домашній арешт.
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