НАБУ спочатку планувало операції "Мідас" щодо викриття корупції в Міноборони, - Магамедрасулов

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов заявив про мету реалізації операції "Мідас" з викриття корупційної схеми у сфері енергетики. Спочатку ця та інші справи планувалися стосовно Міністерства оборони.

Про це він розповів в інтерв'ю Центру протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

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Розслідування щодо Міноборони

За його словами, є "певні ознаки", які пов'язують фігурантів "Мідаса" з оборонною сферою.

"Взагалі, перша мета реалізації всіх цих проєктів, в тому числі "Мідаса", була саме документування корупцій в Міноборони. Там є певні ознаки, які пов'язують цих осіб в межах якраз цієї діяльності", - розповів Магамедрасулов.

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Детектив НАБУ нагадав, що він лише нещодавно вийшов з СІЗО після п'яти місяців перебування під вартою: "Я навіть не мав [ще можливості] нормально сісти з моїми колегами й прокомунікувати по цьому кейсу і зрозуміти, що ми там документували, крім "Мідаса".

Однак Магамедрасулов упевнений, що "якщо там [у матеріалах] щось є, то воно в будь-якому разі буде реалізовано".

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Що передувало

Раніше прокурор САП заявив, що Міндіч впливав, зокрема, на Умєрова, який обіймав посаду міністра оборони.

Згодом Умєров відкинув ці заяви.

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Справа Магамедрасулова

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