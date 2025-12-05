Детектива НАБУ Гусарова, якого підозрюють в держзраді, залишили під вартою

Фото: Суспільне Новини/Олексій Арунян

Шевченківський районний суд Києва під час засідання 5 грудня відхилив клопотання про звільнення з СІЗО детектива закритого підрозділу НАБУ "Д-2" Віктора Гусарова. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне та Центр протидії корупції.

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Звинувачення у держзраді

Віктора Гусарова підозрюють у передачі даних із закритої бази МВС АРМОР (інформаційно-пошукова система МВС України для розшуку осіб, - ред.) з 2012 по 2015 роки Дмитру Іванцову.

Іванцов був охоронцем колишнього президента-втікача Віктора Януковича та служив в Управлінні державної служби охорони. Слідство стверджує, що Гусаров знав про втечу Іванцова до тимчасово окупованого Криму у 2014 році, але все одно передавав йому дані.

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Адвокатка Віктора Гусарова Олена Сторожук стверджувала на засіданні суду, що він визнає надсилання даних з АРМОР до Іванцова.

За її словами, метою надавання даних були перевірки Іванцовим людей "для його роботи". Також Гусаров не знав, що Іванцов у 2014 році втік у Крим та продовжував надсилати дані, адже вважав його "чинним співробітником УДО". Ці слова Гусарова підтвердила перевірка на детекторі брехні ще у 2024 році, стверджувала адвокатка.

Захист пов'язує арешт Гусарова з тиском на НАБУ

Крім того, за словами Сторожук, СБУ досі не оголошувала Іванцову підозру в співпраці з Росією, тому й звинувачення на адресу Гусарова також є безпідставними.

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Захист вважає, що Гусарова було заарештовано під вигаданим приводом для тиску на НАБУ. Адвокатка попросила відпустили свого підзахисного під нічний домашній арешт або під особисте зобов'язання з’являтися до суду й слідчих.

Прокурор Руслан Іжук наполягав, що підозра обґрунтована й просив залишити Гусарова під вартою. За його словами, наразі слідство "перевіряє інформацію про мережу російських агентів, до якої може бути причетний Гусаров", і тому випускати його передчасно. Заслухавши сторони слідчий суддя залишив детектива під вартою.

У ЦПК повідомили, що підтримати Гусарова прийшли родичі й колеги, зокрема, батько детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Сентябр, якого теж раніше було заарештовано, й звільнено під домашній арешт цього тижня.

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