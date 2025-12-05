Детектива НАБУ Гусарова, подозреваемого в госизмене, оставили под стражей

Фото: Суспільне Новини/Олексій Арунян

Шевченковский районный суд Киева во время заседания 5 декабря отклонил ходатайство об освобождении из СИЗО детектива закрытого подразделения НАБУ "Д-2" Виктора Гусарова. Его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщаетЦензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне и Центр противодействия коррупции.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обвинение в государственной измене

Виктора Гусарова подозревают в передаче данных из закрытой базы МВД АРМОР (информационно-поисковая система МВД Украины для розыска лиц, - ред.) с 2012 по 2015 годы Дмитрию Иванцову.

Иванцов был охранником бывшего президента-беглеца Виктора Януковича и служил в Управлении государственной службы охраны. Следствие утверждает, что Гусаров знал о бегстве Иванцова во временно оккупированный Крым в 2014 году, но все равно передавал ему данные.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуге народа" Скороход, ее помощнику и сообщнику сообщили о подозрении, - НАБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Адвокат Виктора Гусарова Елена Сторожук утверждала на заседании суда, что он признает отправку данных из АРМОР Иванцову.

По ее словам, целью предоставления данных были проверки Иванцовым людей "для его работы". Также Гусаров не знал, что Иванцов в 2014 году сбежал в Крым и продолжал отправлять данные, поскольку считал его "действующим сотрудником УДО". Эти слова Гусарова подтвердила проверка на детекторе лжи еще в 2024 году, утверждала адвокат.

Защита связывает арест Гусарова с давлением на НАБУ

Кроме того, по словам Сторожук, СБУ до сих пор не объявляла Иванцову подозрение в сотрудничестве с Россией, поэтому и обвинения в адрес Гусарова также являются безосновательными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шабунин показал условия содержания в камере СИЗО детектива НАБУ Магамедрасулова. ФОТО

Защита считает, что Гусаров был арестован под вымышленным предлогом для давления на НАБУ. Адвокат попросила отпустить своего подзащитного под ночной домашний арест или под личное обязательство являться в суд и к следователям.

Прокурор Руслан Ижук настаивал, что подозрение обосновано, и просил оставить Гусарова под стражей. По его словам, в настоящее время следствие "проверяет информацию о сети российских агентов, к которой может быть причастен Гусаров", и поэтому выпускать его преждевременно. Заслушав стороны, следственный судья оставил детектива под стражей.

В ЦПК сообщили, что поддержать Гусарова пришли родственники и коллеги, в частности, отец детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Сентябр, который также ранее был арестован и освобожден под домашний арест на этой неделе.

Читайте также: СБУ лжет об обыске у экс-детектива НАБУ в рамках злоупотреблений на "Укрзалізниці", - Шабунин