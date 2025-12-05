РУС
"Слуге народа" Скороход, ее помощнику и сообщнику сообщили о подозрении, - НАБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Разоблачена народная депутат Украины в подстрекательстве к даче взятки

Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.

По данным следствия, участники этой группировки предложили представителю бизнеса за 250 тыс. долларов США организовать наложение санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины на компанию-конкурента, передает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

Как установило расследование, депутат привлекла к "схеме" своего помощника и нескольких посредников, один из которых отвечал за получение взятки.

По материалам дела, во время переговоров о сумме и сроках передачи неправомерной выгоды фигуранты согласились разделить выплаты на два транша.

Для своей перестраховки и гарантированного взыскания всей суммы неправомерной выгоды представителю компании указали написать расписку о якобы заимствовании средств.

Сотрудники СБУ и НАБУ задокументировали факт получения посредником первой части взятки на сумму 125 тыс. долларов США прямо в центре Киева.

После получения транша "клиенту" сообщили, что эту часть якобы передадут должностным лицам СНБО.

Впрочем, ни членам СНБО, ни другим должностным лицам средства так и не передали, поскольку фигуранты не смогли найти лицо, которое согласилось бы совершить незаконные действия.

Во время обысков по местам работы и проживания народной избранницы и ее сообщников обнаружены доказательства преступной деятельности.

На основании доказательной базы, собранной сотрудниками СБУ, НАБУ и САП, участникам группировки сообщено о подозрении - подбуждение к предоставлению должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, действий с использованием служебного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Читайте также: "Слуга народа" Скороход прокомментировала обыски у нее дома: Вижу в этом прямое давление на оппозицию

Обыск у Анны Скороход

5 декабря утром стало известно, что НАБУ, САП и СБУ проводят обыски у нардепа Анны Скороход. Ее подозревают в вымогательстве $250 тыс. взятки вместе с сообщниками.

Миндичгейт

Читайте: "Слуга" Скороход фигурирует на "пленках Миндача", - Кудрицкий

НАБУ СБУ САП Скороход Анна
+20
Де підозра єрмаку, галущенку, проніну?
05.12.2025 16:14 Ответить
+19
і помічнику єрмака зеленському
05.12.2025 16:16 Ответить
+5
То фсьо Порошенко підкинув!
05.12.2025 16:17 Ответить
Де підозра єрмаку, галущенку, проніну?
05.12.2025 16:14 Ответить
і помічнику єрмака зеленському
05.12.2025 16:16 Ответить
Дивна історія - ЄРМАК подав у відставку???

от що нарив ШІ У ВІДПОВІДЬ НА МОЄ ПИТАННЯ

Так: керівник Офісу Президента *не має окремого юридичного права вимагати звільнення «за власним бажанням», бо його статус - не державна служба.**

Пояснюю:

1️⃣ Це не державна служба

Керівник ОПУ не є держслужбовцем.

А отже, на нього не поширюється стаття 38 Кодексу законів про працю та стаття 86 Закону «Про державну службу», де передбачено право працівника/держслужбовця в односторонньому порядку розірвати трудові відносини «за власним бажанням».

2️⃣ Це - політична посада, яка існує лише внаслідок волі Президента
05.12.2025 16:23 Ответить
АЛЕ ЄРМАК ЗАВДЯКИ СВОЄМУ КЕРІВНИЦТВУ ВОВКОЮ ОТРИМАВ КУЧУ державних ПОСАД !!!
Й що зараз?
Оскільки вовка задовольнив лиш одне його власне бажання (незаконно подане) , ну шаб НЄ ПОРТІТЬ РЄПУТАЦІЮ...
ТО З ОСТАННІХ посад його хер прибереш якщо немає відкритої справи .
05.12.2025 16:28 Ответить
Так я це давно знаю і без ШІ
05.12.2025 16:28 Ответить
мені хотілось отримати за пунктами вивірену відповідь про те, що вовка порушував НЕЄДІНАЖДИ навіть трудовий кодекс . Так просто...
05.12.2025 16:37 Ответить
А що для нього законодавство, якщо він у день інавгурації порушив Конституцію!
05.12.2025 16:39 Ответить
Це тільки мені нагадує від справ НАБУ та інших САП -"тут іграєм , а тут сільодку Скорооход заворачіваєм"?
05.12.2025 16:40 Ответить
**** продажна, а скільки піарилася смертю Полякова , дитину котрого носила під серцем ...
05.12.2025 16:15 Ответить
А давайте не будемо судити, щоб судимі не були
05.12.2025 17:11 Ответить
Гоолос зовсім не її
05.12.2025 16:16 Ответить
Норм.Схеми,відкати..навіщо?Можна просто напросто кидаловом займатися
05.12.2025 16:16 Ответить
Чебурек був на перемовинах - тому передати не встигли, не було кому?
05.12.2025 16:16 Ответить
То фсьо Порошенко підкинув!
05.12.2025 16:17 Ответить
Так. На банкнотах був цукор...
05.12.2025 16:25 Ответить
05.12.2025 17:01 Ответить
Виглядає як провокація СБУ, вони великі майстри цієї справи.
05.12.2025 16:17 Ответить
дядь, не туда.
05.12.2025 16:44 Ответить
Зе депутат -слуга Народу!!!
05.12.2025 16:21 Ответить
Взагалі то ні.

5 листопада 2019 року виключена з фракції Слуга народу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-18 [18]

28 лютого 2020 року знову публічно заявила про «оплати в конвертах» народним депутатам фракції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуга народу». За її словами, простий депутат отримує 5 000 доларів США, за керівні посади у фракції депутати мають по 15 000 доларів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-19 [19]

3 липня 2020 Анна Скороход увійшла до депутатської групи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «За майбутнє».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-20 [20]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-21 [21]
05.12.2025 16:33 Ответить
А, ну тоді все міняє звісно, "слуги хароші" - а Скороход нікому не "заносила")))))
05.12.2025 16:45 Ответить
Не люблю маніпуляцій з назвами.
05.12.2025 16:56 Ответить
от тобі і рада безпеки-це вже якась інша рада-кримінальна
05.12.2025 16:22 Ответить
Правдоруба і борчиню проти корупції Скорохід саму роблять корупціонеркою. Якась стрьомна схема. Схоже на підставу.

Що там з Мухамедрасуловим? Хто буде платити йому компенсацію за місяці під вартою? Зєля? Чи Єрмак?

Зєлю геть. Вибори
05.12.2025 16:22 Ответить
ти в окоп понесеш чи Мелітополь бюлєтні?
05.12.2025 16:46 Ответить
Легко
05.12.2025 17:07 Ответить
Тільки до чого тут Мелітопіль? Окуповані теріторії не голосують
05.12.2025 17:08 Ответить
НАБУ й карти в руки - нехай розмотує - де підозра Єрмаку - сказали А - потрібно й Б
05.12.2025 16:23 Ответить
Ермаку нема за що. У Єрмака під час обшуку знайшли ляльку-вуду та предмети для ритуалів Джерело: https://censor.net/ua/n3588881
05.12.2025 16:32 Ответить
Астанавитесь !!!!

скоро не залишиться депутатів у ВР. А виборів не буде до закінчення війни
05.12.2025 16:27 Ответить
нєа))) вони автоматом поповнюються)))
05.12.2025 16:47 Ответить
чому не державною ?
05.12.2025 16:29 Ответить
Цензор навмистно спотворюе факти?
Анну Скороход у 2019 році було обрано нардепкою від "Слуги народу", проте того ж року її виключили із фракції.У липні 2020 вона увійшла до депутатської групи "За майбутнє". Джерело: https://censor.net/ua/n3588856
05.12.2025 16:30 Ответить
"бувших" не буває. Це раз. Два - заносила вона певно не членам керуючій партії , а мєлкій сошці для вирішення питань, ага
05.12.2025 16:48 Ответить
"бувших" не буває? Так Сiрьожа Лещенко все ще Евросолидарец? А Гончаренко та Той-чiе-iм'я-починяется-з-П все щн ригi? Або этасвасемдругое?
05.12.2025 16:57 Ответить
Вона прийшла від вовеной партії-факт?А це головне.
05.12.2025 17:00 Ответить
Одна банда пресує іншу банду.
05.12.2025 16:32 Ответить
Данія суттєво скоротить військову підтримку України

Починаються перші наслідки. І не стільки самої корупції, скільки, наприклад того, як підло і нагло випустили міндича.
05.12.2025 16:33 Ответить
А єрмаку з міндічами і всій банді.теж пред'явили підозри? Чи це інше?
05.12.2025 16:34 Ответить
норм така депутатка ..бабло ..зброя..

а населенню короткоствольну зась ..
05.12.2025 16:37 Ответить
депутат України аня скороход "все что я могу сделать это нанять пацанов которые вас в переулке ******"

я просто в жаху від того зельоного дна де ми є (((
05.12.2025 16:40 Ответить
ВАЖНО, чтобы Скороход не сделала скоро ноги к югу...
05.12.2025 16:41 Ответить
О "Баночка Джину". Відіспешся хоч
05.12.2025 16:43 Ответить
Давно кажу,у нас корупція через бідність,зарплати треба підняти у 6-8 разів депутатам і іншим чиновникам.Гроші можна забрати у військових,якщо сержант Максим не хоче воювати за 20 к гривень,то держава нічого не втратить якщо заплатить 15 к,і поділиться з слугами.
05.12.2025 16:45 Ответить
от чомусь комусь підозра вручається "не відходячи від каси" а хтось із подєльників Зєлі може спокійно від'їхати до Ізраілю, уйті в лєс, чи послом у "тепле місце" або "на фронт", поближче до кухні-штабу, а може навіть у "закарпатсько-мальдівський котел"...
05.12.2025 16:51 Ответить
З чього редактори "цензору" пишуть що вона з "слуг".Вона давно перебігла до банди "за майбутне" ще у 2020р.Спонсурував цю шоблу "чесний" впливовий бізнесмен І.В.К.Доречі вся шобла,за вийнятком одного проголосувала за бюджет,де "кинули" ВСУ с заплатами.Не кажучі про 4млрд на кацапсько-алігархичний "дебіломарафон" і позитивним блохерам від влади.
05.12.2025 17:04 Ответить
Та в нас куди не копни,всюди крадуть,від старости села і вище,але це не на часі
05.12.2025 17:15 Ответить
дрібних мух ловлять, але досі немає підозри ані Єрмаку, ані Умєрову, ані Галущенку ... Що за цирк???
05.12.2025 17:18 Ответить
 
 