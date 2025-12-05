"Слуге народа" Скороход, ее помощнику и сообщнику сообщили о подозрении, - НАБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.

По данным следствия, участники этой группировки предложили представителю бизнеса за 250 тыс. долларов США организовать наложение санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины на компанию-конкурента, передает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

Как установило расследование, депутат привлекла к "схеме" своего помощника и нескольких посредников, один из которых отвечал за получение взятки.

По материалам дела, во время переговоров о сумме и сроках передачи неправомерной выгоды фигуранты согласились разделить выплаты на два транша.

Для своей перестраховки и гарантированного взыскания всей суммы неправомерной выгоды представителю компании указали написать расписку о якобы заимствовании средств.

Сотрудники СБУ и НАБУ задокументировали факт получения посредником первой части взятки на сумму 125 тыс. долларов США прямо в центре Киева.

После получения транша "клиенту" сообщили, что эту часть якобы передадут должностным лицам СНБО.

Впрочем, ни членам СНБО, ни другим должностным лицам средства так и не передали, поскольку фигуранты не смогли найти лицо, которое согласилось бы совершить незаконные действия.

Во время обысков по местам работы и проживания народной избранницы и ее сообщников обнаружены доказательства преступной деятельности.

На основании доказательной базы, собранной сотрудниками СБУ, НАБУ и САП, участникам группировки сообщено о подозрении - подбуждение к предоставлению должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, действий с использованием служебного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Обыск у Анны Скороход

5 декабря утром стало известно, что НАБУ, САП и СБУ проводят обыски у нардепа Анны Скороход. Ее подозревают в вымогательстве $250 тыс. взятки вместе с сообщниками.

