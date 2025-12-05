"Слуге народа" Скороход, ее помощнику и сообщнику сообщили о подозрении, - НАБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.
По данным следствия, участники этой группировки предложили представителю бизнеса за 250 тыс. долларов США организовать наложение санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины на компанию-конкурента, передает Цензор.НЕТ.
Детали расследования
Как установило расследование, депутат привлекла к "схеме" своего помощника и нескольких посредников, один из которых отвечал за получение взятки.
По материалам дела, во время переговоров о сумме и сроках передачи неправомерной выгоды фигуранты согласились разделить выплаты на два транша.
Для своей перестраховки и гарантированного взыскания всей суммы неправомерной выгоды представителю компании указали написать расписку о якобы заимствовании средств.
Сотрудники СБУ и НАБУ задокументировали факт получения посредником первой части взятки на сумму 125 тыс. долларов США прямо в центре Киева.
После получения транша "клиенту" сообщили, что эту часть якобы передадут должностным лицам СНБО.
Впрочем, ни членам СНБО, ни другим должностным лицам средства так и не передали, поскольку фигуранты не смогли найти лицо, которое согласилось бы совершить незаконные действия.
Во время обысков по местам работы и проживания народной избранницы и ее сообщников обнаружены доказательства преступной деятельности.
На основании доказательной базы, собранной сотрудниками СБУ, НАБУ и САП, участникам группировки сообщено о подозрении - подбуждение к предоставлению должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, действий с использованием служебного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
Обыск у Анны Скороход
5 декабря утром стало известно, что НАБУ, САП и СБУ проводят обыски у нардепа Анны Скороход. Ее подозревают в вымогательстве $250 тыс. взятки вместе с сообщниками.
Миндичгейт
- 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции. Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Действующий министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
- 1 декабря
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения совладельцу студии "Квартал-95" Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.
от що нарив ШІ У ВІДПОВІДЬ НА МОЄ ПИТАННЯ
✅ Так: керівник Офісу Президента *не має окремого юридичного права вимагати звільнення «за власним бажанням», бо його статус - не державна служба.**
Пояснюю:
1️⃣ Це не державна служба
Керівник ОПУ не є держслужбовцем.
А отже, на нього не поширюється стаття 38 Кодексу законів про працю та стаття 86 Закону «Про державну службу», де передбачено право працівника/держслужбовця в односторонньому порядку розірвати трудові відносини «за власним бажанням».
2️⃣ Це - політична посада, яка існує лише внаслідок волі Президента
Й що зараз?
Оскільки вовка задовольнив лиш одне його власне бажання (незаконно подане) , ну шаб НЄ ПОРТІТЬ РЄПУТАЦІЮ...
ТО З ОСТАННІХ посад його хер прибереш якщо немає відкритої справи .
5 листопада 2019 року виключена з фракції Слуга народу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-18 [18]
28 лютого 2020 року знову публічно заявила про «оплати в конвертах» народним депутатам фракції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуга народу». За її словами, простий депутат отримує 5 000 доларів США, за керівні посади у фракції депутати мають по 15 000 доларів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-19 [19]
3 липня 2020 Анна Скороход увійшла до депутатської групи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «За майбутнє».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-20 [20]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-21 [21]
Що там з Мухамедрасуловим? Хто буде платити йому компенсацію за місяці під вартою? Зєля? Чи Єрмак?
Зєлю геть. Вибори
скоро не залишиться депутатів у ВР. А виборів не буде до закінчення війни
Починаються перші наслідки. І не стільки самої корупції, скільки, наприклад того, як підло і нагло випустили міндича.
а населенню короткоствольну зась ..
я просто в жаху від того зельоного дна де ми є (((