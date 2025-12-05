РУС
6 652 44

У экс-"слуги" Скороход проводят обыски: подозревают в вымогательстве $250 тыс. взятки, - СМИ

Обыски у нардепа Скороход: подозревают в взяточничестве

СБУ, НАБУ и САП в Киеве разоблачили группу, которую возглавляла нардеп Анна Скороход. Парламентария подозревают в получении взятки.

Об этом УП пишет со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Сейчас у нардепа от депутатской группы "За будущее" проводят обыски.

"Задокументировано, как парламентарий вместе с сообщниками вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов США", - пишет издание.

Впоследствии в НАБУ подтвердили обыск:

НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Детали – позже.

Что предшествовало?

Напомним, Анна Скороход была членом фракции "Слуга народа", однако 15 ноября 2019 года ее исключили.

взятка (6260) обыск (1969) Скороход Анна (47)
Топ комментарии
+26
********, це ваша обраниця. Ви разом з нею вимагали 250 тисячь долярів. О, ви ще всі і президенти.
05.12.2025 09:14 Ответить
+12
і ця жаба чорнорота попалась! ну навибирали лохи в 2019у!
05.12.2025 09:18 Ответить
+11
Такого складу у парламенті ще не було,кожен другий або сидить або в розшуку
05.12.2025 09:20 Ответить
Все може бути з цими соснами !
05.12.2025 09:14 Ответить
так-особливо з "тюнінгованими" бо на це потрібні великі кошти...
05.12.2025 09:22 Ответить
Скоро ходка
05.12.2025 09:14 Ответить
Шо апять?
05.12.2025 09:14 Ответить
05.12.2025 10:03 Ответить
догралась ригівка зелена.
05.12.2025 09:17 Ответить
Спритна дівчинка..(с).
05.12.2025 09:17 Ответить
Має право на помилку. 😅
05.12.2025 09:38 Ответить
ЦЕНЗОР, це буденість. Давайте новини.
05.12.2025 09:19 Ответить
Нууу, це новини про буденність.
05.12.2025 09:22 Ответить
Новиною буде, якщо ця вистава матиме якісь наслідки для "підозрюваної". А так ми регулярно спостерігаємо "спортивну риболовлю" - піймали/показали/відпустили.
05.12.2025 10:00 Ответить
05.12.2025 09:23 Ответить
Збирала на майбах
05.12.2025 10:28 Ответить
Чисто Манька Облігація внатурі.
05.12.2025 09:20 Ответить
Вона пішла з слуг дуже рано разом з Поляковим - він вже мертвий, а вона ще жива..... Напевно, коли говориш правду - довго не живеш....
05.12.2025 09:21 Ответить
Коли говориш правду - у групу "За Майбах" не йдеш.
05.12.2025 09:24 Ответить
Нууу колишніх слуг в інші не візьмуть
05.12.2025 09:26 Ответить
Добра чесна група. За своє майбутнє.
05.12.2025 09:42 Ответить
Оцих треба одНАБУти. Там багато цікавого є, особливо у корабельної. Від Алахвердієвої до Кармишкіної.

05.12.2025 09:22 Ответить
Кучка даунів-ботів даже не знає хто це - тільки й вміють погане писати...
05.12.2025 09:22 Ответить
Наразі у нардепки від депутатської групи "За майбутнє" -
правильна назва групи " На майбутнє", тоді все зрозуміло
05.12.2025 09:23 Ответить
Кажуть, що вони між собою називають цю (прости Господи) партію "За Майбах".
05.12.2025 09:43 Ответить
Ше одна викривачка - з ефірів не вилазила - "правдолюбка"
05.12.2025 09:23 Ответить
Сиділа б тихо, не відсвічувала, як для прикладу - Юзік - крала б собі і далі на своє майбутнє.
05.12.2025 09:43 Ответить
Десь прокололась - раз такі контори завітали
05.12.2025 09:45 Ответить
Або підставили. Така влада - на все здатна.
05.12.2025 09:46 Ответить
Гм... певне треба спитати, щоби знати як ця система зараз працює: "а хабар мав бути у крипті, чи готівкою?"
05.12.2025 09:23 Ответить
Не може бути! Таке чесне і відкрите обличчя, і вишиванок має штук десять.
05.12.2025 09:24 Ответить
Народна депутатка Анна Скороход зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови щодо зміни адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Вона пропонує приєднати неокуповані території до Харківської та Дніпропетровської областей.

https://censor.net/ua/news/3569869/u-radi-proponuyut-zminyty-kordony-donetskoyi-ta-luganskoyi-oblasteyi

Це якось пов'язано?
05.12.2025 09:25 Ответить
А що у неї за должность, що вона могла вимагать хабаря? Она ж звичайна давалка зі слуги наруто
05.12.2025 09:25 Ответить
Фу, ловіть анімешника.
05.12.2025 09:29 Ответить
От і я про це.

Що вона могла "продати" за $250 000 ?

Мабуть головна причина -- викривання блаЗЄнських.

Хоча, звісно, вона не свята.

А ще згадується загадкова загибель її бойфренда, теж народного депутата від "сн". Той тож був викривальником "блаЗЄнських".
05.12.2025 10:18 Ответить
Обшуки потрібно провести в усіх депутатів, без виключення. І тоді стане зрозуміло, яка у нас законодавча влада. А після братися за виконавчу і судову владу.
05.12.2025 09:34 Ответить
Серед нардепів від «слуг з городу» - корупціонер кожен п'ятий, як і чотири попередні !
05.12.2025 09:36 Ответить
Полякова уграла і сама догралася... ох і Анька...
05.12.2025 09:36 Ответить
А що, гніздо щурів в ОПі президента вже пошаруділи?
05.12.2025 09:45 Ответить
якщо тільки задокументовано, а не зфальсифіковано.
Бо Малюк, як виявилось, здатний на все.
05.12.2025 09:46 Ответить
Ще один придворний слуга Андрій Бєдняков під час повномасштабної війни, а саме 27 листопада 2025 року придбав автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 300D, 2024 р.в.

Вартість такого авто більше $150k.

Мабуть, Андрій Олександрович, на цьому авто поїде свій рідний Маріуполь відвойовувати.
05.12.2025 09:53 Ответить
Знатна ****.Сестра безглуздої
05.12.2025 09:56 Ответить
О, СБУ вже "примазалось" до НАБУ та САП? А що трапилося?
05.12.2025 09:58 Ответить
Але ж зєлєнской ні прі чьом, він просто президент💩
05.12.2025 10:20 Ответить
 
 