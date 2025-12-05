У экс-"слуги" Скороход проводят обыски: подозревают в вымогательстве $250 тыс. взятки, - СМИ

СБУ, НАБУ и САП в Киеве разоблачили группу, которую возглавляла нардеп Анна Скороход. Парламентария подозревают в получении взятки.

Об этом УП пишет со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Сейчас у нардепа от депутатской группы "За будущее" проводят обыски.

"Задокументировано, как парламентарий вместе с сообщниками вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов США", - пишет издание.

Впоследствии в НАБУ подтвердили обыск:

НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия. Детали – позже.

Что предшествовало?

Напомним, Анна Скороход была членом фракции "Слуга народа", однако 15 ноября 2019 года ее исключили.

