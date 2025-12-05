У экс-"слуги" Скороход проводят обыски: подозревают в вымогательстве $250 тыс. взятки, - СМИ
СБУ, НАБУ и САП в Киеве разоблачили группу, которую возглавляла нардеп Анна Скороход. Парламентария подозревают в получении взятки.
Об этом УП пишет со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Сейчас у нардепа от депутатской группы "За будущее" проводят обыски.
"Задокументировано, как парламентарий вместе с сообщниками вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов США", - пишет издание.
Впоследствии в НАБУ подтвердили обыск:
НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины.
Продолжаются первоочередные следственные действия.
Детали – позже.
Что предшествовало?
Напомним, Анна Скороход была членом фракции "Слуга народа", однако 15 ноября 2019 года ее исключили.
правильна назва групи " На майбутнє", тоді все зрозуміло
https://censor.net/ua/news/3569869/u-radi-proponuyut-zminyty-kordony-donetskoyi-ta-luganskoyi-oblasteyi
Це якось пов'язано?
Що вона могла "продати" за $250 000 ?
Мабуть головна причина -- викривання блаЗЄнських.
Хоча, звісно, вона не свята.
А ще згадується загадкова загибель її бойфренда, теж народного депутата від "сн". Той тож був викривальником "блаЗЄнських".
Бо Малюк, як виявилось, здатний на все.
Вартість такого авто більше $150k.
Мабуть, Андрій Олександрович, на цьому авто поїде свій рідний Маріуполь відвойовувати.