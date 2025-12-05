У "слуги народу" Скороход проводять обшуки: підозрюють у вимаганні $250 тис. хабаря, - ЗМІ

СБУ, НАБУ та САП у Києві викрили групу, яку очолювала нардепка Анна Скороход. Парламентарку підозрюють в отриманні хабаря.

Про це УП пише із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Наразі у нардепки від депутатської групи "За майбутнє" проводять обшуки.

"Задокументовано, як парламентарка разом із спільниками вимагала з підприємця 250 тисяч доларів США", - пише видання.

Згодом у НАБУ підтвердили обшук:

НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України.



Тривають першочергові слідчі дії.



Деталі - згодом.

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Що передувало?

Нагадаємо, Анна Скороход була членом фракції "Слуга народу", проте 15 листопада 2019 року її виключили.

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