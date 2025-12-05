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У "слуги народу" Скороход проводять обшуки: підозрюють у вимаганні $250 тис. хабаря, - ЗМІ
СБУ, НАБУ та САП у Києві викрили групу, яку очолювала нардепка Анна Скороход. Парламентарку підозрюють в отриманні хабаря.
Про це УП пише із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Наразі у нардепки від депутатської групи "За майбутнє" проводять обшуки.
"Задокументовано, як парламентарка разом із спільниками вимагала з підприємця 250 тисяч доларів США", - пише видання.
Згодом у НАБУ підтвердили обшук:
НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України.
Тривають першочергові слідчі дії.
Деталі - згодом.
Що передувало?
Нагадаємо, Анна Скороход була членом фракції "Слуга народу", проте 15 листопада 2019 року її виключили.
Топ коментарі
+44 Старый зольдат
показати весь коментар05.12.2025 09:14 Відповісти Посилання
+32 Огусто
показати весь коментар05.12.2025 09:22 Відповісти Посилання
+31 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар05.12.2025 09:14 Відповісти Посилання
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Ну, тепер її дорога в ОПУ, щоб її «потужно» протестували 5-7 мєнєгерів, а потім, і в послиці…??
правильна назва групи " На майбутнє", тоді все зрозуміло
Ви написали, що вона десь прокололася, а я висловив свою догадку, що причиною може бути відкритий конфлікт з зєрмачою щоблою, коли Скороход та Поляков виступали проти зєрмошобла, а потім Скороход звинуватила зєрмаків у вбивстві Полякова. Ось і все. Я не ніде не вказував, що хтось десь кращий за того чи іншого.
https://censor.net/ua/news/3569869/u-radi-proponuyut-zminyty-kordony-donetskoyi-ta-luganskoyi-oblasteyi
Це якось пов'язано?
Що вона могла "продати" за $250 000 ?
Мабуть головна причина -- викривання блаЗЄнських.
Хоча, звісно, вона не свята.
А ще згадується загадкова загибель її бойфренда, теж народного депутата від "сн". Той тож був викривальником "блаЗЄнських".
Бо Малюк, як виявилось, здатний на все.
Вартість такого авто більше $150k.
Мабуть, Андрій Олександрович, на цьому авто поїде свій рідний Маріуполь відвойовувати.
(с) "Автостопом по Галактике"
а от мусорам бронь залишається)
https://komersant.ua/zminy-do-mobilizatsii-invalidam-3-i-hrupy-mozhut-skasuvaty-vidstrochku/
на гилляку падлюку....е за що
Хлопці, хто там умії зробіть СКРІНШОТ цих двох РОЗДВОЄНИХ мармиз ОСОБИСТОСТІ та опублікуйте в дописах, схожість 99,9%..!!!
1) Якщо вона є на плівках Міндіча то чому активно добивалася від НАБУ опублікування абсолютно всіх плівок. Навіть зареєструвала у ВР відповідну постанову.... І після реєстрації тут же до неї прийшло НАБУ (ну так співпало)...? Чому не хоче НАБУ публікувати всі плівки? Чи може є домовленість НАБУ з офісом Президента що після звалення Єрмака вони більше нікого не чіпають?
2) Вона очолювала ряд ТСК з питань розслідування корупційної діяльності деяких крупних організацій в тому числі і щодо Енергоатому... Багато знає?
Є і інші питання. Наприклад вона і Поляков свого часу почали говорити про конверти з грошима що роздають нардепам. Коли Полякова вбили а вона звернулась до силовиків з відповідною заявою - її чемно послали.... Корупцію з конвертами ніхто не розслідував в тому числі і геройське НАБУ... Не на часі було?
І останнє - голоси Єрмака та Умерова на плівках є, проте нікому з них підозра не висунута... Більше того корупціонер та зрадник Єрмак і досі залишається (як і Умеров!) членом РНБО, керівником цілого ряду комісій і т.д та має доступ до держтаємниць!
Я це до того що дуже не виключена можливість її підстави з боку силовиків... Просто заткнути їй рота.... бо багато знає та багато балакає.....
Записано- квітень 2025р. А.СКОРОХОД