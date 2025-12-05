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Новини Хабарники Обшук в Анни Скороход
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У "слуги народу" Скороход проводять обшуки: підозрюють у вимаганні $250 тис. хабаря, - ЗМІ

Обшуки у нардепки Скороход: підозрюють у хабарі

СБУ, НАБУ та САП у Києві викрили групу, яку очолювала нардепка Анна Скороход. Парламентарку підозрюють в отриманні хабаря.

Про це УП пише із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Наразі у нардепки від депутатської групи "За майбутнє" проводять обшуки.

"Задокументовано, як парламентарка разом із спільниками вимагала з підприємця 250 тисяч доларів США", - пише видання.

Згодом у НАБУ підтвердили обшук:

НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України.

Тривають першочергові слідчі дії.

Деталі - згодом.

Також читайте: Єрмак про обшуки у нього вдома: З мого боку - повне сприяння

Що передувало?

Нагадаємо, Анна Скороход була членом фракції "Слуга народу", проте 15 листопада 2019 року її виключили.

Читайте: Вивезти Міндіча перед обшуками, щоб потім сказати про "невідворотність покарання" – це як вбити лисицю, а через кілька годин вступити у Greenpeace, - Ткач

Автор: 

хабар (4794) обшук (2063) Скороход Анна (69)
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Топ коментарі
+44
********, це ваша обраниця. Ви разом з нею вимагали 250 тисячь долярів. О, ви ще всі і президенти.
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05.12.2025 09:14 Відповісти
+32
Оцих треба одНАБУти. Там багато цікавого є, особливо у корабельної. Від Алахвердієвої до Кармишкіної.

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05.12.2025 09:22 Відповісти
+31
Все може бути з цими соснами !
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05.12.2025 09:14 Відповісти
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Все може бути з цими соснами !
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05.12.2025 09:14 Відповісти
так-особливо з "тюнінгованими" бо на це потрібні великі кошти...
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05.12.2025 09:22 Відповісти
Шість років скороходиха з родичами, 2019 року, так «БАТРАЧИЛИ з корочками від ВРУ» на мародерстві з Українців, спин не розгинали, аж ось тобі, маєш!!…Тільки накралися, і… Обшуки!! Короткий вік, у таких корабельних сосок у ВРУ, аброхамій з корнієнком, можуть це публічно підтвердити, як знавці …. Баба да, баба да…
Ну, тепер її дорога в ОПУ, щоб її «потужно» протестували 5-7 мєнєгерів, а потім, і в послиці…??
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05.12.2025 11:16 Відповісти
Скоро ходка
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05.12.2025 09:14 Відповісти
"Дурень думкою багатіє" (с)
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05.12.2025 10:38 Відповісти
Шо апять?
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05.12.2025 09:14 Відповісти
********, це ваша обраниця. Ви разом з нею вимагали 250 тисячь долярів. О, ви ще всі і президенти.
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05.12.2025 09:14 Відповісти
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05.12.2025 10:03 Відповісти
Ну шо ви напали на цю козу? Бубочка кукурікав, шо в них, ЗЕбанутих, закінчилась епоха, коли вони по звалищах збирали метал і пусті пляшки і здавали , щоб ширнутись або похмелитись, закінчилась епоха бомжування і старцювання, ось вони і стараються вкрасти, де тільки можливо. А тут ще на їхнє горе, д,Ермака, їх кришу, блазень змушений вигнати. Так шо капец, прийдеться звикати до шконки.
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05.12.2025 10:53 Відповісти
догралась ригівка зелена.
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05.12.2025 09:17 Відповісти
відмажуть, нікого ще з цього шобла не посадили. Судять ці підори тільки Генералів, які не здали країну.
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05.12.2025 11:56 Відповісти
Спритна дівчинка..(с).
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05.12.2025 09:17 Відповісти
Має право на помилку. 😅
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05.12.2025 09:38 Відповісти
і ця жаба чорнорота попалась! ну навибирали лохи в 2019у!
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05.12.2025 09:18 Відповісти
Так лошари надіялись, що і їм перепаде, дружно голосували за шута. А дудки, тільки аналу 95, чи як там правильно, і особ, прибліжонних до блазня.
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05.12.2025 10:56 Відповісти
ЦЕНЗОР, це буденість. Давайте новини.
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05.12.2025 09:19 Відповісти
Нууу, це новини про буденність.
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05.12.2025 09:22 Відповісти
Новиною буде, якщо ця вистава матиме якісь наслідки для "підозрюваної". А так ми регулярно спостерігаємо "спортивну риболовлю" - піймали/показали/відпустили.
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05.12.2025 10:00 Відповісти
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05.12.2025 09:23 Відповісти
Такого складу у парламенті ще не було,кожен другий або сидить або в розшуку
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05.12.2025 09:20 Відповісти
Збирала на майбах
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05.12.2025 10:28 Відповісти
Чисто Манька Облігація внатурі.
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05.12.2025 09:20 Відповісти
Вона пішла з слуг дуже рано разом з Поляковим - він вже мертвий, а вона ще жива..... Напевно, коли говориш правду - довго не живеш....
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05.12.2025 09:21 Відповісти
Коли говориш правду - у групу "За Майбах" не йдеш.
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05.12.2025 09:24 Відповісти
Нууу колишніх слуг в інші не візьмуть
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05.12.2025 09:26 Відповісти
Добра чесна група. За своє майбутнє.
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05.12.2025 09:42 Відповісти
Оцих треба одНАБУти. Там багато цікавого є, особливо у корабельної. Від Алахвердієвої до Кармишкіної.

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05.12.2025 09:22 Відповісти
алахвердиніна і кармушкіна це одна й та сама корабельна сосна
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05.12.2025 11:55 Відповісти
А я про що? Аллахвердиєвою вона почала, Кормишкіною закінчується. Кормишкіна вже тягали і на карандаші особа.
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05.12.2025 12:13 Відповісти
Кучка даунів-ботів даже не знає хто це - тільки й вміють погане писати...
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05.12.2025 09:22 Відповісти
а хто це? я ще нічого поганого не писав, я не бот . розкажи, аж цікаво стало, невже неправду пишуть, не вимагала і таке інше?
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05.12.2025 11:56 Відповісти
Це та, яка отримала бабло за лобіювання закону, а колеги слуги за нього не проголосували. Вона розплакалясь. Її заспокоюювали, не нервуйся, ти ж вагітна. Потім вона плакала, що її співмешканця, громадянина рашки пресують. Потім вона стала жити з Поляковим. Його втравили, знову плакала. Потім ще когось знайшла. Зараз знову плаче.
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05.12.2025 12:05 Відповісти
ЗЕбобка
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05.12.2025 13:18 Відповісти
Наразі у нардепки від депутатської групи "За майбутнє" -
правильна назва групи " На майбутнє", тоді все зрозуміло
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05.12.2025 09:23 Відповісти
Кажуть, що вони між собою називають цю (прости Господи) партію "За Майбах".
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05.12.2025 09:43 Відповісти
так і є, сам чув, і так всі називають
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05.12.2025 11:57 Відповісти
Ше одна викривачка - з ефірів не вилазила - "правдолюбка"
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05.12.2025 09:23 Відповісти
Сиділа б тихо, не відсвічувала, як для прикладу - Юзік - крала б собі і далі на своє майбутнє.
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05.12.2025 09:43 Відповісти
Десь прокололась - раз такі контори завітали
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05.12.2025 09:45 Відповісти
Або підставили. Така влада - на все здатна.
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05.12.2025 09:46 Відповісти
Вона напряму звинуватила всю верхівку зеленої мафії у вбивстві її коханця депутата Полякова і далі почав цокати годинник зворотній відлік. "Слуга урода" відома фашистка пані Третьякова, про смерть Полякова написала, що одним ворогом стало менше",
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05.12.2025 12:17 Відповісти
Вбили - мови нема - а вона чим краща?
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05.12.2025 12:29 Відповісти
При чому в даному випадку "краща - не краща"?
Ви написали, що вона десь прокололася, а я висловив свою догадку, що причиною може бути відкритий конфлікт з зєрмачою щоблою, коли Скороход та Поляков виступали проти зєрмошобла, а потім Скороход звинуватила зєрмаків у вбивстві Полякова. Ось і все. Я не ніде не вказував, що хтось десь кращий за того чи іншого.
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05.12.2025 12:36 Відповісти
тарифи вищі ставила, типа ж дивись, з ким вирішувати, з бочинею з корупцією, дорого побороти
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05.12.2025 11:59 Відповісти
Гм... певне треба спитати, щоби знати як ця система зараз працює: "а хабар мав бути у крипті, чи готівкою?"
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05.12.2025 09:23 Відповісти
Не може бути! Таке чесне і відкрите обличчя, і вишиванок має штук десять.
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05.12.2025 09:24 Відповісти
Народна депутатка Анна Скороход зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови щодо зміни адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Вона пропонує приєднати неокуповані території до Харківської та Дніпропетровської областей.

https://censor.net/ua/news/3569869/u-radi-proponuyut-zminyty-kordony-donetskoyi-ta-luganskoyi-oblasteyi

Це якось пов'язано?
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05.12.2025 09:25 Відповісти
тільки з тим, що вона дов...ка, якщо справді внесла такий законопроєкт.
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05.12.2025 12:00 Відповісти
А що у неї за должность, що вона могла вимагать хабаря? Она ж звичайна давалка зі слуги наруто
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05.12.2025 09:25 Відповісти
Фу, ловіть анімешника.
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05.12.2025 09:29 Відповісти
От і я про це.

Що вона могла "продати" за $250 000 ?

Мабуть головна причина -- викривання блаЗЄнських.

Хоча, звісно, вона не свята.

А ще згадується загадкова загибель її бойфренда, теж народного депутата від "сн". Той тож був викривальником "блаЗЄнських".
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05.12.2025 10:18 Відповісти
Обшуки потрібно провести в усіх депутатів, без виключення. І тоді стане зрозуміло, яка у нас законодавча влада. А після братися за виконавчу і судову владу.
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05.12.2025 09:34 Відповісти
Там й без обшуків все ясно. Достатньо просто промоніторити їх декларації та прибутки/майно оточення. Було б бажання.
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05.12.2025 13:33 Відповісти
Серед нардепів від «слуг з городу» - корупціонер кожен п'ятий, як і чотири попередні !
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05.12.2025 09:36 Відповісти
Полякова уграла і сама догралася... ох і Анька...
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05.12.2025 09:36 Відповісти
А що, гніздо щурів в ОПі президента вже пошаруділи?
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05.12.2025 09:45 Відповісти
якщо тільки задокументовано, а не зфальсифіковано.
Бо Малюк, як виявилось, здатний на все.
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05.12.2025 09:46 Відповісти
Ще один придворний слуга Андрій Бєдняков під час повномасштабної війни, а саме 27 листопада 2025 року придбав автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 300D, 2024 р.в.

Вартість такого авто більше $150k.

Мабуть, Андрій Олександрович, на цьому авто поїде свій рідний Маріуполь відвойовувати.
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05.12.2025 09:53 Відповісти
Знатна ****.Сестра безглуздої
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05.12.2025 09:56 Відповісти
О, СБУ вже "примазалось" до НАБУ та САП? А що трапилося?
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05.12.2025 09:58 Відповісти
Ще ГУР та ЗСУ не вистачає, на санаторії ж потренувалися
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05.12.2025 10:41 Відповісти
+100500!!!
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05.12.2025 10:49 Відповісти

(с) "Автостопом по Галактике"
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05.12.2025 12:37 Відповісти
аня скороход та "котлета" коля тищенко до речі автори законопроекту де можна мобілізувати інвалідів 3 групи .. а також обвинувачених

а от мусорам бронь залишається)

https://komersant.ua/zminy-do-mobilizatsii-invalidam-3-i-hrupy-mozhut-skasuvaty-vidstrochku/
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05.12.2025 10:39 Відповісти
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05.12.2025 10:48 Відповісти
зе-команда дна.
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05.12.2025 10:55 Відповісти
на передок, до хлопцив в окоп
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05.12.2025 11:12 Відповісти
Оце "команда" ! Вони по кількості "кримінальних авторитетів" вже "партію регіонів" перескакали!
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05.12.2025 11:12 Відповісти
Та вони вже давно яника з ригами обскакали. Ті тільки сидять у ростові й хрініють..
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05.12.2025 13:36 Відповісти
Зато вона всюди у вишиванці та гарно розмовляє.
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05.12.2025 11:25 Відповісти
Дерьмо цей малюк повне хоче бути єрмаком?? На Скороход сказали фас,тому що вона виступає проти хитрож÷пих військових,які четвертий рік сидять в тилу.
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05.12.2025 11:48 Відповісти
Ще вона регулярно розповідає про зловживання в ТЦК та ВЛК. Дуже "незручна" для влади мадам.
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05.12.2025 12:54 Відповісти
ОПГ Слуга народа . С главным на Банковой.
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05.12.2025 11:48 Відповісти
Боже а ботів в коментарях... Ну що, Зе почав зачищати опозицію, Гончаренко наступний.
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05.12.2025 12:04 Відповісти
шиденка гончаренку есть за что
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05.12.2025 12:09 Відповісти
Ну, не опозиція Скороход! Вона до Майбаха прибилась. А Майбах голосує так, як слуги. Головний в Майбасі Палиця, партнер Коломойського. Його зам Шевченко, власник Буковелю.
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07.12.2025 10:51 Відповісти
единственный депутат , которому доверяю, шидовской шобле много палок в колеса сунула
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05.12.2025 12:07 Відповісти
в зраде наверно и уборщицы вымагают)
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05.12.2025 12:48 Відповісти
нардепки від депутатської групи "За майбутнє"

на гилляку падлюку....е за що
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05.12.2025 14:27 Відповісти
Та ВИ подивіться на ці дві мармизи, Скороход та Безуглої, 100% це два клона від одного дрочила, з симптомами РОЗДВОЄННЯ ОСОБИСТОСТІ...!!!

Хлопці, хто там умії зробіть СКРІНШОТ цих двох РОЗДВОЄНИХ мармиз ОСОБИСТОСТІ та опублікуйте в дописах, схожість 99,9%..!!!
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05.12.2025 14:51 Відповісти
Можливо я неправий, проте мені здається що з цією Скороход не все так просто як силовики намагаються це зараз представити... От навскидку до них тільки декілька питань:
1) Якщо вона є на плівках Міндіча то чому активно добивалася від НАБУ опублікування абсолютно всіх плівок. Навіть зареєструвала у ВР відповідну постанову.... І після реєстрації тут же до неї прийшло НАБУ (ну так співпало)...? Чому не хоче НАБУ публікувати всі плівки? Чи може є домовленість НАБУ з офісом Президента що після звалення Єрмака вони більше нікого не чіпають?
2) Вона очолювала ряд ТСК з питань розслідування корупційної діяльності деяких крупних організацій в тому числі і щодо Енергоатому... Багато знає?
Є і інші питання. Наприклад вона і Поляков свого часу почали говорити про конверти з грошима що роздають нардепам. Коли Полякова вбили а вона звернулась до силовиків з відповідною заявою - її чемно послали.... Корупцію з конвертами ніхто не розслідував в тому числі і геройське НАБУ... Не на часі було?
І останнє - голоси Єрмака та Умерова на плівках є, проте нікому з них підозра не висунута... Більше того корупціонер та зрадник Єрмак і досі залишається (як і Умеров!) членом РНБО, керівником цілого ряду комісій і т.д та має доступ до держтаємниць!
Я це до того що дуже не виключена можливість її підстави з боку силовиків... Просто заткнути їй рота.... бо багато знає та багато балакає.....
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05.12.2025 16:54 Відповісти
https://youtu.be/ftglfyS5Boc?si=VMBkUOLF-eWQYFgm
Записано- квітень 2025р. А.СКОРОХОД
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05.12.2025 19:46 Відповісти
І багато дослідила? Чи бурна імітація діяльності?
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07.12.2025 10:54 Відповісти
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05.12.2025 23:00 Відповісти
Випікаючи їй ноги, щоб вона зізналася
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06.12.2025 08:23 Відповісти
 
 