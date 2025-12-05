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Новини Хабарництво у владі Обшук в Анни Скороход
15 613 100

"Слузі народу" Скороход, її помічнику та спільнику повідомили про підозру, - НАБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.

За даними слідства, учасники цього угруповання запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів США організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію-конкурента, передає Цензор.НЕТ.

Деталі розслідування

Як встановило розслідування, депутатка залучила до "схеми" свого помічника і декількох посередників, один з яких відповідав за отримання хабаря.

За матеріалами справи, під час перемовин про суму та строки передачі неправомірної вигоди фігуранти погодилися розділити виплати на два транші.

Для власної перестраховки та гарантованого стягнення всієї суми неправомірної вигоди представнику компанії вказали написати розписку про начебто запозичення коштів.

Співробітники СБУ та НАБУ задокументували факт отримання посередником першої частини хабаря на суму 125 тисяч доларів США прямо в центрі Києва.

Після отримання траншу "клієнту" повідомили, що цю частину нібито передадуть посадовцям РНБО.

Утім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки фігуранти не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання народної обраниці та її спільників виявлено докази злочинної діяльності.

На підставі доказової бази, зібраної співробітниками СБУ, НАБУ та САП, учасникам угруповання повідомлено про підозру, - підбурення до надання службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, дій з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

Також читайте: "Слуга народу" Скороход прокоментувала обшуки у неї вдома: Вбачаю у цьому прямий тиск на опозицію

підозра
підозра
підозра
підозра

підозра
підозра
підозра
підозра

Обшук в Анни Скороход

5 грудня вранці стало відомо, що НАБУ, САП та СБУ проводять обшуки в нардепки Анни Скороход. Її підозрюють у вимаганні $250 тис. хабаря разом зі спільниками.

Міндічгейт

Читайте: "Слуга" Скороход фігурує на "плівках Міндіча", - Кудрицький

Автор: 

НАБУ (5749) СБУ (13970) РНБО (2300) САП (2619) Скороход Анна (69)
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Топ коментарі
+47
Де підозра єрмаку, галущенку, проніну?
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05.12.2025 16:14 Відповісти
+45
і помічнику єрмака зеленському
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05.12.2025 16:16 Відповісти
+17
Дивна історія - ЄРМАК подав у відставку???

от що нарив ШІ У ВІДПОВІДЬ НА МОЄ ПИТАННЯ

Так: керівник Офісу Президента *не має окремого юридичного права вимагати звільнення «за власним бажанням», бо його статус - не державна служба.**

Пояснюю:

1️⃣ Це не державна служба

Керівник ОПУ не є держслужбовцем.

А отже, на нього не поширюється стаття 38 Кодексу законів про працю та стаття 86 Закону «Про державну службу», де передбачено право працівника/держслужбовця в односторонньому порядку розірвати трудові відносини «за власним бажанням».

2️⃣ Це - політична посада, яка існує лише внаслідок волі Президента
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05.12.2025 16:23 Відповісти
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Де підозра єрмаку, галущенку, проніну?
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05.12.2025 16:14 Відповісти
і помічнику єрмака зеленському
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05.12.2025 16:16 Відповісти
Дивна історія - ЄРМАК подав у відставку???

от що нарив ШІ У ВІДПОВІДЬ НА МОЄ ПИТАННЯ

Так: керівник Офісу Президента *не має окремого юридичного права вимагати звільнення «за власним бажанням», бо його статус - не державна служба.**

Пояснюю:

1️⃣ Це не державна служба

Керівник ОПУ не є держслужбовцем.

А отже, на нього не поширюється стаття 38 Кодексу законів про працю та стаття 86 Закону «Про державну службу», де передбачено право працівника/держслужбовця в односторонньому порядку розірвати трудові відносини «за власним бажанням».

2️⃣ Це - політична посада, яка існує лише внаслідок волі Президента
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05.12.2025 16:23 Відповісти
АЛЕ ЄРМАК ЗАВДЯКИ СВОЄМУ КЕРІВНИЦТВУ ВОВКОЮ ОТРИМАВ КУЧУ державних ПОСАД !!!
Й що зараз?
Оскільки вовка задовольнив лиш одне його власне бажання (незаконно подане) , ну шаб НЄ ПОРТІТЬ РЄПУТАЦІЮ...
ТО З ОСТАННІХ посад його хер прибереш якщо немає відкритої справи .
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05.12.2025 16:28 Відповісти
Так я це давно знаю і без ШІ
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05.12.2025 16:28 Відповісти
мені хотілось отримати за пунктами вивірену відповідь про те, що вовка порушував НЕЄДІНАЖДИ навіть трудовий кодекс . Так просто...
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05.12.2025 16:37 Відповісти
А що для нього законодавство, якщо він у день інавгурації порушив Конституцію!
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05.12.2025 16:39 Відповісти
Ви заплуталися, шановна, разом з ШІ. Стаття 38 якраз й передбачає звільнення будь-якої людини (пересічної, не держслужбовця) за власним бажанням. Людина подає таку заяву, а роботодавець на її підставі видає наказ про звільнення. Там ще є про те, що людина має відпрацювати 2 тижні, але це лише якщо роботодавець наполягатиме.
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05.12.2025 19:58 Відповісти
значіть штучний не вірно вибрав інфу
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05.12.2025 20:40 Відповісти
Це тільки мені нагадує від справ НАБУ та інших САП -"тут іграєм , а тут сільодку Скорооход заворачіваєм"?
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05.12.2025 16:40 Відповісти
**** продажна, а скільки піарилася смертю Полякова , дитину котрого носила під серцем ...
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05.12.2025 16:15 Відповісти
А давайте не будемо судити, щоб судимі не були
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05.12.2025 17:11 Відповісти
Вона ходила по Прямому та 5-ому -( опозиційних) , плакала та обіцяла справу вбивсвта батька свої дитини довести до суду ...
А потім політично скурвилася взад.
А щодо не судити ... Мене карали за активну позицію ще з кінця 80-их і до 95-го я боролося у системі , судами у т ч
Я знаю що це таке і діти з малолітку знають, росли в цьому.
Або позиція є й ти борешся знаючи на що йдеш, або мовчиш у тряпочку.
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05.12.2025 19:47 Відповісти
Гоолос зовсім не її
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05.12.2025 16:16 Відповісти
голос скороход знаю, всегда слушаю, это не она
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05.12.2025 17:26 Відповісти
є відео з її голосом , завжди прикидалась білою вівечкою Всі , окрім Гео Лероса , які пролізли в ВР , завдяки Зейлу - корупціонери , коллаборанти, кроти , гниди +мародери на крові ЗСУ
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06.12.2025 00:18 Відповісти
Норм.Схеми,відкати..навіщо?Можна просто напросто кидаловом займатися
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05.12.2025 16:16 Відповісти
Чебурек був на перемовинах - тому передати не встигли, не було кому?
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05.12.2025 16:16 Відповісти
То фсьо Порошенко підкинув!
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05.12.2025 16:17 Відповісти
Так. На банкнотах був цукор...
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05.12.2025 16:25 Відповісти
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05.12.2025 17:01 Відповісти
он не он- все равно как фанера над парижем
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05.12.2025 17:42 Відповісти
Виглядає як провокація СБУ, вони великі майстри цієї справи.
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05.12.2025 16:17 Відповісти
дядь, не туда.
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05.12.2025 16:44 Відповісти
невже? у індивідуумів не переобтяжених розумово...все у світі виглядає,як провокація...
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05.12.2025 21:48 Відповісти
Зе депутат -слуга Народу!!!
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05.12.2025 16:21 Відповісти
Взагалі то ні.

5 листопада 2019 року виключена з фракції Слуга народу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-18 [18]

28 лютого 2020 року знову публічно заявила про «оплати в конвертах» народним депутатам фракції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуга народу». За її словами, простий депутат отримує 5 000 доларів США, за керівні посади у фракції депутати мають по 15 000 доларів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-19 [19]

3 липня 2020 Анна Скороход увійшла до депутатської групи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «За майбутнє».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-20 [20]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-21 [21]
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05.12.2025 16:33 Відповісти
А, ну тоді все міняє звісно, "слуги хароші" - а Скороход нікому не "заносила")))))
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05.12.2025 16:45 Відповісти
Не люблю маніпуляцій з назвами.
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05.12.2025 16:56 Відповісти
Взагалі то так.
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05.12.2025 17:37 Відповісти
бери картонку і завтра кроком руш під СБУ з вимогою на картонці,волю Ганнусі Скороход! якщо не послухаються,зроби самопідпал бензином!
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05.12.2025 21:53 Відповісти
Вони такі самі ,а Їх ,папаня Каламой ,завжди , розкладав яйця в різні кошики
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06.12.2025 00:20 Відповісти
2019 року Скороход виключена з фракції Слуга народу
2020 року Скороход увійшла до депутатської групи «За майбутнє
Ме депутат за джин
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06.12.2025 13:25 Відповісти
от тобі і рада безпеки-це вже якась інша рада-кримінальна
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05.12.2025 16:22 Відповісти
Правдоруба і борчиню проти корупції Скорохід саму роблять корупціонеркою. Якась стрьомна схема. Схоже на підставу.

Що там з Мухамедрасуловим? Хто буде платити йому компенсацію за місяці під вартою? Зєля? Чи Єрмак?

Зєлю геть. Вибори
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05.12.2025 16:22 Відповісти
ти в окоп понесеш чи Мелітополь бюлєтні?
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05.12.2025 16:46 Відповісти
Легко
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05.12.2025 17:07 Відповісти
Тільки до чого тут Мелітопіль? Окуповані теріторії не голосують
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05.12.2025 17:08 Відповісти
Так в тому ж й проблема! В Мелітополі -громадяни України, яких Ви таким чином позбавляєте можливості взяти участь у виборах. Тому вибори можливі лише після звільнення територій. У совку тому не проводили вибори у 1941-45.
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05.12.2025 20:04 Відповісти
у індивідуумів не переобтяжених розумово...все у світі виглядає,як підстава і провокація...
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05.12.2025 21:55 Відповісти
НАБУ й карти в руки - нехай розмотує - де підозра Єрмаку - сказали А - потрібно й Б
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05.12.2025 16:23 Відповісти
Ермаку нема за що. У Єрмака під час обшуку знайшли ляльку-вуду та предмети для ритуалів Джерело: https://censor.net/ua/n3588881
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05.12.2025 16:32 Відповісти
ойму дали цілий тиждень , щоб зміг сховати сліди , злочинної діяльності
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06.12.2025 00:24 Відповісти
Астанавитесь !!!!

скоро не залишиться депутатів у ВР. А виборів не буде до закінчення війни
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05.12.2025 16:27 Відповісти
нєа))) вони автоматом поповнюються)))
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05.12.2025 16:47 Відповісти
А какая разніца⁉️З такими , депутатами , гірше , чим без них
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06.12.2025 00:25 Відповісти
чому не державною ?
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05.12.2025 16:29 Відповісти
Цензор навмистно спотворюе факти?
Анну Скороход у 2019 році було обрано нардепкою від "Слуги народу", проте того ж року її виключили із фракції.У липні 2020 вона увійшла до депутатської групи "За майбутнє". Джерело: https://censor.net/ua/n3588856
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05.12.2025 16:30 Відповісти
"бувших" не буває. Це раз. Два - заносила вона певно не членам керуючій партії , а мєлкій сошці для вирішення питань, ага
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05.12.2025 16:48 Відповісти
"бувших" не буває? Так Сiрьожа Лещенко все ще Евросолидарец? А Гончаренко та Той-чiе-iм'я-починяется-з-П все щн ригi? Або этасвасемдругое?
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05.12.2025 16:57 Відповісти
Думаю, так теж писати не можна. Сам щойно вийшов з бану за менше.
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05.12.2025 20:06 Відповісти
Істінно так, но почіму тогда "мудрий нарід" прагаласававший на рєфєрендумє за нізавісімасть України вибрал сібє в пєрвіє прізідєнти махроваго камуняку ??? Так гдє же сабака зарита ?!
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05.12.2025 20:36 Відповісти
А зараз , ти , щюр зелений, маніпулюєш Петро Порошенко , ні ко ли , не був в партії Риговонялів
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06.12.2025 00:29 Відповісти
Вона прийшла від вовеной партії-факт?А це головне.
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05.12.2025 17:00 Відповісти
Гео Лєрос теж був нардепом СН. Але хто ви, і хто він
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05.12.2025 17:34 Відповісти
А хто це
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05.12.2025 20:07 Відповісти
Гео Лерос ,единий здоровомислячий , хто потрапив в Зе Ностру , на жаль зник , ні слуху , ні духу . 100% Залякали , виродки зеленогнійні , дерьмак з підручним клованом
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06.12.2025 00:33 Відповісти
Одна банда пресує іншу банду.
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05.12.2025 16:32 Відповісти
Данія суттєво скоротить військову підтримку України

Починаються перші наслідки. І не стільки самої корупції, скільки, наприклад того, як підло і нагло випустили міндича.
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05.12.2025 16:33 Відповісти
А єрмаку з міндічами і всій банді.теж пред'явили підозри? Чи це інше?
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05.12.2025 16:34 Відповісти
норм така депутатка ..бабло ..зброя..

а населенню короткоствольну зась ..
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05.12.2025 16:37 Відповісти
депутат України аня скороход "все что я могу сделать это нанять пацанов которые вас в переулке ******"

я просто в жаху від того зельоного дна де ми є (((
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05.12.2025 16:40 Відповісти
Брехати всі можуть. А як відповідати за брехню, то дупу ховають
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05.12.2025 17:23 Відповісти
ВАЖНО, чтобы Скороход не сделала скоро ноги к югу...
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05.12.2025 16:41 Відповісти
О "Баночка Джину". Відіспешся хоч
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05.12.2025 16:43 Відповісти
Давно кажу,у нас корупція через бідність,зарплати треба підняти у 6-8 разів депутатам і іншим чиновникам.Гроші можна забрати у військових,якщо сержант Максим не хоче воювати за 20 к гривень,то держава нічого не втратить якщо заплатить 15 к,і поділиться з слугами.
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05.12.2025 16:45 Відповісти
Після того як ми ввели податок на повітря вони стали менше дихати !!!
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05.12.2025 20:24 Відповісти
от чомусь комусь підозра вручається "не відходячи від каси" а хтось із подєльників Зєлі може спокійно від'їхати до Ізраілю, уйті в лєс, чи послом у "тепле місце" або "на фронт", поближче до кухні-штабу, а може навіть у "закарпатсько-мальдівський котел"...
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05.12.2025 16:51 Відповісти
З чього редактори "цензору" пишуть що вона з "слуг".Вона давно перебігла до банди "за майбутне" ще у 2020р.Спонсурував цю шоблу "чесний" впливовий бізнесмен І.В.К.Доречі вся шобла,за вийнятком одного проголосувала за бюджет,де "кинули" ВСУ с заплатами.Не кажучі про 4млрд на кацапсько-алігархичний "дебіломарафон" і позитивним блохерам від влади.
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05.12.2025 17:04 Відповісти
У мене досі валяється футболка із її передвиборної, дечітко зеленим по білому все зафіксовано !!!
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05.12.2025 20:22 Відповісти
Та в нас куди не копни,всюди крадуть,від старости села і вище,але це не на часі
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05.12.2025 17:15 Відповісти
Точно-точно, адже святі трактористи дизпаливо не крадуть і доярки каністріми із під гербіцидів молоко не крадуть, а святі санітарки і медсестри біля хворих безвзяточно хлопочуть ітд ітп. Да куди не ткни гнилувате у нас суспільство від самого верху до самого низу до дна.
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05.12.2025 20:20 Відповісти
дрібних мух ловлять, але досі немає підозри ані Єрмаку, ані Умєрову, ані Галущенку ... Що за цирк???
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05.12.2025 17:18 Відповісти
А за " двушка ушла на москву" , як 100% спонсорування терроризму ? Де підозра в Державній зраді А за здачу Півдня , чому Ванька Баканова не притягають Ясний перець, що у всьому винен пРЕЗИДЕНТ зеленський
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06.12.2025 00:39 Відповісти
Анька і Полякова довела до могили. Крута бабенція, сколотила банду і вже давно промишляє...
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05.12.2025 17:28 Відповісти
Ще одна гнида продажна вилізла...

Продажна Вікторе! Факти в студію!
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05.12.2025 17:32 Відповісти
******* стид і за це воювать
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05.12.2025 17:58 Відповісти
зеленский завел во власть всех до единого бандитов.
как она базарит, и разводит на такие суммы. 5к за выезд человека АХХАХА она - ганстер.
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05.12.2025 18:00 Відповісти
Будем смотреть, как по одному этих бандитов будут из власти отрывать, или уже выйдем на Майдан и потребуем отставки всей этой бандитской власти. Надо им ставить условие, или выборы, или вас загасим.
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05.12.2025 18:17 Відповісти
які вибори ⁉️До них ,зегниди , готуються вжє 4 р , всі ходи просчітані, як вас , розвести, як котят Общак назбирали , немеряний , куплять всіх з потрохами , подивіться на бюджєт , а 73% нарід , за шмат гнилої ковбаси , (23$ ) продасть і матір Вони ж , впарюють , що сЦар , нічого не знав, що робє ойго половинка ермак , Міндіч, чернишов
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06.12.2025 00:46 Відповісти
По ходу Атаманша в Бременських музикантах спілкувалась більш чемно... Знов ганьбище на весь світ! Ці виродки просто повірили в себе, та залишились абсолютно тупими виродками!
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05.12.2025 18:39 Відповісти
Нідолго музіка іграла нідолго ганька танцівала
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05.12.2025 20:13 Відповісти
Ліш би нє Порох
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05.12.2025 20:26 Відповісти
Злочинна банда під орудую обкуреного ішака сиплеться на очах. Але ішак, звісно, нічого про це "не знає".
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05.12.2025 20:33 Відповісти
"Слуга народа ", это ОПГ , которую к власти привёл , умный нарид , в 2019 году.
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05.12.2025 20:33 Відповісти
брала, брала но нашими гривнами но валютой я не брала, хотите землю есть буду.
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05.12.2025 21:02 Відповісти
так зейло відповідало іноземним журналістам :" як , що , ваші гроші ми не тирим"
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06.12.2025 00:49 Відповісти
По ходу Атаманша в Бременських музикантах спілкувалась більш чемно... Знов ганьбище на весь світ!

Ну так она же не в прачечной работала ... Она институт культуры "кончала".
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05.12.2025 21:52 Відповісти
https://t.me/allgolobutsky/33469 Олексій Голобуцький:
Вже з'явились натяки, що Скороход фігурує і в "плівках Міндіча". Тобто, очевидно, на неї спробують звантажити максимум корупційного негативу влади (бо Скороход так і лишається членом владної команди) - скільки вивезе.
Але по факту Скороход - дрібна фігура в грі Єрмака. І відвертий ворог України (хоча дійсно, є факти, що вона комусь допомагала і навіть донатила на ЗСУ - меншого ворога це з неї не зробило, бо життя не чорно-біле, а шкода на порядки переважує якусь локальну нечасту користь; бо навіть Медведчук гарантовано комусь колись допомагав і може навіть бійцям АТО). Це серед іншого і заслуга постійних заяв Скороход - істерія суспільства довкола ТЦК і вбивство ветеранів-працівників ТЦК. Скороход мешкає у відносній безпеці завдяки мобілізованим бійцям - але постійно дискредитує цю ж мобілізацію.
Скороход - один з інструментів відволікання на себе негативу від ОП, а також інструмент підготовки виборчої кампанії, орієнтованої на оті 10-20% умовно проросійського електорату (налаштовані на "відновлення дружби" і "все ж нормально було, це все політики"). І, звісно, вона так само постраждала від різкого скорочення, а останні пів року просто припинення роздачі слугам (бо хоч Скороход числиться в кишеньковій фракції "За майбутнє", членом команди влади вона бути не перестала) конвертів "на підтримання штанів". Тим більше, якщо зважати на вартість гардеробу, аксесуарів та інших надбань Скороход, ті $10 тис, про які кажуть як стандартну таксу слуги, - це ні про що. Витрати в неї явно більші. Але відпрацьовувати доводиться тепер кожен долар.
Бо в цій справі на Скороход разом з іншими спробують скинути максимум негативу. І максимально відсунути закономірне питання: а влада в нас весь цей час, як ось зі злобні типи нестримно крали, була сліпа, глуха і непритомна? Вірила в краще і довіряла всім друзям?
В будь-якому випадку, нам вже практично не важливо, що буде зі Скороход або іншими. Бо шкоду вже завдано. Та ж Італія вже відмовилась від участі про грамі закупівлі зброї для України. Данія скоротила військову допомогу нам з 16,5 до 9,4 млрд крон. Підозрюю, до них долучаться мінімум ще кілька інших країн, коли на цілий світ буде озвучено порядок вкрадених членами української владної команди грошей, наданих партнерами.
І як вимірювати провину Скороход, Міндіча, інших? В кілограмах золота? Мільярдах доларів і євро? У відсотках від обсягу донатів? В життях цивільних, на захист яких гроші вкрали? В життях бійців, фінансування для яких теж крали (і продовжують красти - чого вже там, навряд відлагоджений механізм зупинили раптово)? В кількості втрачених чи ослаблених союзів України? В роках затягнутої війни?
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05.12.2025 22:02 Відповісти
Один раз її слухав, коли відкололась від СН. Висновок один, їй краще рот для вимови букв не відкривати. Дурепа дурепою.
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07.12.2025 11:12 Відповісти
А її колишнього чоловіка-кацаського бізнесюка шукають? Кажуть вона трудилася в інтересах його бізнесу....
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05.12.2025 22:02 Відповісти
Давчі оточення президента доїли всі мінистерства у одному тільки Мінистерстві Оборони счезло 5 мілярдів $, не кажучі про інші будівництва, як кажуть безперебільшення вкрали на крові українськиї захисників, а тут неправомірна вигода аж на 125тис. долл. Виникає питання чому не правомірна вигода? , а може вона і правомірна, може це були як зазвичай для депутатів консультаційні послуги,тому що по кассі не пройшла? і подруге чому неправомірною вигодою займається НАБУ і СБУ - одна їх зарплата такого кагалу так званих співробітників перевищує в 10 разів цю так звану неправову вигоду, коли НАБУ повинно займатися корупцією бюджетних коштів у владі де Скроход не є розпорядником бюджетних коштів і не є у більшості щоб отримувати бюджетні відкати,тиснувши на підрядників, а питання до СБУ чому такі як Міндіч , Умеров, та навіть такі їх виконавці, як Гриняна- по 17 грн, які заробили на крові українських захиссників або досі на службі або спокійно виїхали і гуляють за кордоном .
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05.12.2025 22:20 Відповісти
А як вона , можє бути " правомірною" І ця істота колаборантська ( бігала з колорадкою) прокололась , і НАБу підзвітні ручні зейлу , ще нема підозри Галущенко, ермаку, Умерову
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06.12.2025 01:03 Відповісти
Якщо вона це мала передати в РНБО, то треба садити все РНБО? А, там же умєров з 8 маєтками в Америці. Все зрозуміло!
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05.12.2025 22:22 Відповісти
Щось ця справа шита білими нитками !
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05.12.2025 22:38 Відповісти
Відволікають увагу від, крупної риби - дійсних злочинців , спонсорів рашистського террору :" двушка ушла на москву": Зейла, Ермака, Умерова, абсолютно всіх Міністрів Свіреденко , Галущенко Гетьманцева…………
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06.12.2025 00:59 Відповісти
якщо кацапською-" буря в стакане".
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06.12.2025 03:27 Відповісти
Бьіть проституткой хорошо,
А депутаткой лучше!
В депутатки б я пошла,
Пусть меня научат!
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08.12.2025 09:55 Відповісти
 
 