"Слузі народу" Скороход, її помічнику та спільнику повідомили про підозру, - НАБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.
За даними слідства, учасники цього угруповання запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів США організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію-конкурента, передає Цензор.НЕТ.
Деталі розслідування
Як встановило розслідування, депутатка залучила до "схеми" свого помічника і декількох посередників, один з яких відповідав за отримання хабаря.
За матеріалами справи, під час перемовин про суму та строки передачі неправомірної вигоди фігуранти погодилися розділити виплати на два транші.
Для власної перестраховки та гарантованого стягнення всієї суми неправомірної вигоди представнику компанії вказали написати розписку про начебто запозичення коштів.
Співробітники СБУ та НАБУ задокументували факт отримання посередником першої частини хабаря на суму 125 тисяч доларів США прямо в центрі Києва.
Після отримання траншу "клієнту" повідомили, що цю частину нібито передадуть посадовцям РНБО.
Утім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки фігуранти не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії.
Під час обшуків за місцями роботи та проживання народної обраниці та її спільників виявлено докази злочинної діяльності.
На підставі доказової бази, зібраної співробітниками СБУ, НАБУ та САП, учасникам угруповання повідомлено про підозру, - підбурення до надання службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, дій з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.
Обшук в Анни Скороход
5 грудня вранці стало відомо, що НАБУ, САП та СБУ проводять обшуки в нардепки Анни Скороход. Її підозрюють у вимаганні $250 тис. хабаря разом зі спільниками.
Міндічгейт
- 4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію. Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики. Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
- 1 грудня
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід співвласнику студії "Квартал-95" Тімуру Міндічу у вигляді тримання під вартою.
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от що нарив ШІ У ВІДПОВІДЬ НА МОЄ ПИТАННЯ
✅ Так: керівник Офісу Президента *не має окремого юридичного права вимагати звільнення «за власним бажанням», бо його статус - не державна служба.**
Пояснюю:
1️⃣ Це не державна служба
Керівник ОПУ не є держслужбовцем.
А отже, на нього не поширюється стаття 38 Кодексу законів про працю та стаття 86 Закону «Про державну службу», де передбачено право працівника/держслужбовця в односторонньому порядку розірвати трудові відносини «за власним бажанням».
2️⃣ Це - політична посада, яка існує лише внаслідок волі Президента
Й що зараз?
Оскільки вовка задовольнив лиш одне його власне бажання (незаконно подане) , ну шаб НЄ ПОРТІТЬ РЄПУТАЦІЮ...
ТО З ОСТАННІХ посад його хер прибереш якщо немає відкритої справи .
А потім політично скурвилася взад.
А щодо не судити ... Мене карали за активну позицію ще з кінця 80-их і до 95-го я боролося у системі , судами у т ч
Я знаю що це таке і діти з малолітку знають, росли в цьому.
Або позиція є й ти борешся знаючи на що йдеш, або мовчиш у тряпочку.
5 листопада 2019 року виключена з фракції Слуга народу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-18 [18]
28 лютого 2020 року знову публічно заявила про «оплати в конвертах» народним депутатам фракції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуга народу». За її словами, простий депутат отримує 5 000 доларів США, за керівні посади у фракції депутати мають по 15 000 доларів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-19 [19]
3 липня 2020 Анна Скороход увійшла до депутатської групи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «За майбутнє».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-20 [20]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-21 [21]
2020 року Скороход увійшла до депутатської групи «За майбутнє
Ме депутат за джин
Що там з Мухамедрасуловим? Хто буде платити йому компенсацію за місяці під вартою? Зєля? Чи Єрмак?
Зєлю геть. Вибори
скоро не залишиться депутатів у ВР. А виборів не буде до закінчення війни
Анну Скороход у 2019 році було обрано нардепкою від "Слуги народу", проте того ж року її виключили із фракції.У липні 2020 вона увійшла до депутатської групи "За майбутнє". Джерело: https://censor.net/ua/n3588856
Починаються перші наслідки. І не стільки самої корупції, скільки, наприклад того, як підло і нагло випустили міндича.
а населенню короткоствольну зась ..
я просто в жаху від того зельоного дна де ми є (((
Продажна Вікторе! Факти в студію!
как она базарит, и разводит на такие суммы. 5к за выезд человека АХХАХА она - ганстер.
Ну так она же не в прачечной работала ... Она институт культуры "кончала".
Вже з'явились натяки, що Скороход фігурує і в "плівках Міндіча". Тобто, очевидно, на неї спробують звантажити максимум корупційного негативу влади (бо Скороход так і лишається членом владної команди) - скільки вивезе.
Але по факту Скороход - дрібна фігура в грі Єрмака. І відвертий ворог України (хоча дійсно, є факти, що вона комусь допомагала і навіть донатила на ЗСУ - меншого ворога це з неї не зробило, бо життя не чорно-біле, а шкода на порядки переважує якусь локальну нечасту користь; бо навіть Медведчук гарантовано комусь колись допомагав і може навіть бійцям АТО). Це серед іншого і заслуга постійних заяв Скороход - істерія суспільства довкола ТЦК і вбивство ветеранів-працівників ТЦК. Скороход мешкає у відносній безпеці завдяки мобілізованим бійцям - але постійно дискредитує цю ж мобілізацію.
Скороход - один з інструментів відволікання на себе негативу від ОП, а також інструмент підготовки виборчої кампанії, орієнтованої на оті 10-20% умовно проросійського електорату (налаштовані на "відновлення дружби" і "все ж нормально було, це все політики"). І, звісно, вона так само постраждала від різкого скорочення, а останні пів року просто припинення роздачі слугам (бо хоч Скороход числиться в кишеньковій фракції "За майбутнє", членом команди влади вона бути не перестала) конвертів "на підтримання штанів". Тим більше, якщо зважати на вартість гардеробу, аксесуарів та інших надбань Скороход, ті $10 тис, про які кажуть як стандартну таксу слуги, - це ні про що. Витрати в неї явно більші. Але відпрацьовувати доводиться тепер кожен долар.
Бо в цій справі на Скороход разом з іншими спробують скинути максимум негативу. І максимально відсунути закономірне питання: а влада в нас весь цей час, як ось зі злобні типи нестримно крали, була сліпа, глуха і непритомна? Вірила в краще і довіряла всім друзям?
В будь-якому випадку, нам вже практично не важливо, що буде зі Скороход або іншими. Бо шкоду вже завдано. Та ж Італія вже відмовилась від участі про грамі закупівлі зброї для України. Данія скоротила військову допомогу нам з 16,5 до 9,4 млрд крон. Підозрюю, до них долучаться мінімум ще кілька інших країн, коли на цілий світ буде озвучено порядок вкрадених членами української владної команди грошей, наданих партнерами.
І як вимірювати провину Скороход, Міндіча, інших? В кілограмах золота? Мільярдах доларів і євро? У відсотках від обсягу донатів? В життях цивільних, на захист яких гроші вкрали? В життях бійців, фінансування для яких теж крали (і продовжують красти - чого вже там, навряд відлагоджений механізм зупинили раптово)? В кількості втрачених чи ослаблених союзів України? В роках затягнутої війни?
А депутаткой лучше!
В депутатки б я пошла,
Пусть меня научат!