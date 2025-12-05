"Слузі народу" Скороход, її помічнику та спільнику повідомили про підозру, - НАБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.

За даними слідства, учасники цього угруповання запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів США організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію-конкурента, передає Цензор.НЕТ.

Деталі розслідування

Як встановило розслідування, депутатка залучила до "схеми" свого помічника і декількох посередників, один з яких відповідав за отримання хабаря.

За матеріалами справи, під час перемовин про суму та строки передачі неправомірної вигоди фігуранти погодилися розділити виплати на два транші.

Для власної перестраховки та гарантованого стягнення всієї суми неправомірної вигоди представнику компанії вказали написати розписку про начебто запозичення коштів.

Співробітники СБУ та НАБУ задокументували факт отримання посередником першої частини хабаря на суму 125 тисяч доларів США прямо в центрі Києва.

Після отримання траншу "клієнту" повідомили, що цю частину нібито передадуть посадовцям РНБО.

Утім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки фігуранти не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання народної обраниці та її спільників виявлено докази злочинної діяльності.

На підставі доказової бази, зібраної співробітниками СБУ, НАБУ та САП, учасникам угруповання повідомлено про підозру, - підбурення до надання службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, дій з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

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Обшук в Анни Скороход

5 грудня вранці стало відомо, що НАБУ, САП та СБУ проводять обшуки в нардепки Анни Скороход. Її підозрюють у вимаганні $250 тис. хабаря разом зі спільниками.

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