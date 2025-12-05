"Слуга народу" Скороход прокоментувала обшуки у неї вдома: Вбачаю у цьому прямий тиск на опозицію
Нардепка, Анна Скороход, яку виключили зі "Слуги народу", підтвердила, що у її помешканні проводять слідчі дії.
Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Мені нічого приховувати, моя діяльність - на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію.
Про подальший розвиток подій повідомлятиму", - зазначила парламентарка.
Анну Скороход у 2019 році було обрано нардепкою від "Слуги народу", проте того ж року її виключили із фракції.
У липні 2020 вона увійшла до депутатської групи "За майбутнє".
Обшук в Анни Скороход
5 грудня вранці стало відомо, що НАБУ, САП та СБУ проводять обшуки в нардепки Анни Скороход. Її підозрюють у вимаганні $250 тис. хабаря разом зі спільниками.
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Нприклад - Сергій Рудик з Черкащини
Ух,ти,яка мафіозі... Ще й групу злочинну очолювала.
На її фоні і ермак виглядає якось білим і пухнастим: ніяких звинувачень йому,ніяких краж,ніяких злочинних груп на чолі їх...
Це точно "палітічєскає прєслєдаваніє!Депутатка лише хотіла купити собі "Майбах". Штоп саатвєцтвавать!
повинні вже були взяти підуки у кайданках іще 23 лютого 2022 року.
Та нахіба ж.....
1. Гевко Володимир - «Слуга народу». (недекларування);
2. Гунько Анатолій - колишній «Слуга народу» → група «Відновлення України». (хабар);
3. Дубінський Олександр - колишній «Слуга народу» / позафракційний. (підозри, пов'язані з нацбезпекою; також згадки про корупційні провадження/перевірки);
4. Кузьміних Сергій - колишній «Слуга народу» → група «Відновлення України». (зловживання/хабарі);
5. Куницький Олександр - «Слуга народу». (розслідування щодо пропозиції хабара/провадження)м
6. Ковальов Олексій - «Слуга народу», згадки у ЧЕСНО (окрім корупційних складових) + колабораціонізм (знищений патріотами на Херсонщині);
7. Марченко Людмила - «Слуга народу» (згодом позафракційна/інша група). (відомий випадок із хабаром, відео, як перекидувала бабло ч/з паркан);
8. Маріковський Олександр - «Слуга народу». (підозра в недекларуванні криптовалюти);
9. Одарченко Андрій - «Слуга народу». (заочно засуджений/провадження за пропозицію хабаря);
10. Саладуха Ольга - «Слуга народу». (підозра/провадження щодо недостовірності декларації - судові епізоди);
11. Шол Маргарита - «Слуга народу». (провадження щодо декларації; справа закрилась/інші процеси);
12. Трухін Олександр - колишній «Слуга народу». (справа із спробою підкупу патрульних - судовий вирок, покинув мандат);
13. Торохтій Богдан - «Слуга народу». (медіа-згадки про перебування за кордоном і перевірки);
14. Холодов Андрій - «Слуга народу». (медіа-перевірки, згадки у ЧЕСНО)
15. Юрченко Олександр - колишній «Слуга народу» → група «Відновлення України». (підозра/затримання за хабар);
16. Кормишкіна Ірина (та сама корабельна сосна), «Слуга народу» - умисне внесення недостовірних відомостей до е-декларації та незаконне збагачення;
17. Халімон Павло, заступник голови фракції «Слуга народу», незаконне збагачення.