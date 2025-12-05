"Слуга народу" Скороход прокоментувала обшуки у неї вдома: Вбачаю у цьому прямий тиск на опозицію

Нардепка, Анна Скороход, яку виключили зі "Слуги народу", підтвердила, що у її помешканні проводять слідчі дії.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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"Мені нічого приховувати, моя діяльність - на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію.

Про подальший розвиток подій повідомлятиму", - зазначила парламентарка.

Анну Скороход у 2019 році було обрано нардепкою від "Слуги народу", проте того ж року її виключили із фракції.

У липні 2020 вона увійшла до депутатської групи "За майбутнє".

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Обшук в Анни Скороход

5 грудня вранці стало відомо, що НАБУ, САП та СБУ проводять обшуки в нардепки Анни Скороход. Її підозрюють у вимаганні $250 тис. хабаря разом зі спільниками.

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