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Новини Обшук в Анни Скороход
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"Слуга народу" Скороход прокоментувала обшуки у неї вдома: Вбачаю у цьому прямий тиск на опозицію

Скороход підтвердила обшуки у неї вдома: що відомо?

Нардепка, Анна Скороход, яку виключили зі "Слуги народу", підтвердила, що у її помешканні проводять слідчі дії.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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"Мені нічого приховувати, моя діяльність - на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію.

Про подальший розвиток подій повідомлятиму", - зазначила парламентарка.

Анну Скороход у 2019 році було обрано нардепкою від "Слуги народу", проте того ж року її виключили із фракції.

У липні 2020 вона увійшла до депутатської групи "За майбутнє".

Читайте: Єрмак про обшуки у нього вдома: З мого боку - повне сприяння

Обшук в Анни Скороход

5 грудня вранці стало відомо, що НАБУ, САП та СБУ проводять обшуки в нардепки Анни Скороход. Її підозрюють у вимаганні $250 тис. хабаря разом зі спільниками.

Дивіться: ЗМІ розповіли деталі обшуку у Шабуніна влітку 2025 року: "Таку країну будують Зеленський та Єрмак". ВIДЕО

Скороход підтвердила обшуки у неї вдома: що відомо?

Автор: 

обшук (2063) Скороход Анна (69)
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Топ коментарі
+28
відколи це "За майбутнє" стала опозицією?
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05.12.2025 10:11 Відповісти
+23
В фракції" ЗА Майбах" є опозиціонери?))) Звучить ,як анікдот...
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05.12.2025 10:21 Відповісти
+7
Опозиція - це група "За Майбах", чка голосує разом зі слугами? 🤔
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05.12.2025 10:32 Відповісти
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А чого?
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05.12.2025 10:11 Відповісти
Это не та случайно, которая под Саакашвили ноги расставляла?
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05.12.2025 10:38 Відповісти
То Ліза Ясько
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05.12.2025 10:47 Відповісти
Ця, здається, народила від депутата, який потім наклав на себе руки.
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05.12.2025 13:22 Відповісти
Тиснуть - так НАБУ САП СБУ розслідують - шо не так? - якби одна СБУ - тоді могла б піднімати хай
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05.12.2025 10:11 Відповісти
відколи це "За майбутнє" стала опозицією?
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05.12.2025 10:11 Відповісти
В майбутньому напевно
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05.12.2025 10:13 Відповісти
Зелєнській нє вінаватий!
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05.12.2025 10:24 Відповісти
не 3,14зди, зелений ватан!
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05.12.2025 12:42 Відповісти
З партії виключили - конверти за голосування поверни. Насправді все просто)
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05.12.2025 10:15 Відповісти
Вигнали з борделю за пляцтво
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05.12.2025 10:26 Відповісти
В фракції" ЗА Майбах" є опозиціонери?))) Звучить ,як анікдот...
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05.12.2025 10:21 Відповісти
поодинокі - є там і такі.
Нприклад - Сергій Рудик з Черкащини
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05.12.2025 17:01 Відповісти
Схоже що обшуки можна проводити у кожного депутата без винятків. І у кожного щось таки знайдуть.
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05.12.2025 10:23 Відповісти
Пройшла як сн,потім в озгизки жпж вступила.Це вона то опозиція?Смішна курва
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05.12.2025 10:23 Відповісти
Опозиція - це група "За Майбах", чка голосує разом зі слугами? 🤔
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05.12.2025 10:32 Відповісти
Моя діяльність - на долоні ™️
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05.12.2025 10:55 Відповісти
манька облігація зеленого розливу
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05.12.2025 11:07 Відповісти
Вона думає-якщо організувала банду,то вже в опозиції.Залишилося наколоти зірки на колінах та на пальцях набити "СЛОН" .
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05.12.2025 11:13 Відповісти
Ти Полякова уграла, Міндіча обслуговувала депутатськими запитами (на плівках є це все). Оціонер з тебе такий собі... за грати років на 8.
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05.12.2025 11:31 Відповісти
Подобаються мені ці формулювання правоохоронців. "Вимагала". Ну як вона могла вимагати? У під'їзді перестріла з ножем до горла? Швидше за все хотіла за лобіювання якогось питання.
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05.12.2025 11:33 Відповісти
Обшуки скоріш за все проводить малюк і та частина домашніх СБУ які не воють,а кришують.
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05.12.2025 11:37 Відповісти
"викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України".
Ух,ти,яка мафіозі... Ще й групу злочинну очолювала.
На її фоні і ермак виглядає якось білим і пухнастим: ніяких звинувачень йому,ніяких краж,ніяких злочинних груп на чолі їх...
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05.12.2025 11:50 Відповісти
наконец до этой шалавы бениной дошло дело
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05.12.2025 11:59 Відповісти
Вимагала 250 тис.$?
Це точно "палітічєскає прєслєдаваніє!Депутатка лише хотіла купити собі "Майбах". Штоп саатвєцтвавать!
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05.12.2025 12:45 Відповісти
Як тільки когось з депутатів починають трясти, вони відразу заявляють про тиск на опозицію.
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05.12.2025 13:23 Відповісти
вона прийшла від сн.. с чого це опозиуция? опозиція одна це ес...
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05.12.2025 18:10 Відповісти
взагалі то усю цю медведчуковську братію і сестрію
повинні вже були взяти підуки у кайданках іще 23 лютого 2022 року.
Та нахіба ж.....
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05.12.2025 19:53 Відповісти
Тварь кому интересны твои отмазки..утопить или на кол падлу...
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05.12.2025 20:39 Відповісти
https://t.me/sam_svit/9758 Список «служок» (не всіх, бо далі буде!), які вже вляпалися у корупційні скандали (Апетити, одначе, у тих, які мали би бути прикладом прозорої чесності і чесної прозорості):
1. Гевко Володимир - «Слуга народу». (недекларування);
2. Гунько Анатолій - колишній «Слуга народу» → група «Відновлення України». (хабар);
3. Дубінський Олександр - колишній «Слуга народу» / позафракційний. (підозри, пов'язані з нацбезпекою; також згадки про корупційні провадження/перевірки);
4. Кузьміних Сергій - колишній «Слуга народу» → група «Відновлення України». (зловживання/хабарі);
5. Куницький Олександр - «Слуга народу». (розслідування щодо пропозиції хабара/провадження)м
6. Ковальов Олексій - «Слуга народу», згадки у ЧЕСНО (окрім корупційних складових) + колабораціонізм (знищений патріотами на Херсонщині);
7. Марченко Людмила - «Слуга народу» (згодом позафракційна/інша група). (відомий випадок із хабаром, відео, як перекидувала бабло ч/з паркан);
8. Маріковський Олександр - «Слуга народу». (підозра в недекларуванні криптовалюти);
9. Одарченко Андрій - «Слуга народу». (заочно засуджений/провадження за пропозицію хабаря);
10. Саладуха Ольга - «Слуга народу». (підозра/провадження щодо недостовірності декларації - судові епізоди);
11. Шол Маргарита - «Слуга народу». (провадження щодо декларації; справа закрилась/інші процеси);
12. Трухін Олександр - колишній «Слуга народу». (справа із спробою підкупу патрульних - судовий вирок, покинув мандат);
13. Торохтій Богдан - «Слуга народу». (медіа-згадки про перебування за кордоном і перевірки);
14. Холодов Андрій - «Слуга народу». (медіа-перевірки, згадки у ЧЕСНО)
15. Юрченко Олександр - колишній «Слуга народу» → група «Відновлення України». (підозра/затримання за хабар);
16. Кормишкіна Ірина (та сама корабельна сосна), «Слуга народу» - умисне внесення недостовірних відомостей до е-декларації та незаконне збагачення;
17. Халімон Павло, заступник голови фракції «Слуга народу», незаконне збагачення.
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06.12.2025 01:07 Відповісти
 
 