Обыск у Анны Скороход
"Слуга народа" Скороход прокомментировала обыски у нее дома: Вижу в этом прямое давление на оппозицию

Нардеп Анна Скороход, исключенная из "Слуги народа", подтвердила, что в ее квартире проводятся следственные действия.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мне нечего скрывать, моя деятельность - на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность из-за принципиальной позиции.

О дальнейшем развитии событий буду сообщать", - отметила парламентарий.

Анна Скороход в 2019 году была избрана нардепом от "Слуги народа", но в том же году ее исключили из фракции.

В июле 2020 года она вошла в депутатскую группу "За майбутнє".

5 декабря утром стало известно, что НАБУ, САП и СБУ проводят обыски у нардепа Анны Скороход. Ее подозревают в вымогательстве $250 тыс. взятки вместе с сообщниками.

обыск (1969) Скороход Анна (47)
Топ комментарии
+12
відколи це "За майбутнє" стала опозицією?
05.12.2025 10:11 Ответить
+9
В фракції" ЗА Майбах" є опозиціонери?))) Звучить ,як анікдот...
05.12.2025 10:21 Ответить
+3
З партії виключили - конверти за голосування поверни. Насправді все просто)
05.12.2025 10:15 Ответить
А чого?
05.12.2025 10:11 Ответить
Это не та случайно, которая под Саакашвили ноги расставляла?
05.12.2025 10:38 Ответить
То Ліза Ясько
05.12.2025 10:47 Ответить
Тиснуть - так НАБУ САП СБУ розслідують - шо не так? - якби одна СБУ - тоді могла б піднімати хай
05.12.2025 10:11 Ответить
відколи це "За майбутнє" стала опозицією?
05.12.2025 10:11 Ответить
В майбутньому напевно
05.12.2025 10:13 Ответить
якщо Скороход "Слуга народу", то Льоша Гончаренко, Герасимов члени "Партії Регіонів", а їхній шеф член "СДПУ(о)"
05.12.2025 10:14 Ответить
Зелєнській нє вінаватий!
05.12.2025 10:24 Ответить
З партії виключили - конверти за голосування поверни. Насправді все просто)
05.12.2025 10:15 Ответить
Вигнали з борделю за пляцтво
05.12.2025 10:26 Ответить
В фракції" ЗА Майбах" є опозиціонери?))) Звучить ,як анікдот...
05.12.2025 10:21 Ответить
Схоже що обшуки можна проводити у кожного депутата без винятків. І у кожного щось таки знайдуть.
05.12.2025 10:23 Ответить
Пройшла як сн,потім в озгизки жпж вступила.Це вона то опозиція?Смішна курва
05.12.2025 10:23 Ответить
Опозиція - це група "За Майбах", чка голосує разом зі слугами? 🤔
05.12.2025 10:32 Ответить
Моя діяльність - на долоні ™️
05.12.2025 10:55 Ответить
манька облігація зеленого розливу
05.12.2025 11:07 Ответить
 
 