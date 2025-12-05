"Слуга народа" Скороход прокомментировала обыски у нее дома: Вижу в этом прямое давление на оппозицию
Нардеп Анна Скороход, исключенная из "Слуги народа", подтвердила, что в ее квартире проводятся следственные действия.
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Мне нечего скрывать, моя деятельность - на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность из-за принципиальной позиции.
О дальнейшем развитии событий буду сообщать", - отметила парламентарий.
Анна Скороход в 2019 году была избрана нардепом от "Слуги народа", но в том же году ее исключили из фракции.
В июле 2020 года она вошла в депутатскую группу "За майбутнє".
Обыск у Анны Скороход
5 декабря утром стало известно, что НАБУ, САП и СБУ проводят обыски у нардепа Анны Скороход. Ее подозревают в вымогательстве $250 тыс. взятки вместе с сообщниками.
