"Слуга народа" Скороход прокомментировала обыски у нее дома: Вижу в этом прямое давление на оппозицию

Нардеп Анна Скороход, исключенная из "Слуги народа", подтвердила, что в ее квартире проводятся следственные действия.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мне нечего скрывать, моя деятельность - на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность из-за принципиальной позиции.

О дальнейшем развитии событий буду сообщать", - отметила парламентарий.

Анна Скороход в 2019 году была избрана нардепом от "Слуги народа", но в том же году ее исключили из фракции.

В июле 2020 года она вошла в депутатскую группу "За майбутнє".

Обыск у Анны Скороход

5 декабря утром стало известно, что НАБУ, САП и СБУ проводят обыски у нардепа Анны Скороход. Ее подозревают в вымогательстве $250 тыс. взятки вместе с сообщниками.

