ЗМІ розповіли деталі обшуку у Шабуніна влітку 2025 року: "Таку країну будують Зеленський та Єрмак". ВIДЕО

Голова правління ЦПК оприлюднив відео, зняте під час обшуку у Чугуївському районі на Харківщині за місцем проходження військової служби активіста влітку 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"На відео частинка мого обшуку, на якій ДБР заносить "якийсь розлочений айфон, який знайшли при вході". Це третя година обшуку, на перших секундах якого з кімнати втік підполковник СБУ з моїм телефоном в руках.

Подивіться цих кілька секунд – ось таку країну будують Зеленський/Єрмак", - зазначив Шабунін.

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Голова правління ЦПК розповів "Слідству.Інфо", що чоловіка, який забрав у нього телефон, немає на відео з обшуку.

"Командування моєї бригади прямо назвали, що це підполковник Жусь, один з командирів, керівників ДВКР (Департамент військової контррозвідки СБУ. - ред.) на цьому напрямку", - сказав Шабунін.

Журналісти зателефонували Сергію Жусю, щоб уточнити у нього, чи справді він був присутній перед початком обшуку на Харківщині 11-12 липня. Та чоловік сказав, що повинен доповісти про контакт з журналістами керівництву.

"Ви знаєте, я не готовий відповідати на ці запитання. Це не відповідає дійсності. Я повинен повідомити керівництву, що ви виходили на мене. У зв’язку з тим, що мене розшукує ФСБ, я повинен доповісти, що на мене був контакт. Може ви працюєте за вказівкою ФСБ?" - відповів Жусь.

Також він заперечив свою присутність за місцем обшуку на Харківщині і відповів, що прізвище Шабуніна йому не знайоме.

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Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.

14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.

Шабуніну продовжили запобіжний захід до 2 листопада.

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