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Новини Відео Обшуки у Шабуніна Підозра Шабуніну
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ЗМІ розповіли деталі обшуку у Шабуніна влітку 2025 року: "Таку країну будують Зеленський та Єрмак". ВIДЕО

Голова правління ЦПК оприлюднив відео, зняте під час обшуку у Чугуївському районі на Харківщині за місцем проходження військової служби активіста влітку 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"На відео частинка мого обшуку, на якій ДБР заносить "якийсь розлочений айфон, який знайшли при вході". Це третя година обшуку, на перших секундах якого з кімнати втік підполковник СБУ з моїм телефоном в руках.

Подивіться цих кілька секунд – ось таку країну будують Зеленський/Єрмак", - зазначив Шабунін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближче коло Зеленського крало на захисті енергооб’єктів, - Шабунін

Голова правління ЦПК розповів "Слідству.Інфо", що чоловіка, який забрав у нього телефон, немає на відео з обшуку.

"Командування моєї бригади прямо назвали, що це підполковник Жусь, один з командирів, керівників ДВКР (Департамент військової контррозвідки СБУ. - ред.) на цьому напрямку", - сказав Шабунін.

Журналісти зателефонували Сергію Жусю, щоб уточнити у нього, чи справді він був присутній перед початком обшуку на Харківщині 11-12 липня. Та чоловік сказав, що повинен доповісти про контакт з журналістами керівництву.

"Ви знаєте, я не готовий відповідати на ці запитання. Це не відповідає дійсності. Я повинен повідомити керівництву, що ви виходили на мене. У зв’язку з тим, що мене розшукує ФСБ, я повинен доповісти, що на мене був контакт. Може ви працюєте за вказівкою ФСБ?" - відповів Жусь.

Також він заперечив свою присутність за місцем обшуку на Харківщині і відповів, що прізвище Шабуніна йому не знайоме.

Читайте: Шабунін: Мені б повідомили про підозру у держзраді, якби вдалося ліквідувати НАБУ та САП

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.

14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.

Шабуніну продовжили запобіжний захід до 2 листопада.

Також дивіться: Обвинувачення не провело допити ключових свідків до вручення мені підозри, - Шабунін. ВIДЕО

Автор: 

обшук (2061) Шабунін Віталій (663) ДБР (3946)
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Топ коментарі
+10
шкода шо такий розумний симпатичний хлопчина Шабунін..так лоханувся підтримуючі в 18-19 р...🤡 торчка зеленського...
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21.11.2025 14:37 Відповісти
+7
Дали собакам команду фас и быстро накатать что-то вот они и стараются. Только вот в силу отсутствия фантазии и скудоумия ничего умнее придумать не могли. Выглядит жалко и настолько убого что аж стыдно
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21.11.2025 14:47 Відповісти
+4
а, всю зелену мразоту, будувати отаку країну, притяг особисто шабуня!
до хитросракого шабуні, жодної емпатії.....
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21.11.2025 14:45 Відповісти
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шкода шо такий розумний симпатичний хлопчина Шабунін..так лоханувся підтримуючі в 18-19 р...🤡 торчка зеленського...
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21.11.2025 14:37 Відповісти
Багато "не лохів" повірили і вірять до сьогодні членограю.На відео звичайна "гебнява" робота
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21.11.2025 15:02 Відповісти
Дети пожирают своих родителей.
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21.11.2025 15:15 Відповісти
така гидка ,але правдива філософія...
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21.11.2025 15:17 Відповісти
а, всю зелену мразоту, будувати отаку країну, притяг особисто шабуня!
до хитросракого шабуні, жодної емпатії.....
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21.11.2025 14:45 Відповісти
ну, він вже зрозумів, що доклався до лайна.
Тепер буде мочити Зермака
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21.11.2025 16:00 Відповісти
Дали собакам команду фас и быстро накатать что-то вот они и стараются. Только вот в силу отсутствия фантазии и скудоумия ничего умнее придумать не могли. Выглядит жалко и настолько убого что аж стыдно
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21.11.2025 14:47 Відповісти
Ви, образили тварин, порівнявши собачек з ДиБиеРівцями...
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21.11.2025 14:58 Відповісти
На жаль збудували, ніхто не рипнеться проти влади, і якщо вони й посадять когось, за скандал із міндичем, то тільки тому, що цього вимагає Захід.
І це будуть стрілочники, яких випустять за кілька років.
Цю владу можуть знести лише військові, тільки хто їх відпустить із фронту.
Молодь їде, і залишається лише неактивна частина населення, яка не вийде на "майдан".
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21.11.2025 15:00 Відповісти
Макдональдсівський "фронтовик" зі шкіри вистрибує аби не забули його "велику" персону, яка у свій час тягнула свою подругу мУндян у ВР та так "полірувала" всі фізіологічні отвори кандидата в президенти у 19 році, що заробила амнезію.
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21.11.2025 15:06 Відповісти
багато хто робить помилки.
Він був не правий. Вийдіть на ефір з ним та заставте вибачитись, якщо вам потрібно.
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21.11.2025 16:01 Відповісти
 
 