2 018 15

Печерський райсуд продовжив запобіжний захід Шабуніну до 2 листопада. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Печерський райсуд міста Києва продовжив дію запобіжного заходу голові правління ЦПК Віталію Шабуніну до 2 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Справа Шабуніна: Печерський райсуд проводить засідання

За словами Шабуніна, провадження про нього - політично вмотивоване.

"На попередніх судах я говорив це з аргументів публічно доступних. За цей час я ознайомився з усіма майже матеріалами провадження і тепер можу говорити базуючись ще на цих матеріалах. Обвинувачення підозрює мене в тому, що я не виконував своїх функцій в НАЗК та таким чином ухилявся від служби. Це зовсім інше, ніж за поданням сторони обвинувачення розповсюджувалося в медіа, зокрема про крадіжку авто. 

Справа Шабуніна: Печерський райсуд проводить засідання

Під час розслідування сторона обвинувачення не провела допити ключових свідків до вручення підозри. Зокрема керівників  НАЗК, які попросили мою військову частину мене відкомандирувати. Такі допити провелися після вручення підозри", - пояснив голова правління ЦПК.

Справа Шабуніна: Печерський райсуд проводить засідання

Шабунін зазначив, що не збирається тікати від розслідування, про що каже сторона обвинувачення. Проте він нагадав, що в перші дні повномасштабного вторгнення стояв в черзі до ТРО та призвався добровільно. 

Справа Шабуніна: Печерський райсуд проводить засідання

Водночас прокурор, коментуючи обґрунтованість підозри, зауважив, що Шабунін не оскаржив повідомлення про підозру.

Згодом суддя оголосила рішення - запобіжний захід Шабуніну продовжили до 2 листопада. 

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.

14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.

Топ коментарі
+2
😊 Ви згущуєте фарби. В Україні багато судів є цілком справедливими, а судді - адекватними. Тільки про це не пишуть, бо таке вважається нормою для правової держави.
показати весь коментар
17.10.2025 11:22 Відповісти
+1
бідося ... що шабунін , що касьянов в 2019 кричали - аби не Порошенко

ну жріть, не обляпайтесь, ідіоти
показати весь коментар
17.10.2025 12:42 Відповісти
😁 Є суд, а є Печерський суд - ручний суд влади, який керується не занонами України, а "хотєтками" влади - такий собі судовий "чєго ізволітє".
показати весь коментар
17.10.2025 11:14 Відповісти
Е просто украинский суд. самый справедливый суд в мире.
показати весь коментар
17.10.2025 11:17 Відповісти
😊 Ви згущуєте фарби. В Україні багато судів є цілком справедливими, а судді - адекватними. Тільки про це не пишуть, бо таке вважається нормою для правової держави.
показати весь коментар
17.10.2025 11:22 Відповісти
Я верю, что такие есть. Вот бы их на ВДНХ!
показати весь коментар
17.10.2025 11:24 Відповісти
Не перебільшуйте
показати весь коментар
17.10.2025 12:18 Відповісти
І гадки не мав.
показати весь коментар
17.10.2025 12:30 Відповісти
" В Україні багато судів є цілком справедливими " - наведіть приклад трьох судів ,які відповідають вказаній Вами оцінці ( про багато вже не каажу )
показати весь коментар
17.10.2025 12:39 Відповісти
Районні суди (не у великих містах) - більшість, на заході України - теж багато. Залежні від влади - топові суди у великих містах.
показати весь коментар
17.10.2025 12:59 Відповісти
Це якщо розгляд справ стосується звичайних (+/-) громадян , як тільки в любий суд залітає справа з * зірочкою ( де фігурантами ,при чому з любої сторони , будуть т.зв. відомі в тих чи інших кругах
" громадяни" ) справа 100% буде вирішена так ,як потрібно .
показати весь коментар
17.10.2025 13:22 Відповісти
В Росії теж вже давно закрили подібну громадську організацію, яка щось робила по боротьбі з корупцією.
показати весь коментар
17.10.2025 12:22 Відповісти
Віталік, а де ж твої друзі з "грузинського десанту" прокурорів та слідаків, яких ви так вперто нам нав'язували разом з Саакашвілі? Де ж оті "рицарі" по боротьбі з українською корупцією? Де ж вся ота куплена тусовка, що завалила ВСІ напрямки судової реформи? Ви ж так перешкоджали тим, що хоть щось робили в потрібному напрямку, ви ж так "бились" за призначення "своїх, не корумпованих" суддів.
Ось і прилетів(повернувся) той бумеранг, який ти, мудило, запустив ще при Порошенко проти Порошенко. А ******* зараз тебе, красавчеГ!
А думав же, що ухопив бога за бороду. А то був не Бог і...не борода.
показати весь коментар
17.10.2025 12:37 Відповісти
бідося ... що шабунін , що касьянов в 2019 кричали - аби не Порошенко

ну жріть, не обляпайтесь, ідіоти
показати весь коментар
17.10.2025 12:42 Відповісти
Надеюсь, в скором времени "крокодиловые" слезы в Печерском суде будут лить Найем и СеР Лещь.
показати весь коментар
17.10.2025 12:50 Відповісти
Віталий стережися, Єрмак тебе знищить, як хлопців, які його брата-корупціонера записали, депутата Полякова.
показати весь коментар
17.10.2025 13:22 Відповісти
 
 