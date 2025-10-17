РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9416 посетителей онлайн
Новости Дело о командировке Шабунина Подозрение Шабунину
1 961 13

Печерский райсуд продлил меру пресечения Шабунину до 2 ноября. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский райсуд города Киева продлил меру пресечения председателю правления ЦПК Виталию Шабунину до 2 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Справа Шабуніна: Печерський райсуд проводить засідання

По словам Шабунина, производство политически мотивированное.

"На предыдущих судах я говорил это по аргументам публично доступным. За это время я ознакомился почти со всеми материалами производства и теперь могу говорить, основываясь еще на этих материалах. Обвинение подозревает меня в том, что я не выполнял своих функций в НАПК и таким образом уклонялся от службы. Это совсем другое, чем по представлению стороны обвинение распространялось в медиа, в частности о краже автомобиля.

Справа Шабуніна: Печерський райсуд проводить засідання

В ходе расследования сторона обвинения не провела допрос ключевых свидетелей до вручения подозрения. В частности, руководителей НАПК, которые попросили мою воинскую часть меня откомандировать. Такие допросы провели после вручения подозрения", – объяснил председатель правления ЦПК.

Справа Шабуніна: Печерський райсуд проводить засідання

Шабунин отметил, что не собирается убегать от расследования, о чем говорит сторона обвинения. Однако он напомнил, что в первые дни полномасштабного вторжения стоял в очереди в ТРО и призывался добровольно.

Справа Шабуніна: Печерський райсуд проводить засідання

В то же время, прокурор, комментируя обоснованность подозрения, отметил, что Шабунин не обжаловал сообщение о подозрении. Судья объявила о продлении меры пресечения.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.

14 августа в ГБР заявили, что Шабунина будут судить за уклонение от военной службы.

Смотрите: Продление меры пресечения обосновали тем, что я буду скрываться от следствия, - Шабунин. ВИДЕО

Автор: 

Киев (26246) суд (25265) Шабунин Виталий (619)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
😊 Ви згущуєте фарби. В Україні багато судів є цілком справедливими, а судді - адекватними. Тільки про це не пишуть, бо таке вважається нормою для правової держави.
показать весь комментарий
17.10.2025 11:22 Ответить
+1
бідося ... що шабунін , що касьянов в 2019 кричали - аби не Порошенко

ну жріть, не обляпайтесь, ідіоти
показать весь комментарий
17.10.2025 12:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
😁 Є суд, а є Печерський суд - ручний суд влади, який керується не занонами України, а "хотєтками" влади - такий собі судовий "чєго ізволітє".
показать весь комментарий
17.10.2025 11:14 Ответить
Е просто украинский суд. самый справедливый суд в мире.
показать весь комментарий
17.10.2025 11:17 Ответить
😊 Ви згущуєте фарби. В Україні багато судів є цілком справедливими, а судді - адекватними. Тільки про це не пишуть, бо таке вважається нормою для правової держави.
показать весь комментарий
17.10.2025 11:22 Ответить
Я верю, что такие есть. Вот бы их на ВДНХ!
показать весь комментарий
17.10.2025 11:24 Ответить
Не перебільшуйте
показать весь комментарий
17.10.2025 12:18 Ответить
І гадки не мав.
показать весь комментарий
17.10.2025 12:30 Ответить
" В Україні багато судів є цілком справедливими " - наведіть приклад трьох судів ,які відповідають вказаній Вами оцінці ( про багато вже не каажу )
показать весь комментарий
17.10.2025 12:39 Ответить
Районні суди (не у великих містах) - більшість, на заході України - теж багато. Залежні від влади - топові суди у великих містах.
показать весь комментарий
17.10.2025 12:59 Ответить
В Росії теж вже давно закрили подібну громадську організацію, яка щось робила по боротьбі з корупцією.
показать весь комментарий
17.10.2025 12:22 Ответить
Віталік, а де ж твої друзі з "грузинського десанту" прокурорів та слідаків, яких ви так вперто нам нав'язували разом з Саакашвілі? Де ж оті "рицарі" по боротьбі з українською корупцією? Де ж вся ота куплена тусовка, що завалила ВСІ напрямки судової реформи? Ви ж так перешкоджали тим, що хоть щось робили в потрібному напрямку, ви ж так "бились" за призначення "своїх, не корумпованих" суддів.
Ось і прилетів(повернувся) той бумеранг, який ти, мудило, запустив ще при Порошенко проти Порошенко. А ******* зараз тебе, красавчеГ!
А думав же, що ухопив бога за бороду. А то був не Бог і...не борода.
показать весь комментарий
17.10.2025 12:37 Ответить
бідося ... що шабунін , що касьянов в 2019 кричали - аби не Порошенко

ну жріть, не обляпайтесь, ідіоти
показать весь комментарий
17.10.2025 12:42 Ответить
Надеюсь, в скором времени "крокодиловые" слезы в Печерском суде будут лить Найем и СеР Лещь.
показать весь комментарий
17.10.2025 12:50 Ответить
 
 