УКР
Новини
Шабунін: Мені б повідомили про підозру у держзраді, якби вдалося ліквідувати НАБУ та САП

Шабуніну готували підозру у держзраді. Що відомо?

Голова правління ЦПК Віталій Шабунін прокоментував інформацію ЗМІ, що йому готувалися повідомити про підозру у державній зраді.

Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Якою була їхня логіка та чому вони в це не пішли. Вони б у це пішли, якби вийшло із НАБУ та САП", - сказав Шабунін.

Керівниця юридичного відділу ЦПК Олена Щербан заявила, що ДБР навіть викликало на цю підозру Шабуніна.

"За два дні скасували", - додала вона.

 "Я не знаю (в чому зрада була. - Ред.). Телеграм-канали тестували те, що ми в ЦПК лобіювали, щоб Україні не давали зброю. Така шизофренія. Логіка загальна Зеленського та ОП була така: бетонуємо все", - сказав він, додавши, що йшлося про тиск на ЗМІ та антикорупційні органи.

Читайте: Обвинувачення не провело допити ключових свідків до вручення мені підозри, - Шабунін. ВIДЕО

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.

14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.

Шабуніну продовжили запобіжний захід до 2 листопада.

Також читайте: Обшуки у квартирі загиблого пілота Джуса: ДБР не надало пояснень, адвокати подали заяву про кримінальне правопорушення

державна зрада (1791) Шабунін Віталій (625)
Топ коментарі
+6
Нагадайте цьому грантоiду ,як вино томило за зе та поплюжело Порошенко
показати весь коментар
29.10.2025 13:08 Відповісти
+5
Нагадайте цьому грантоiду як воно поплюжело Порошенко бiгаючи по ефiрах медведчуковських каналах тв ,та восхваляла наркомана пiськограя
показати весь коментар
29.10.2025 13:13 Відповісти
+3
Ой, та прям "невловимий Джо"...
показати весь коментар
29.10.2025 13:05 Відповісти
Ой, та прям "невловимий Джо"...
показати весь коментар
29.10.2025 13:05 Відповісти
Нагадайте цьому грантоiду ,як вино томило за зе та поплюжело Порошенко
показати весь коментар
29.10.2025 13:08 Відповісти
Щось про Порошенко було брехнею? Тільки факти а не заклики(лозунги). Коли казати правду столом ганебним?
показати весь коментар
29.10.2025 13:35 Відповісти
За такий пост тебе зараз на три дні заблокують, а пост забанять. Про цього пана тут треба або щось добре, або нічого
показати весь коментар
29.10.2025 14:16 Відповісти
"Факти" треба конкретизувати і перевіряти на відповідність фактичності. Дещо може
виявитися і не фактом. Не маніпулюйте "тільки фактами".
показати весь коментар
29.10.2025 14:22 Відповісти
Нагадайте цьому грантоiду як воно поплюжело Порошенко бiгаючи по ефiрах медведчуковських каналах тв ,та восхваляла наркомана пiськограя
показати весь коментар
29.10.2025 13:13 Відповісти
"бiгаючи по ефiрах медведчуковських каналах"... Ну, тобто, ти підтверджуєш, що підозра Шабуніну у державній зраді дійсно обгрунтована.
показати весь коментар
29.10.2025 14:06 Відповісти
Зельоним потрібні нові клоуни типу шабуніна чи касьянова, бо старі вже всім набридли.
показати весь коментар
29.10.2025 13:18 Відповісти
А старі це хто Порошенко? Ти сам мабуть не зрозумів, що ляпнув
показати весь коментар
29.10.2025 13:38 Відповісти
Зараз В. Шабуніна у протистоянні з зекорупціонерами варто захищати.
Найбільше шкоди Україні принесла і ще принесе банда ліквідаторів - вже не "шпана ліквідаторів" -
України. Сподіваюсь, Шабунін зрозумів про "українських гнид".
показати весь коментар
29.10.2025 14:11 Відповісти
Зєлю геть. Вибори
показати весь коментар
29.10.2025 14:17 Відповісти
ШАБУНИН - главное не Порох! кури бамбук, ты и тебе подобные победили, не суетись попробуй получить удовольствие.
показати весь коментар
29.10.2025 14:32 Відповісти
Шабуня, ты вместо того чтобы болтать, лучше бы сухари сушил пригодятся.
показати весь коментар
29.10.2025 14:36 Відповісти
 
 