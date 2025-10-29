Шабунін: Мені б повідомили про підозру у держзраді, якби вдалося ліквідувати НАБУ та САП
Голова правління ЦПК Віталій Шабунін прокоментував інформацію ЗМІ, що йому готувалися повідомити про підозру у державній зраді.
Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Якою була їхня логіка та чому вони в це не пішли. Вони б у це пішли, якби вийшло із НАБУ та САП", - сказав Шабунін.
Керівниця юридичного відділу ЦПК Олена Щербан заявила, що ДБР навіть викликало на цю підозру Шабуніна.
"За два дні скасували", - додала вона.
"Я не знаю (в чому зрада була. - Ред.). Телеграм-канали тестували те, що ми в ЦПК лобіювали, щоб Україні не давали зброю. Така шизофренія. Логіка загальна Зеленського та ОП була така: бетонуємо все", - сказав він, додавши, що йшлося про тиск на ЗМІ та антикорупційні органи.
Справа Віталія Шабуніна
Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.
13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.
14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.
Шабуніну продовжили запобіжний захід до 2 листопада.
