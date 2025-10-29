Шабунин: Мне бы сообщили о подозрении в госизмене, если бы удалось ликвидировать НАБУ и САП
Председатель правления ЦПК Виталий Шабунин прокомментировал информацию СМИ, что ему готовились сообщить о подозрении в государственной измене.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Какой была их логика и почему они в это не пошли. Они бы в это пошли, если бы вышло с НАБУ и САП", - сказал Шабунин.
Руководитель юридического отдела ЦПК Елена Щербань заявила, что ГБР даже вызвало на это подозрение Шабунина.
"Через два дня отменили", - добавила она.
"Я не знаю (в чем измена была. - Ред.). Телеграм-каналы тестировали то, что мы в ЦПК лоббировали, чтобы Украине не давали оружие. Такая шизофрения. Логика общая Зеленского и ОП была такая: бетонируем все", - сказал он, добавив, что речь шла о давлении на СМИ и антикоррупционные органы.
Дело Виталия Шабунина
Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.
13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.
14 августа в ГБР заявили, что Шабунина будут судить за уклонение от военной службы.
Шабунину продлили меру пресечения до 2 ноября.
