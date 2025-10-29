РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9651 посетитель онлайн
Новости Дело о командировке Шабунина Подозрение Шабунину
674 8

Шабунин: Мне бы сообщили о подозрении в госизмене, если бы удалось ликвидировать НАБУ и САП

Шабунину готовили подозрение в госизмене. Что известно?

Председатель правления ЦПК Виталий Шабунин прокомментировал информацию СМИ, что ему готовились сообщить о подозрении в государственной измене.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Какой была их логика и почему они в это не пошли. Они бы в это пошли, если бы вышло с НАБУ и САП", - сказал Шабунин.

Руководитель юридического отдела ЦПК Елена Щербань заявила, что ГБР даже вызвало на это подозрение Шабунина.

"Через два дня отменили", - добавила она.

"Я не знаю (в чем измена была. - Ред.). Телеграм-каналы тестировали то, что мы в ЦПК лоббировали, чтобы Украине не давали оружие. Такая шизофрения. Логика общая Зеленского и ОП была такая: бетонируем все", - сказал он, добавив, что речь шла о давлении на СМИ и антикоррупционные органы.

Читайте: Обвинение не провело допросы ключевых свидетелей до вручения мне подозрения, - Шабунин. ВИДЕО

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.

14 августа в ГБР заявили, что Шабунина будут судить за уклонение от военной службы.

Шабунину продлили меру пресечения до 2 ноября.

Также читайте: Обыски в квартире погибшего пилота Джуса: ГБР не предоставило объяснений, адвокаты подали заявление об уголовном правонарушении

Автор: 

государственная измена (1644) Шабунин Виталий (626)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ой, та прям "невловимий Джо"...
показать весь комментарий
29.10.2025 13:05 Ответить
Нагадайте цьому грантоiду ,як вино томило за зе та поплюжело Порошенко
показать весь комментарий
29.10.2025 13:08 Ответить
Щось про Порошенко було брехнею? Тільки факти а не заклики(лозунги). Коли казати правду столом ганебним?
показать весь комментарий
29.10.2025 13:35 Ответить
Нагадайте цьому грантоiду як воно поплюжело Порошенко бiгаючи по ефiрах медведчуковських каналах тв ,та восхваляла наркомана пiськограя
показать весь комментарий
29.10.2025 13:13 Ответить
Зельоним потрібні нові клоуни типу шабуніна чи касьянова, бо старі вже всім набридли.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:18 Ответить
А старі це хто Порошенко? Ти сам мабуть не зрозумів, що ляпнув
показать весь комментарий
29.10.2025 13:38 Ответить
 
 