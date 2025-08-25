Обыски в квартире погибшего пилота Джуса: ГБР не предоставило объяснений, адвокаты подали заявление об уголовном правонарушении

Адвокаты подали заявление в Офис Генпрокурора об уголовном правонарушении должностными лицами, которые пришли без решения суда с обыском в квартиру мамы павшего пилота Андрея Пильщикова (Джуса) Лилии Аверьяновой.

Соответствующее заявление обнародовала юридическая компания "Милер", передает Цензор.НЕТ.

Оно опубликовано по просьбе и с согласия мамы павшего пилота Андрея Пильщикова (Джуса) Лилии Аверьяновой.

Там напомнили, что 11 июля сотрудники ГБР пришли в квартиру госпожи Лилии с обыском без решения суда, сославшись в протоколе на "неотложный случай" по делу Виталия Шабунина.

Они забрали только копии документов на квартиру госпожи Лилии - информацию, которую можно получить из государственного реестра за несколько кликов. Одновременно с обыском у госпожи Лилии, следователи ГБР проводили следственные действия с участием Виталия Шабунина в другом месте.

"Простыми словами почему это неправильно:

Без суда - только в двух крайних случаях.

Закон разрешает обыск без определения только когда спасают жизнь/имущество или преследуют подозреваемого "по горячим следам". В нашей ситуации не было ни спасения, ни преследования: следователи ГБР были с Виталием Шабуниным в другой локации, а "спасать" копии документов на квартиру - абсурд.

Обыск - это одно из самых жестких вмешательств в права человека.

К маме павшего Героя пришли без решения суда, еще и ради бумажных копий. Это чрезмерно, непропорционально и без надлежащих оснований. Обыск - это крайняя мера и последний шаг. Сначала - просьба предоставить документы, затем - определение суда на временный доступ. Только когда это невозможно и есть немедленный риск - разрешен обыск и то по решению суда.

Такие действия бьют по достоинству.

Государство должно относиться к семьям павших с особым уважением. Зато "диалог" правоохранителей с госпожой Лилией начался с обыска в ее доме. И это на фоне того, что ГБР уже два года расследует авиакатастрофу, в которой погиб Андрей, и за все это время ни одного официального разговора правоохранителей с мамой не произошло. Начинать общение с мамой Героя с обыска неприемлемо. Так быть не может", - пояснили юристы.

Сейчас адвокаты помогли Лилии Аверьяновой получить официальный статус потерпевшей в производстве по авиакатастрофе, в которой погиб Андрей. Это запускает надлежащую процессуальную коммуникацию, право требовать доступа к материалам, оценивать процессуальные действия и получать ответы по существу.

Также защитники обратились в ГБР для получения официального объяснения относительно оснований "неотложности" и действий во время обыска. По состоянию на 25 августа 2025 года ответа нет - то есть даже здесь мать Героя оставляют без объяснений.

"Мы подали заявление об уголовном правонарушении в Офис Генерального прокурора и будем добиваться правовой оценки действий всех должностных лиц, которые вошли в квартиру госпожи Лилии без судебного решения.

Если реакции не будет, инициируем дальнейшие проверки и обращения в рамках национальных и международных механизмов защиты прав человека, чтобы решение по этой ситуации было не формальным, а содержательным", - подытожили там.

Напомним, ранее мать погибшего летчика Джуса Лилия Аверьянова рассказала СМИ, что 11 июля в квартире ее сына в Харькове следователи ГБР провели обыски. Такие действия ГБР якобы связаны с делом активиста и руководителя общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина.



