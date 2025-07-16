Мать погибшего пилота Джуса об обысках ГБР в квартире сына: Никакого уважения к дому Героя Украины

Мать погибшего пилота Андрея (Джуса) Пильщикова Лилия Аверьянова назвала обыски ГБР, которые накануне состоялись в квартире ее сына, "неуважением к его памяти".

Об этом она написала в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Провальная коммуникация ГБР. Такая же, как провальная и грязная их работа. Куча ботов и заказных комментариев, это же видно. Грубая работа, топорная. Уважения нет к правам гражданина Украины. Никакого уважения к дому-колыбели будущего Героя, которая хранит его следы, его вещи, его присутствие. Они все это лапали своими грязными лапами. Может ли быть более грубым неуважение к Герою Украины?", - написала Лилия Аверьянова.

Мама Джуса сказала, что эта квартира имеет для нее особую память и является источником вдохновения и теплых воспоминаний.

"У меня и так немного осталось островков той прошлой жизни, в которой мы были вместе и делали много интересного, росли, мечтали. Это была моя капсула времени. Мне страшно было возвращаться домой без сына. Осиротел дом и моя жизнь. И только присутствие других людей у меня дома меня спасло бы. Поэтому многие мои друзья жили там. Врачи, которым было ближе к работе, друзья друзей друзей, которые восстанавливали жилье после обстрелов. Кто только там не был с начала войны! И все очень бережно относились к этому дому, не нарушая его духа. Когда-то именно там собиралась группа курсантов, которым предстояло принять бой в небе с первых минут войны. Те самые восемь Героев Украины, все асы-орденоносцы. Эта квартира имеет особую память и является источником вдохновения и теплых воспоминаний", - рассказала мать погибшего Героя.

"Относительно сути дела. Я попросила Виталия (Шабунина, - ред.) пожить у меня, потому что дома в Харькове часто страдают от взрывов, и хорошо, когда есть люди, которые заметят аварийную ситуацию. Что он там делал? Он там просто спал после службы и рано утром снова шел на службу. Я не представляю, какие предметы могли свидетельствовать о преступной деятельности Виталия именно у меня дома, чтобы аж заинтересовать следователей. На момент обыска Виталия точно не было в моем доме, он уже был отправлен за Чугуев. В доме НИКОГО и НИЧЕГО чужого не было", - пишет далее женщина.

Она подчеркнула, что квартиру обыскивали без адвоката и любого законного представителя.

"Самым грубым нарушением моих имущественных прав было обыскивать мою частную квартиру без адвоката и любого законного представителя. С какими-то заготовленными понятыми. Можно было ломать двери, подбрасывать любые посторонние предметы, изымать что угодно. Хорошо, что ситуацию спасли соседи. В конце концов абсолютно ничего интересного не было найдено. И не могло быть. Обыск проводился в рамках досудебного расследования, без надлежащей санкции. С этим разбираются адвокаты", - заявила мать Джуса.

Напоследок Лилия Аверьянова назвала вышеупомянутую ситуацию "страшным неуважением" к памяти ее сына.

"Так вот, неуважение к памяти Героя Джуса - страшное. Защиты семье Героя - НОЛЬ. Что уж и говорить об обычных украинских семьях. Но как говорил Андрей? Отставить измену. Будем бороться за Украину, какой он ее хотел видеть", - добавила мама Джуса.

Напомним, ранее сообщалось, что в квартире Героя Украины, летчика Андрея "Джуса" Пильщикова, расположенной в Харькове, следователи ГБР провели обыски. Такие действия ГБР связаны с делом активиста и руководителя общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина.

В Государственном бюро расследований сообщили, что 11 июля состоялось 4 обыска в местах, где проживал или временно находился глава ЦПК Виталий Шабунин, в частности в квартире погибшего пилота Андрея Пильщикова (Джуса) в Харькове.

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.