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Новости Обыски у Шабунина Подозрение Шабунину Обыски в квартире Джуса
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Мать погибшего пилота Джуса об обысках ГБР в квартире сына: Никакого уважения к дому Героя Украины

мама Джуса об обысках

Мать погибшего пилота Андрея (Джуса) Пильщикова Лилия Аверьянова назвала обыски ГБР, которые накануне состоялись в квартире ее сына, "неуважением к его памяти".

Об этом она написала в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Провальная коммуникация ГБР. Такая же, как провальная и грязная их работа. Куча ботов и заказных комментариев, это же видно. Грубая работа, топорная. Уважения нет к правам гражданина Украины. Никакого уважения к дому-колыбели будущего Героя, которая хранит его следы, его вещи, его присутствие. Они все это лапали своими грязными лапами. Может ли быть более грубым неуважение к Герою Украины?", - написала Лилия Аверьянова.

Мама Джуса сказала, что эта квартира имеет для нее особую память и является источником вдохновения и теплых воспоминаний.

"У меня и так немного осталось островков той прошлой жизни, в которой мы были вместе и делали много интересного, росли, мечтали. Это была моя капсула времени. Мне страшно было возвращаться домой без сына. Осиротел дом и моя жизнь. И только присутствие других людей у меня дома меня спасло бы. Поэтому многие мои друзья жили там. Врачи, которым было ближе к работе, друзья друзей друзей, которые восстанавливали жилье после обстрелов. Кто только там не был с начала войны! И все очень бережно относились к этому дому, не нарушая его духа. Когда-то именно там собиралась группа курсантов, которым предстояло принять бой в небе с первых минут войны. Те самые восемь Героев Украины, все асы-орденоносцы. Эта квартира имеет особую память и является источником вдохновения и теплых воспоминаний", - рассказала мать погибшего Героя.

"Относительно сути дела. Я попросила Виталия (Шабунина, - ред.) пожить у меня, потому что дома в Харькове часто страдают от взрывов, и хорошо, когда есть люди, которые заметят аварийную ситуацию. Что он там делал? Он там просто спал после службы и рано утром снова шел на службу. Я не представляю, какие предметы могли свидетельствовать о преступной деятельности Виталия именно у меня дома, чтобы аж заинтересовать следователей. На момент обыска Виталия точно не было в моем доме, он уже был отправлен за Чугуев. В доме НИКОГО и НИЧЕГО чужого не было", - пишет далее женщина.

Она подчеркнула, что квартиру обыскивали без адвоката и любого законного представителя.

"Самым грубым нарушением моих имущественных прав было обыскивать мою частную квартиру без адвоката и любого законного представителя. С какими-то заготовленными понятыми. Можно было ломать двери, подбрасывать любые посторонние предметы, изымать что угодно. Хорошо, что ситуацию спасли соседи. В конце концов абсолютно ничего интересного не было найдено. И не могло быть. Обыск проводился в рамках досудебного расследования, без надлежащей санкции. С этим разбираются адвокаты", - заявила мать Джуса.

Напоследок Лилия Аверьянова назвала вышеупомянутую ситуацию "страшным неуважением" к памяти ее сына.

"Так вот, неуважение к памяти Героя Джуса - страшное. Защиты семье Героя - НОЛЬ. Что уж и говорить об обычных украинских семьях. Но как говорил Андрей? Отставить измену. Будем бороться за Украину, какой он ее хотел видеть", - добавила мама Джуса.

Напомним, ранее сообщалось, что в квартире Героя Украины, летчика Андрея "Джуса" Пильщикова, расположенной в Харькове, следователи ГБР провели обыски. Такие действия ГБР связаны с делом активиста и руководителя общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина.

В Государственном бюро расследований сообщили, что 11 июля состоялось 4 обыска в местах, где проживал или временно находился глава ЦПК Виталий Шабунин, в частности в квартире погибшего пилота Андрея Пильщикова (Джуса) в Харькове.

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

Автор: 

обыск (1911) ГБР (3112)


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Топ комментарии
+21
яка може бути повага
в покидьків які крадуть у ВСУ та народа
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16.07.2025 23:08 Ответить
+13
тому що ОМАНСЬКА ГНИДА !
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16.07.2025 23:10 Ответить
+6
Як же страшно і гидотно ... мені. Що відчуває Мати Героя уявити не можу
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16.07.2025 23:18 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
яка може бути повага
в покидьків які крадуть у ВСУ та народа
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16.07.2025 23:08 Ответить
Шабунька і людей в горі підставляє...
Віват зеленим, що зв'язалися зі потужно-слизьким гівном...
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16.07.2025 23:10 Ответить
трохи вбік і вниз
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16.07.2025 23:12 Ответить
Скажу навіть більше - яаби мати Джуса в той час була вдома, то її б поклали лицем і підлогу і можлиіо одягли кайданки, ба більше- якби навіть сам Джус там був із відзнакою Героя на грудях - то його теж заламали б, можлиао і відзнаку зірвпли б. Служаки відпрацьовують церними псами можливість бути подалі від передової, якої бояться, як було видно з 24 лютого 2023 року, коли одними з перших евакуювалися до Львова. Нагадаю, що навіть у лихі часи совка Герої совіцького союза були недоторкчнними, як і повні георгіївські кчвслери у часи расєянської імперії. Напевне у людей, які призвані захищати Україну від ворогів все українське власне і є ворогом, особливо українські герої. І окремо про ботів. На відміну від служак, які хоча б виконують роботу в межпх поановажень (як виконують- то інша справа) ті - просто гниди, які бовтаються у лайні цілком свідомо і добровільно, розбризкуючи це лайно довкола.
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17.07.2025 00:11 Ответить
Ви маєте щось проти того, що Шабунін викриває зелених покидьків?
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16.07.2025 23:20 Ответить
Хто це лайкнув? Єрмачня з зєлєботами? В спам, сук@
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17.07.2025 00:04 Ответить
тому що ОМАНСЬКА ГНИДА !
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16.07.2025 23:10 Ответить
cобаки !!!👎
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16.07.2025 23:12 Ответить
не ображай собак. собаки це наші вірні друзі, а то зелена пліснява, яка накрила Україну. 73% зеідіоти вибрали для себе цю гидоту і це лихо на всю країну.
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16.07.2025 23:20 Ответить
в мене все життя є собаки . але це нелюди швидше свині.
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16.07.2025 23:32 Ответить
Свині теж корисні тварини, але вони дуже не подобаються владі
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17.07.2025 00:10 Ответить
А що ви очікували від нього ?
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16.07.2025 23:17 Ответить
Уточніть, від кого? Від зеленого клоуна? Таки да, наржались... до сліз
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17.07.2025 00:08 Ответить
Як же страшно і гидотно ... мені. Що відчуває Мати Героя уявити не можу
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16.07.2025 23:18 Ответить
Поки в Україні царює узурпатор влади == ворог України - так буде й надалі…
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16.07.2025 23:38 Ответить
ЗЕ берега попутав цівком.Я також частково звинувачую Зеленського в загибилі мого племіника.Зупинив всі військові програми,розмінував Чонгар..
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17.07.2025 00:15 Ответить
Це дно. Повага до Матері і Героя. Не знайшлося жодної моральної відповідальної особи в ДБР, яка б сказала: «не буду в це дно. Ну це вже зовсім в дно». Такий страшний злочинець Шабунін, що не знайшлося іншого способу, окрім як проводити обшуки (обшуки??!!! За якою статею?? Які докази шукали?? Для чого такі «важкі» процесуальні дії?) у квартирі Джуса? Без цих обшуків «справа не набухне»? Дно. І свавілля.
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17.07.2025 00:38 Ответить
 
 