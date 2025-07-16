Мама загиблого пілота Джуса про обшуки ДБР у квартирі сина: Жодної поваги до домівки Героя України

Мати загиблого пілота Андрія (Джуса) Пільщикова Лілія Авер'янова назвала обшуки ДБР, які напередодні відбулися у квартирі її сина, "неповагою до його пам'яті".

Про це вона написала у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Провальна комунікація дбр. Така сама, як провальна і брудна їхня робота. Купа ботів і замовних коментарів, це ж видно. Груба робота, топорна. Поваги нема до прав громадянина України. Жодної поваги до домівки-колиски майбутнього Героя, яка зберігає його сліди, його речі, його присутність. Вони все це лапали своїми брудними лапами. Чи може бути більш брутальною неповага до Героя України?", - написала Лілія Авер'янова.

Мама Джуса сказала, що ця квартира має для неї особливу пам'ять і є джерелом натхнення і теплих згадок.

"У мене і так небагато лишилося острівців того минулого життя, у якому ми були разом і робили багато цікавого, зростали, мріяли. Це була моя капсула часу. Мені страшно було повертатись додому без сина. Осиротіла хата і моє життя. І лише присутність інших людей у мене вдома мене врятувала б. Тому чимало моїх друзів жили там. Лікарі, яким було ближче до роботи, друзі друзів, які відновлювали житло після обстрілів. Хто лиш там не був з початку війни! І всі дуже бережно ставились до цієї домівки, не порушуючи її духу. Колись саме там збиралася група курсантів, яким належало прийняти бій в небі з перших хвилин війни. Ті самі вісім Героїв України, усі аси-орденоносці. Ця квартира має особливу пам'ять і є джерелом натхнення і теплих згадок", - розповіла матір загиблого Героя.

"Щодо суті справи. Я попросила Віталія (Шабуніна, - ред.) пожити у мене, бо домівки у Харкові часто потерпають від вибухів , і добре, коли є люди, які помітять аварійну ситуацію. Що він там робив? Він там просто спав після служби і рано-вранці знову йшов на службу. Я не уявляю, які предмети могли свідчити про злочинну діяльність Віталія саме у мене вдома, щоб аж зацікавити слідчих. На момент обшуку Віталія точно не було в моєму домі, він вже був відправлений поза Чугуїв. В домі НІКОГО і НІЧОГО чужого не було", - пише далі жінка.

Вона наголосила, що квартиру обшукували без адвоката і будь-якого законного представника.

"Нагрубішим порушенням моїх майнових прав було обшукувати мою приватну квартиру без адвоката і будь-якого законного представника. З якимись заготовленими понятими. Можна було ламати двері, підкидати будь-які сторонні предмети, вилучати будь-що. Добре , що ситуацію врятували сусіди. Зрештою абсолютно нічого цікавого не було знайдено. І не могло бути. Обшук проводився в рамках досудового розслідування, без належної санкції. З цим розбираються адвокати", - заявила матір Джуса.

Наостанок Лілія Авер'янова назвала вищезгадану ситуацію "страшенною неповагою" до пам'яті її сина.

"Так от, неповага до пам'яті Героя Джуса - страшенна. Захисту родині Героя - НУЛЬ. Що вже й казати про звичайні українські родини. Але як казав Андрій? Відставить зраду. Будемо боротися за Україну, якою він її хотів бачити", - додала мама Джуса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у квартирі Героя України, льотчика Андрія "Джуса" Пільщикова, розташованій у Харкові, слідчі ДБР провели обшуки. Такі дії ДБР пов'язані зі справою активіста та керівника громадської організації Центр протидії корупції Віталія Шабуніна.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що 11 липня відбулося 4 обшуки в місцях, де проживав або тимчасово перебував голова ЦПК Віталій Шабунін, зокрема у квартирі загиблого пілота Андрія Пільщикова (Джуса) в Харкові.

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.