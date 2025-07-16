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Мама загиблого пілота Джуса про обшуки ДБР у квартирі сина: Жодної поваги до домівки Героя України

мама Джуса про обшуки

Мати загиблого пілота Андрія (Джуса) Пільщикова Лілія Авер'янова назвала обшуки ДБР, які напередодні відбулися у квартирі її сина,  "неповагою до його пам'яті".

Про це вона написала у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Провальна комунікація дбр. Така сама, як провальна і брудна їхня робота. Купа ботів і замовних коментарів, це ж видно. Груба робота, топорна. Поваги нема до прав громадянина України. Жодної поваги до домівки-колиски майбутнього Героя, яка зберігає його сліди, його речі, його присутність. Вони все це лапали своїми брудними лапами. Чи може бути більш брутальною неповага до Героя України?", - написала Лілія Авер'янова.

Мама Джуса сказала, що ця квартира має для неї особливу пам'ять і є джерелом натхнення і теплих згадок.

"У мене і так небагато лишилося острівців того минулого життя, у якому ми були разом і робили багато цікавого, зростали, мріяли. Це була моя капсула часу. Мені страшно було повертатись додому без сина. Осиротіла хата і моє життя. І лише присутність інших людей у мене вдома мене врятувала б. Тому чимало моїх друзів жили там. Лікарі, яким було ближче до роботи, друзі друзів, які відновлювали житло після обстрілів. Хто лиш там не був з початку війни! І всі дуже бережно ставились до цієї домівки, не порушуючи її духу. Колись саме там збиралася група курсантів, яким належало прийняти бій в небі з перших хвилин війни. Ті самі вісім Героїв України, усі аси-орденоносці. Ця квартира має особливу пам'ять і є джерелом натхнення і теплих згадок", - розповіла матір загиблого Героя.

"Щодо суті справи. Я попросила Віталія (Шабуніна, - ред.) пожити у мене, бо домівки у Харкові часто потерпають від вибухів , і добре, коли є люди, які помітять аварійну ситуацію. Що він там робив? Він там просто спав після служби і рано-вранці знову йшов на службу. Я не уявляю, які предмети могли свідчити про злочинну діяльність Віталія саме у мене вдома, щоб аж зацікавити слідчих. На момент обшуку Віталія точно не було в моєму домі, він вже був відправлений поза Чугуїв. В домі НІКОГО і НІЧОГО чужого не було", - пише далі жінка.

Вона наголосила, що квартиру обшукували без адвоката і будь-якого законного представника.

"Нагрубішим порушенням моїх майнових прав було обшукувати мою приватну квартиру без адвоката і будь-якого законного представника. З якимись заготовленими понятими. Можна було ламати двері, підкидати будь-які сторонні предмети, вилучати будь-що. Добре , що ситуацію врятували сусіди. Зрештою абсолютно нічого цікавого не було знайдено. І не могло бути. Обшук проводився в рамках досудового розслідування, без належної санкції. З цим розбираються адвокати", - заявила матір Джуса.

Наостанок Лілія Авер'янова назвала вищезгадану ситуацію "страшенною неповагою" до пам'яті її сина.

"Так от, неповага до пам'яті Героя Джуса - страшенна. Захисту родині Героя - НУЛЬ. Що вже й казати про звичайні українські родини. Але як казав Андрій? Відставить зраду. Будемо боротися за Україну, якою він її хотів бачити", - додала мама Джуса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у квартирі Героя України, льотчика Андрія "Джуса" Пільщикова, розташованій у Харкові, слідчі ДБР провели обшуки. Такі дії ДБР пов'язані зі справою активіста та керівника громадської організації Центр протидії корупції Віталія Шабуніна.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що 11 липня відбулося 4 обшуки в місцях, де проживав або тимчасово перебував голова ЦПК Віталій Шабунін, зокрема у квартирі загиблого пілота Андрія Пільщикова (Джуса) в Харкові.

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

Автор: 

обшук (1996) ДБР (3630)


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Топ коментарі
+24
яка може бути повага
в покидьків які крадуть у ВСУ та народа
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16.07.2025 23:08 Відповісти
+10
Як же страшно і гидотно ... мені. Що відчуває Мати Героя уявити не можу
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16.07.2025 23:18 Відповісти
+5
Шабунька і людей в горі підставляє...
Віват зеленим, що зв'язалися зі потужно-слизьким гівном...
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16.07.2025 23:10 Відповісти
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яка може бути повага
в покидьків які крадуть у ВСУ та народа
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16.07.2025 23:08 Відповісти
Шабунька і людей в горі підставляє...
Віват зеленим, що зв'язалися зі потужно-слизьким гівном...
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16.07.2025 23:10 Відповісти
трохи вбік і вниз
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16.07.2025 23:12 Відповісти
Скажу навіть більше - яаби мати Джуса в той час була вдома, то її б поклали лицем і підлогу і можлиіо одягли кайданки, ба більше- якби навіть сам Джус там був із відзнакою Героя на грудях - то його теж заламали б, можлиао і відзнаку зірвпли б. Служаки відпрацьовують церними псами можливість бути подалі від передової, якої бояться, як було видно з 24 лютого 2023 року, коли одними з перших евакуювалися до Львова. Нагадаю, що навіть у лихі часи совка Герої совіцького союза були недоторкчнними, як і повні георгіївські кчвслери у часи расєянської імперії. Напевне у людей, які призвані захищати Україну від ворогів все українське власне і є ворогом, особливо українські герої. І окремо про ботів. На відміну від служак, які хоча б виконують роботу в межпх поановажень (як виконують- то інша справа) ті - просто гниди, які бовтаються у лайні цілком свідомо і добровільно, розбризкуючи це лайно довкола.
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17.07.2025 00:11 Відповісти
Ви маєте щось проти того, що Шабунін викриває зелених покидьків?
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16.07.2025 23:20 Відповісти
Хто це лайкнув? Єрмачня з зєлєботами? В спам, сук@
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17.07.2025 00:04 Відповісти
cобаки !!!👎
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16.07.2025 23:12 Відповісти
не ображай собак. собаки це наші вірні друзі, а то зелена пліснява, яка накрила Україну. 73% зеідіоти вибрали для себе цю гидоту і це лихо на всю країну.
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16.07.2025 23:20 Відповісти
в мене все життя є собаки . але це нелюди швидше свині.
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16.07.2025 23:32 Відповісти
Свині теж корисні тварини, але вони дуже не подобаються владі
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17.07.2025 00:10 Відповісти
А що ви очікували від нього ?
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16.07.2025 23:17 Відповісти
Уточніть, від кого? Від зеленого клоуна? Таки да, наржались... до сліз
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17.07.2025 00:08 Відповісти
Як же страшно і гидотно ... мені. Що відчуває Мати Героя уявити не можу
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16.07.2025 23:18 Відповісти
Поки в Україні царює узурпатор влади == ворог України - так буде й надалі…
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16.07.2025 23:38 Відповісти
Ви дерьмака маєте на увазі?
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17.07.2025 01:09 Відповісти
ЗЕ берега попутав цівком.Я також частково звинувачую Зеленського в загибилі мого племіника.Зупинив всі військові програми,розмінував Чонгар..
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17.07.2025 00:15 Відповісти
А чому частково? Я глибоко переконаний, що зелений фсбешний виродок - так званий президент України винен у тому що зараз твориться в країні... Провал підготовки до війни, міліони жертв, зломаних людських доль, діти без батьків - батьки без дітей, стони і сльози.... І при цьому насадження тотальної корупції на всіх рівнях, повні кабаки багатіїв, які пьють і жруть і яким похрен людське горе, призначення на посади кумів, друзів, знайомих, які крадуть у військових все що можуть вкрасти, вигнання з влади тямущих спеціалістів, культ особистості, який цей гадьониш запровадив, ліквідація демократії і постійна брехня, брехня, брехня.... За цим виродком мотузка вже дуже давно плаче... Я певен, що знайдеться дуже багато бажаючих затягнути її у нього на шиї...
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17.07.2025 01:15 Відповісти
Це дно. Повага до Матері і Героя. Не знайшлося жодної моральної відповідальної особи в ДБР, яка б сказала: «не буду в це дно. Ну це вже зовсім в дно». Такий страшний злочинець Шабунін, що не знайшлося іншого способу, окрім як проводити обшуки (обшуки??!!! За якою статею?? Які докази шукали?? Для чого такі «важкі» процесуальні дії?) у квартирі Джуса? Без цих обшуків «справа не набухне»? Дно. І свавілля.
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17.07.2025 00:38 Відповісти
Якщо з ємоціями - то мерзота керує країною, і така ж мерзота виконує їх замовлення.
Якщо по суті - Шабунін "систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України. Джерело: https://censor.net/ua/n3562801"
Що вони сподівалися знайти під час 4!!! обшуків? Місце де він спав і "ухилявся"? Який взагалі в цих обшуках сенс можна вигадати?
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17.07.2025 00:52 Відповісти
 
 