УКР
Обшуки у квартирі загиблого пілота Джуса: ДБР не надало пояснень, адвокати подали заяву про кримінальне правопорушення

Обшуки у квартирі пілота Джуса Адвокати подали заяву

Адвокати подали заяву до Офісу Генпрокурора про кримінальне правопорушення посадовими особами, які прийшли без ухвали суду із обшуком до квартири мами полеглого пілота Андрія Пільщикова (Джуса) Лілії Авер'янової.

Відповідну заяву оприлюднила юридична компанія "Мілер", передає Цензор.НЕТ.

Її опубліковано на прохання та за згодою мами полеглого пілота Андрія Пільщикова (Джуса) Лілії Авер'янової.

Там нагадали, що 11 липня працівники ДБР прийшли до квартири пані Лілії з обшуком без ухвали суду, пославшись у протоколі на "невідкладний випадок" у справі Віталія Шабуніна.

Вони забрали лише копії документів на квартиру пані Лілії — інформацію, яку можна отримати з державного реєстру за кілька кліків. Одночасно з обшуком у пані Лілії, слідчі ДБР проводили слідчі дії за участі Віталія Шабуніна в іншому місці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР тричі повідомляло брехню щодо моєї справи, - Шабунін. ВIДЕО

"Простими словами чому це неправильно:

  • Без суду — лише у двох крайніх випадках.

Закон дозволяє обшук без ухвали тільки коли рятують життя/майно або переслідують підозрюваного "по гарячих слідах". У нашій ситуації не було ні порятунку, ні переслідування: слідчі ДБР були з Віталієм Шабуніним в іншій локації, а "рятувати" копії документів на квартиру — абсурд.

  • Обшук — це одне з найжорсткіших втручань в права людини.

До мами полеглого Героя прийшли без рішення суду, ще й заради паперових копій. Це надмірно, непропорційно та без належних підстав. Обшук — це крайній захід і останній крок. Спершу — прохання надати документи, потім — ухвала суду на тимчасовий доступ. Лише коли це неможливо та є негайний ризик — дозволений обшук і то за рішенням суду.

  • Такі дії б’ють по гідності.

Держава має ставитися до родин полеглих з особливою повагою. Натомість "діалог" правоохоронців із пані Лілією почався з обшуку в її домі. І це на тлі того, що ДБР уже два роки розслідує авіакатастрофу, в якій загинув Андрій, і за весь цей час жодної офіційної розмови правоохоронців з мамою не відбулося. Починати спілкування з мамою Героя з обшуку неприйнятно. Так бути не може", - пояснили юристи.

Наразі адвокати допомогли Лілії Авер'яновій отримати офіційний статус потерпілої у провадженні щодо авіакатастрофи, в якій загинув Андрій. Це запускає належну процесуальну комунікацію, право вимагати доступу до матеріалів, оцінювати процесуальні дії та отримувати відповіді по суті.

Читайте також: Вітаю "слуг народу" з майбутнім, повним пригод, - Шабунін про те, що українці більше довіряють ТЦК, ніж ВР. ІНФОГРАФІКА

Також захисники звернулися до ДБР для отримання офіційного пояснення щодо підстав "невідкладності" та дій під час обшуку. Станом на 25 серпня 2025 року відповіді немає — тобто навіть тут матір Героя залишають без пояснень.

"Ми подали заяву про кримінальне правопорушення до Офісу Генерального прокурора та добиватимемось правової оцінки дій усіх посадових осіб, які увійшли до квартири пані Лілії без судової ухвали.

Якщо реакції не буде, ініціюємо подальші перевірки та звернення в межах національних і міжнародних механізмів захисту прав людини, щоб рішення щодо цієї ситуації було не формальним, а змістовним", - підсумували там.

Читайте: Мама загиблого пілота Джуса про обшуки ДБР у квартирі сина: Жодної поваги до домівки Героя України

Нагадаємо, раніше матір загиблого льотчика Джуса Лілія Авер’янова розповіла ЗМІ, що 11 липня у квартирі її сина в Харкові слідчі ДБР провели обшуки. Такі дії ДБР нібито пов'язані зі справою активіста та керівника громадської організації Центр протидії корупції Віталія Шабуніна.

обшук (2018) Шабунін Віталій (605) ДБР (3704)
+11
Зелемерзота потужно шанує Героїв.
показати весь коментар
25.08.2025 12:22 Відповісти
+9
Зельоні ******** у всій "красі"
показати весь коментар
25.08.2025 12:38 Відповісти
+8
Звичайно!! Як "підземні" заводи локаційно здають так і з пілотами .... і переведення з ППО в посадки теж це саме
показати весь коментар
25.08.2025 12:27 Відповісти
Може таи і з загибеллю Джуса не все так однозначно???
показати весь коментар
25.08.2025 12:13 Відповісти
Звичайно!! Як "підземні" заводи локаційно здають так і з пілотами .... і переведення з ППО в посадки теж це саме
показати весь коментар
25.08.2025 12:27 Відповісти
Мертвого не чіпай... Він в бою загинув - до чого тут "розборки" з "Шабунею"...?
показати весь коментар
25.08.2025 12:38 Відповісти
Дураче..читай уважно і думай про шо написано
показати весь коментар
25.08.2025 12:41 Відповісти
Те ж саме і тобі сказать можна... "Дураче...Думай, що пишеш"...
показати весь коментар
25.08.2025 12:47 Відповісти
Пане Яре, дивиться реестрацію . Останнім часов тількі провокатори реєструються - їх дописи усі проти України
asr rda

Реєстрація: 10.08.2025
показати весь коментар
25.08.2025 13:13 Відповісти
Так то не він, то ДБР, взагалі-то...
Яким боком Шабунін до паперів на хату?
показати весь коментар
25.08.2025 13:22 Відповісти
Так в тому-то й справа, що обшуки ДБР ведуться в рамках розслідування кримінальної справи, стосовно Шабуніна...
показати весь коментар
25.08.2025 13:25 Відповісти
Зелемерзота потужно шанує Героїв.
показати весь коментар
25.08.2025 12:22 Відповісти
А що, після історії клістронами не здивуюся, якщо вони ексгумацію влаштують.
показати весь коментар
25.08.2025 12:28 Відповісти
Зельоні ******** у всій "красі"
показати весь коментар
25.08.2025 12:38 Відповісти
А як щодо назви тих, хто допустив до влади отих самих зєльоних,- далі по тексту 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
25.08.2025 12:54 Відповісти
Ні, та ви що! Прастой парєнь із нарота! Заглянуть в глаза, дагаваріцца пасрєдінє...
Вони думали (?!) ... ну і далі по-тексту...
загалом, нєвінаватая я! (с.)
показати весь коментар
25.08.2025 13:21 Відповісти
ОПа і зелені гляді ******** пам'ять про Героїв України і привчають худобу, що Герої не Джуси, а татарови, подоляки, єрмаки і чотирижди ухилянти, які ніби вирізали всіх чеченців в Києві і "спасли" киян. Бідна мама Героя страждає від беззаконня зеленої влади.
показати весь коментар
25.08.2025 13:48 Відповісти
 
 