Обшуки у квартирі загиблого пілота Джуса: ДБР не надало пояснень, адвокати подали заяву про кримінальне правопорушення

Адвокати подали заяву до Офісу Генпрокурора про кримінальне правопорушення посадовими особами, які прийшли без ухвали суду із обшуком до квартири мами полеглого пілота Андрія Пільщикова (Джуса) Лілії Авер'янової.

Відповідну заяву оприлюднила юридична компанія "Мілер", передає Цензор.НЕТ.

Її опубліковано на прохання та за згодою мами полеглого пілота Андрія Пільщикова (Джуса) Лілії Авер'янової.

Там нагадали, що 11 липня працівники ДБР прийшли до квартири пані Лілії з обшуком без ухвали суду, пославшись у протоколі на "невідкладний випадок" у справі Віталія Шабуніна.

Вони забрали лише копії документів на квартиру пані Лілії — інформацію, яку можна отримати з державного реєстру за кілька кліків. Одночасно з обшуком у пані Лілії, слідчі ДБР проводили слідчі дії за участі Віталія Шабуніна в іншому місці.

"Простими словами чому це неправильно:

Без суду — лише у двох крайніх випадках.

Закон дозволяє обшук без ухвали тільки коли рятують життя/майно або переслідують підозрюваного "по гарячих слідах". У нашій ситуації не було ні порятунку, ні переслідування: слідчі ДБР були з Віталієм Шабуніним в іншій локації, а "рятувати" копії документів на квартиру — абсурд.

Обшук — це одне з найжорсткіших втручань в права людини.

До мами полеглого Героя прийшли без рішення суду, ще й заради паперових копій. Це надмірно, непропорційно та без належних підстав. Обшук — це крайній захід і останній крок. Спершу — прохання надати документи, потім — ухвала суду на тимчасовий доступ. Лише коли це неможливо та є негайний ризик — дозволений обшук і то за рішенням суду.

Такі дії б’ють по гідності.

Держава має ставитися до родин полеглих з особливою повагою. Натомість "діалог" правоохоронців із пані Лілією почався з обшуку в її домі. І це на тлі того, що ДБР уже два роки розслідує авіакатастрофу, в якій загинув Андрій, і за весь цей час жодної офіційної розмови правоохоронців з мамою не відбулося. Починати спілкування з мамою Героя з обшуку неприйнятно. Так бути не може", - пояснили юристи.

Наразі адвокати допомогли Лілії Авер'яновій отримати офіційний статус потерпілої у провадженні щодо авіакатастрофи, в якій загинув Андрій. Це запускає належну процесуальну комунікацію, право вимагати доступу до матеріалів, оцінювати процесуальні дії та отримувати відповіді по суті.

Також захисники звернулися до ДБР для отримання офіційного пояснення щодо підстав "невідкладності" та дій під час обшуку. Станом на 25 серпня 2025 року відповіді немає — тобто навіть тут матір Героя залишають без пояснень.

"Ми подали заяву про кримінальне правопорушення до Офісу Генерального прокурора та добиватимемось правової оцінки дій усіх посадових осіб, які увійшли до квартири пані Лілії без судової ухвали.

Якщо реакції не буде, ініціюємо подальші перевірки та звернення в межах національних і міжнародних механізмів захисту прав людини, щоб рішення щодо цієї ситуації було не формальним, а змістовним", - підсумували там.

Нагадаємо, раніше матір загиблого льотчика Джуса Лілія Авер’янова розповіла ЗМІ, що 11 липня у квартирі її сина в Харкові слідчі ДБР провели обшуки. Такі дії ДБР нібито пов'язані зі справою активіста та керівника громадської організації Центр протидії корупції Віталія Шабуніна.



