Обвинение не провело допросы ключевых свидетелей до вручения мне подозрения, - Шабунин. ВИДЕО

Председатель правления ЦПК Виталий Шабунин во время судебного заседания заявил, что сторона обвинения провела допрос ключевых свидетелей по его делу только после сообщения о подозрении.

Об этом он заявил во время судебного заседания, информирует Цензор.НЕТ.

"Обвинение подозревает меня в том, что я не выполнял своих функций в НАПК и таким образом уклонялся от службы. Это совсем другое, чем по представлению стороны обвинения распространялось в медиа, в частности о краже авто.

В ходе расследования сторона обвинения не провела допроса до вручения подозрения ключевых свидетелей. Собственно - руководителей НАПК, которые попросили мою воинскую часть меня откомандировать. Это же очень базовый вопрос. Вы (обвинение. - Ред.) утверждаете, что Шабунин не выполнял функции, давайте спросим руководителей. Такие допросы состоялись после вручения подозрения. И вот допросы ключевых руководителей НАПК, по представлению которых я собственно и был командирован в НАПК, в протоколах пишут, что конкретно я делал. Все, точка, дело исчерпано", - пояснил он.

"То есть руководство НАПК говорит: "Уважаемое ГБР и прокуратура, он выполнял функции, за которые мы попросили. Что дальше расследовать? В чем вы меня обвиняете?", - добавил глава ЦПК.

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.

14 августа в ГБР заявили, что Шабунина будут судить за уклонение от военной службы.

Шабунину продлили меру пресечения до 2 ноября.

