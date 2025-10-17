Обвинувачення не провело допити ключових свідків до вручення мені підозри, - Шабунін. ВIДЕО

Голова правління ЦПК Віталій Шабунін під час судового засідання заявив, що сторона обвинувачення провела допит ключових свідків у його справі лише після повідомлення про підозру.

Про це він заявив під час судового засідання, інформує Цензор.НЕТ.

"Обвинувачення підозрює мене в тому, що я не виконував своїх функцій в НАЗК та таким чином ухилявся від служби. Це зовсім інше, ніж за поданням сторони обвинувачення розповсюджувалося в медіа, зокрема про крадіжку авто.

Під час розслідування сторона обвинувачення не провела допиту до вручення підозри ключових свідків. Власне - керівників НАЗК, які попросили мою військову частину мене відкомандирувати. Це ж дуже базове питання. Ви (обвинувачення. - Ред.) стверджуєте, що Шабунін не виконував функції, давайте запитаємо керівників. Такі допити провелися після вручення підозри. І от допити ключових керівників НАЗК, за поданням яких я власне і був відряджений в НАЗК, в протоколах пишуть, що конкретно я робив. Все, крапка, справу вичерпано", - пояснив він.

"Тобто керівництво НАЗК говорить: "Шановне ДБР і прокуратура, він виконував функції, за які ми попросили. Що далі розслідувати? В чому ви мене обвинувачуєте?", - додав голова ЦПК.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.

14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.

Шабуніну продовжили запобіжний захід до 2 листопада.

Читайте: Обшуки у квартирі загиблого пілота Джуса: ДБР не надало пояснень, адвокати подали заяву про кримінальне правопорушення