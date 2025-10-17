УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9836 відвідувачів онлайн
Новини Підозра Шабуніну
751 11

Обвинувачення не провело допити ключових свідків до вручення мені підозри, - Шабунін. ВIДЕО

Голова правління ЦПК Віталій Шабунін під час судового засідання заявив, що сторона обвинувачення провела допит ключових свідків у його справі лише після повідомлення про підозру.

Про це він заявив під час судового засідання, інформує Цензор.НЕТ.

"Обвинувачення підозрює мене в тому, що я не виконував своїх функцій в НАЗК та таким чином ухилявся від служби. Це зовсім інше, ніж за поданням сторони обвинувачення розповсюджувалося в медіа, зокрема про крадіжку авто. 

Під час розслідування сторона обвинувачення не провела допиту до вручення підозри ключових свідків. Власне - керівників НАЗК, які попросили мою військову частину мене відкомандирувати. Це ж дуже базове питання. Ви (обвинувачення. - Ред.) стверджуєте, що Шабунін не виконував функції, давайте запитаємо керівників. Такі допити провелися після вручення підозри. І от допити ключових керівників НАЗК, за поданням яких я власне і був відряджений в НАЗК, в протоколах пишуть, що конкретно я робив. Все, крапка, справу вичерпано", - пояснив він.

"Тобто керівництво НАЗК говорить: "Шановне ДБР і прокуратура, він виконував функції, за які ми попросили. Що далі розслідувати? В чому ви мене обвинувачуєте?", - додав голова ЦПК.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.

14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.

Шабуніну продовжили запобіжний захід до 2 листопада.

Читайте: Обшуки у квартирі загиблого пілота Джуса: ДБР не надало пояснень, адвокати подали заяву про кримінальне правопорушення

Автор: 

суд (11909) Шабунін Віталій (618)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
бувший військовий ригівський ПРокурор - зараз генПРокурор дуже зайнятий - йому треба зі свого офісу проконтролювати -сколотити штат військового омбудсмена ...
показати весь коментар
17.10.2025 13:41 Відповісти
+2
Куди ми йдемо? Люди, що захищають країну багато років, ухилянти? Сюр якийсь!
показати весь коментар
17.10.2025 13:44 Відповісти
+2
А були зобов"язані "допитать ключових свідків"... Наскільки пам"ятаю, з КПК, "слідчий - процесуально самостійна особа". Саме він вирішує, яким чином, і в якому порядку, проводить слідчідії. При цьому він дотримується вимог чинного законодавства... А воно доводу Шабуніна, не передбачає...
показати весь коментар
17.10.2025 14:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бувший військовий ригівський ПРокурор - зараз генПРокурор дуже зайнятий - йому треба зі свого офісу проконтролювати -сколотити штат військового омбудсмена ...
показати весь коментар
17.10.2025 13:41 Відповісти
Куди ми йдемо? Люди, що захищають країну багато років, ухилянти? Сюр якийсь!
показати весь коментар
17.10.2025 13:44 Відповісти
В можна відкомандирувати мобілізованого в пекарню десь ближче до Івано Франківська?
показати весь коментар
17.10.2025 14:17 Відповісти
С можна, але спочатку займіть чергу!
показати весь коментар
17.10.2025 14:44 Відповісти
А були зобов"язані "допитать ключових свідків"... Наскільки пам"ятаю, з КПК, "слідчий - процесуально самостійна особа". Саме він вирішує, яким чином, і в якому порядку, проводить слідчідії. При цьому він дотримується вимог чинного законодавства... А воно доводу Шабуніна, не передбачає...
показати весь коментар
17.10.2025 14:20 Відповісти
Ви як я спостерігаю за Вами просто "неперевершений знавець та трактувальник" усього ,що публікується на ЦН в усіх сферах людської діяльності ну просто майже як унікум,хочу нагадати ВАМ"до вручення підозри слідчий здійснює досудове розслідування, збирає докази, а за наявності достатніх підстав приймає рішення про повідомлення про підозру (ст. 276 КПК),і в даному кримінальному провадженні впершу чергу доказами безпосередньо являються-допити свідків до вручення підозри !!!,шановний ви мені нагадуєте слідчу з м. Словянськ яка на моє запитання щодо неправомірності її дій згідно КПКУ- відповіла,"що тільки вона і на свій розсуд керує діями в КП",це у них там в Донецькому УП свій КПК і КК України вже прийнято.....
показати весь коментар
17.10.2025 14:55 Відповісти
Я бачу - ти "великий спец" у КПК України? У мене питання: "А ХТО визначає, у процесі досудового слідства, які свідки є "ключовими", а які - ні? Підозрюваний?
У мене, за плечами, багато років діяльності у юридичній сфері (в тому числі, і в кримінальному процесі...). А у тебе?
показати весь коментар
17.10.2025 15:00 Відповісти
Коли ти перейшов на ти відповім в мене не меньше стажу діяльності у кримінальному процесі ти шановний вже нахиляєш КПК в свій бік в даній справі "ключові" чи не "ключові" свідки "- слідчий зобов"язаний зібрати докази в повному об"ємі
показати весь коментар
17.10.2025 15:12 Відповісти
А спец я чи не спец це не тобі вирішувати...
показати весь коментар
17.10.2025 15:15 Відповісти
Слідчий вирішив не проводити допиту свідків ні в прямому порядку,
ні в зворотному.
показати весь коментар
17.10.2025 14:50 Відповісти
 
 