Обвинувачення не провело допити ключових свідків до вручення мені підозри, - Шабунін. ВIДЕО
Голова правління ЦПК Віталій Шабунін під час судового засідання заявив, що сторона обвинувачення провела допит ключових свідків у його справі лише після повідомлення про підозру.
Про це він заявив під час судового засідання, інформує Цензор.НЕТ.
"Обвинувачення підозрює мене в тому, що я не виконував своїх функцій в НАЗК та таким чином ухилявся від служби. Це зовсім інше, ніж за поданням сторони обвинувачення розповсюджувалося в медіа, зокрема про крадіжку авто.
Під час розслідування сторона обвинувачення не провела допиту до вручення підозри ключових свідків. Власне - керівників НАЗК, які попросили мою військову частину мене відкомандирувати. Це ж дуже базове питання. Ви (обвинувачення. - Ред.) стверджуєте, що Шабунін не виконував функції, давайте запитаємо керівників. Такі допити провелися після вручення підозри. І от допити ключових керівників НАЗК, за поданням яких я власне і був відряджений в НАЗК, в протоколах пишуть, що конкретно я робив. Все, крапка, справу вичерпано", - пояснив він.
"Тобто керівництво НАЗК говорить: "Шановне ДБР і прокуратура, він виконував функції, за які ми попросили. Що далі розслідувати? В чому ви мене обвинувачуєте?", - додав голова ЦПК.
Справа Віталія Шабуніна
Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.
13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.
14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.
Шабуніну продовжили запобіжний захід до 2 листопада.
