СМИ рассказали подробности обыска у Шабунина летом 2025 года: "Такую страну строят Зеленский и Ермак". ВИДЕО

Председатель правления ЦПК обнародовал видео, снятое во время обыска в Чугуевском районе Харьковской области по месту прохождения военной службы активиста летом 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"На видео часть моего обыска, на которой ГБР заносит "какой-то разблокированный айфон, который нашли при входе". Это третий час обыска, в первые секунды которого из комнаты сбежал подполковник СБУ с моим телефоном в руках.

Посмотрите эти несколько секунд – вот такую страну строят Зеленский/Ермак", – отметил Шабунин.

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Председатель правления ЦПК рассказал "Слідству.Інфо", что мужчина, который забрал у него телефон, нет на видео с обыска.

"Командование моей бригады прямо назвало, что это подполковник Жусь, один из командиров, руководителей ДВКР (Департамент военной контрразведки СБУ. - ред.) на этом направлении", - сказал Шабунин.

Журналисты позвонили Сергею Жусю, чтобы уточнить у него, действительно ли он присутствовал перед началом обыска в Харьковской области 11-12 июля. Но мужчина сказал, что должен доложить о контакте с журналистами руководству.

"Вы знаете, я не готов отвечать на эти вопросы. Это не соответствует действительности. Я должен сообщить руководству, что вы выходили на меня. В связи с тем, что меня разыскивает ФСБ, я должен доложить, что на меня был контакт. Может, вы работаете по указанию ФСБ?" - ответил Жусь.

Также он отрицал свое присутствие по месту обыска в Харьковской области и ответил, что фамилия Шабунина ему не знакома.

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Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.

14 августа в ГБР заявили, что Шабунина будут судить за уклонение от военной службы.

Шабунину продлили меру пресечения до 2 ноября.

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