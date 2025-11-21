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Новости Видео Обыски у Шабунина Подозрение Шабунину
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СМИ рассказали подробности обыска у Шабунина летом 2025 года: "Такую страну строят Зеленский и Ермак". ВИДЕО

Председатель правления ЦПК обнародовал видео, снятое во время обыска в Чугуевском районе Харьковской области по месту прохождения военной службы активиста летом 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"На видео часть моего обыска, на которой ГБР заносит "какой-то разблокированный айфон, который нашли при входе". Это третий час обыска, в первые секунды которого из комнаты сбежал подполковник СБУ с моим телефоном в руках.

Посмотрите эти несколько секунд – вот такую страну строят Зеленский/Ермак", – отметил Шабунин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ближайший круг Зеленского воровал на защите энергообъектов, - Шабунин

Председатель правления ЦПК рассказал "Слідству.Інфо", что мужчина, который забрал у него телефон, нет на видео с обыска.

"Командование моей бригады прямо назвало, что это подполковник Жусь, один из командиров, руководителей ДВКР (Департамент военной контрразведки СБУ. - ред.) на этом направлении", - сказал Шабунин.

Журналисты позвонили Сергею Жусю, чтобы уточнить у него, действительно ли он присутствовал перед началом обыска в Харьковской области 11-12 июля. Но мужчина сказал, что должен доложить о контакте с журналистами руководству.

"Вы знаете, я не готов отвечать на эти вопросы. Это не соответствует действительности. Я должен сообщить руководству, что вы выходили на меня. В связи с тем, что меня разыскивает ФСБ, я должен доложить, что на меня был контакт. Может, вы работаете по указанию ФСБ?" - ответил Жусь.

Также он отрицал свое присутствие по месту обыска в Харьковской области и ответил, что фамилия Шабунина ему не знакома.

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Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.

14 августа в ГБР заявили, что Шабунина будут судить за уклонение от военной службы.

Шабунину продлили меру пресечения до 2 ноября.

Смотрите также: Обвинение не провело допросы ключевых свидетелей до вручения мне подозрения, - Шабунин. ВИДЕО

Автор: 

обыск (1946) Шабунин Виталий (665) ГБР (3440)
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Топ комментарии
+10
шкода шо такий розумний симпатичний хлопчина Шабунін..так лоханувся підтримуючі в 18-19 р...🤡 торчка зеленського...
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21.11.2025 14:37 Ответить
+7
Дали собакам команду фас и быстро накатать что-то вот они и стараются. Только вот в силу отсутствия фантазии и скудоумия ничего умнее придумать не могли. Выглядит жалко и настолько убого что аж стыдно
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21.11.2025 14:47 Ответить
+4
а, всю зелену мразоту, будувати отаку країну, притяг особисто шабуня!
до хитросракого шабуні, жодної емпатії.....
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21.11.2025 14:45 Ответить
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шкода шо такий розумний симпатичний хлопчина Шабунін..так лоханувся підтримуючі в 18-19 р...🤡 торчка зеленського...
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21.11.2025 14:37 Ответить
Багато "не лохів" повірили і вірять до сьогодні членограю.На відео звичайна "гебнява" робота
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21.11.2025 15:02 Ответить
Дети пожирают своих родителей.
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21.11.2025 15:15 Ответить
така гидка ,але правдива філософія...
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21.11.2025 15:17 Ответить
а, всю зелену мразоту, будувати отаку країну, притяг особисто шабуня!
до хитросракого шабуні, жодної емпатії.....
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21.11.2025 14:45 Ответить
ну, він вже зрозумів, що доклався до лайна.
Тепер буде мочити Зермака
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21.11.2025 16:00 Ответить
Дали собакам команду фас и быстро накатать что-то вот они и стараются. Только вот в силу отсутствия фантазии и скудоумия ничего умнее придумать не могли. Выглядит жалко и настолько убого что аж стыдно
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21.11.2025 14:47 Ответить
Ви, образили тварин, порівнявши собачек з ДиБиеРівцями...
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21.11.2025 14:58 Ответить
На жаль збудували, ніхто не рипнеться проти влади, і якщо вони й посадять когось, за скандал із міндичем, то тільки тому, що цього вимагає Захід.
І це будуть стрілочники, яких випустять за кілька років.
Цю владу можуть знести лише військові, тільки хто їх відпустить із фронту.
Молодь їде, і залишається лише неактивна частина населення, яка не вийде на "майдан".
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21.11.2025 15:00 Ответить
Макдональдсівський "фронтовик" зі шкіри вистрибує аби не забули його "велику" персону, яка у свій час тягнула свою подругу мУндян у ВР та так "полірувала" всі фізіологічні отвори кандидата в президенти у 19 році, що заробила амнезію.
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21.11.2025 15:06 Ответить
багато хто робить помилки.
Він був не правий. Вийдіть на ефір з ним та заставте вибачитись, якщо вам потрібно.
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21.11.2025 16:01 Ответить
 
 