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Новини Міндічгейт Обшук в Анни Скороход
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"Слуга" Скороход фігурує на "плівках Міндіча", - Кудрицький

Нардепка Скороход є на записах Міндіча: що відомо?

Нардепка Анна Скороход, у якої 5 грудня відбулися обшуки, фігурує на записах НАБУ в рамках справи "Міндічгейт".

Про це повідомив ексголова "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Там смотрящий від Деркача за енергетикою на прізвисько Рокет каже, що хоче доручити Скороход направлення певних депутатських запитів.

Зі своєї сторони можу засвідчити, що депутатка періодично бомбардувала своїми запитами менеджмент Укренерго, а відповіді компанії майже миттєво опинялися на телеграм-помийках офісу Президента", - розповів він.

Кудрицький нагадав, що Скороход входить до ТСК Ради по енергетиці, яка атакувала "неугодні" Галущенку та Міндічу держкомпанії.

Також, за його словами, ця ТСК не помічала корупції в Енергоатомі та Міненерго.

Нардепка Скороход є на записах Міндіча: що відомо?

Анну Скороход у 2019 році було обрано нардепкою від "Слуги народу", проте того ж року її виключили із фракції.

У липні 2020 вона увійшла до депутатської групи "За майбутнє".

Читайте: Галущенко і ко, окрім Енергоатому, впливали також на державні обленерго, - Кудрицький

Обшук в Анни Скороход

5 грудня вранці стало відомо, що НАБУ, САП та СБУ проводять обшуки в нардепки Анни Скороход. Її підозрюють у вимаганні $250 тис. хабаря разом зі спільниками.

Читайте: Наслідки "Міндічгейту": Кабмін розпустив наглядові ради шести великих енергокомпаній

Міндічгейт

Читайте: Корупцію в "Енергоатомі" не могла виявити жодна перевірка НАЗК через масштабність схеми, - Павлущик

Автор: 

Скороход Анна (69) Кудрицький Володимир (248)
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Топ коментарі
+14
⚡️Давно працювала на російські спецслужби: щодо затриманої нардепки з партії «За майбутнє» Скороход, зʼявилися нові цікаві факти.
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05.12.2025 14:29 Відповісти
+13
Я впевнений, що на плівках Міндіча фігурує весь київський бомонд: президент з булавою, ОП, Верховна зРада, проФуратура, поліція, судді і т.д.
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05.12.2025 15:00 Відповісти
+6
Активістка, спортсменка і просто злочинниця? Не може бути.😂
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05.12.2025 14:33 Відповісти
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⚡️Давно працювала на російські спецслужби: щодо затриманої нардепки з партії «За майбутнє» Скороход, зʼявилися нові цікаві факти.
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05.12.2025 14:29 Відповісти
муж -гражданин рф, бизнесмен. Помоему вражеские спецслужбы не могли не воспользоваться такой возможностью влиять на депутата Рады...
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05.12.2025 14:53 Відповісти
Трішки не так, бо цивільним чоловіком Скороход був російський банкір Олексій Алякін, який раніше був бізнес-партнером підприємця Павла Фукса.
Народна депутатка Анна Скороход розлучилася зі своїм цивільним чоловіком, російським біззнесменом Олексієм Алякіним, згодом перебувала у стосунках із депутатом Антоном Поляковим, з яким вони планували весілля, але того вбили у 2021 році.
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05.12.2025 15:10 Відповісти
А вбитий був Поляков за дачу свідчень про конверти 20-20-50 (тис) дол залежно від рангу депутата голосуючого та організуючого голосування за правильні закони
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05.12.2025 15:53 Відповісти
І ця ***** дитину від Полякова народила і зрадила його пам"ять.

Нагадує мені Притулу
редакторку УП - при ній просто її коханці з підгебешними преслдідуваннями були вбиті - Гонгадзе, Шеремет... А там у неї грілися в жураналістах Лєщ та Найєм...Згадую дебати з нею на її блозі за українську мову , а вона клята цапка потім заманила мене ...Були на УП колись дисекусії з головним редактором...
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05.12.2025 16:00 Відповісти
@розлучилася зі своїм цивільним чоловіком@

 не факт. Может просто сделали вид, что бы не дискредитировать этой связью депутата Рады ?
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05.12.2025 16:25 Відповісти
Ахахах! Заручини Анни Скороход та Антона Полякова (відомих політиків і народних депутатів 9 скликання) були гучною подією 2019 року, про які повідомляли ЗМІ, що вони заручилися під час прямого ефіру в ефірі одного з телеканалів, він зробив пропозицію, а вона погодилась, але їхній шлюб тривав недовго і супроводжувався скандалами, особливо після виключення Полякова з фракції "Слуга народу", а згодом їхні стосунки перетворились на публічні конфлікти та розлучення.
А дитина в Скороход від Полякова теж, щоб не дискредитувати?
Ну ви вже хоч не перебирайте, це вже занадто.
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05.12.2025 16:53 Відповісти
Был девелопером в Подмосковье, естественно ,,причесал местных гоев
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05.12.2025 15:33 Відповісти
Активістка, спортсменка і просто злочинниця? Не може бути.😂
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05.12.2025 14:33 Відповісти
комсомолка
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05.12.2025 14:35 Відповісти
мнєччиця? Не дивно, що представник в ВР.🤣
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05.12.2025 14:41 Відповісти
Це та шо з Саакою дружила організЬмами?
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05.12.2025 14:45 Відповісти
за шо боролась на то й напоролась ,майбутнє її біля параші
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05.12.2025 14:40 Відповісти
Не такий подарунок вона хотіла "під ялинку", але вже як вийшло.😂
Подивимося що буде далі...

Я вірю, що Зеленський, як гарант Конституції України, вчергове прикриє дупи своїх ефективних менеджерів корупціонерів.
Це вже стало мемом останніх років.
Максимальне покарання за корупцію при Зеленському, це заява на звільнення з посади.
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05.12.2025 14:42 Відповісти
До того ж за власним бажанням.
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05.12.2025 14:46 Відповісти
Скороход - мелочь, по рівнянню з крупною рибою Ермак-Умеров ,чергове окозамилювання плебсу ,від кварталу крал-Врал🤢🤡🎪, главарі ZE Ностри - Ермак&Зеленський , Умеров , Галущенко , до сіх пір без підозри
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05.12.2025 18:31 Відповісти
Голосування за бюджет ставить питання «А хто там взагалі з проголосувавших не замараний брудними справами?»
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05.12.2025 14:43 Відповісти
Чому немє розстрільної статті під час війни. Томущо всі в темі.
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05.12.2025 14:56 Відповісти
Я впевнений, що на плівках Міндіча фігурує весь київський бомонд: президент з булавою, ОП, Верховна зРада, проФуратура, поліція, судді і т.д.
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05.12.2025 15:00 Відповісти
на пленках миндича вся шидовская рать, а других на высоких должностях и не было,
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05.12.2025 16:17 Відповісти
Судячи по фото ця Скороход і на інших плівках фігурує...однак їх дітям у ЗМІ неможна показувати...можливо на 95 кварталі у Кривому Розі....там багато таких "депутаток" ....фігурує біля траси....Ось же зібрав Гарант...."актрис"....
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05.12.2025 15:27 Відповісти
цікаво чи серед зелених істот є хоч хто небуть чиє рило некорумповане . там мабуть усе зелене стадо без слідства можна саджати років на 10 кожну тварь
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05.12.2025 15:32 Відповісти
Вона вимагала у Портрета української корупції, чи просто прикрывала? Це суттєво.⁹
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05.12.2025 15:36 Відповісти
Спрут якийсь.
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05.12.2025 16:27 Відповісти
ото навибирали сміття у 19-му...
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05.12.2025 16:52 Відповісти
Це просто пи*дець якийсь. Ну, слава богу, хоч не Порошенко президент, а те, що вже четвертий рік сміємся на кутні то херня.
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05.12.2025 17:23 Відповісти
Шабесгойка или уже с пачпортом самой криминальной страны мира?
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05.12.2025 17:46 Відповісти
 
 