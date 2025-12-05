"Слуга" Скороход фігурує на "плівках Міндіча", - Кудрицький

Нардепка Анна Скороход, у якої 5 грудня відбулися обшуки, фігурує на записах НАБУ в рамках справи "Міндічгейт".

Про це повідомив ексголова "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Там смотрящий від Деркача за енергетикою на прізвисько Рокет каже, що хоче доручити Скороход направлення певних депутатських запитів.

Зі своєї сторони можу засвідчити, що депутатка періодично бомбардувала своїми запитами менеджмент Укренерго, а відповіді компанії майже миттєво опинялися на телеграм-помийках офісу Президента", - розповів він.

Кудрицький нагадав, що Скороход входить до ТСК Ради по енергетиці, яка атакувала "неугодні" Галущенку та Міндічу держкомпанії.

Також, за його словами, ця ТСК не помічала корупції в Енергоатомі та Міненерго.

Анну Скороход у 2019 році було обрано нардепкою від "Слуги народу", проте того ж року її виключили із фракції.

У липні 2020 вона увійшла до депутатської групи "За майбутнє".

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Обшук в Анни Скороход

5 грудня вранці стало відомо, що НАБУ, САП та СБУ проводять обшуки в нардепки Анни Скороход. Її підозрюють у вимаганні $250 тис. хабаря разом зі спільниками.

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Міндічгейт

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