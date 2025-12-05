"Слуга" Скороход фігурує на "плівках Міндіча", - Кудрицький
Нардепка Анна Скороход, у якої 5 грудня відбулися обшуки, фігурує на записах НАБУ в рамках справи "Міндічгейт".
Про це повідомив ексголова "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Там смотрящий від Деркача за енергетикою на прізвисько Рокет каже, що хоче доручити Скороход направлення певних депутатських запитів.
Зі своєї сторони можу засвідчити, що депутатка періодично бомбардувала своїми запитами менеджмент Укренерго, а відповіді компанії майже миттєво опинялися на телеграм-помийках офісу Президента", - розповів він.
Кудрицький нагадав, що Скороход входить до ТСК Ради по енергетиці, яка атакувала "неугодні" Галущенку та Міндічу держкомпанії.
Також, за його словами, ця ТСК не помічала корупції в Енергоатомі та Міненерго.
Анну Скороход у 2019 році було обрано нардепкою від "Слуги народу", проте того ж року її виключили із фракції.
У липні 2020 вона увійшла до депутатської групи "За майбутнє".
Обшук в Анни Скороход
5 грудня вранці стало відомо, що НАБУ, САП та СБУ проводять обшуки в нардепки Анни Скороход. Її підозрюють у вимаганні $250 тис. хабаря разом зі спільниками.
Міндічгейт
- 4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію. Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики. Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
- 1 грудня
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід співвласнику студії "Квартал-95" Тімуру Міндічу у вигляді тримання під вартою.
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Народна депутатка Анна Скороход розлучилася зі своїм цивільним чоловіком, російським біззнесменом Олексієм Алякіним, згодом перебувала у стосунках із депутатом Антоном Поляковим, з яким вони планували весілля, але того вбили у 2021 році.
Нагадує мені Притулу
редакторку УП - при ній просто її коханці з підгебешними преслдідуваннями були вбиті - Гонгадзе, Шеремет... А там у неї грілися в жураналістах Лєщ та Найєм...Згадую дебати з нею на її блозі за українську мову , а вона клята цапка потім заманила мене ...Були на УП колись дисекусії з головним редактором...
не факт. Может просто сделали вид, что бы не дискредитировать этой связью депутата Рады ?
А дитина в Скороход від Полякова теж, щоб не дискредитувати?
Ну ви вже хоч не перебирайте, це вже занадто.
Подивимося що буде далі...
Я вірю, що Зеленський, як гарант Конституції України, вчергове прикриє дупи своїх ефективних
менеджерівкорупціонерів.
Це вже стало мемом останніх років.
Максимальне покарання за корупцію при Зеленському, це заява на звільнення з посади.