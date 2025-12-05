РУС
"Слуга" Скороход фигурирует на "пленках Миндича", - Кудрицкий

Нардеп Скороход есть на записях Миндича: что известно?

Нардеп Анна Скороход, у которой 5 декабря прошли обыски, фигурирует в записях НАБУ в рамках дела "Миндичгейт".

Об этом сообщил экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Там смотрящий от Деркача по энергетике по прозвищу Рокет говорит, что хочет поручить Скороход направление определенных депутатских запросов.

Со своей стороны могу подтвердить, что депутат периодически бомбардировала своими запросами менеджмент Укрэнерго, а ответы компании почти мгновенно попадали на телеграм-помойки офиса Президента", - рассказал он.

Кудрицкий напомнил, что Скороход входит в ВСК Рады по энергетике, которая атаковала "неугодные" Галущенко и Миндичу госкомпании.

Также, по его словам, эта ВСК не замечала коррупции в Энергоатоме и Минэнерго.

Анна Скороход в 2019 году была избрана нардепом от "Слуги народа", однако в том же году ее исключили из фракции.

В июле 2020 года она вошла в депутатскую группу "За будущее".

Читайте: Галущенко и ко, кроме Энергоатома, влияли также на государственные облэнерго, - Кудрицкий

Обыск у Анны Скороход

5 декабря утром стало известно, что НАБУ, САП и СБУ проводят обыски у нардепа Анны Скороход. Ее подозревают в вымогательстве $250 тыс. взятки вместе с сообщниками.

Читайте: Последствия "Миндичгейта": Кабмин распустил наблюдательные советы шести крупных энергокомпаний

Миндичгейт

Читайте: Коррупцию в "Энергоатоме" не смогла выявить ни одна проверка НАПК из-за масштабности схемы, - Павлущик

Топ комментарии
+7
⚡️Давно працювала на російські спецслужби: щодо затриманої нардепки з партії «За майбутнє» Скороход, зʼявилися нові цікаві факти.
05.12.2025 14:29 Ответить
+4
комсомолка
05.12.2025 14:35 Ответить
+3
Активістка, спортсменка і просто злочинниця? Не може бути.😂
05.12.2025 14:33 Ответить
⚡️Давно працювала на російські спецслужби: щодо затриманої нардепки з партії «За майбутнє» Скороход, зʼявилися нові цікаві факти.
05.12.2025 14:29 Ответить
муж -гражданин рф, бизнесмен. Помоему вражеские спецслужбы не могли не воспользоваться такой возможностью влиять на депутата Рады...
05.12.2025 14:53 Ответить
Трішки не так, бо цивільним чоловіком Скороход був російський банкір Олексій Алякін, який раніше був бізнес-партнером підприємця Павла Фукса.
Народна депутатка Анна Скороход розлучилася зі своїм цивільним чоловіком, російським біззнесменом Олексієм Алякіним, згодом перебувала у стосунках із депутатом Антоном Поляковим, з яким вони планували весілля, але того вбили у 2021 році.
05.12.2025 15:10 Ответить
Был девелопером в Подмосковье, естественно ,,причесал местных гоев
05.12.2025 15:33 Ответить
Активістка, спортсменка і просто злочинниця? Не може бути.😂
показать весь комментарий
05.12.2025 14:33 Ответить
комсомолка
05.12.2025 14:35 Ответить
мнєччиця? Не дивно, що представник в ВР.🤣
05.12.2025 14:41 Ответить
Це та шо з Саакою дружила організЬмами?
05.12.2025 14:45 Ответить
за шо боролась на то й напоролась ,майбутнє її біля параші
05.12.2025 14:40 Ответить
Не такий подарунок вона хотіла "під ялинку", але вже як вийшло.😂
Подивимося що буде далі...

Я вірю, що Зеленський, як гарант Конституції України, вчергове прикриє дупи своїх ефективних менеджерів корупціонерів.
Це вже стало мемом останніх років.
Максимальне покарання за корупцію при Зеленському, це заява на звільнення з посади.
05.12.2025 14:42 Ответить
До того ж за власним бажанням.
05.12.2025 14:46 Ответить
Голосування за бюджет ставить питання «А хто там взагалі з проголосувавших не замараний брудними справами?»
05.12.2025 14:43 Ответить
Чому немє розстрільної статті під час війни. Томущо всі в темі.
05.12.2025 14:56 Ответить
Я впевнений, що на плівках Міндіча фігурує весь київський бомонд: президент з булавою, ОП, Верховна зРада, проФуратура, поліція, судді і т.д.
05.12.2025 15:00 Ответить
Судячи по фото ця Скороход і на інших плівках фігурує...однак їх дітям у ЗМІ неможна показувати...можливо на 95 кварталі у Кривому Розі....там багато таких "депутаток" ....фігурує біля траси....Ось же зібрав Гарант...."актрис"....
05.12.2025 15:27 Ответить
цікаво чи серед зелених істот є хоч хто небуть чиє рило некорумповане . там мабуть усе зелене стадо без слідства можна саджати років на 10 кожну тварь
05.12.2025 15:32 Ответить
Вона вимагала у Портрета української корупції, чи просто прикрывала? Це суттєво.⁹
05.12.2025 15:36 Ответить
 
 