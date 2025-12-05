"Слуга" Скороход фигурирует на "пленках Миндича", - Кудрицкий

Нардеп Анна Скороход, у которой 5 декабря прошли обыски, фигурирует в записях НАБУ в рамках дела "Миндичгейт".

Об этом сообщил экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Там смотрящий от Деркача по энергетике по прозвищу Рокет говорит, что хочет поручить Скороход направление определенных депутатских запросов.

Со своей стороны могу подтвердить, что депутат периодически бомбардировала своими запросами менеджмент Укрэнерго, а ответы компании почти мгновенно попадали на телеграм-помойки офиса Президента", - рассказал он.

Кудрицкий напомнил, что Скороход входит в ВСК Рады по энергетике, которая атаковала "неугодные" Галущенко и Миндичу госкомпании.

Также, по его словам, эта ВСК не замечала коррупции в Энергоатоме и Минэнерго.

Анна Скороход в 2019 году была избрана нардепом от "Слуги народа", однако в том же году ее исключили из фракции.

В июле 2020 года она вошла в депутатскую группу "За будущее".

Обыск у Анны Скороход

5 декабря утром стало известно, что НАБУ, САП и СБУ проводят обыски у нардепа Анны Скороход. Ее подозревают в вымогательстве $250 тыс. взятки вместе с сообщниками.

Миндичгейт

