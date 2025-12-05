"Слуга" Скороход фигурирует на "пленках Миндича", - Кудрицкий
Нардеп Анна Скороход, у которой 5 декабря прошли обыски, фигурирует в записях НАБУ в рамках дела "Миндичгейт".
Об этом сообщил экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Там смотрящий от Деркача по энергетике по прозвищу Рокет говорит, что хочет поручить Скороход направление определенных депутатских запросов.
Со своей стороны могу подтвердить, что депутат периодически бомбардировала своими запросами менеджмент Укрэнерго, а ответы компании почти мгновенно попадали на телеграм-помойки офиса Президента", - рассказал он.
Кудрицкий напомнил, что Скороход входит в ВСК Рады по энергетике, которая атаковала "неугодные" Галущенко и Миндичу госкомпании.
Также, по его словам, эта ВСК не замечала коррупции в Энергоатоме и Минэнерго.
Анна Скороход в 2019 году была избрана нардепом от "Слуги народа", однако в том же году ее исключили из фракции.
В июле 2020 года она вошла в депутатскую группу "За будущее".
Обыск у Анны Скороход
5 декабря утром стало известно, что НАБУ, САП и СБУ проводят обыски у нардепа Анны Скороход. Ее подозревают в вымогательстве $250 тыс. взятки вместе с сообщниками.
Миндичгейт
- 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции. Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Действующий министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
- 1 декабря
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения совладельцу студии "Квартал-95" Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.
Народна депутатка Анна Скороход розлучилася зі своїм цивільним чоловіком, російським біззнесменом Олексієм Алякіним, згодом перебувала у стосунках із депутатом Антоном Поляковим, з яким вони планували весілля, але того вбили у 2021 році.
Подивимося що буде далі...
Я вірю, що Зеленський, як гарант Конституції України, вчергове прикриє дупи своїх ефективних
менеджерівкорупціонерів.
Це вже стало мемом останніх років.
Максимальне покарання за корупцію при Зеленському, це заява на звільнення з посади.