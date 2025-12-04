Коррупцию в "Энергоатоме" не смогла выявить ни одна проверка НАПК из-за масштабности схемы, - Павлущик

Национальное агентство по предотвращению коррупции в январе 2025 года проверяло НАЭК "Энергоатом", которая фигурирует в коррупционном деле под руководством Тимура Миндича о масштабных злоупотреблениях в энергетике, но проверка касалась скорее мер по предотвращению коррупции, коррупционных рисков и необходимости изменений, чем самих расходов или закупок компании, поскольку последними занимаются другие государственные органы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в интервью для ZN.UA Инне Ведерниковой председатель НАПК Виктор Павлущик.

Проверка НАПК: фокус на рисках, а не на закупках "Энергоатома"

"По результатам мы предоставили рекомендации и выдали предписания по устранению причин и условий, которые выявили во время проверки. Речь идет о рекомендациях обеспечить назначение антикоррупционного уполномоченного, обеспечить разработку и внесение изменений в антикоррупционную программу, усилить ответственность за совершение коррупционных и/или связанных с коррупцией правонарушений, усовершенствовать работу с коррупционными рисками, обеспечить реальное влияние выводов уполномоченных на принятие решения о заключении договора и т. д.", - говорит глава Агентства.

Хотя проверка была плановой, Павлущик, однако, уверяет, что во время нее учитывались публикации в СМИ о возможных коррупционных схемах в компании и обращение временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины при осуществлении публичных закупок во время действия военного положения.

Причины схемы "шлагбаум" лежат в плоскости публичных закупок

В то же время глава НАПК добавил, что ни одна проверка не могла выявить такую схему, как "шлагбаум", поскольку ее суть не в работе энергокомпании, а значительно шире.

Предварительно ключевые факторы, которые обусловили возникновение выявленной НАБУ схемы, находятся в плоскости публичных закупок, которые даже в мировом масштабе являются одним из наиболее уязвимых для коррупции секторов и корпоративного управления", - сказал он.

Глава Агентства сказал, что в проекте следующей антикоррупционной стратегии НАПК пытается выделить подразделения, посвященные именно системным проблемам в закупках и энергетике, и будет предлагать ряд инициатив по корпоративному управлению.

"И мы также ожидаем и очень рассчитываем на дополнительную информацию от НАБУ, чтобы учесть ее в следующей стратегии", - говорит Павлущик.

Он отметил, что универсальной таблетки от коррупции не существует ни в одном государстве и нужно акцентировать не столько наказание за коррупцию, сколько изменение ментальности и построение правильных процедур, которые ее сделают невозможной, чтобы уменьшить прежде всего риски.

Миндичгейт