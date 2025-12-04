Коррупцию в "Энергоатоме" не смогла выявить ни одна проверка НАПК из-за масштабности схемы, - Павлущик
Национальное агентство по предотвращению коррупции в январе 2025 года проверяло НАЭК "Энергоатом", которая фигурирует в коррупционном деле под руководством Тимура Миндича о масштабных злоупотреблениях в энергетике, но проверка касалась скорее мер по предотвращению коррупции, коррупционных рисков и необходимости изменений, чем самих расходов или закупок компании, поскольку последними занимаются другие государственные органы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в интервью для ZN.UA Инне Ведерниковой председатель НАПК Виктор Павлущик.
Проверка НАПК: фокус на рисках, а не на закупках "Энергоатома"
"По результатам мы предоставили рекомендации и выдали предписания по устранению причин и условий, которые выявили во время проверки. Речь идет о рекомендациях обеспечить назначение антикоррупционного уполномоченного, обеспечить разработку и внесение изменений в антикоррупционную программу, усилить ответственность за совершение коррупционных и/или связанных с коррупцией правонарушений, усовершенствовать работу с коррупционными рисками, обеспечить реальное влияние выводов уполномоченных на принятие решения о заключении договора и т. д.", - говорит глава Агентства.
Хотя проверка была плановой, Павлущик, однако, уверяет, что во время нее учитывались публикации в СМИ о возможных коррупционных схемах в компании и обращение временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины при осуществлении публичных закупок во время действия военного положения.
Причины схемы "шлагбаум" лежат в плоскости публичных закупок
В то же время глава НАПК добавил, что ни одна проверка не могла выявить такую схему, как "шлагбаум", поскольку ее суть не в работе энергокомпании, а значительно шире.
Предварительно ключевые факторы, которые обусловили возникновение выявленной НАБУ схемы, находятся в плоскости публичных закупок, которые даже в мировом масштабе являются одним из наиболее уязвимых для коррупции секторов и корпоративного управления", - сказал он.
Глава Агентства сказал, что в проекте следующей антикоррупционной стратегии НАПК пытается выделить подразделения, посвященные именно системным проблемам в закупках и энергетике, и будет предлагать ряд инициатив по корпоративному управлению.
"И мы также ожидаем и очень рассчитываем на дополнительную информацию от НАБУ, чтобы учесть ее в следующей стратегии", - говорит Павлущик.
Он отметил, что универсальной таблетки от коррупции не существует ни в одном государстве и нужно акцентировать не столько наказание за коррупцию, сколько изменение ментальности и построение правильных процедур, которые ее сделают невозможной, чтобы уменьшить прежде всего риски.
Миндичгейт
- 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции. Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Действующий министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
- 1 декабря
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения совладельцу студии "Квартал-95" Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.
то навіщо нам такі павлушаки, які тільки покривають корупцію ?
Україні потрібен Гетьман!
тоді зрозуміло чому той Павлущак боявся наближатись до його сраки
Здається хтось нахабно ппппздіт
якщо ти вкрав велосипед тебе зразу знайдуть і покарають строком на 10 років
а якщо вкрасти потяг з велосипедами, то ще і нагородять, ти ж тепер шанована людина
Испанским танцорам на площадку выкладывали яйца. До тех пор пока он одно не растопчет. Хорошим танцорам яйца не мешали плясать
Там саджати можна тільки за наявність рухомого/нерухомого майна, колекцій годинників, рахунків банківських і т.і. а якщо ще родичів труханути..
"Всі все знали", але "виявити не могли"!
Раз не виявляли, а корупція є, то або некомпетентні, або співучасники.
"Так отпустите, вам же легче будет, чего возиться коль жизнь осудит"