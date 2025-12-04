РУС
1 755 35

Коррупцию в "Энергоатоме" не смогла выявить ни одна проверка НАПК из-за масштабности схемы, - Павлущик

Павлущик: схема в энергетике — следствие системных проблем в сфере закупок

Национальное агентство по предотвращению коррупции в январе 2025 года проверяло НАЭК "Энергоатом", которая фигурирует в коррупционном деле под руководством Тимура Миндича о масштабных злоупотреблениях в энергетике, но проверка касалась скорее мер по предотвращению коррупции, коррупционных рисков и необходимости изменений, чем самих расходов или закупок компании, поскольку последними занимаются другие государственные органы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в интервью для ZN.UA Инне Ведерниковой председатель НАПК Виктор Павлущик.

Проверка НАПК: фокус на рисках, а не на закупках "Энергоатома"

"По результатам мы предоставили рекомендации и выдали предписания по устранению причин и условий, которые выявили во время проверки. Речь идет о рекомендациях обеспечить назначение антикоррупционного уполномоченного, обеспечить разработку и внесение изменений в антикоррупционную программу, усилить ответственность за совершение коррупционных и/или связанных с коррупцией правонарушений, усовершенствовать работу с коррупционными рисками, обеспечить реальное влияние выводов уполномоченных на принятие решения о заключении договора и т. д.", - говорит глава Агентства.

Хотя проверка была плановой, Павлущик, однако, уверяет, что во время нее учитывались публикации в СМИ о возможных коррупционных схемах в компании и обращение временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины при осуществлении публичных закупок во время действия военного положения.

Причины схемы "шлагбаум" лежат в плоскости публичных закупок

В то же время глава НАПК добавил, что ни одна проверка не могла выявить такую схему, как "шлагбаум", поскольку ее суть не в работе энергокомпании, а значительно шире.

Предварительно ключевые факторы, которые обусловили возникновение выявленной НАБУ схемы, находятся в плоскости публичных закупок, которые даже в мировом масштабе являются одним из наиболее уязвимых для коррупции секторов и корпоративного управления", - сказал он.

Глава Агентства сказал, что в проекте следующей антикоррупционной стратегии НАПК пытается выделить подразделения, посвященные именно системным проблемам в закупках и энергетике, и будет предлагать ряд инициатив по корпоративному управлению.

"И мы также ожидаем и очень рассчитываем на дополнительную информацию от НАБУ, чтобы учесть ее в следующей стратегии", - говорит Павлущик.

Он отметил, что универсальной таблетки от коррупции не существует ни в одном государстве и нужно акцентировать не столько наказание за коррупцию, сколько изменение ментальности и построение правильных процедур, которые ее сделают невозможной, чтобы уменьшить прежде всего риски.

Миндичгейт

Автор: 

+20
Про корупцію в енергоатомі не знав мабуть тільки Павлущук🤣🤣🤣
показать весь комментарий
04.12.2025 17:47 Ответить
+8
Вірю, ага, бо відомо ж усім - якщо впритул дивитись в анус слона, то буде здаватись що попереду тонель.
показать весь комментарий
04.12.2025 17:48 Ответить
+8
"Масштабность" заключалась в сумме откатов? Или как можно прозевать нехватку миллиардов?
показать весь комментарий
04.12.2025 17:48 Ответить
Про корупцію в енергоатомі не знав мабуть тільки Павлущук🤣🤣🤣
показать весь комментарий
04.12.2025 17:47 Ответить
А это хто?
показать весь комментарий
04.12.2025 17:52 Ответить
Ааа, ну да, в сводках мелкой коррупции прозевал
показать весь комментарий
04.12.2025 17:58 Ответить
корупція була настільки велетенською, що Павлущак НЕ міг її осягнути оком.

то навіщо нам такі павлушаки, які тільки покривають корупцію ?

Україні потрібен Гетьман!

.
показать весь комментарий
04.12.2025 17:58 Ответить
У нас жеж вже є Гетьманцев
показать весь комментарий
04.12.2025 18:42 Ответить
Вибачаюся за довгий коментар, але без монллогу Голохвпстова - ну ніяк:
"Когда человек не такой как вообще, потому один такой а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязку своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчЕный, подымиться умом своим за тучи
и там своим становиться - становиться ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз так они ему покажуться кажуться махонькие-махоникие, все равно как мыши, пардон крИсы.
Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.
ДА - Да ......
но НЕТ
И Главное у человека не деньги, а натурально ХВорма, вчЕнасть.
Потому ежели человек вчЕный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон вверх дыбом.
И тогда когда тому, одному которому, невчЕному будетЬ белое,
так уже ему, вчЕному, которому, будет уже как ну рябое!"
"За двома зайцями" Г. Квітка - Основ'яненко.
показать весь комментарий
04.12.2025 18:41 Ответить
Вірю, ага, бо відомо ж усім - якщо впритул дивитись в анус слона, то буде здаватись що попереду тонель.
показать весь комментарий
04.12.2025 17:48 Ответить
Один работник зоопарка погиб - его завалил навозом слон, которому он то ли клизму делал, то ли ещё что. Была история в сети лет 20-30 назад.
показать весь комментарий
04.12.2025 17:50 Ответить
слона звали Міндич ?

тоді зрозуміло чому той Павлущак боявся наближатись до його сраки

.
показать весь комментарий
04.12.2025 18:00 Ответить
Павлущик їх не чіпав, бо боявся, що його звинуватять в антисемітизмі.
показать весь комментарий
04.12.2025 18:17 Ответить
перебільшують. Якщо і загинув, то скоріш всього від ударної хвилі.
показать весь комментарий
04.12.2025 18:07 Ответить
"Масштабность" заключалась в сумме откатов? Или как можно прозевать нехватку миллиардов?
показать весь комментарий
04.12.2025 17:48 Ответить
Тобто чим більші масштаби тим складніше виявити корупцію ? Ой вей
Здається хтось нахабно ппппздіт
показать весь комментарий
04.12.2025 17:50 Ответить
як в старому анекдоті
якщо ти вкрав велосипед тебе зразу знайдуть і покарають строком на 10 років
а якщо вкрасти потяг з велосипедами, то ще і нагородять, ти ж тепер шанована людина
показать весь комментарий
04.12.2025 17:53 Ответить
Карупція? Яка карупція? Ми не розумієм про що ви говорите🤡
показать весь комментарий
04.12.2025 17:50 Ответить
Є така стара совіцька пісня, точніше приспів : кто ищет, тот всегда найдет. Значить не дуже і хотіли найти.
показать весь комментарий
04.12.2025 17:50 Ответить
Якщо нездатні виявити масштабні схеми, з яких стирчали такі величезні носяри, то для чого ви взагалі? Може, була команда не помічати?
показать весь комментарий
04.12.2025 17:51 Ответить
У відставку, падло! І не хникай!
показать весь комментарий
04.12.2025 17:52 Ответить
Поганому танцору яйця завожають. Тут дуже великі яйця.
показать весь комментарий
04.12.2025 17:52 Ответить
Дело не в размере яиц, а в их количестве.
Испанским танцорам на площадку выкладывали яйца. До тех пор пока он одно не растопчет. Хорошим танцорам яйца не мешали плясать
показать весь комментарий
04.12.2025 18:21 Ответить
масштабність схеми...не він зазнается у тому що зе був в долі
показать весь комментарий
04.12.2025 17:52 Ответить
Угу, ніхто ні в чому не винен. В тому числі перевіряючі, що були в долі.
показать весь комментарий
04.12.2025 17:52 Ответить
Всім різко повилазило..

Там саджати можна тільки за наявність рухомого/нерухомого майна, колекцій годинників, рахунків банківських і т.і. а якщо ще родичів труханути..
показать весь комментарий
04.12.2025 17:58 Ответить
Тобто бандитів (злодіїв) було так багато, що їх не помітили.... А в дзеркало не пробували подивитися?
показать весь комментарий
04.12.2025 17:59 Ответить
Ну-дааааа....
"Всі все знали", але "виявити не могли"!
показать весь комментарий
04.12.2025 18:01 Ответить
Ну то це викликає питання до самого НАЗК.

Раз не виявляли, а корупція є, то або некомпетентні, або співучасники.
показать весь комментарий
04.12.2025 18:02 Ответить
Охотно віримо. Магомедрасулов он, не повірив, і шо сталося)))
показать весь комментарий
04.12.2025 18:08 Ответить
Так ти яка країна мрій крадіїв. А нам втирав гамномарахвон - козаки, козачки..... патріоти...., свинарчуки.... Формат країни по зеленский - і нахрін потрібна така країна з такими виборцями та обранцями. А скіки вже сотен тисяч загинуло ось за цих падлюк - а нам втирають - воюйте за свої сім'ї та рідних. Падлюки кончені.
показать весь комментарий
04.12.2025 18:12 Ответить
Дурника включає -корупція в нас в кожній галузі - будівництво ліс енергетика газ ........
показать весь комментарий
04.12.2025 18:13 Ответить
А от слона ми і не помітили.

показать весь комментарий
04.12.2025 18:18 Ответить
универсальной таблетки от коррупции не существует ни в одном государстве и нужно акцентировать не столько наказание за коррупцию, сколько изменение ментальности Источник: https://censor.net/ru/n3588701
"Так отпустите, вам же легче будет, чего возиться коль жизнь осудит"
показать весь комментарий
04.12.2025 18:24 Ответить
Середня зарплата членів НАЗК 97 тис.грн.керівництва від 254 до 366,6 тис в різні місяці 2025року.Задача з невідомим: нахєра утримувати це Агенство якщо воно повинне запобігати їй,а вони для того щоб отримувати зарплати?
показать весь комментарий
04.12.2025 18:31 Ответить
интересно , а в схеме покупки рашистского реактора в Болгарии уже разобрались ? Или это тоже вполне заурядная сделка , не вызывающая никаких подозрений ?
показать весь комментарий
04.12.2025 18:40 Ответить
Павлущик, так і кажи- не виявили, бо боялися вийти самі на себе.
показать весь комментарий
04.12.2025 18:41 Ответить
 
 