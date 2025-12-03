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Неэффективное, тупорылое, коррумпированное государственное управление ведет нас к поражению, - Шабунин. ВИДЕО

Коррумпированные и неопытные представители власти не дают Украине шанса на победу.

Об этом заявил глава ЦПК Виталий Шабунин во время беседы с журналистом Юрием Николовым, сообщает Цензор.НЕТ.

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Шабунин и Николов подробно анализируют ситуацию вокруг увольнения Андрея Ермака с должности главы ОП и прогнозируют, как это повлияет на судьбу страны.

"Неэффективное, тупое, коррумпированное государственное управление внутри страны ежедневно отнимает наши шансы на победу и ведет к поражению", - отметил Шабунин.

По его словам, пока не ясно, действительно ли президент Владимир Зеленский убрал от власти Ермака или только делает вид, что сделал это.

Он также выразил надежду, что увольнение Ермака дает шанс, что вакуум во власти заполнят адекватными людьми. Которые остановят негативный для Украины тренд, ведущий нас к поражению.

Читайте: Тищенко об отставке Ермака: Мы - кумы. Последние годы не общались, было многое непонятно

Увольнение Ермака

Смотрите: Ермак еще в 2024 году отказался от контактов с Кушнером. Как Зе-фаворит портил отношения с США. ВИДЕО

Автор: 

коррупция (8786) Шабунин Виталий (668) Юрий Николов (142) Ермак Андрей (1665)
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Топ комментарии
+25
Может этот шабунин расскажет как он из штанов выпрыгивал, Когда вместе с кагалом валил Порошенко?? Может он покается перед украинским народом? Может признает свою вину в том, что Украина 4 года в огне?? С*** ка, ненавижу таких двуличных мразей
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03.12.2025 12:01 Ответить
+24
Воно веде нас з 2019 року
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03.12.2025 11:56 Ответить
+15
Криворізька школа театру і квартал натворили так багато справ, що онукам розгрібати, хрипате небрите чмо, нафіга ти полізло в політику якщо в ній нічого не петраеш?
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03.12.2025 11:58 Ответить
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Воно веде нас з 2019 року
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03.12.2025 11:56 Ответить
Может этот шабунин расскажет как он из штанов выпрыгивал, Когда вместе с кагалом валил Порошенко?? Может он покается перед украинским народом? Может признает свою вину в том, что Украина 4 года в огне?? С*** ка, ненавижу таких двуличных мразей
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03.12.2025 12:01 Ответить
Викриває корупцію , а вона була , є і буде.
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03.12.2025 12:09 Ответить
чомусь мені здається (звісно, помиляюся) але якщо б Шабуніну в 2019 запропонували місте в наглядовій раді, наприклад Укрхалізниці, або бути якимось заступником в НАБУ/НАЗК, то ми б ніколи не почули таких виступів. Шабунін не рвав би кучері на сраці, а навпаки, вчасно б кивав головою.
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03.12.2025 12:56 Ответить
Неправда. Все абсолютно не так. Шабунин, Николов, Бутусов, Бигус и т.п., они на грантах от Запада, их задача рвать любую власть за коррупцию, чтобы не воровали западные деньги. (а у нас все деньги западные сейчас)
И следующую власть они будут критиковать, если будет за что.
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03.12.2025 14:52 Ответить
Якби Порошенко виграв вибори в 2019 році змінилося лише прізвище головного корупціонера країни, замість прізвища Міндіча було би прізвище Свинарчук, а всі інші корупційні схеми були би як і зараз. Порошенко теж ставив на посади особисто відданих людей та друзів, генерального прокурора, голову СБУ та інших високопосадовців, щоб була кругова корупційна порука і навіть зараз Порошенка не говорить з трибуни Верховної Ради що потрібно прийняти закон, щоб контролюючі органи: голову ДБР, СБУ, МВС, НАБУ, САП, АРМА, генерального прокурора та суддів вибирали виключно наші міжнародні партнери з українських громадян, а не зацікавлена корумпована влада.
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03.12.2025 19:29 Ответить
Ласкавий пане. А вас не підтримав ніхто із дописувачів (
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03.12.2025 20:22 Ответить
И ****? Это во-первых. 25 человек поддержало-это во-вторых.)
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12.12.2025 12:22 Ответить
ну чого ж з 2019??може всеж пора признати що з 1991,бо історія така штука що вилазе на поверхню одразу як передохнуть головні персонажі....частини вже нема,але більшість досі навіть на посадах....чи ви хочете сказати що система за 34 роки хоч якось змінилася????
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03.12.2025 12:26 Ответить
будь проклята ZEмерзота , будь проклятий той день коли вибрали зе-покидька. Пролита українська кров вимагає справедливості. Не знесемо владу мародерів загине держава і всі ми знищені
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03.12.2025 14:25 Ответить
Звільнення дєрьмака говорить про те, що тепер він буде управляти в тіні
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03.12.2025 11:56 Ответить
нууу, там не дєрьмак ключова фігура, якшо шо. "АААаа"?
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03.12.2025 14:02 Ответить
Криворізька школа театру і квартал натворили так багато справ, що онукам розгрібати, хрипате небрите чмо, нафіга ти полізло в політику якщо в ній нічого не петраеш?
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03.12.2025 11:58 Ответить
Він же рвався у дроноводи? - проскочив цей етап? - тепер кожен день "віщає"
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03.12.2025 11:58 Ответить
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03.12.2025 12:19 Ответить
от мені, ну дуже цікаво!!!!!
коли в україні, незалежній украні, було ефективне, нетупориле, некорумповане державне управління?
хоч одну годину за 30+ років, може хтось назвати?
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03.12.2025 11:58 Ответить
Турчинов був норм ВО президента.
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03.12.2025 12:08 Ответить
А може хтось нарешті назве заводи, пароходи, банки, готелі, порти, яхти, резеденції та інше, що Порох прихопив під час президентства? Чи достатньо просто сказати барига і ату його. Шабунька тут також доклав неаби яких зусиль.
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03.12.2025 12:46 Ответить
Порох золото,по сравнению с онлифанщиками 2019
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03.12.2025 13:52 Ответить
цікаво, некорумповане державне управління колись було у нас?
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03.12.2025 11:58 Ответить
Відповідно до останнього дослідження Індексу сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index - CPI) за 2024 рік, яке публікує міжнародна організація Transparency International:
🇺🇦 Україна посідає 105 місце серед 180 країн світу.
Країна отримала 35 балів зі 100 можливих.
0 балів означає найвищий рівень сприйняття корупції, а 100 балів - найнижчий.

📉 Динаміка показників
У порівнянні з попереднім роком (2023), Україна дещо втратила позиції, опустившись на одну сходинку та втративши 1 бал.

РікБал (зі 100)Місце (зі 180)202435105202336104202233116202132122
Попри невелике падіння у 2024 році, загалом за останні роки, зокрема з початку повномасштабної війни, Україна демонструвала позитивну динаміку в антикорупційній боротьбі.

🌍 Україна серед сусідів
З-поміж сусідів та деяких інших країн регіону, Україна випереджає:
Росію (країна-агресор) - 154 місце (22 бали).
Білорусь - 114 місце (33 бали).
Також 35 балів має Сербія.
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03.12.2025 12:10 Ответить
В 2019 году Индекс восприятия коррупции (CPI) возглавили Новая Зеландия и Дания, набравшие по 87 баллов. За ними следовали Финляндия (86 баллов), Швейцария, Сингапур и Швеция (по 85 баллов).

Украина: 126-е место (30 баллов).
Казахстан: 113-е место (34 балла).
Россия: 137-е место (28 баллов).

Мінус два. 30 балів зі 100 можливих - результат Індексу сприйняття корупції-2019 для України. Ми повернулися на рівень https://ti-ukraine.org/cpi2017/#/ 2017 року і тепер посідаємо 126 місце зі 180 країн. Поруч з нами у рейтингу - Киргизстан, Азербайджан та Джибуті.
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03.12.2025 12:35 Ответить
Цікаво, хто рахує!?
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03.12.2025 12:50 Ответить
підраХУнок на Corruption Perceptions Index - CPI за 2024 рік
за 2019 рік
за 2015 рік
вбий та буде

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03.12.2025 12:57 Ответить
скажи, так спробував відмазати вовку, а вийшов, шо обсірав))))
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03.12.2025 14:01 Ответить
тільки інопланетяни вірять що з 24 августа 1991 рока по 2019 рік у нас був індекс сприйняття корупці 0 балов
💯
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03.12.2025 14:51 Ответить
Чекаємо на "офіційні" новини про Покровськ. BILD вже зробив заяву.
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03.12.2025 12:00 Ответить
А что там с Покровском?
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03.12.2025 12:06 Ответить
Володимир Краснобокий, не знаєте що? Рашисть сцють кип'ятком від того що захоплять руїни Покровська, наче захопили всю Європу, пропогандистам рашиським привід верещати про "пабєду нєпабєдімай" щоб набирати нових кацапо-дегенератів на м'ясо, штурмувати чергове місто перетворюючи його на руїни.
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03.12.2025 12:17 Ответить
Так город сам захватили или нет,а то новости какие то противоречивые:кацапы говорят , что захватили , наши что обеспечивают логистику и удержание северной части города и железной дороги
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03.12.2025 12:20 Ответить
ну вже всі привикли до того, шо наші тупо пи..брешуть. На жаль
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03.12.2025 14:00 Ответить
Чекаєте? І вас багато чекальщиків? І всі як один ухилянти? Коли останній раз прав свої панталони,після того як здалеку побачив,злих дядьків з ТЦК,чекальщик?
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03.12.2025 17:29 Ответить
Пошли "светиться" соискатели на Ближний Круг Кормильца. Не прокричишь не заметят! Но опять же, можно в мажоры а можно и в суп!
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03.12.2025 12:01 Ответить
Та похєр, головне не Сивочолий Барига, правда, Віталька?
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03.12.2025 12:07 Ответить
І знову без конкретних прізвищ. Чому він не назвав Сирського, Татарова, Подоляка і всіх їх жополизів? Страшно?
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03.12.2025 12:07 Ответить
Все вірно, квартальна гнида Zе веде туди куди він в Омані домовився привесту Україну.
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03.12.2025 12:08 Ответить
Зате віталька баригу поборов
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03.12.2025 12:10 Ответить
Два брата акробата, один лом доугой лопата...
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03.12.2025 12:12 Ответить
Що означає "тупориле" керування країною?
Шабкніну б пару уроків з етики, можливо б позбувся дворових висловів. Віталій ти не на "школкє" з пациками, досить вже розмовляти як бидло.
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03.12.2025 12:13 Ответить
Два ухилянта обговорють таких самих як вони. Тухле видовище
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03.12.2025 12:14 Ответить
Балаканина про те, що вся Україна знає, дивлячись на діяння приКоритних, починаючи від керовників громад, та аж до зелупнів, посаджених єрмаком в ЦОВВ та Секретаріаті КМУ, держсекретарів, заради самого шабуніна!!!
Сирійці, більш дієво це вирішили, без теревенів!!
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03.12.2025 12:24 Ответить
Главноє, шоби нє Порошенко!
Тоді бідували. А при Зеленском вдихнули повні груди свободи і щастя. Практично таке сказав Шабуня в 2019. Але місце біля кормушки так і не дістав.
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03.12.2025 12:26 Ответить
як мені хочеться видп* здити таких як шабунін ,гордон , касьянови.. і т.і...за оце пізне запалення ...ви ж суки, теж несете відповідвльність за цю владу !!!
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03.12.2025 12:38 Ответить
Про це я почав писати ще з кінця 2023 року - але наші "патріоти " дружньо навішували на мене ярлик "агєнта Кремля " - бо я нічо не розумію в геніяльних стратєгіях та військових офензивах мудрого верховного політичного та військового керівництва . І закликали - що в ніякому випадку не можна критикувати чи не дай Бог міняти ішаків коней на переправі бо буде біда та поразка . Але тепер виявляється біда та поразка прийшла саме тому - що "патріоти " самоцензурувалися " і мовчали - і тепер коли прийшла біда і поразка - вони здіймають всепропальскій гвалт...
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03.12.2025 12:48 Ответить
найс трай, але дискредитація шабуніна в очах суспільства не добавить плюсів зеленському
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03.12.2025 13:59 Ответить
Зеленський не може нічого "прибирати": якось ми його зробили суб"єтним, але ще 19-го року казали всі, шо "його составили", "ним керують", "він два слова без бумажки зв"язати не може". А тут виявляється, шо він "керує" та "вирішує". Все це цирк звісно, бо маріонетка без ниточок - нічого не може.
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03.12.2025 13:58 Ответить
Зекоманда: міндічи, шефіри, цукермани, чернишови, єрмаки, стефанчуки, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 арахамія д., арестович о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 арістов ю., баканов і., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 безугла м., богдан а., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%84%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 богуцька є., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 брагар є., бужанський м., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 василевська-смаглюк о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 ватрас в., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 верещук і., гайдай с., галущенко г., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 гетманцев д., гончарук о., гринчук о., гринчук с., данілов о., демченко р., дмитрук а., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 дубінський о., дума о., іванісов р., іванов с., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 камельчук ю., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 касай г., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 клочко а., ковальов о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 кормишкіна (аллахвердієва) і., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 корявченков ю., кошовий є., кравець р., кравчук л., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 кузьміних с., кулініч о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 куницький о., лещенко с., литвин д., литвиненко с., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 марченко л., мендель ю., мецгер є., мосейчук н., наумов а., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 одарченко а., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 пашковський м., петров в., пікалов о., подоляк м., пронін ф., резніков о., резніченко в., свириденко ю., сенниченко д., сивохо с., скічко о., степанов м., стефанішина о., таран а., татаров о., тимошенко к., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 тищенко м., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 третьякова г., трубіцин в., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 трухін о., умєров р., фокін в., халімон п., хланта я., хомчак р., шевченко є., шевченко к., шурма р., юрченко о., яременко б.
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03.12.2025 14:01 Ответить
Як Шабунін все встигає? І атаку росіян відбити, і з корупцією поборотися.
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03.12.2025 15:34 Ответить
І зрадливе.
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03.12.2025 16:05 Ответить
Чому цей чувак,який наче героїчно б"є москаля в лавах НГУ....завжди віщає сидячи десь в тилу?
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03.12.2025 17:30 Ответить
Та хто ще вважає цього давно прострочеого мудака президентом?
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03.12.2025 19:24 Ответить
Треба призначити Шабуніна на якусь керівну посаду і хай покаже як бути ефективним і не тупорилим. Він за життя крім свого х.ра в руки нічого не брав.
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03.12.2025 19:38 Ответить
 
 