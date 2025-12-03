Неэффективное, тупорылое, коррумпированное государственное управление ведет нас к поражению, - Шабунин. ВИДЕО

Коррумпированные и неопытные представители власти не дают Украине шанса на победу.

Об этом заявил глава ЦПК Виталий Шабунин во время беседы с журналистом Юрием Николовым, сообщает Цензор.НЕТ.

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Шабунин и Николов подробно анализируют ситуацию вокруг увольнения Андрея Ермака с должности главы ОП и прогнозируют, как это повлияет на судьбу страны.

"Неэффективное, тупое, коррумпированное государственное управление внутри страны ежедневно отнимает наши шансы на победу и ведет к поражению", - отметил Шабунин.

По его словам, пока не ясно, действительно ли президент Владимир Зеленский убрал от власти Ермака или только делает вид, что сделал это.

Он также выразил надежду, что увольнение Ермака дает шанс, что вакуум во власти заполнят адекватными людьми. Которые остановят негативный для Украины тренд, ведущий нас к поражению.

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Увольнение Ермака

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