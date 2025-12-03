Неэффективное, тупорылое, коррумпированное государственное управление ведет нас к поражению, - Шабунин. ВИДЕО
Коррумпированные и неопытные представители власти не дают Украине шанса на победу.
Об этом заявил глава ЦПК Виталий Шабунин во время беседы с журналистом Юрием Николовым, сообщает Цензор.НЕТ.
Шабунин и Николов подробно анализируют ситуацию вокруг увольнения Андрея Ермака с должности главы ОП и прогнозируют, как это повлияет на судьбу страны.
"Неэффективное, тупое, коррумпированное государственное управление внутри страны ежедневно отнимает наши шансы на победу и ведет к поражению", - отметил Шабунин.
По его словам, пока не ясно, действительно ли президент Владимир Зеленский убрал от власти Ермака или только делает вид, что сделал это.
Он также выразил надежду, что увольнение Ермака дает шанс, что вакуум во власти заполнят адекватными людьми. Которые остановят негативный для Украины тренд, ведущий нас к поражению.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, Палиса, Буданов, Федоров и Шмыгаль – основные кандидаты на должность главы ОП.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И следующую власть они будут критиковать, если будет за что.
коли в україні, незалежній украні, було ефективне, нетупориле, некорумповане державне управління?
хоч одну годину за 30+ років, може хтось назвати?
🇺🇦 Україна посідає 105 місце серед 180 країн світу.
Країна отримала 35 балів зі 100 можливих.
0 балів означає найвищий рівень сприйняття корупції, а 100 балів - найнижчий.
📉 Динаміка показників
У порівнянні з попереднім роком (2023), Україна дещо втратила позиції, опустившись на одну сходинку та втративши 1 бал.
РікБал (зі 100)Місце (зі 180)202435105202336104202233116202132122
Попри невелике падіння у 2024 році, загалом за останні роки, зокрема з початку повномасштабної війни, Україна демонструвала позитивну динаміку в антикорупційній боротьбі.
🌍 Україна серед сусідів
З-поміж сусідів та деяких інших країн регіону, Україна випереджає:
Росію (країна-агресор) - 154 місце (22 бали).
Білорусь - 114 місце (33 бали).
Також 35 балів має Сербія.
Украина: 126-е место (30 баллов).
Казахстан: 113-е место (34 балла).
Россия: 137-е место (28 баллов).
Мінус два. 30 балів зі 100 можливих - результат Індексу сприйняття корупції-2019 для України. Ми повернулися на рівень https://ti-ukraine.org/cpi2017/#/ 2017 року і тепер посідаємо 126 місце зі 180 країн. Поруч з нами у рейтингу - Киргизстан, Азербайджан та Джибуті.
за 2019 рік
за 2015 рік
вбий та буде
💯
Шабкніну б пару уроків з етики, можливо б позбувся дворових висловів. Віталій ти не на "школкє" з пациками, досить вже розмовляти як бидло.
Сирійці, більш дієво це вирішили, без теревенів!!
Тоді бідували. А при Зеленском вдихнули повні груди свободи і щастя. Практично таке сказав Шабуня в 2019. Але місце біля кормушки так і не дістав.
ішаківконей на переправі бо буде біда та поразка . Але тепер виявляється біда та поразка прийшла саме тому - що "патріоти " самоцензурувалися " і мовчали - і тепер коли прийшла біда і поразка - вони здіймають всепропальскій гвалт...