Неефективне, тупориле, корумповане державне управління веде нас до поразки, - Шабунін. ВIДЕО
Корумповані та недосвідчені представники влади не дають Україні шанс на перемогу.
Про це заявив голова ЦПК Віталій Шабунін під час розмови із журналістом Юрієм Ніколовим, інформує Цензор.НЕТ.
Шабунін та Ніколов детально аналізують ситуацію довкола звільнення Андрія Єрмака з посади голови ОП та прогнозують, як це вплине на долю країни.
"Неефективне, тупориле, корумповане державне управління в середині країни щодня забирає наші шанси на перемогу та веде до поразки", - зауважив Шабунін.
За його словами, наразі не зрозуміло, чи дійсно президент Володимир Зеленський прибрав від влади Єрмака, чи лише вдає, що зробив це.
Він також висловив сподівання, що звільнення Єрмака дає шанс, що вакуум у владі заповнять адекватними людьми. Які зупинять негативний для України тренд, що веде нас до поразки.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, Паліса, Буданов, Федоров та Шмигаль – основні кандидати на посаду глави ОП.
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И следующую власть они будут критиковать, если будет за что.
коли в україні, незалежній украні, було ефективне, нетупориле, некорумповане державне управління?
хоч одну годину за 30+ років, може хтось назвати?
🇺🇦 Україна посідає 105 місце серед 180 країн світу.
Країна отримала 35 балів зі 100 можливих.
0 балів означає найвищий рівень сприйняття корупції, а 100 балів - найнижчий.
📉 Динаміка показників
У порівнянні з попереднім роком (2023), Україна дещо втратила позиції, опустившись на одну сходинку та втративши 1 бал.
РікБал (зі 100)Місце (зі 180)202435105202336104202233116202132122
Попри невелике падіння у 2024 році, загалом за останні роки, зокрема з початку повномасштабної війни, Україна демонструвала позитивну динаміку в антикорупційній боротьбі.
🌍 Україна серед сусідів
З-поміж сусідів та деяких інших країн регіону, Україна випереджає:
Росію (країна-агресор) - 154 місце (22 бали).
Білорусь - 114 місце (33 бали).
Також 35 балів має Сербія.
Украина: 126-е место (30 баллов).
Казахстан: 113-е место (34 балла).
Россия: 137-е место (28 баллов).
Мінус два. 30 балів зі 100 можливих - результат Індексу сприйняття корупції-2019 для України. Ми повернулися на рівень https://ti-ukraine.org/cpi2017/#/ 2017 року і тепер посідаємо 126 місце зі 180 країн. Поруч з нами у рейтингу - Киргизстан, Азербайджан та Джибуті.
за 2019 рік
за 2015 рік
вбий та буде
💯
Шабкніну б пару уроків з етики, можливо б позбувся дворових висловів. Віталій ти не на "школкє" з пациками, досить вже розмовляти як бидло.
Сирійці, більш дієво це вирішили, без теревенів!!
Тоді бідували. А при Зеленском вдихнули повні груди свободи і щастя. Практично таке сказав Шабуня в 2019. Але місце біля кормушки так і не дістав.
ішаківконей на переправі бо буде біда та поразка . Але тепер виявляється біда та поразка прийшла саме тому - що "патріоти " самоцензурувалися " і мовчали - і тепер коли прийшла біда і поразка - вони здіймають всепропальскій гвалт...