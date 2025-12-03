Неефективне, тупориле, корумповане державне управління веде нас до поразки, - Шабунін. ВIДЕО

Корумповані та недосвідчені представники влади не дають Україні шанс на перемогу.

Про це заявив голова ЦПК Віталій Шабунін під час розмови із журналістом Юрієм Ніколовим, інформує Цензор.НЕТ.

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Шабунін та Ніколов детально аналізують ситуацію довкола звільнення Андрія Єрмака з посади голови ОП та прогнозують, як це вплине на долю країни.

"Неефективне, тупориле, корумповане державне управління в середині країни щодня забирає наші шанси на перемогу та веде до поразки", - зауважив Шабунін.

За його словами, наразі не зрозуміло, чи дійсно президент Володимир Зеленський прибрав від влади Єрмака, чи лише вдає, що зробив це.

Він також висловив сподівання, що звільнення Єрмака дає шанс, що вакуум у владі заповнять адекватними людьми. Які зупинять негативний для України тренд, що веде нас до поразки.

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Звільнення Єрмака

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