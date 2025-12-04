Корупцію в "Енергоатомі" не могла виявити жодна перевірка НАЗК через масштабність схеми, - Павлущик
Національне агентство із запобігання корупції у січні 2025 року перевіряло НАЕК "Енергоатом", яка фігурує у корупційній справі під проводом Тімура Міндіча про масштабні зловживання в енергетиці, але перевірка стосувалась радше заходів запобігання корупції, корупційних ризиків і необхідності змін, аніж самих витрат чи закупівель компанії, оскільки останніми займаються інші державні органи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в інтерв’ю для ZN.UA Інні Ведерніковій голова НАЗК Віктор Павлущик.
Перевірка НАЗК: фокус на ризиках, а не на закупівлях "Енергоатому"
"За результатами ми надали рекомендації та видали приписи щодо усунення причин і умов, які виявили під час перевірки. Йдеться про рекомендації забезпечити призначення антикорупційного уповноваженого, забезпечити розробку та внесення змін до антикорпрограми, посилити відповідальність за вчинення корупційних та/або пов’язаних із корупцією правопорушень, вдосконалити роботу з корупційними ризиками, забезпечити реальний вплив висновків уповноважених на прийняття рішення щодо укладення договору тощо", - каже голова Агентства.
Хоча перевірка була плановою, Павлущик, однак, запевняє, що під час неї враховували публікації в медіа щодо можливих корупційних схем у компанії та звернення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні публічних закупівель під час дії воєнного стану.
Причини схеми "шлагбаум" лежать у площині публічних закупівель
Водночас керівник НАЗК додав, що жодна перевірка не могла виявити таку схему, як "шлагбаум", оскільки її суть не у роботі енергокомпанії, а значно ширша.
Попередньо ключові чинники, які зумовили виникнення виявленої НАБУ схеми, перебувають у площині публічних закупівель, які навіть у світовому масштабі є одним із найбільш вразливих для корупції секторів і корпоративного управління", - сказав він.
Голова Агентства сказав, що в проєкті наступної антикорупційної стратегії НАЗК намагається виокремити підрозділи, присвячені саме системним проблемам у закупівлях та енергетиці, та пропонуватиме низку ініціатив щодо корпоративного управління.
"І ми також очікуємо і дуже розраховуємо на додаткову інформацію від НАБУ, щоб врахувати її в наступній стратегії", - каже Павлущик.
Він зазначив, що універсальної пігулки від корупції не існує в жодній державі і потрібно акцентувати не так на покаранні за корупцію, як на зміні ментальності та побудові правильних процедур, які її унеможливлять, аби зменшити насамперед ризики.
Міндічгейт
- 4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію. Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики. Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
- 1 грудня
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід співвласнику студії "Квартал-95" Тімуру Міндічу у вигляді тримання під вартою.
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то навіщо нам такі павлушаки, які тільки покривають корупцію ?
Україні потрібен Гетьман!
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"Когда человек не такой как вообще, потому один такой а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязку своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчЕный, подымиться умом своим за тучи
и там своим становиться - становиться ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз так они ему покажуться кажуться махонькие-махоникие, все равно как мыши, пардон крИсы.
Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.
ДА - Да ......
но НЕТ
И Главное у человека не деньги, а натурально ХВорма, вчЕнасть.
Потому ежели человек вчЕный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон вверх дыбом.
И тогда когда тому, одному которому, невчЕному будетЬ белое,
так уже ему, вчЕному, которому, будет уже как ну рябое!"
"За двома зайцями" Г. Квітка - Основ'яненко.
тоді зрозуміло чому той Павлущак боявся наближатись до його сраки
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Здається хтось нахабно ппппздіт
якщо ти вкрав велосипед тебе зразу знайдуть і покарають строком на 10 років
а якщо вкрасти потяг з велосипедами, то ще і нагородять, ти ж тепер шанована людина
Испанским танцорам на площадку выкладывали яйца. До тех пор пока он одно не растопчет. Хорошим танцорам яйца не мешали плясать
Там саджати можна тільки за наявність рухомого/нерухомого майна, колекцій годинників, рахунків банківських і т.і. а якщо ще родичів труханути..
"Всі все знали", але "виявити не могли"!
Раз не виявляли, а корупція є, то або некомпетентні, або співучасники.
"Так отпустите, вам же легче будет, чего возиться коль жизнь осудит"
Бо не вірять у всюдисущого Бога
Вивозь камазами, тільки долю відслюняв
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/7892
В супергниди під час війни.
Та що Зеля не знає?
Корупцію в Україні здолати важко - більшість "вміють жити" - від коробки цукерок до мільйоних хабарів.
("Дурень", який не взяв 800 тис. євро...)