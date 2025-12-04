Корупцію в "Енергоатомі" не могла виявити жодна перевірка НАЗК через масштабність схеми, - Павлущик

Національне агентство із запобігання корупції у січні 2025 року перевіряло НАЕК "Енергоатом", яка фігурує у корупційній справі під проводом Тімура Міндіча про масштабні зловживання в енергетиці, але перевірка стосувалась радше заходів запобігання корупції, корупційних ризиків і необхідності змін, аніж самих витрат чи закупівель компанії, оскільки останніми займаються інші державні органи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в інтерв’ю для ZN.UA Інні Ведерніковій голова НАЗК Віктор Павлущик.

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Перевірка НАЗК: фокус на ризиках, а не на закупівлях "Енергоатому"

"За результатами ми надали рекомендації та видали приписи щодо усунення причин і умов, які виявили під час перевірки. Йдеться про рекомендації забезпечити призначення антикорупційного уповноваженого, забезпечити розробку та внесення змін до антикорпрограми, посилити відповідальність за вчинення корупційних та/або пов’язаних із корупцією правопорушень, вдосконалити роботу з корупційними ризиками, забезпечити реальний вплив висновків уповноважених на прийняття рішення щодо укладення договору тощо", - каже голова Агентства.

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Хоча перевірка була плановою, Павлущик, однак, запевняє, що під час неї враховували публікації в медіа щодо можливих корупційних схем у компанії та звернення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні публічних закупівель під час дії воєнного стану.

Причини схеми "шлагбаум" лежать у площині публічних закупівель

Водночас керівник НАЗК додав, що жодна перевірка не могла виявити таку схему, як "шлагбаум", оскільки її суть не у роботі енергокомпанії, а значно ширша.

Попередньо ключові чинники, які зумовили виникнення виявленої НАБУ схеми, перебувають у площині публічних закупівель, які навіть у світовому масштабі є одним із найбільш вразливих для корупції секторів і корпоративного управління", - сказав він.

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Голова Агентства сказав, що в проєкті наступної антикорупційної стратегії НАЗК намагається виокремити підрозділи, присвячені саме системним проблемам у закупівлях та енергетиці, та пропонуватиме низку ініціатив щодо корпоративного управління.

"І ми також очікуємо і дуже розраховуємо на додаткову інформацію від НАБУ, щоб врахувати її в наступній стратегії", - каже Павлущик.

Він зазначив, що універсальної пігулки від корупції не існує в жодній державі і потрібно акцентувати не так на покаранні за корупцію, як на зміні ментальності та побудові правильних процедур, які її унеможливлять, аби зменшити насамперед ризики.

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Міндічгейт