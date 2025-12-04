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Новини Боротьба з корупцією Міндічгейт
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Корупцію в "Енергоатомі" не могла виявити жодна перевірка НАЗК через масштабність схеми, - Павлущик

Павлущик: схема в енергетиці — наслідок системних проблем у сфері закупівель

Національне агентство із запобігання корупції у січні 2025 року перевіряло НАЕК "Енергоатом", яка фігурує у корупційній справі під проводом Тімура Міндіча про масштабні зловживання в енергетиці, але перевірка стосувалась радше заходів запобігання корупції, корупційних ризиків і необхідності змін, аніж самих витрат чи закупівель компанії, оскільки останніми займаються інші державні органи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в інтерв’ю для ZN.UA Інні Ведерніковій голова НАЗК Віктор Павлущик.

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Перевірка НАЗК: фокус на ризиках, а не на закупівлях "Енергоатому"

"За результатами ми надали рекомендації та видали приписи щодо усунення причин і умов, які виявили під час перевірки. Йдеться про рекомендації забезпечити призначення антикорупційного уповноваженого, забезпечити розробку та внесення змін до антикорпрограми, посилити відповідальність за вчинення корупційних та/або пов’язаних із корупцією правопорушень, вдосконалити роботу з корупційними ризиками, забезпечити реальний вплив висновків уповноважених на прийняття рішення щодо укладення договору тощо", - каже голова Агентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК досліджує непублічні дані щодо "плівок Міндіча", - керівник Агенства Павлущик

Хоча перевірка була плановою, Павлущик, однак, запевняє, що під час неї враховували публікації в медіа щодо можливих корупційних схем у компанії та звернення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні публічних закупівель під час дії воєнного стану.

Причини схеми "шлагбаум" лежать у площині публічних закупівель

Водночас керівник НАЗК додав, що жодна перевірка не могла виявити таку схему, як "шлагбаум", оскільки її суть не у роботі енергокомпанії, а значно ширша.

Попередньо ключові чинники, які зумовили виникнення виявленої НАБУ схеми, перебувають у площині публічних закупівель, які навіть у світовому масштабі є одним із найбільш вразливих для корупції секторів і корпоративного управління", - сказав він.

Також читайте: Наслідки "Міндічгейту": Кабмін розпустив наглядові ради шести великих енергокомпаній

Голова Агентства сказав, що в проєкті наступної антикорупційної стратегії НАЗК намагається виокремити підрозділи, присвячені саме системним проблемам у закупівлях та енергетиці, та пропонуватиме низку ініціатив щодо корпоративного управління.

"І ми також очікуємо і дуже розраховуємо на додаткову інформацію від НАБУ, щоб врахувати її в наступній стратегії", - каже Павлущик.

Він зазначив, що універсальної пігулки від корупції не існує в жодній державі і потрібно акцентувати не так на покаранні за корупцію, як на зміні ментальності та побудові правильних процедур, які її унеможливлять, аби зменшити насамперед ризики.

Також дивіться: Неефективне, тупориле, корумповане державне управління веде нас до поразки, - Шабунін. ВIДЕО

Міндічгейт

Автор: 

Енергоатом (1748) НАЗК (1686)
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Топ коментарі
+27
Про корупцію в енергоатомі не знав мабуть тільки Павлущук🤣🤣🤣
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04.12.2025 17:47 Відповісти
+15
Вірю, ага, бо відомо ж усім - якщо впритул дивитись в анус слона, то буде здаватись що попереду тонель.
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04.12.2025 17:48 Відповісти
+10
"Масштабность" заключалась в сумме откатов? Или как можно прозевать нехватку миллиардов?
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04.12.2025 17:48 Відповісти
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Про корупцію в енергоатомі не знав мабуть тільки Павлущук🤣🤣🤣
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04.12.2025 17:47 Відповісти
А это хто?
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04.12.2025 17:52 Відповісти
Ааа, ну да, в сводках мелкой коррупции прозевал
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04.12.2025 17:58 Відповісти
корупція була настільки велетенською, що Павлущак НЕ міг її осягнути оком.

то навіщо нам такі павлушаки, які тільки покривають корупцію ?

Україні потрібен Гетьман!

.
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04.12.2025 17:58 Відповісти
У нас жеж вже є Гетьманцев
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04.12.2025 18:42 Відповісти
Вибачаюся за довгий коментар, але без монллогу Голохвпстова - ну ніяк:
"Когда человек не такой как вообще, потому один такой а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязку своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчЕный, подымиться умом своим за тучи
и там своим становиться - становиться ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз так они ему покажуться кажуться махонькие-махоникие, все равно как мыши, пардон крИсы.
Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.
ДА - Да ......
но НЕТ
И Главное у человека не деньги, а натурально ХВорма, вчЕнасть.
Потому ежели человек вчЕный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон вверх дыбом.
И тогда когда тому, одному которому, невчЕному будетЬ белое,
так уже ему, вчЕному, которому, будет уже как ну рябое!"
"За двома зайцями" Г. Квітка - Основ'яненко.
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04.12.2025 18:41 Відповісти
Вірю, ага, бо відомо ж усім - якщо впритул дивитись в анус слона, то буде здаватись що попереду тонель.
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04.12.2025 17:48 Відповісти
Один работник зоопарка погиб - его завалил навозом слон, которому он то ли клизму делал, то ли ещё что. Была история в сети лет 20-30 назад.
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04.12.2025 17:50 Відповісти
слона звали Міндич ?

тоді зрозуміло чому той Павлущак боявся наближатись до його сраки

.
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04.12.2025 18:00 Відповісти
Павлущик їх не чіпав, бо боявся, що його звинуватять в антисемітизмі.
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04.12.2025 18:17 Відповісти
перебільшують. Якщо і загинув, то скоріш всього від ударної хвилі.
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04.12.2025 18:07 Відповісти
"Масштабность" заключалась в сумме откатов? Или как можно прозевать нехватку миллиардов?
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04.12.2025 17:48 Відповісти
Тобто чим більші масштаби тим складніше виявити корупцію ? Ой вей
Здається хтось нахабно ппппздіт
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04.12.2025 17:50 Відповісти
як в старому анекдоті
якщо ти вкрав велосипед тебе зразу знайдуть і покарають строком на 10 років
а якщо вкрасти потяг з велосипедами, то ще і нагородять, ти ж тепер шанована людина
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04.12.2025 17:53 Відповісти
Карупція? Яка карупція? Ми не розумієм про що ви говорите🤡
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04.12.2025 17:50 Відповісти
Є така стара совіцька пісня, точніше приспів : кто ищет, тот всегда найдет. Значить не дуже і хотіли найти.
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04.12.2025 17:50 Відповісти
Якщо нездатні виявити масштабні схеми, з яких стирчали такі величезні носяри, то для чого ви взагалі? Може, була команда не помічати?
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04.12.2025 17:51 Відповісти
У відставку, падло! І не хникай!
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04.12.2025 17:52 Відповісти
Поганому танцору яйця завожають. Тут дуже великі яйця.
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04.12.2025 17:52 Відповісти
Дело не в размере яиц, а в их количестве.
Испанским танцорам на площадку выкладывали яйца. До тех пор пока он одно не растопчет. Хорошим танцорам яйца не мешали плясать
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04.12.2025 18:21 Відповісти
масштабність схеми...не він зазнается у тому що зе був в долі
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04.12.2025 17:52 Відповісти
Угу, ніхто ні в чому не винен. В тому числі перевіряючі, що були в долі.
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04.12.2025 17:52 Відповісти
Всім різко повилазило..

Там саджати можна тільки за наявність рухомого/нерухомого майна, колекцій годинників, рахунків банківських і т.і. а якщо ще родичів труханути..
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04.12.2025 17:58 Відповісти
Тобто бандитів (злодіїв) було так багато, що їх не помітили.... А в дзеркало не пробували подивитися?
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04.12.2025 17:59 Відповісти
Ну-дааааа....
"Всі все знали", але "виявити не могли"!
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04.12.2025 18:01 Відповісти
Ну то це викликає питання до самого НАЗК.

Раз не виявляли, а корупція є, то або некомпетентні, або співучасники.
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04.12.2025 18:02 Відповісти
Охотно віримо. Магомедрасулов он, не повірив, і шо сталося)))
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04.12.2025 18:08 Відповісти
Так ти яка країна мрій крадіїв. А нам втирав гамномарахвон - козаки, козачки..... патріоти...., свинарчуки.... Формат країни по зеленский - і нахрін потрібна така країна з такими виборцями та обранцями. А скіки вже сотен тисяч загинуло ось за цих падлюк - а нам втирають - воюйте за свої сім'ї та рідних. Падлюки кончені.
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04.12.2025 18:12 Відповісти
Дурника включає -корупція в нас в кожній галузі - будівництво ліс енергетика газ ........
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04.12.2025 18:13 Відповісти
А от слона ми і не помітили.

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04.12.2025 18:18 Відповісти
универсальной таблетки от коррупции не существует ни в одном государстве и нужно акцентировать не столько наказание за коррупцию, сколько изменение ментальности Источник: https://censor.net/ru/n3588701
"Так отпустите, вам же легче будет, чего возиться коль жизнь осудит"
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04.12.2025 18:24 Відповісти
Середня зарплата членів НАЗК 97 тис.грн.керівництва від 254 до 366,6 тис в різні місяці 2025року.Задача з невідомим: нахєра утримувати це Агенство якщо воно повинне запобігати їй,а вони для того щоб отримувати зарплати?
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04.12.2025 18:31 Відповісти
интересно , а в схеме покупки рашистского реактора в Болгарии уже разобрались ? Или это тоже вполне заурядная сделка , не вызывающая никаких подозрений ?
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04.12.2025 18:40 Відповісти
Павлущик, так і кажи- не виявили, бо боялися вийти самі на себе.
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04.12.2025 18:41 Відповісти
Безбожники завжди будуть Красти,
Бо не вірять у всюдисущого Бога
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04.12.2025 20:24 Відповісти
Да Ти шо!!!?
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04.12.2025 20:27 Відповісти
Тобто криша = максимальний рівень.
Вивозь камазами, тільки долю відслюняв
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05.12.2025 01:18 Відповісти
павлущик - незаконно відібраний і призначений штимпяра. Він знає те, що йому дозволяють знати

https://petition.kmu.gov.ua/petitions/7892
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05.12.2025 03:24 Відповісти
Ну, і навіщо тоді всі ці агенції, якщо вони не бачать нічого? Мало того, що зарплатню отримують задаром, так ще й в долі з цими схемами…
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05.12.2025 03:38 Відповісти
Ну і навіщо те НАЗКа з його корупціонерами.
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05.12.2025 06:23 Відповісти
НАЗК - контора з бюджетом 1,3 млрд грн, і штатом 400 дармоїдів.
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05.12.2025 06:29 Відповісти
Поки ми захищаємо Україну,ці гніди її обракадають.
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05.12.2025 10:33 Відповісти
Гніди обкрадають вже давно.
В супергниди під час війни.
Та що Зеля не знає?
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05.12.2025 11:52 Відповісти
Лайна наплодили. И каждому дай. Яка користь від цього "ніщо" народу ?? Чи це так не працює ? Про який я "народ" взагалі ? Це оте що в могилах під прапорами та в руїнах бетону ? Ці держ. корита створювалися не для них.
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05.12.2025 12:26 Відповісти
І про Ставицького схеми ,,нічого не знали,.Так само поїхав ,,додому,, до Ізраїлю,як і Міндичі, і всі інші теж поїдуть, ,,елітне таксі,, везе без перешкод.І золото Ставицького , ,,зароблене кров'ю і потом віддайте,бо на ростуть відсотки.
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05.12.2025 15:32 Відповісти
Історія з життя. Якось на затриманні хабарника жінка-свідок лаялась на всіх чинуш. На моє зауваження, що її син теж депутат і вона з того теж має, вона заявила, що він вміє жити.
Корупцію в Україні здолати важко - більшість "вміють жити" - від коробки цукерок до мільйоних хабарів.
("Дурень", який не взяв 800 тис. євро...)
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05.12.2025 19:18 Відповісти
В енергоатомі ВСІ схеми були корупційні... і продаж електроенеогії, і закупівля обладнання, і побудова захисту для ЧАЕС, і призначнння на посаду. Про це багаторазово писали. Небачити це - співучасть.
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09.12.2025 06:24 Відповісти
потому что они все срались жидким слыша фамилию кента президента )))))
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09.12.2025 11:29 Відповісти
 
 