НАБУ прослуховувало "слугу народу" Кісєля, який дружить із Шефіром, - ЗМІ

Детективи національного антикорупційного бюро тривалий час прослуховували нардепа "Слуги народу" Юрія Кісєля.

Про це повідомили джерела ZN.ua, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Співрозмовники заявили, що нещодавно детективи НАБУ демонтували апаратуру, за допомогою якої тривалий час велось негласне прослуховування.

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Кісєль не знав про існування цієї техніки та про проведення спостережних заходів.

Джерела розповіли, що демонтаж апаратури викликав сильне занепокоєння як у самого нардепа, так і у його давнього друга - Сергія Шефірa (колишнього першого помічника президента Володимира Зеленського).

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Співрозмовники стверджують, що Шефір протягом багатьох років підтримував з Кісєлем особливо близькі дружні стосунки та часто з ним зустрічався. За їхніми словами, за період, охоплений прослуховуванням (а це більше ніж два роки), між ними відбулося безліч особистих зустрічей та розмов, у тому числі з іншими людьми з владних кіл, які характеризуються як конфіденційні та сенситивні для Банкової.

Прослуховування не було частиною операції "Мідас", проте також стосується корупції у вищих ешелонах влади.

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Зв'язок Кісєля із Шефіром

За даними Bihus.Info, син Шефір Микита працює за трудовим договором помічником Юрія Кісєля.

Кісєль відомий тим, що його дружина стала власницею землі та будинку в Іванковичах, які раніше належали президенту Володимиру Зеленському.

Зеленський в інтерв'ю ЗМІ заявляв, що випадковій людині продати його не може, бо по-сусідству живуть його найближчі друзі, серед яких і Сергій Шефір.

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