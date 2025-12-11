Заволоділи 102 млн грн на закупівлі захисту для танків: НАБУ викрило корупцію в сфері оборони. ФОТО

Викрито схему, через яку розікрали понад 102 млн грн на динамічному захисті для бронетехніки ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Схему викрили НАБУ та САП разом із СБУ.

Наразі підозрюють трьох осіб.

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"У квітні 2022 року, під час активної фази російського наступу, Міністерство оборони уклало контракт із державним підприємством на термінову закупівлю динамічного захисту для танків.

Тодішній генеральний директор ДП, маючи намір заволодіти оборонними коштами, залучив комерційного директора та директора приватного товариства. Вони уклали договір, за яким елементи динамічного захисту (кришки та кювети) ДП купувало за майже втричі завищеними цінами", - йдеться в повідомленні.





Директор товариства оформлював закупівлю продукції через фіктивні компанії, щоб приховати злочин.

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Отриману "маржу" переводили на підконтрольні рахунки для подальшої легалізації.

Наразі повідомлено про підозру:

колишньому генеральному директору ДП (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України);

комерційному директору ДП (ч. 5 ст. 191 КК України);

директору приватного товариства (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

У НАБУ зазначили, що організатор схеми є обвинуваченим у трьох інших злочинах та перебуває під арештом.

За даними ЦПК, серед підозрюваних - колишній керівник державного заводу Леонід Шиман, який фігурує у трьох інших справах НАБУ.

Про підозру повідомили:

комерційному директору держпідприємства "Павлоградський хімічний завод" Валерію Кирилову;

ексочільнику цього ж заводу Шиману;

власнику компанії-підрядника Ігорю Хохлову.

Шиман, який очолював Павлоградський хімзавод ще з часів Януковича, вже підозрюється у справі про поставку бракованих 120-мм мін для ЗСУ.

"Він також є фігурантом справи НАБУ, в якій його обвинувачують у зловживанні службовим становищем, внаслідок якого хімзавод втратив дохід на суму 43,3 млн грн

Також він є підозрюваним у справі про зловживання на майже 28,5 млн грн. Зараз він перебуває під вартою.

Щодо Кирилова вже є вирок ВАКС, де визнали його винним та призначили 4 роки позбавлення волі. Зараз він розглядається в апеляції", - додали в ЦПК.

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