Суд відпустив детектива НАБУ Гусарова під домашній арешт

Шевченківський райсуд змінив запобіжний захід детективу НАБУ Віктору Гусарову із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомив Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Рішення ухвалив суддя Володимир Бугіль.

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"Прокурор сьогодні подав клопотання про зміну запобіжки на цілодобовий домашній арешт.



Що цікаво, ще три дні тому прокурори Кравченка наполягали на тому, що лише тримання під вартою здатне запобігти ризикам. А вже сьогодні, після наради із СБУ зранку – думка прокурорів різко змінилась", - зазначили у ЦПК.

Адвокати просили про нічний домашній арешт або особисте зобовʼязання, адже в Гусарова самого проблеми зі здоровʼя, як і у його маленької доньки, якій мають робити операцію.

Гусарова утримували у СІЗО з 22 липня, тобто 142 дні.

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Що передувало

Нагадаємо, СБУ підозрює детектива НАБУ у держзраді. За версією слідства, Гусаров нібито збирав та передавав для спецслужб ворога дані правоохоронців та інших громадян, які брав із закритої бази даних.

Причому інкриміновані події стосуються 2012-2015 років, коли Гусаров ще не працював в НАБУ.

Дані нібито отримував Дмитро Іванцов – заступник керівника Управління охорони Януковича. На момент листування він не був державним зрадником і фактично листування відбувалось між двома держслужбовцями.

При цьому під час спільної перевірки жодних доказів, що працівник НАБУ знав про зв’язки представника УДО зі спецслужбами РФ – не виявили.

Це підтвердив особисто представник СБУ. Однак, попри все це, детектива НАБУ все ще продовжують тримати під вартою.

У серпні 2025 року Апеляційний суд залишив під вартою працівника НАБУ Віктора Гусарова, якого підозрюють у державній зраді.

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