Апеляційний суд залишив під вартою співробітника НАБУ Гусарова

Апеляційний суд залишив під вартою працівника НАБУ Віктора Гусарова, якого підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За даними слідства, із 2012 по 2015 роки Гусаров понад 60 разів передавав куратору з ФСБ дані з бази МВС.

Підозрюваний не визнає вини. Захист Гусарова стверджує, що насправді він передавав дані знайомому з Управління державної охорони, не знаючи, що той співпрацює з росіянами.

Адвокатка стверджує, що під час затримання СБУ його побили.

Суд відхилив скаргу захисту й залишив Гусарова у СІЗО.

Напередодні СБУ оприлюднила додаткові матеріали у справі Гусарова.

Читайте: Є інформація, що з наступного тижня буде вручення підозр окремим детективам НАБУ, - Кривонос

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте: Антикорупційний суд пояснив відмову дозволити заочне розслідування проти Жеваго