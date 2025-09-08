Апеляційний суд залишив під вартою співробітника НАБУ Гусарова
Апеляційний суд залишив під вартою працівника НАБУ Віктора Гусарова, якого підозрюють у державній зраді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За даними слідства, із 2012 по 2015 роки Гусаров понад 60 разів передавав куратору з ФСБ дані з бази МВС.
Підозрюваний не визнає вини. Захист Гусарова стверджує, що насправді він передавав дані знайомому з Управління державної охорони, не знаючи, що той співпрацює з росіянами.
Адвокатка стверджує, що під час затримання СБУ його побили.
Суд відхилив скаргу захисту й залишив Гусарова у СІЗО.
Напередодні СБУ оприлюднила додаткові матеріали у справі Гусарова.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль