Апелляционный суд оставил под стражей сотрудника НАБУ Гусарова

Апелляционный суд оставил под стражей работника НАБУ Виктора Гусарова, которого подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По данным следствия, с 2012 по 2015 годы Гусаров более 60 раз передавал куратору из ФСБ данные из базы МВД.

Подозреваемый не признает вины. Защита Гусарова утверждает, что на самом деле он передавал данные знакомому из Управления государственной охраны, не зная, что тот сотрудничает с россиянами.

Адвокат утверждает, что во время задержания СБУ его избили.

Суд отклонил жалобу защиты и оставил Гусарова в СИЗО.

Накануне СБУ обнародовала дополнительные материалы по делу Гусарова.

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

