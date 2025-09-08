РУС
Апелляционный суд оставил под стражей сотрудника НАБУ Гусарова

Дело сотрудника НАБУ Виктора Гусарова. Его оставили под стражей

Апелляционный суд оставил под стражей работника НАБУ Виктора Гусарова, которого подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По данным следствия, с 2012 по 2015 годы Гусаров более 60 раз передавал куратору из ФСБ данные из базы МВД.

Подозреваемый не признает вины. Защита Гусарова утверждает, что на самом деле он передавал данные знакомому из Управления государственной охраны, не зная, что тот сотрудничает с россиянами.

Адвокат утверждает, что во время задержания СБУ его избили.

Суд отклонил жалобу защиты и оставил Гусарова в СИЗО.

Накануне СБУ обнародовала дополнительные материалы по делу Гусарова.

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Не хотілось би нікого ображати, але великою віри до СБУ нема. Як і до ДБР, прокуратури і особливо до українських судів
показать весь комментарий
08.09.2025 15:00 Ответить
Ок припустимо це зрадник. Але хто призначив його на посаду? Як він проходив перевірки того ж СБУ? За хабарі?
показать весь комментарий
08.09.2025 15:04 Ответить
сбушники інформацію не продають, правда??
показать весь комментарий
08.09.2025 15:15 Ответить
 
 