Есть информация, что со следующей недели будет вручение подозрений отдельным детективам НАБУ, - Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос предполагает, что на следующей неделе может начаться новая волна атаки на антикоррупционные органы.

Об этом он сказал во время круглого стола, посвященного 6-й годовщине осуществления правосудия Высшим антикоррупционным судом и Апелляционной палатой ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Кривоноса, соответствующие сигналы он получает со вчерашнего вечера.

"Сейчас я получаю сигналы, со вчерашнего вечера, что у сотрудников СБУ из-за подозрения их генералу (Илье Витюку. - Ред.) уже на руках постановления, они только ждут, пока вернутся какие-то люди из-за рубежа. А у нас действительно мой первый заместитель за границей, прокурор, о котором начали распространять грязную информационную кампанию накануне и несколько детективов. И мы ожидаем следующей волны", – отметил он.

Директор Бюро напомнил также о задержанных работниках НАБУ, которые сейчас находятся за решеткой безосновательно.

"По нашей информации, я очень надеюсь, что это фейковая информация, хотя когда мы получили за 2-3 недели до предыдущей атаки, она у нас была более-менее точной, мы четко спрогнозировали, мы не понимали, в какой точно это будет форме, но мы понимали, что атака будет.

Сейчас то же самое происходит. Есть у нас информация, что со следующей недели будет непосредственно вручение подозрений отдельным детективам и работникам НАБУ, обыски будут, возможно это будут и прокуроры, возможно и судьи. Я не могу спрогнозировать, у меня нет доступа к тем материалам. Но я надеюсь, что действительно это все неправильная информация. Но думаю, что что-то будет", - рассказал Кривонос.

Защищаться от этого, по словам директора НАБУ, можно только публичным диалогом.

"Мы не можем действовать асимметрично, это недопустимо. Мы не можем устраивать какие-то бездоказательные набеги, мы действуем исключительно в рамках закона. И этим сильные антикоррупционные институты, нам просто нужно продолжить свою работу, основываясь на неоспоримых доказательствах, предъявляя подозрения, которые признаются обоснованными на стадии рассмотрения мер пресечения в ВАКСе", - пояснил директор НАБУ.

Кривонос считает основным защитником антикоррупционных органов общество, независимые медиа и международных партнеров.

Напомним, 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда происходили следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

