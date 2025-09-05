РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9671 посетитель онлайн
Новости Обыск в НАБУ Давление на НАБУ
1 906 21

Есть информация, что со следующей недели будет вручение подозрений отдельным детективам НАБУ, - Кривонос

Атака на НАБУ. Что говорит директор Бюро Кривонос?

Директор НАБУ Семен Кривонос предполагает, что на следующей неделе может начаться новая волна атаки на антикоррупционные органы.

Об этом он сказал во время круглого стола, посвященного 6-й годовщине осуществления правосудия Высшим антикоррупционным судом и Апелляционной палатой ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Кривоноса, соответствующие сигналы он получает со вчерашнего вечера.

"Сейчас я получаю сигналы, со вчерашнего вечера, что у сотрудников СБУ из-за подозрения их генералу (Илье Витюку. - Ред.) уже на руках постановления, они только ждут, пока вернутся какие-то люди из-за рубежа. А у нас действительно мой первый заместитель за границей, прокурор, о котором начали распространять грязную информационную кампанию накануне и несколько детективов. И мы ожидаем следующей волны", – отметил он.

Директор Бюро напомнил также о задержанных работниках НАБУ, которые сейчас находятся за решеткой безосновательно.

"По нашей информации, я очень надеюсь, что это фейковая информация, хотя когда мы получили за 2-3 недели до предыдущей атаки, она у нас была более-менее точной, мы четко спрогнозировали, мы не понимали, в какой точно это будет форме, но мы понимали, что атака будет.

Сейчас то же самое происходит. Есть у нас информация, что со следующей недели будет непосредственно вручение подозрений отдельным детективам и работникам НАБУ, обыски будут, возможно это будут и прокуроры, возможно и судьи. Я не могу спрогнозировать, у меня нет доступа к тем материалам. Но я надеюсь, что действительно это все неправильная информация. Но думаю, что что-то будет", - рассказал Кривонос.

Читайте: Вчера во время обыска НАБУ у одного из правоохранителей тот угрожал Бюро "обраткой", - Кривонос

Защищаться от этого, по словам директора НАБУ, можно только публичным диалогом.

"Мы не можем действовать асимметрично, это недопустимо. Мы не можем устраивать какие-то бездоказательные набеги, мы действуем исключительно в рамках закона. И этим сильные антикоррупционные институты, нам просто нужно продолжить свою работу, основываясь на неоспоримых доказательствах, предъявляя подозрения, которые признаются обоснованными на стадии рассмотрения мер пресечения в ВАКСе", - пояснил директор НАБУ.

Кривонос считает основным защитником антикоррупционных органов общество, независимые медиа и международных партнеров.

Ранее он сообщил, что НАБУ получает сигналы о новой волне подозрений от СБУ работникам Бюро

Также читайте: Зарегистрировано 5 производств относительно возможного избиения работников НАБУ во время обысков СБУ, - Офис Генпрокурора

Напомним, 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда происходили следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

Читайте также: НАБУ получает сигналы о новой волне подозрений от СБУ работникам Бюро, - Кривонос

Автор: 

НАБУ (4561) СБУ (20374) Кривонос Семен (65)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
це помста зеленопідарів за розслідування НАБУ по фірмі Міндіча, яка продає державі дрони по завишеним цінам... це розслідування НАБУ веде зараз і схоже щось таки на друганю найвеличнішого лідора у слідаків НАБУ є, тому готують наєзд по беспрєдєлу, як в перший раз.
показать весь комментарий
05.09.2025 11:59 Ответить
+9
Нагадайте, це в якій серії Голобородькі було?
показать весь комментарий
05.09.2025 11:47 Ответить
+7
показать весь комментарий
05.09.2025 12:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нагадайте, це в якій серії Голобородькі було?
показать весь комментарий
05.09.2025 11:47 Ответить
А що хотіли? "Жабогадюкінг силовиків" ... "Українська версія"...
показать весь комментарий
05.09.2025 11:54 Ответить
це помста зеленопідарів за розслідування НАБУ по фірмі Міндіча, яка продає державі дрони по завишеним цінам... це розслідування НАБУ веде зараз і схоже щось таки на друганю найвеличнішого лідора у слідаків НАБУ є, тому готують наєзд по беспрєдєлу, як в перший раз.
показать весь комментарий
05.09.2025 11:59 Ответить
Ой!... Я тебе благаю... Там у обох "контор" - "рило в пуху...".
Римляни колись ставили питання: "А хто буде стерегти самих "сторожів"?...
показать весь комментарий
05.09.2025 12:13 Ответить
то що ти пропонуєш? припинити розслідування НАБУ по фірмі Міндіча, яка продає дрони за завищеними цінами?? і щось я не чув щоб НАБУ влаштовувала подібні наєзди на СБУ.
показать весь комментарий
05.09.2025 12:20 Ответить
"Ой! Не берите меня за "здесь"! Я вся такая...". Не треба приписувать мені того, що я не казав... А "сказав" я лише про те, що "констатував факт". Якщо почать "копать" - там половину СБУ та половину НАБУ, можна "взять за яйця"... У самого (коли ще навіть, не мав юридичної освіти), був подібний випадок... Два роки беріг "компру" на одну особу... Прийшов час - скористався... Вдало...
показать весь комментарий
05.09.2025 12:37 Ответить
🤣хоч один доведений до логічного кінця випадок як приклад нагадайте,а то якось навіть не віричне в існування міфічних набу,сам,вакс та й інших організмів
показать весь комментарий
05.09.2025 12:40 Ответить
Під час війни жабогадюкінг, це потужно. Нам більше ні з ким боротись? І дуже прикро, що ви сприймаєте це як "жабогадюкінг": та какая разніца, хто з ким, головне зробити вкид - усі однакові.
показать весь комментарий
05.09.2025 12:00 Ответить
Я не "сприймаю" - а "констатую ФАКТ"... Бо знаю цю "кухню" майже "зсередини" - багато років пов"язаний з юриспруденцією...
показать весь комментарий
05.09.2025 12:11 Ответить
Це не гадюкінг силовиків, це все те ж продовження боротьби Зеленьського із відносно незалежними антикорструктурами( набу, сап, антикорсуд).
СБУ , виконує технічну роль. За потреби Зеленьський буде залучати для боротьби будь - кого, ЗМІ, міліцію, тролів.. Завтра придумають, що будівля, де розташовується НАБУ, чи САп, " не пристосована до експлуатації", аків якихось не вистачає..
показать весь комментарий
05.09.2025 12:11 Ответить
У релігійній літературі ходить крилатий вислів: "Не сотвори себе кумира...". Люди їх, спочатку, собі створюють, потім наділяють їх, у своїй уяві, тими рисами, які вони-б, хотіли їх бачить... А коли вони в них "розчаровуються" - починають їх клясти... Ну, приміром, як з "Блазнем"...
А все було-б , простіше, якби люди не забували, що ВСІ люди однакові... І у ВСІХ є свої "позитиви" та "негативи" ... Бісмарк, колись, сказав: "Якби народи довідалися, які нікчеми ними правлять - вони-б, жахнулись..."
показать весь комментарий
05.09.2025 12:31 Ответить
Країна не ляканих фламінго, ****.
показать весь комментарий
05.09.2025 11:56 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2025 12:05 Ответить
Дякуємо ВЕЛИКОМУ вові за наше сьогодення .
показать весь комментарий
05.09.2025 12:08 Ответить
Пташенята Баканова опірились?
показать весь комментарий
05.09.2025 12:12 Ответить
Будні Сомалії. Ще трішки і по хліб будуть ходити з гранатометами.
показать весь комментарий
05.09.2025 12:14 Ответить
Жах, одна корупція !!! в країні немає майбутнього😭
показать весь комментарий
05.09.2025 12:20 Ответить
Є підозра що Зелене шобло не розуміє вимоги народу.
показать весь комментарий
05.09.2025 12:26 Ответить
Поки ця корупційно-диверсійна шобла при владі Україну приречена на поразку.
показать весь комментарий
05.09.2025 12:33 Ответить
Якби наші УСІ без винятку!!! спецслужби займалися битвою з рашею,а не битвою за сфери впливу та за корупційні оборудки між собою - був би більший толк! Коли молоді генерали (по віку старлеї) починають мірятися......"цимбалами" - толку не буде. В той же час - ні одного гучного вироку!! Ау!! Президенте! Генпрокурор (до речи теж старлей)....!!
показать весь комментарий
05.09.2025 12:35 Ответить
зеленська шобла прийшла до влади, шоб грабувати і знищювати як можно більше українців ...% цього хтіли , вся надія тільки на дітей цих % ,які будуть захищати своє майбутьне ,виправляючі цю страшну помилку ,своїх батьків ...Геть зеленську шоблу ,бо зеленський чорт !!!
показать весь комментарий
05.09.2025 12:44 Ответить
 
 