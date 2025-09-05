УКР
Є інформація, що з наступного тижня буде вручення підозр окремим детективам НАБУ, - Кривонос

Атака на НАБУ. Що каже директор Бюро Кривонос?

Директор НАБУ Семен Кривонос припускає, що наступного тижня може початися нова хвиля атаки на антикорупційні органи.

Про це він сказав під час круглого столу, присвяченого 6-й річниці здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом та Апеляційною палатою ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кривоноса, відповідні сигнали він отримує з  учорашнього вечора.

"Зараз я отримую сигнали, з учорашнього вечора, що в співробітників СБУ через підозру їхньому генералу (Іллі Вітюку. - Ред.) вже на руках ухвали, вони тільки чекають, поки повернуться якісь люди з-за кордону. А в нас дійсно: мій перший заступник за кордоном, прокурор, про якого почали розповсюджувати брудну інформаційну кампанію напередодні і кілька детективів. І ми очікуємо наступної хвилі", - зазначив він.

Директор Бюро нагадав також про затриманих працівників НАБУ, які наразі перебувають за ґратами безпідставно.

"За нашою інформацією, я дуже сподіваюсь, що це фейкова інформація, хоча коли ми отримали за 2-3 тижні до попередньої атаки, вона в нас була більш-менш точною, ми чітко спрогнозували, ми не розуміли, в якій точно це буде формі, але ми розуміли, що атака буде.

Зараз те ж саме відбувається. Є в нас інформація, що з наступного тижня буде безпосередньо вручення підозр окремим детективам і працівникам НАБУ, обшуки будуть, можливо це будуть і прокурори, можливо і судді. Я не можу спрогнозувати, у мене немає доступу до тих матеріалів. Але я сподіваюсь, що дійсно це все неправильна інформація. Але думаю, що щось буде", - розповів Кривонос.

Захищатися від цього. за словами директора НАБУ, можна лише публічним діалогом.

"Ми не можемо діяти асиметрично, це неприпустимо. Ми не можемо влаштовувати якісь бездоказові набіги, ми діємо виключно в межах закону. І цим ц сильні антикорупційні інституції, нам просто потрібно продовжити свою роботу, ґрунтуючись на беззаперечних доказах, пред'являючи підозри, які визнаються обґрунтованими на стадії розгляду запобіжних заходів у ВАКСі", - пояснив директор НАБУ.

Кривонос вважає основним захисником антикорупційних органів суспільство, незалежні медіа та міжнародних партнерів.

Нагадаємо, 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбувалися слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

НАБУ (5459) СБУ (13315) Кривонос Семен (80)
+9
Нагадайте, це в якій серії Голобородькі було?
показати весь коментар
05.09.2025 11:47 Відповісти
+9
це помста зеленопідарів за розслідування НАБУ по фірмі Міндіча, яка продає державі дрони по завишеним цінам... це розслідування НАБУ веде зараз і схоже щось таки на друганю найвеличнішого лідора у слідаків НАБУ є, тому готують наєзд по беспрєдєлу, як в перший раз.
показати весь коментар
05.09.2025 11:59 Відповісти
+6
Під час війни жабогадюкінг, це потужно. Нам більше ні з ким боротись? І дуже прикро, що ви сприймаєте це як "жабогадюкінг": та какая разніца, хто з ким, головне зробити вкид - усі однакові.
показати весь коментар
05.09.2025 12:00 Відповісти
Нагадайте, це в якій серії Голобородькі було?
показати весь коментар
05.09.2025 11:47 Відповісти
А що хотіли? "Жабогадюкінг силовиків" ... "Українська версія"...
показати весь коментар
05.09.2025 11:54 Відповісти
це помста зеленопідарів за розслідування НАБУ по фірмі Міндіча, яка продає державі дрони по завишеним цінам... це розслідування НАБУ веде зараз і схоже щось таки на друганю найвеличнішого лідора у слідаків НАБУ є, тому готують наєзд по беспрєдєлу, як в перший раз.
показати весь коментар
05.09.2025 11:59 Відповісти
Ой!... Я тебе благаю... Там у обох "контор" - "рило в пуху...".
Римляни колись ставили питання: "А хто буде стерегти самих "сторожів"?...
показати весь коментар
05.09.2025 12:13 Відповісти
то що ти пропонуєш? припинити розслідування НАБУ по фірмі Міндіча, яка продає дрони за завищеними цінами?? і щось я не чув щоб НАБУ влаштовувала подібні наєзди на СБУ.
показати весь коментар
05.09.2025 12:20 Відповісти
"Ой! Не берите меня за "здесь"! Я вся такая...". Не треба приписувать мені того, що я не казав... А "сказав" я лише про те, що "констатував факт". Якщо почать "копать" - там половину СБУ та половину НАБУ, можна "взять за яйця"... У самого (коли ще навіть, не мав юридичної освіти), був подібний випадок... Два роки беріг "компру" на одну особу... Прийшов час - скористався... Вдало...
показати весь коментар
05.09.2025 12:37 Відповісти
🤣хоч один доведений до логічного кінця випадок як приклад нагадайте,а то якось навіть не віричне в існування міфічних набу,сам,вакс та й інших організмів
показати весь коментар
05.09.2025 12:40 Відповісти
Під час війни жабогадюкінг, це потужно. Нам більше ні з ким боротись? І дуже прикро, що ви сприймаєте це як "жабогадюкінг": та какая разніца, хто з ким, головне зробити вкид - усі однакові.
показати весь коментар
05.09.2025 12:00 Відповісти
Я не "сприймаю" - а "констатую ФАКТ"... Бо знаю цю "кухню" майже "зсередини" - багато років пов"язаний з юриспруденцією...
показати весь коментар
05.09.2025 12:11 Відповісти
Це не гадюкінг силовиків, це все те ж продовження боротьби Зеленьського із відносно незалежними антикорструктурами( набу, сап, антикорсуд).
СБУ , виконує технічну роль. За потреби Зеленьський буде залучати для боротьби будь - кого, ЗМІ, міліцію, тролів.. Завтра придумають, що будівля, де розташовується НАБУ, чи САп, " не пристосована до експлуатації", аків якихось не вистачає..
показати весь коментар
05.09.2025 12:11 Відповісти
У релігійній літературі ходить крилатий вислів: "Не сотвори себе кумира...". Люди їх, спочатку, собі створюють, потім наділяють їх, у своїй уяві, тими рисами, які вони-б, хотіли їх бачить... А коли вони в них "розчаровуються" - починають їх клясти... Ну, приміром, як з "Блазнем"...
А все було-б , простіше, якби люди не забували, що ВСІ люди однакові... І у ВСІХ є свої "позитиви" та "негативи" ... Бісмарк, колись, сказав: "Якби народи довідалися, які нікчеми ними правлять - вони-б, жахнулись..."
показати весь коментар
05.09.2025 12:31 Відповісти
Країна не ляканих фламінго, ****.
показати весь коментар
05.09.2025 11:56 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2025 12:05 Відповісти
Дякуємо ВЕЛИКОМУ вові за наше сьогодення .
показати весь коментар
05.09.2025 12:08 Відповісти
Пташенята Баканова опірились?
показати весь коментар
05.09.2025 12:12 Відповісти
Так. Натикали собі пір'я у дупу. Нє, ну справді, не народжений орлом пір' ям не обросте, хіба що у дупу собі натикає. Але тоді він стане схожий не на орла, а на обскубаного півня.
показати весь коментар
05.09.2025 13:15 Відповісти
Будні Сомалії. Ще трішки і по хліб будуть ходити з гранатометами.
показати весь коментар
05.09.2025 12:14 Відповісти
Жах, одна корупція !!! в країні немає майбутнього😭
показати весь коментар
05.09.2025 12:20 Відповісти
Є підозра що Зелене шобло не розуміє вимоги народу.
показати весь коментар
05.09.2025 12:26 Відповісти
Поки ця корупційно-диверсійна шобла при владі Україну приречена на поразку.
показати весь коментар
05.09.2025 12:33 Відповісти
Якби наші УСІ без винятку!!! спецслужби займалися битвою з рашею,а не битвою за сфери впливу та за корупційні оборудки між собою - був би більший толк! Коли молоді генерали (по віку старлеї) починають мірятися......"цимбалами" - толку не буде. В той же час - ні одного гучного вироку!! Ау!! Президенте! Генпрокурор (до речи теж старлей)....!!
показати весь коментар
05.09.2025 12:35 Відповісти
зеленська шобла прийшла до влади, шоб грабувати і знищювати як можно більше українців ...% цього хтіли , вся надія тільки на дітей цих % ,які будуть захищати своє майбутьне ,виправляючі цю страшну помилку ,своїх батьків ...Геть зеленську шоблу ,бо зеленський чорт !!!
показати весь коментар
05.09.2025 12:44 Відповісти
 
 