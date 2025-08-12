Зареєстровано 5 проваджень щодо можливого побиття працівників НАБУ під час обшуків СБУ, - Офіс Генпрокурора

Наразі зареєстровано 5 кримінальних проваджень щодо можливого застосування сили працівниками СБУ щодо працівників НАБУ під час обшуків 21 липня 2025 року.

Про це повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу Генпрокурор Мар'яна Гайовська-Ковбасюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Офісом генерального прокурора за фактом можливого застосування сили з боку співробітників СБУ до співробітників НАБУ під час проведення 21 липня 2025 року обшуків зареєстровано 5 кримінальних проваджень за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 ККУ, з них 2 - за матеріалами звернень співробітників НАБУ до органів Національної поліції України", - зазначила вона.

За її словами, провадження об'єднано, досудове розслідування здійснює Головне слідче управління ДБР.

"Наразі інформація про подання інших заяв працівниками НАБУ щодо вказаних фактів не надходила", - додали в ОГП.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

