Зареєстровано 5 проваджень щодо можливого побиття працівників НАБУ під час обшуків СБУ, - Офіс Генпрокурора
Наразі зареєстровано 5 кримінальних проваджень щодо можливого застосування сили працівниками СБУ щодо працівників НАБУ під час обшуків 21 липня 2025 року.
Про це повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу Генпрокурор Мар'яна Гайовська-Ковбасюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Офісом генерального прокурора за фактом можливого застосування сили з боку співробітників СБУ до співробітників НАБУ під час проведення 21 липня 2025 року обшуків зареєстровано 5 кримінальних проваджень за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 ККУ, з них 2 - за матеріалами звернень співробітників НАБУ до органів Національної поліції України", - зазначила вона.
За її словами, провадження об'єднано, досудове розслідування здійснює Головне слідче управління ДБР.
"Наразі інформація про подання інших заяв працівниками НАБУ щодо вказаних фактів не надходила", - додали в ОГП.
Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А так, будуть лежати , до приходу нової влади..
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
п'ять проваджень на всіх скопом, чи на когось конкретно?
Що навіть прокурора генпрокуратури не захистили.
Служба безопасности Украины закрыла уголовное дело об оскорблениях и угрозах Андрея Портнова в адрес прокурора Александра Божко. Об этом сообщило https://www.youtube.com/watch?v=8BW_x6t-uOg Слідство.інфо со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Весной 2019 года прокурор управления спецрасследований Генпрокуратуры Александр Божко подал в Госбюро расследований заявление, в котором указал, что ему угрожает Андрей Портнов - заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича.
Прокурор Божко с 2015 года расследовал дела в отношении Портнова - о возможном присвоении им денег двух киевских вузов и вероятные злоупотребления в качестве члена Высшего совета юстиции. В 2019 году Портнов прислал прокурору сообщение с текстом: «Добрый день. Вижу Вы чересчур активен. Воспитательные мероприятия придется осуществить. Еще раз услышу Вашу фамилию, буду превращать в кусок говна. С уважением, Портнов».
Позже он отправил Божко еще больше десяти сообщений подобного содержания, например: «***** в тупой собачий рот», «В тюрьму собирайтесь потихоньку. Не слезу с вас. Выверну наизнанку всю вашу мерзкую жизнь, доходы, расходы, родственников до десятого колена».
По заявлению Божко ГБР открыла уголовное дело по 345 статье Уголовного кодекса - угроза в отношении сотрудника правоохранительного органа. Позже следователь передал дело в СБУ. Подозрение Портнову так и не объявили.
16 апреля Слідство.інфо опубликовало ответ на информационный запрос СБУ, в котором говорится, что спецслужба закрыла дело в связи с отсутствием состава преступления.
Ранее прокурор Божко также обращался с жалобой на Портнова в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Киевской области с просьбой лишить его обидчика статуса адвоката, однако комиссия https://graty.me/news/advokatskaya-komissiya-ne-nashla-narushenij-etiki-v-soobshheniyah-andreya-portnova-prokuroru-aleksandru-bozhko-prokuror-zayavil-ob-ugrozah-v-gosbyuro-rassledovanij/ отказала прокурору.
А за наказом Банкової готові всіх лупити, навіть своїх колег. Малюк мпє піти у відставку.