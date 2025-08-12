УКР
Зареєстровано 5 проваджень щодо можливого побиття працівників НАБУ під час обшуків СБУ, - Офіс Генпрокурора

Обшуки СБУ в НАБУ та побиття працівників Що відомо

Наразі зареєстровано 5 кримінальних проваджень щодо можливого застосування сили працівниками СБУ щодо працівників НАБУ під час обшуків 21 липня 2025 року.

Про це повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу Генпрокурор Мар'яна Гайовська-Ковбасюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Офісом генерального прокурора за фактом можливого застосування сили з боку співробітників СБУ до співробітників НАБУ під час проведення 21 липня 2025 року обшуків зареєстровано 5 кримінальних проваджень за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 ККУ, з них 2 - за матеріалами звернень співробітників НАБУ до органів Національної поліції України", - зазначила вона.

За її словами, провадження об'єднано, досудове розслідування здійснює Головне слідче управління ДБР.

"Наразі інформація про подання інших заяв працівниками НАБУ щодо вказаних фактів не надходила", - додали в ОГП.

Також читайте: СБУ прокоментувала заяви очільників НАБУ та САП: Тиску на "певних людей" не відбувається

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

Читайте: "Такого у нашому скликанні ще не було", "розпустити н#х нашу богадільню" і новий трек Арахамії: про що говорили "слуги" в партійному чаті під час знищення незалежності НАБУ та САП, - Bihus.Info. ВIДЕО

НАБУ (5423) побиття (990) Офіс Генпрокурора (3383)


+4
Це ти до кого саме звертаєшся? Не до Зеленьського часом?
показати весь коментар
12.08.2025 10:34 Відповісти
+2
Навіщо продовжувати цю нікчнмну тему роздраю між силовиками? Ви там зовсім й...лись головою? Вам зовсім немає, що робити? Краще знайдіть все до копійки вкрадене злочевським, міндичем, великимкрадіництвом і соугами удода і почніть всіх хто обкрадає Україну саджати у в'язниці!
показати весь коментар
12.08.2025 10:32 Відповісти
+2
СБУ дуже Портнова боялася.
Що навіть прокурора генпрокуратури не захистили.
Служба безопасности Украины закрыла уголовное дело об оскорблениях и угрозах Андрея Портнова в адрес прокурора Александра Божко. Об этом сообщило https://www.youtube.com/watch?v=8BW_x6t-uOg Слідство.інфо со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Весной 2019 года прокурор управления спецрасследований Генпрокуратуры Александр Божко подал в Госбюро расследований заявление, в котором указал, что ему угрожает Андрей Портнов - заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича.

Прокурор Божко с 2015 года расследовал дела в отношении Портнова - о возможном присвоении им денег двух киевских вузов и вероятные злоупотребления в качестве члена Высшего совета юстиции. В 2019 году Портнов прислал прокурору сообщение с текстом: «Добрый день. Вижу Вы чересчур активен. Воспитательные мероприятия придется осуществить. Еще раз услышу Вашу фамилию, буду превращать в кусок говна. С уважением, Портнов».

Позже он отправил Божко еще больше десяти сообщений подобного содержания, например: «***** в тупой собачий рот», «В тюрьму собирайтесь потихоньку. Не слезу с вас. Выверну наизнанку всю вашу мерзкую жизнь, доходы, расходы, родственников до десятого колена».

По заявлению Божко ГБР открыла уголовное дело по 345 статье Уголовного кодекса - угроза в отношении сотрудника правоохранительного органа. Позже следователь передал дело в СБУ. Подозрение Портнову так и не объявили.

16 апреля Слідство.інфо опубликовало ответ на информационный запрос СБУ, в котором говорится, что спецслужба закрыла дело в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее прокурор Божко также обращался с жалобой на Портнова в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Киевской области с просьбой лишить его обидчика статуса адвоката, однако комиссия https://graty.me/news/advokatskaya-komissiya-ne-nashla-narushenij-etiki-v-soobshheniyah-andreya-portnova-prokuroru-aleksandru-bozhko-prokuror-zayavil-ob-ugrozah-v-gosbyuro-rassledovanij/ отказала прокурору.

А за наказом Банкової готові всіх лупити, навіть своїх колег. Малюк мпє піти у відставку.
показати весь коментар
12.08.2025 11:02 Відповісти
5 проважень за один штурхан. Чоловік 20 розглядає? Два відділення здорових мужиків, яких не вистачає на фронті.
показати весь коментар
12.08.2025 10:38 Відповісти
До всіх, хто втратив розум.
показати весь коментар
12.08.2025 10:40 Відповісти
Видно розуміли, що якщо не зарєєструють кримі5альні справи, знову піднімеця скандал.
А так, будуть лежати , до приходу нової влади..
показати весь коментар
12.08.2025 10:33 Відповісти
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,

п'ять проваджень на всіх скопом, чи на когось конкретно?
показати весь коментар
12.08.2025 10:44 Відповісти
"Гарна" характеристика СБУ.
показати весь коментар
12.08.2025 11:34 Відповісти
Беркутня Зеленского
показати весь коментар
12.08.2025 11:08 Відповісти
На фронт очкуют. А гражданских пидить им за щастье. потом в конце дня понтоются между собой как они писдели безоружных. Это 100% так и есть
показати весь коментар
12.08.2025 11:09 Відповісти
 
 