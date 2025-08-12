Зарегистрировано 5 производств относительно возможного избиения сотрудников НАБУ во время обысков СБУ, - Офис Генпрокурора
В данное время зарегистрировано 5 уголовных производств относительно возможного применения силы работниками СБУ в отношении работников НАБУ во время обысков 21 июля 2025 года.
Об этом сообщила начальник управления информационной политики и коммуникаций Офиса Генпрокурор Марьяна Гайовская-Ковбасюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Офисом генерального прокурора по факту возможного применения силы со стороны сотрудников СБУ к сотрудникам НАБУ во время проведения 21 июля 2025 года обысков зарегистрировано 5 уголовных производств по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УКУ, из них 2 - по материалам обращений сотрудников НАБУ в органы Национальной полиции Украины", - отметила она.
По ее словам, производство объединено, досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление ГБР.
"Сейчас информация о подаче других заявлений работниками НАБУ по указанным фактам не поступала", - добавили в ОГП.
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.
Служба безопасности Украины закрыла уголовное дело об оскорблениях и угрозах Андрея Портнова в адрес прокурора Александра Божко. Об этом сообщило Слідство.інфо со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Весной 2019 года прокурор управления спецрасследований Генпрокуратуры Александр Божко подал в Госбюро расследований заявление, в котором указал, что ему угрожает Андрей Портнов - заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича.
Прокурор Божко с 2015 года расследовал дела в отношении Портнова - о возможном присвоении им денег двух киевских вузов и вероятные злоупотребления в качестве члена Высшего совета юстиции. В 2019 году Портнов прислал прокурору сообщение с текстом: «Добрый день. Вижу Вы чересчур активен. Воспитательные мероприятия придется осуществить. Еще раз услышу Вашу фамилию, буду превращать в кусок говна. С уважением, Портнов».
Позже он отправил Божко еще больше десяти сообщений подобного содержания, например: «***** в тупой собачий рот», «В тюрьму собирайтесь потихоньку. Не слезу с вас. Выверну наизнанку всю вашу мерзкую жизнь, доходы, расходы, родственников до десятого колена».
По заявлению Божко ГБР открыла уголовное дело по 345 статье Уголовного кодекса - угроза в отношении сотрудника правоохранительного органа. Позже следователь передал дело в СБУ. Подозрение Портнову так и не объявили.
16 апреля Слідство.інфо опубликовало ответ на информационный запрос СБУ, в котором говорится, что спецслужба закрыла дело в связи с отсутствием состава преступления.
Ранее прокурор Божко также обращался с жалобой на Портнова в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Киевской области с просьбой лишить его обидчика статуса адвоката, однако комиссия https://graty.me/news/advokatskaya-komissiya-ne-nashla-narushenij-etiki-v-soobshheniyah-andreya-portnova-prokuroru-aleksandru-bozhko-prokuror-zayavil-ob-ugrozah-v-gosbyuro-rassledovanij/ отказала прокурору.
