Зарегистрировано 5 производств относительно возможного избиения сотрудников НАБУ во время обысков СБУ, - Офис Генпрокурора

В данное время зарегистрировано 5 уголовных производств относительно возможного применения силы работниками СБУ в отношении работников НАБУ во время обысков 21 июля 2025 года.

Об этом сообщила начальник управления информационной политики и коммуникаций Офиса Генпрокурор Марьяна Гайовская-Ковбасюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Офисом генерального прокурора по факту возможного применения силы со стороны сотрудников СБУ к сотрудникам НАБУ во время проведения 21 июля 2025 года обысков зарегистрировано 5 уголовных производств по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УКУ, из них 2 - по материалам обращений сотрудников НАБУ в органы Национальной полиции Украины", - отметила она.

По ее словам, производство объединено, досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление ГБР.

"Сейчас информация о подаче других заявлений работниками НАБУ по указанным фактам не поступала", - добавили в ОГП.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

