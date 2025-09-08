Задержанный в июле сотрудник НАБУ входил в масштабную агентурную сеть РФ, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Задержанный в июле работник Центрального аппарата НАБУ из закрытого подразделения "Д-2" входил в масштабную агентурную сеть РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Вероятно, речь идет о Викторе Гусарове.

В Службе безопасности отметили, что кроме этого сотрудника в агентурную сеть входило еще три человека, разоблачение которых состоялось ранее.

"Все агенты прекрасно разбирались в мерах конспирации, имели допуск к государственной тайне и документам с ограниченным доступом.

По материалам дела, преступную деятельность агентов курировал сотрудник 1 службы департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ Игорь Егоров. Он начал формировать свою агентурную сеть еще с 2009 года, когда неоднократно посещал Украину в рамках межведомственного взаимодействия между спецслужбами двух стран", - отметили там.

Так, по данным СБУ, первым из пособников Егорова, которого СБУ задержала в 2020 году, был генерал-майор Службы безопасности Валерий Шайтанов.

"Тогда, по указанию Егорова, Шайтанов планировал ряд терактов на территории Украины, а также убийство известного военного добровольца, собирал и передавал в РФ сведения о проведении тайных операций в районе АТО и тому подобное.

После задержания генерал-майора и тщательного исследования всех имеющихся материалов СБУ установила еще одного агента Егорова - Дмитрия Иванцова. Он - бывший заместитель руководителя охраны Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в Россию, а сам остался в Крыму и вступил в ряды оккупантов. Сейчас Иванцов скрывается на временно оккупированном полуострове и является резидентом фсб. То есть среди его задач - координация подрывной деятельности других агентов рф в Украине", - говорится в сообщении.

В 2024 году СБУ разоблачила еще одного участника их ячейки - военнослужащего Нацгвардии. Установлено, что тот в течение нескольких лет передавал Иванцову данные об украинских активистах, высокопоставленных чиновниках, военнопленных, информацию о последствиях обстрелов на территории Украины и тому подобное.

Также СБУ позже установила, что еще один агент Егорова-Иванцова - бывший сотрудник МВД, который на время задержания оказался действующим сотрудником НАБУ.

"По материалам дела, этот чиновник Бюро был завербован врагом еще в 2012 году. Предоставлять Иванцову нужную информацию он продолжил и после 2014 года, когда соратник Януковича открыто перешел на сторону врага. Это подтверждается, в частности, законспирированной перепиской, которую фигуранты возобновили буквально через три дня после фейкового референдума о "присоединении" Крыма к РФ.

По материалам дела, действующему сотруднику НАБУ инкриминируется, что он совершил более 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны Януковича. Среди прочего, "крот" собирал для фсб установочные данные украинских силовиков и других граждан, против которых враг планировал вербовочные мероприятия и специальные информационные операции. Чтобы получить персональную информацию о потенциальных "целях", фигурант использовал закрытые базы данных правоохранительных органов Украины", - рассказали в СБУ.

После документирования преступлений "крота" он был задержан. У него изъят телефон и компьютерная техника, которые он использовал для контактов с куратором.

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

"Обращаем внимание, что другой агент сети Егорова-Иванцова генерал-майор Валерий Шайтанов уже получил тюремный срок в виде 12 лет за решеткой. Чиновник Нацгвардии сейчас находится под стражей.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора продолжается.

Отдельно подчеркиваем: данное уголовное производство касается отдельного сотрудника антикоррупционного Бюро и не имеет отношения к эффективной работе НАБУ как государственного учреждения Украины в целом. Как и раньше, СБУ выступает за конструктивное сотрудничество для укрепления институциональных возможностей, очистки от пророссийского влияния и усиления независимости нашего государства", - подытожили там.

