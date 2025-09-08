РУС
Задержанный в июле сотрудник НАБУ входил в масштабную агентурную сеть РФ, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Задержанный в июле работник Центрального аппарата НАБУ из закрытого подразделения "Д-2" входил в масштабную агентурную сеть РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Вероятно, речь идет о Викторе Гусарове.

В Службе безопасности отметили, что кроме этого сотрудника в агентурную сеть входило еще три человека, разоблачение которых состоялось ранее.

Подробности задержания сотрудника НАБУ. Что рассказали в СБУ?

"Все агенты прекрасно разбирались в мерах конспирации, имели допуск к государственной тайне и документам с ограниченным доступом.

По материалам дела, преступную деятельность агентов курировал сотрудник 1 службы департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ Игорь Егоров. Он начал формировать свою агентурную сеть еще с 2009 года, когда неоднократно посещал Украину в рамках межведомственного взаимодействия между спецслужбами двух стран", - отметили там.

Подробности задержания сотрудника НАБУ. Что рассказали в СБУ?

Так, по данным СБУ, первым из пособников Егорова, которого СБУ задержала в 2020 году, был генерал-майор Службы безопасности Валерий Шайтанов.

Читайте: Помогал РФ готовить наступление на Константиновку: задержан агент ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Тогда, по указанию Егорова, Шайтанов планировал ряд терактов на территории Украины, а также убийство известного военного добровольца, собирал и передавал в РФ сведения о проведении тайных операций в районе АТО и тому подобное.

После задержания генерал-майора и тщательного исследования всех имеющихся материалов СБУ установила еще одного агента Егорова - Дмитрия Иванцова. Он - бывший заместитель руководителя охраны Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в Россию, а сам остался в Крыму и вступил в ряды оккупантов. Сейчас Иванцов скрывается на временно оккупированном полуострове и является резидентом фсб. То есть среди его задач - координация подрывной деятельности других агентов рф в Украине", - говорится в сообщении.

В 2024 году СБУ разоблачила еще одного участника их ячейки - военнослужащего Нацгвардии. Установлено, что тот в течение нескольких лет передавал Иванцову данные об украинских активистах, высокопоставленных чиновниках, военнопленных, информацию о последствиях обстрелов на территории Украины и тому подобное.

Также читайте: Экс-офицер Воздушных Сил "Крым" приговорен к 15 годам за измену и дезертирство, - ГБР

Также СБУ позже установила, что еще один агент Егорова-Иванцова - бывший сотрудник МВД, который на время задержания оказался действующим сотрудником НАБУ.

"По материалам дела, этот чиновник Бюро был завербован врагом еще в 2012 году. Предоставлять Иванцову нужную информацию он продолжил и после 2014 года, когда соратник Януковича открыто перешел на сторону врага. Это подтверждается, в частности, законспирированной перепиской, которую фигуранты возобновили буквально через три дня после фейкового референдума о "присоединении" Крыма к РФ.

По материалам дела, действующему сотруднику НАБУ инкриминируется, что он совершил более 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны Януковича. Среди прочего, "крот" собирал для фсб установочные данные украинских силовиков и других граждан, против которых враг планировал вербовочные мероприятия и специальные информационные операции. Чтобы получить персональную информацию о потенциальных "целях", фигурант использовал закрытые базы данных правоохранительных органов Украины", - рассказали в СБУ.

Читайте: Нардепа Христенко не экстрадировали из ОАЭ, а передали СБУ по поручению Зеленского, - СМИ

После документирования преступлений "крота" он был задержан. У него изъят телефон и компьютерная техника, которые он использовал для контактов с куратором.

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Читайте: Убытки на 29 миллионов: НАБУ разоблачило пятерых чиновников на коррупционных закупках программного обеспечения (обновлено)

"Обращаем внимание, что другой агент сети Егорова-Иванцова генерал-майор Валерий Шайтанов уже получил тюремный срок в виде 12 лет за решеткой. Чиновник Нацгвардии сейчас находится под стражей.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора продолжается.

Отдельно подчеркиваем: данное уголовное производство касается отдельного сотрудника антикоррупционного Бюро и не имеет отношения к эффективной работе НАБУ как государственного учреждения Украины в целом. Как и раньше, СБУ выступает за конструктивное сотрудничество для укрепления институциональных возможностей, очистки от пророссийского влияния и усиления независимости нашего государства", - подытожили там.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозрение генералу СБУ Витюку - это не месть, - директор НАБУ Кривонос

НАБУ (4568) СБУ (20383) государственная измена (1624)
+28
Але цікаво виходить, у агентурну мережу входили співробітники СБУ, Нацгвардії та НАБУ, але акцентують саме на НАБУ...
08.09.2025 10:20 Ответить
+14
Особисто в мене, до таких повідомлень СБУ, довіри не має.
08.09.2025 10:39 Ответить
+12
А чо, прикольно. Здорова конкуренція між спецслужбами це добре. СБУ спіймало агента в НАБУ. НАБУ у відповідь викриє незаконне збагачення когось з СБУ (там далеко ходити не треба). І головне шоб не могли між собою домовитися.
08.09.2025 10:20 Ответить
"Дело врачей" коли буде?
08.09.2025 10:19 Ответить
Але цікаво виходить, у агентурну мережу входили співробітники СБУ, Нацгвардії та НАБУ, але акцентують саме на НАБУ...
08.09.2025 10:20 Ответить
Тут важливо інше,як він пройшов спецперевірку???????
08.09.2025 10:52 Ответить
При Баканові, схоже, багато хто "пройшов спецперевірку".
08.09.2025 11:25 Ответить
Невже керував оцим усим, Міндіч з шурмою, кисліцин та інші з приблуд95, а шуфрич та бойко, їх готували з коломойським??
Мертвечук, міг би прояснити все, разом з бакановим +зами та деркачем, але ж на них, рука не піднімається, свої на 💯🤑🤑🤑%!!
08.09.2025 11:00 Ответить
А чо, прикольно. Здорова конкуренція між спецслужбами це добре. СБУ спіймало агента в НАБУ. НАБУ у відповідь викриє незаконне збагачення когось з СБУ (там далеко ходити не треба). І головне шоб не могли між собою домовитися.
08.09.2025 10:20 Ответить
І головне, що сама СБУ "незаконне збагачення когось" у своїх рядах не помічає.
І "вишенька" - "НАЗК перевірило доходи голови Департаменту кібербезпеки Вітюка - порушень не знайшли." Цікаво, скільки гривень коштувало "порушень не знайшли"?
08.09.2025 11:28 Ответить
Ставлю на СБУ. Тому що їх кришує Зеленський.
08.09.2025 10:20 Ответить
А його хто кришує?
08.09.2025 10:22 Ответить
Єрмак. А Єрмак в Україні це типу Бог.
08.09.2025 10:23 Ответить
Ні, не бог. Кіосочніка та пісяграя кришує ФСБ.😆
08.09.2025 11:26 Ответить
Помста СБУ.., стоп, НАБУ. Мстю і мстя моя страшна...
08.09.2025 10:23 Ответить
Та ця контора кишить кац@ ми ,,рогами і копитами"!! За гроші так званих ,,союзників" і ,,партнерів"!
08.09.2025 10:23 Ответить
Яку "контору" ви маєте на увазі: НАБУ, СБУ, Нацгвардію? 🤔 Хто такі "моюзники" ґ про які їхні "гроші" ви пишете: ті, що йдуть напряму у б'юджет на щарплатню б'юджетникам - держслужбовцям, вчителям, лікарям, ті, на які оснащуються бойові бригади, чи ще якісь? 🤔
08.09.2025 10:40 Ответить
*******,таки оп руками малюка розвалили набу
08.09.2025 10:31 Ответить
так вся дерьмаковська ж оп-а, до одного, враховуючи підшефного, навіть не входить до мережі агентів параші, а є філіалом самої параші з кадровими її співробітниками.
08.09.2025 10:33 Ответить
Досить недолугих фальсифікацій! Краще б мальок розповів чому в нього на керівній посаді фсб-шний кріт з рашистським слідом і впливом.
08.09.2025 10:34 Ответить
Це добре, що почали викривати один в одного кротів! А то закривали очі і робили вигляд, що все в порядку!
Може хоч так повичищають стайні!
08.09.2025 10:37 Ответить
Скоріш за все вони домовляться.
08.09.2025 11:30 Ответить
Особисто в мене, до таких повідомлень СБУ, довіри не має.
08.09.2025 10:39 Ответить
То його Тіматі завербував.
08.09.2025 10:40 Ответить
Ні одного українського прізвища.Кацап на кацапі, кацапом поганяє,бакланов не дасть збрехати.
08.09.2025 10:40 Ответить
Внутривидовая борьба...?
08.09.2025 10:42 Ответить
і на чомуж спалили НАБУ , якщо такі всі спеціалісти
08.09.2025 10:44 Ответить
Довіри до корумпованих генералів СБУ, ноль!
08.09.2025 10:56 Ответить
Мда, НАБУ,така непідкупна структура, а повно русні. А чи не за хабаоі її взяли на службу?
08.09.2025 10:58 Ответить
08.09.2025 10:59 Ответить
СБУ та ГПУ на такі убивства, на «побутовому рівні», не реагують чомусь!!
Бо одразу виходять на друзів зеленського, а це уже КОРУПЦІЯ в Урядовому кварталі!! Міндіч з чернишовим, та купою друзів зеленського, можуть це засвідчити, як свідки, поки що, своєї непідкупності?!?!
08.09.2025 11:07 Ответить
СБУ, а шо там по Баканову?
08.09.2025 11:02 Ответить
У Баканова синуля служить в СБУ, у них все "пучком"...
08.09.2025 11:32 Ответить
Битва бобра з ослом продовжується, вболіваємо за обидві сторони
08.09.2025 11:08 Ответить
Дебіли, хто вам повірить. Он Ваньку Баканова, який посади російським агентам продавав навіть не допитали. Рятуєте сраку Гундосого і Міндіча і себе закопуєте? Після перемоги прийдеться за все відповісти.
08.09.2025 11:08 Ответить
А що зміниться після перемоги? Малюк стане патріотом та розпочне чистку у своїй конторі?
А що йому зараз заважає цим зайнятися?
08.09.2025 11:34 Ответить
Є сподівання, що влада поміняється і захоче розслідувати скільки банда Гундосого украла в України, ті всі здлодіяння які творила, смерть депутата Полякова теж.
08.09.2025 11:44 Ответить
Ви забули про одну перешкоду на шляху до своїх сподівань - український нарід.
08.09.2025 12:17 Ответить
Одне питання- як, ці агенти кремля, пройшли СПЕЦперевірку в СБУ?...
08.09.2025 11:13 Ответить
агент фсб в набу ? вірю.
в сбу ? теж вірю
про що ці розслідування і затримання ? хз , думаю навіть ті хто затримують не знають істинної причини своїх дій
08.09.2025 11:21 Ответить
Мене за мої коменти навіть тут, на цензорі, вже не кажучи на суціль зебільних спортивних сайтах - також звинувачують в тому, ніби я - касапський шпигун.
08.09.2025 11:36 Ответить
не переймайтеся, усіх без розбору звинувачують у цьому
срач - то наше рідне
08.09.2025 11:43 Ответить
Серіал,,Слуга народу" -- нові серії .
08.09.2025 11:40 Ответить
Небезпечна вкрай ця контора, наступниця кдб срср.
08.09.2025 11:47 Ответить
Те що на початку війни те саме СБУ виявилось центром російських агентів то це нікого не дивує -а тут в набу найшли одного агента те саме СБУ то вже крику наче вони Кремль зірвали разом з кримським мостом
08.09.2025 12:05 Ответить
добре що Міндіч викрив цих всіх зрадників
08.09.2025 12:05 Ответить
Кримське СБУ,майже все в повному складі перешло на службу до фасистів-москалів,донбасівці --активне СБУ активно створюваль "республіки" А центральний апарат--майже весь на службі в московитів причому ніхто це не виукриває і навіть не говорить Бо в СБУ найбільльше кротів .
08.09.2025 12:20 Ответить
Ніхто вже не вірить тій частині СБУ, що не на фронті, а прислуговує зеленій владі. Для фальшування справи проти працівника НАБУ привезли старого рига, який розшукувався за зраду, але не для притягнення за злочин, а для дачі показів проти працівника НАБУ. Всі способи зеленій мразоті підходять, аби тількт наказати тих, хто документував мародерства бізнес-партнерів Боневтіка -міндічів та інших. Знищувалися всі докази, записи. Кажуть, що у спецслужбах США зберігся запис на плівках, де Боневтік казщав, що ненавидить всіх українців.
08.09.2025 12:25 Ответить
Дурням порвут рот за Миндича и Витюка.
08.09.2025 12:26 Ответить
 
 