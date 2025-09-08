Затриманий у липні працівник НАБУ входив до масштабної агентурної мережі РФ, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затриманий у липні працівник Центрального апарату НАБУ із закритого підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Ймовірно, йдеться про Віктора Гусарова.

У Службі безпеки зазначили, що крім цього співробітника до агентурної мережі входило ще троє осіб, викриття яких відбулось раніше.

"Усі агенти чудово розумілися на заходах конспірації, мали допуск до державної таємниці та документів з обмеженим доступом.

За матеріалами справи, злочинну діяльність агентів курував співробітник 1 служби департаменту контррозвідувальних операцій фсб рф Ігор Єгоров. Він почав формувати свою агентурну мережу ще з 2009 року, коли неодноразово відвідував Україну в рамках міжвідомчої взаємодії між спецслужбами двох країн", - зазначили там.

Так, за даними СБУ, першим із поплічників Єгорова, якого СБУ затримала у 2020 році, був генерал-майор Служби безпеки Валерій Шайтанов.

Читайте: Допомагав РФ готувати наступ на Костянтинівку: затримано агента ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Тоді, за вказівкою Єгорова, Шайтанов планував низку терактів на території України, а також вбивство відомого військового добровольця, збирав і передавав до рф відомості про проведення таємних операцій в районі АТО тощо.

Після затримання генерал-майора і ретельного дослідження усіх наявних матеріалів СБУ встановила ще одного агента Єгорова – Дмитра Іванцова. Він - колишній заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до росії, а сам залишився у Криму та вступив до лав окупантів. Наразі Іванцов переховується на тимчасово окупованому півострові і є резидентом фсб. Тобто серед його завдань – координація підривної діяльності інших агентів рф в Україні", - йдеться в повідомленні.

У 2024 році СБУ викрила ще одного учасника їхнього осередку - військовослужбовця Нацгвардії. Встановлено, що той протягом декількох років передавав Іванцову дані щодо українських активістів, високопосадовців, військовополонених, інформацію щодо наслідків обстрілів на території України тощо.

Також читайте: Ексофіцера Повітряних Сил "Крим" засуджено до 15 років за зраду та дезертирство, - ДБР

















Також СБУ пізніше встановила, що ще один агент Єгорова-Іванцова - колишній співробітник МВС, який на час затримання виявився діючим співробітником НАБУ.

"За матеріалами справи, цей посадовець Бюро був завербований ворогом ще у 2012 році. Надавати Іванцову потрібну інформацію він продовжив і після 2014 року, коли поплічник Януковича відкрито перейшов на бік ворога. Це підтверджується, зокрема, законспірованим листуванням, яке фігуранти відновили буквально через три дні після фейкового референдуму про "приєднання" Криму до рф.

За матеріалами справи, чинному співробітнику НАБУ інкримінується, що він здійснив понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича. Серед іншого, "кріт" збирав для фсб установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував вербувальні заходи та спеціальні інформаційні операції. Щоб отримати персональну інформацію про потенційні "цілі", фігурант використовував закриті бази даних правоохоронних органів України", - розповіли в СБУ.

Читайте: Нардепа Христенка не екстрадували з ОАЕ, а передали СБУ за дорученням Зеленського, - ЗМІ

Після документування злочинів "крота" його було затримано. У нього вилучено телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором.

Наразі фігуранту повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Читайте: Збитки на 29 мільйонів: НАБУ викрило п’ятьох посадовців на корупційних закупівлях програмного забезпечення (оновлено)

"Звертаємо увагу, що інший агент мережі Єгорова-Іванцова генерал-майор Валерій Шайтанов уже отримав тюремний строк у вигляді 12 років за ґратами. Посадовець Нацгвардії наразі знаходиться під вартою.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.

Окремо наголошуємо: дане кримінальне провадження стосується окремого співробітника антикорупційного Бюро та не має відношення до ефективної роботи НАБУ як державної установи України в цілому. Як і раніше, СБУ виступає за конструктивну співпрацю задля зміцнення інституційних спроможностей, очищення від проросійського впливу та посилення незалежності нашої держави", - підсумували там.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підозра генералу СБУ Вітюку - це не помста, - директор НАБУ Кривонос