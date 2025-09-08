УКР
Затриманий у липні працівник НАБУ входив до масштабної агентурної мережі РФ, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затриманий у липні працівник Центрального апарату НАБУ із закритого підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Ймовірно, йдеться про Віктора Гусарова.

У Службі безпеки зазначили, що крім цього співробітника до агентурної мережі входило ще троє осіб, викриття яких відбулось раніше.

Подробиці затримання працівника НАБУ. Що розповіли в СБУ?

"Усі агенти чудово розумілися на заходах конспірації, мали допуск до державної таємниці та документів з обмеженим доступом.

За матеріалами справи, злочинну діяльність агентів курував співробітник 1 служби департаменту контррозвідувальних операцій фсб рф Ігор Єгоров. Він почав формувати свою агентурну мережу ще з 2009 року, коли неодноразово відвідував Україну в рамках міжвідомчої взаємодії між спецслужбами двох країн", - зазначили там.

Так, за даними СБУ, першим із поплічників Єгорова, якого СБУ затримала у 2020 році, був генерал-майор Служби безпеки Валерій Шайтанов.

Читайте: Допомагав РФ готувати наступ на Костянтинівку: затримано агента ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Тоді, за вказівкою Єгорова, Шайтанов планував низку терактів на території України, а також вбивство відомого військового добровольця, збирав і передавав до рф відомості про проведення таємних операцій в районі АТО тощо.

Після затримання генерал-майора і ретельного дослідження усіх наявних матеріалів СБУ встановила ще одного агента Єгорова – Дмитра Іванцова. Він - колишній заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до росії, а сам залишився у Криму та вступив до лав окупантів. Наразі Іванцов переховується на тимчасово окупованому півострові і є резидентом фсб. Тобто серед його завдань – координація підривної діяльності інших агентів рф в Україні", - йдеться в повідомленні.

У 2024 році СБУ викрила ще одного учасника їхнього осередку - військовослужбовця Нацгвардії. Встановлено, що той протягом декількох років передавав Іванцову дані щодо українських активістів, високопосадовців, військовополонених, інформацію щодо наслідків обстрілів на території України тощо.

Також читайте: Ексофіцера Повітряних Сил "Крим" засуджено до 15 років за зраду та дезертирство, - ДБР

Також СБУ пізніше встановила, що ще один агент Єгорова-Іванцова - колишній співробітник МВС, який на час затримання виявився діючим співробітником НАБУ.

"За матеріалами справи, цей посадовець Бюро був завербований ворогом ще у 2012 році. Надавати Іванцову потрібну інформацію він продовжив і після 2014 року, коли поплічник Януковича відкрито перейшов на бік ворога. Це підтверджується, зокрема, законспірованим листуванням, яке фігуранти відновили буквально через три дні після фейкового референдуму про "приєднання" Криму до рф.

За матеріалами справи, чинному співробітнику НАБУ інкримінується, що він здійснив понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича. Серед іншого, "кріт" збирав для фсб установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував вербувальні заходи та спеціальні інформаційні операції. Щоб отримати персональну інформацію про потенційні "цілі", фігурант використовував закриті бази даних правоохоронних органів України", - розповіли в СБУ.

Читайте: Нардепа Христенка не екстрадували з ОАЕ, а передали СБУ за дорученням Зеленського, - ЗМІ

Після документування злочинів "крота" його було затримано. У нього вилучено телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором.

Наразі фігуранту повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Читайте: Збитки на 29 мільйонів: НАБУ викрило п’ятьох посадовців на корупційних закупівлях програмного забезпечення (оновлено)

"Звертаємо увагу, що інший агент мережі Єгорова-Іванцова генерал-майор Валерій Шайтанов уже отримав тюремний строк у вигляді 12 років за ґратами. Посадовець Нацгвардії наразі знаходиться під вартою.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.

Окремо наголошуємо: дане кримінальне провадження стосується окремого співробітника антикорупційного Бюро та не має відношення до ефективної роботи НАБУ як державної установи України в цілому. Як і раніше, СБУ виступає за конструктивну співпрацю задля зміцнення інституційних спроможностей, очищення від проросійського впливу та посилення незалежності нашої держави", - підсумували там.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підозра генералу СБУ Вітюку - це не помста, - директор НАБУ Кривонос

НАБУ (5466) СБУ (13325) державна зрада (1770)
+21
Але цікаво виходить, у агентурну мережу входили співробітники СБУ, Нацгвардії та НАБУ, але акцентують саме на НАБУ...
08.09.2025 10:20 Відповісти
+11
А чо, прикольно. Здорова конкуренція між спецслужбами це добре. СБУ спіймало агента в НАБУ. НАБУ у відповідь викриє незаконне збагачення когось з СБУ (там далеко ходити не треба). І головне шоб не могли між собою домовитися.
08.09.2025 10:20 Відповісти
+9
Ставлю на СБУ. Тому що їх кришує Зеленський.
08.09.2025 10:20 Відповісти
"Дело врачей" коли буде?
08.09.2025 10:19 Відповісти
Але цікаво виходить, у агентурну мережу входили співробітники СБУ, Нацгвардії та НАБУ, але акцентують саме на НАБУ...
08.09.2025 10:20 Відповісти
Тут важливо інше,як він пройшов спецперевірку???????
08.09.2025 10:52 Відповісти
При Баканові, схоже, багато хто "пройшов спецперевірку".
показати весь коментар
Невже керував оцим усим, Міндіч з шурмою, кисліцин та інші з приблуд95, а шуфрич та бойко, їх готували з коломойським??
Мертвечук, міг би прояснити все, разом з бакановим +зами та деркачем, але ж на них, рука не піднімається, свої на 💯🤑🤑🤑%!!
08.09.2025 11:00 Відповісти
А чо, прикольно. Здорова конкуренція між спецслужбами це добре. СБУ спіймало агента в НАБУ. НАБУ у відповідь викриє незаконне збагачення когось з СБУ (там далеко ходити не треба). І головне шоб не могли між собою домовитися.
08.09.2025 10:20 Відповісти
І головне, що сама СБУ "незаконне збагачення когось" у своїх рядах не помічає.
І "вишенька" - "НАЗК перевірило доходи голови Департаменту кібербезпеки Вітюка - порушень не знайшли." Цікаво, скільки гривень коштувало "порушень не знайшли"?
08.09.2025 11:28 Відповісти
Ставлю на СБУ. Тому що їх кришує Зеленський.
08.09.2025 10:20 Відповісти
А його хто кришує?
08.09.2025 10:22 Відповісти
Єрмак. А Єрмак в Україні це типу Бог.
08.09.2025 10:23 Відповісти
Ні, не бог. Кіосочніка та пісяграя кришує ФСБ.😆
08.09.2025 11:26 Відповісти
Помста СБУ.., стоп, НАБУ. Мстю і мстя моя страшна...
08.09.2025 10:23 Відповісти
Та ця контора кишить кац@ ми ,,рогами і копитами"!! За гроші так званих ,,союзників" і ,,партнерів"!
08.09.2025 10:23 Відповісти
Яку "контору" ви маєте на увазі: НАБУ, СБУ, Нацгвардію? 🤔 Хто такі "моюзники" ґ про які їхні "гроші" ви пишете: ті, що йдуть напряму у б'юджет на щарплатню б'юджетникам - держслужбовцям, вчителям, лікарям, ті, на які оснащуються бойові бригади, чи ще якісь? 🤔
08.09.2025 10:40 Відповісти
*******,таки оп руками малюка розвалили набу
08.09.2025 10:31 Відповісти
так вся дерьмаковська ж оп-а, до одного, враховуючи підшефного, навіть не входить до мережі агентів параші, а є філіалом самої параші з кадровими її співробітниками.
08.09.2025 10:33 Відповісти
Досить недолугих фальсифікацій! Краще б мальок розповів чому в нього на керівній посаді фсб-шний кріт з рашистським слідом і впливом.
08.09.2025 10:34 Відповісти
Це добре, що почали викривати один в одного кротів! А то закривали очі і робили вигляд, що все в порядку!
Може хоч так повичищають стайні!
08.09.2025 10:37 Відповісти
Скоріш за все вони домовляться.
08.09.2025 11:30 Відповісти
Особисто в мене, до таких повідомлень СБУ, довіри не має.
08.09.2025 10:39 Відповісти
То його Тіматі завербував.
08.09.2025 10:40 Відповісти
Ні одного українського прізвища.Кацап на кацапі, кацапом поганяє,бакланов не дасть збрехати.
08.09.2025 10:40 Відповісти
Внутривидовая борьба...?
08.09.2025 10:42 Відповісти
і на чомуж спалили НАБУ , якщо такі всі спеціалісти
08.09.2025 10:44 Відповісти
Довіри до корумпованих генералів СБУ, ноль!
08.09.2025 10:56 Відповісти
Мда, НАБУ,така непідкупна структура, а повно русні. А чи не за хабаоі її взяли на службу?
08.09.2025 10:58 Відповісти
08.09.2025 10:59 Відповісти
СБУ та ГПУ на такі убивства, на «побутовому рівні», не реагують чомусь!!
Бо одразу виходять на друзів зеленського, а це уже КОРУПЦІЯ в Урядовому кварталі!! Міндіч з чернишовим, та купою друзів зеленського, можуть це засвідчити, як свідки, поки що, своєї непідкупності?!?!
08.09.2025 11:07 Відповісти
СБУ, а шо там по Баканову?
08.09.2025 11:02 Відповісти
У Баканова синуля служить в СБУ, у них все "пучком"...
08.09.2025 11:32 Відповісти
Битва бобра з ослом продовжується, вболіваємо за обидві сторони
08.09.2025 11:08 Відповісти
Дебіли, хто вам повірить. Он Ваньку Баканова, який посади російським агентам продавав навіть не допитали. Рятуєте сраку Гундосого і Міндіча і себе закопуєте? Після перемоги прийдеться за все відповісти.
08.09.2025 11:08 Відповісти
А що зміниться після перемоги? Малюк стане патріотом та розпочне чистку у своїй конторі?
А що йому зараз заважає цим зайнятися?
08.09.2025 11:34 Відповісти
Одне питання- як, ці агенти кремля, пройшли СПЕЦперевірку в СБУ?...
08.09.2025 11:13 Відповісти
агент фсб в набу ? вірю.
в сбу ? теж вірю
про що ці розслідування і затримання ? хз , думаю навіть ті хто затримують не знають істинної причини своїх дій
08.09.2025 11:21 Відповісти
Мене за мої коменти навіть тут, на цензорі, вже не кажучи на суціль зебільних спортивних сайтах - також звинувачують в тому, ніби я - касапський шпигун.
08.09.2025 11:36 Відповісти
 
 