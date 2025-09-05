УКР
Справа Іллі Вітюка
Підозра генералу СБУ Вітюку - це не помста, - директор НАБУ Кривонос

НАБУ та САП прокоментували підозру генералу СБУ Вітюку

Керівники САП та НАБУ заперечують, що підозра генералу СБУ Іллі Вітюку - це помста з боку антикорупційних органів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Немає ніякої помсти, це маячня. Ми не керуємся помстою", - сказав директор НАБУ Кривонос, коментуючи заяву СБУ про те, що розслідування Бюро щодо Вітюка є помстою за кримінальні справи щодо детективів.

"У 2024 році була реєстрація цього факту в іншій справі, вона виділена була в окреме провадження. Тобто, з квітня 2024 року це провадження зареєстровано", - додав керівник САП Олександр Клименко.

Також очільник САП уточнив, чому саме зараз було повідомлено про підозру: "Підозра і матеріали про запобіжний захід були підготовлені ще до нашого відрядження до Лондона".

Також читайте: Генерал СБУ Вітюк: Охоронця власника Parimatch знаю вже 20 років. Про його нібито стосунок до грального бізнесу – ніколи не знав

Справа Іллі Вітюка

Раніше повідомлялось, що НАБУ та САП повідомили про підозру бригадному генералу Служби безпеки України Вітюку.

У СБУ сприймають такі дії, як "помсту".

4 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Іллі Вітюку.

Читайте: Є інформація, що з наступного тижня буде вручення підозр окремим детективам НАБУ, - Кривонос

НАБУ САП СБУ Вітюк Ілля Кривонос Семен Клименко Олександр САП
У цього чесного сбушніка незаконно нажите майно є? Є. Яка ж це помста?
показати весь коментар
05.09.2025 13:19 Відповісти
Може хтось забув , чим і з боку кого займався цей "пригрітий" зеленню " т.зв. Вітюк :

Генерал СБУ Вітюк у 2014 році знімав розстріли на Майдані з боку "Беркута" як оперативник

Служби
показати весь коментар
05.09.2025 13:55 Відповісти
Знімав, а плівки не віддав при рослідуванні вбивст на Майдані. Виконав вказівку Татарова не віддавати. Хто захищає цього покидька сама такаж почвара. Тут треба політичне крило СБУ копняками гнати зі служби.
показати весь коментар
05.09.2025 14:12 Відповісти
Да розпочнеться ЖАБАГАДЮКІНСЬК!!!!
Я побіг за попкорном.....
показати весь коментар
05.09.2025 13:21 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2025 13:21 Відповісти
дитячі ігри дорослих...
показати весь коментар
05.09.2025 13:25 Відповісти
Вони образилися, тому що їх не запросили на ту днюху до співробітника казіно, тоді можливо було все обставити як сумісну операцію по викриттю грального бізнесу.
показати весь коментар
05.09.2025 13:28 Відповісти
СБУ ко всему подходит со своими мерками.
показати весь коментар
05.09.2025 13:31 Відповісти
дєрьмаковськими зельоними з ОПи ))
показати весь коментар
05.09.2025 13:46 Відповісти
малюковське фСБУ просто вже настільки зельоноє що меле шо попало
показати весь коментар
05.09.2025 13:45 Відповісти
ну да, "вірю" що це не помста. Цілий рік справі щось заважало почати рух... І ось на небокраї зійшлися зірочки в один ряд... Збирали компромат на усіх для якоїсь невідомої мети. Але хочеш не хочеш - компромат є. Так що спостерігаємо за жабогадюкінгом.
=========
Якщо справу закриють - домовились.
Якщо буде рішення на користь СБУ - до жабогадюкінгу підключився зеленський і ОП.
Якщо буде рішення на користь НАБУ - то ми просрали перемогу у війні над москалями і втечу зеленського і шобли за кордон.
показати весь коментар
05.09.2025 13:47 Відповісти
"Генерал" кривонос хоч один день був на фронті за всю війну?
показати весь коментар
05.09.2025 13:51 Відповісти
Цікаво хто цьому кабінетному хенералу квартири підкинув? От негідники))
показати весь коментар
05.09.2025 14:14 Відповісти
Це просто спроба схопити злодія за руку...
показати весь коментар
05.09.2025 14:57 Відповісти
 
 