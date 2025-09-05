Підозра генералу СБУ Вітюку - це не помста, - директор НАБУ Кривонос

Керівники САП та НАБУ заперечують, що підозра генералу СБУ Іллі Вітюку - це помста з боку антикорупційних органів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Немає ніякої помсти, це маячня. Ми не керуємся помстою", - сказав директор НАБУ Кривонос, коментуючи заяву СБУ про те, що розслідування Бюро щодо Вітюка є помстою за кримінальні справи щодо детективів.

"У 2024 році була реєстрація цього факту в іншій справі, вона виділена була в окреме провадження. Тобто, з квітня 2024 року це провадження зареєстровано", - додав керівник САП Олександр Клименко.

Також очільник САП уточнив, чому саме зараз було повідомлено про підозру: "Підозра і матеріали про запобіжний захід були підготовлені ще до нашого відрядження до Лондона".

Справа Іллі Вітюка

Раніше повідомлялось, що НАБУ та САП повідомили про підозру бригадному генералу Служби безпеки України Вітюку.

У СБУ сприймають такі дії, як "помсту".

4 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Іллі Вітюку.

