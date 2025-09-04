УКР
Генерал СБУ Вітюк: Охоронця власника Parimatch знаю вже 20 років. Про його нібито стосунок до грального бізнесу – ніколи не знав

Генерал СБУ Ілля Вітюк

1 березня кілька працівників СБУ взяли участь у святкуванні дня народження Костянтина Коломійця, який відповідає за безпеку власника підсанкційної букмекерської компанії "Parimatch" Сергія Портнова. Серед гостей був і колишній керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, якому 4 вересня обирають запобіжний захід у справі про незаконне збагачення та недостовірне декларування.

Про це він заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".

"Звичайно знайомий, дуже давно. Я ж там був на дні народженні. По спорту знайомий з паном Коломійцем. Пан Коломієць спортсмен, тренер, я виступав довгий час з різними видами спорту. Ми займалися з ним греко-римською боротьбою. Він був навіть тренером в одному з клубів, за який я виступав. Дуже-дуже давно. Я його вже знаю років 20. Про його нібито стосунок до грального бізнесу я ніколи навіть не знав. Ну, дізнався, коли вийшло вже це інтерв’ю. І то там насправді не зовсім так, наскільки я знаю. Людину знаю 20 років… Відповів на це запитання? Може досить цього? Я достатньо культурно відповів на ваші провокативні запитання?", - говорить Вітюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запобіжний захід генералу СБУ Вітюку обиратимуть 4 вересня

Нагадаємо, Костянтин Коломієць опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори Parimatch.

Раніше видання "Українська правда" писало, що, попри те, що компанія Parimatch перебуває під українськими санкціями, вона все ще опосередковано працює, маскуючись під сайти-клони. А сам Коломієць регулярно їздить за кордон, зокрема і до власника контори Сергія Портнова, який нині перебуває на Кіпрі.

У матеріалі розповідалося, що колишніх та чинних посадовців СБУ помітили на святкуванні дня народження в компанії, зокрема, кримінального авторитета.

Читайте також: Політичне СБУ бреше, коли переконує, що підозра генералу Вітюку - це помста НАБУ, - Шабунін

букмекери (94) СБУ (13311) Вітюк Ілля (35) Parimatch (14)
Топ коментарі
+11
Потужна відмазка хєнєрала СБУ. Вчіться,дошкільнята.💪
04.09.2025 18:22 Відповісти
+8
Ну що тоді казати іншим, якщо генерал СБУ не знає з ким дружить. Тому і процвітає незаконний бізнес. Але мені здається, що генерал інших за дурнів тримає, навіть нормального пояснення вигадувати не став. ПроФФесіонал
04.09.2025 18:29 Відповісти
+8
Вся страна знает что "париматч" российская контора а генерал Витюк не знал? СБУ "клеють дурня"
04.09.2025 18:29 Відповісти
Потужна відмазка хєнєрала СБУ. Вчіться,дошкільнята.💪
04.09.2025 18:22 Відповісти
Ну то й що? п'ятий канал на всю 7 разів на тиждень, по кілька разів на день влаштовував рекламу цьому "Parimatch отримуючи за це гроші і напевно не малі.
04.09.2025 18:24 Відповісти
Inok

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 12.08.2025
04.09.2025 18:53 Відповісти
Настав час "оху...тєльних історій"🤗
04.09.2025 18:25 Відповісти
класика жанру "йа просто дав об'яву!" (С) ))
04.09.2025 18:26 Відповісти
Ахахахах, сам Хєрнерал сказав, дав чєснає хєрнералькоє слова
04.09.2025 18:28 Відповісти
В СлужбіБізнесаУкраіни, як і в мусарці, прокурватурах, таких хєрнералів і настаяшчіх палковнікаф, як - "бубєй, хоть хєрам бєй"!
04.09.2025 19:05 Відповісти
Ну що тоді казати іншим, якщо генерал СБУ не знає з ким дружить. Тому і процвітає незаконний бізнес. Але мені здається, що генерал інших за дурнів тримає, навіть нормального пояснення вигадувати не став. ПроФФесіонал
04.09.2025 18:29 Відповісти
Вся страна знает что "париматч" российская контора а генерал Витюк не знал? СБУ "клеють дурня"
04.09.2025 18:29 Відповісти
Паріматч це українці.
04.09.2025 18:44 Відповісти
Якщо охоронець власника Parimatch не сказав генералу СБУ, ким він працює - значить він *******, а генерал СБУ - людина ошукана хуліганом.
В нас не правоохоронні органи, а якісь посередники між криміналом і народом.
04.09.2025 18:33 Відповісти
Пан Коломієць спортсмен, тренер, я виступав довгий час з різними видами спорту. Ми займалися з ним греко-римською боротьбою. Він був навіть тренером в одному з клубів, за який я виступав. Дуже-дуже давно. Я його вже знаю років 20... колишніх та чинних посадовців СБУ помітили на святкуванні дня народження в компанії, зокрема, кримінального авторитета.
Это значит, что бывший спортсмен и браток стал генералом СБУ, или вы не поняли, эта другое?
04.09.2025 18:36 Відповісти
Іншого слова, як повна срака, не придумаєш
04.09.2025 18:41 Відповісти
Генерал СБУ Вітюк: Охоронця власника Parimatch знаю вже 20 років. Про його нібито стосунок до грального бізнесу - ніколи не знав. Та ладно!
04.09.2025 18:45 Відповісти
а сколько еще букмекерских контор и казино и он-лайн казино на рашу капитал с Украины выкачивают?
04.09.2025 18:48 Відповісти
це не той служивий,що на стороні беркута знімав Майдан та Майданівців?
04.09.2025 18:49 Відповісти
Генерал СБУ Вітюк у 2014 році знімав розстріли на Майдані з боку "Беркута" як оперативник Служби, - ЗМІ. ВIДЕО

Джерело: https://censor.net/ua/v3485207
04.09.2025 19:14 Відповісти
04.09.2025 18:52 Відповісти
От таке СБУ в Україні. Цілий гєнєрал СБУ васькається із Начальником охорони Паримач 20- ть років, а де працює начальник, за 20- ть років так СБУ і не встановило..
04.09.2025 18:56 Відповісти
Як казав Станіславський при поганій грі актора -НЕВІРЮ!
04.09.2025 19:14 Відповісти
Для человека с мозгами спортсмена это нормальная отмазка. Другой вопрос, что он с такими мозгами в СБУ делает...
04.09.2025 19:32 Відповісти
... безсоромна бездіяльність правосуддя
04.09.2025 19:41 Відповісти
 
 