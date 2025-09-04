Генерал СБУ Вітюк: Охоронця власника Parimatch знаю вже 20 років. Про його нібито стосунок до грального бізнесу – ніколи не знав

1 березня кілька працівників СБУ взяли участь у святкуванні дня народження Костянтина Коломійця, який відповідає за безпеку власника підсанкційної букмекерської компанії "Parimatch" Сергія Портнова. Серед гостей був і колишній керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, якому 4 вересня обирають запобіжний захід у справі про незаконне збагачення та недостовірне декларування.

Про це він заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".

"Звичайно знайомий, дуже давно. Я ж там був на дні народженні. По спорту знайомий з паном Коломійцем. Пан Коломієць спортсмен, тренер, я виступав довгий час з різними видами спорту. Ми займалися з ним греко-римською боротьбою. Він був навіть тренером в одному з клубів, за який я виступав. Дуже-дуже давно. Я його вже знаю років 20. Про його нібито стосунок до грального бізнесу я ніколи навіть не знав. Ну, дізнався, коли вийшло вже це інтерв’ю. І то там насправді не зовсім так, наскільки я знаю. Людину знаю 20 років… Відповів на це запитання? Може досить цього? Я достатньо культурно відповів на ваші провокативні запитання?", - говорить Вітюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запобіжний захід генералу СБУ Вітюку обиратимуть 4 вересня

Нагадаємо, Костянтин Коломієць опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори Parimatch.

Раніше видання "Українська правда" писало, що, попри те, що компанія Parimatch перебуває під українськими санкціями, вона все ще опосередковано працює, маскуючись під сайти-клони. А сам Коломієць регулярно їздить за кордон, зокрема і до власника контори Сергія Портнова, який нині перебуває на Кіпрі.

У матеріалі розповідалося, що колишніх та чинних посадовців СБУ помітили на святкуванні дня народження в компанії, зокрема, кримінального авторитета.

Читайте також: Політичне СБУ бреше, коли переконує, що підозра генералу Вітюку - це помста НАБУ, - Шабунін