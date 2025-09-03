Запобіжний захід генералу СБУ Вітюку обиратимуть 4 вересня

Запобіжний захід екскерівнику Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку, якого підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні, обиратимуть 4 вересня.

Про це повідомила прессекретарка ВАКС Олеся Чемерис, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ВАКС призначив судове засідання з обрання запобіжного заходу генералу Служби безпеки України на 14 годину 4 вересня", - зазначила вона.

Клопотання САП про обрання запобіжного заходу розглядатиме слідчий суддя Маркіян Галабала.

Співрозмовника видання заявив, що прокурор проситиме для Вітюка запобіжний захід у вигляді застави розміром 42 млн грн.

Раніше повідомлялось, що НАБУ та САП повідомили про підозру бригадному генералу Служби безпеки України Вітюку.

У СБУ сприймають такі дії, як "помсту".

