Запобіжний захід генералу СБУ Вітюку обиратимуть 4 вересня
Запобіжний захід екскерівнику Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку, якого підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні, обиратимуть 4 вересня.
Про це повідомила прессекретарка ВАКС Олеся Чемерис, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"ВАКС призначив судове засідання з обрання запобіжного заходу генералу Служби безпеки України на 14 годину 4 вересня", - зазначила вона.
Клопотання САП про обрання запобіжного заходу розглядатиме слідчий суддя Маркіян Галабала.
Співрозмовника видання заявив, що прокурор проситиме для Вітюка запобіжний захід у вигляді застави розміром 42 млн грн.
Раніше повідомлялось, що НАБУ та САП повідомили про підозру бригадному генералу Служби безпеки України Вітюку.
