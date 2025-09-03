Меру пресечения генералу СБУ Витюку будут избирать 4 сентября

Меру пресечения экс-руководителю Департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюку, которого подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании, будут избирать 4 сентября.

Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

"ВАКС назначил судебное заседание по избранию меры пресечения генералу Службы безопасности Украины на 14 часов 4 сентября", - отметила она.

Ходатайство САП об избрании меры пресечения будет рассматривать следственный судья Маркиян Галабала.

Собеседник издания заявил, что прокурор будет просить для Витюка меру пресечения в виде залога в размере 42 млн грн.

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении бригадному генералу Службы безопасности Украины Витюку.

В СБУ воспринимают такие действия, как "месть".

