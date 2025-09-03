РУС
Дело Ильи Витюка
Меру пресечения генералу СБУ Витюку будут избирать 4 сентября

Стало известно, когда будут выбирать меру пресечения Илье Витюку

Меру пресечения экс-руководителю Департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюку, которого подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании, будут избирать 4 сентября.

Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ВАКС назначил судебное заседание по избранию меры пресечения генералу Службы безопасности Украины на 14 часов 4 сентября", - отметила она.

Ходатайство САП об избрании меры пресечения будет рассматривать следственный судья Маркиян Галабала.

Собеседник издания заявил, что прокурор будет просить для Витюка меру пресечения в виде залога в размере 42 млн грн.

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении бригадному генералу Службы безопасности Украины Витюку.

В СБУ воспринимают такие действия, как "месть".

Читайте: Политическая СБУ лжет, когда убеждает, что подозрение генералу Витюку - это месть НАБУ, - Шабунин

Антикоррупционный суд (1267) мера пресечения (509) Витюк Илья (22)
+5
"У СБУ сприймають такі дії, як "помсту"" - у СБУ з дуба рухнули? Помста за те, що користуючись службовим положенням Вітюк незаконно збагачувався?
Чи може неправедно набуті дружиною мільйони хутко зникли і виявилися фейком? Ні? То якого біса?
03.09.2025 13:20 Ответить
+5
Маршала присвоят- к гадалке не ходи.
03.09.2025 13:33 Ответить
+3
Давно треба було посадити цього корупціонера. Бомбив бізнес по дорослому.
03.09.2025 13:03 Ответить
Давно треба було посадити цього корупціонера. Бомбив бізнес по дорослому.
03.09.2025 13:03 Ответить
А хто у найчеснішого ілюші мультимільйонер з п'ятьма квартирами та машинами? Бабуся чи теща? Чи обидві?
03.09.2025 13:11 Ответить
"У СБУ сприймають такі дії, як "помсту"" - у СБУ з дуба рухнули? Помста за те, що користуючись службовим положенням Вітюк незаконно збагачувався?
Чи може неправедно набуті дружиною мільйони хутко зникли і виявилися фейком? Ні? То якого біса?
03.09.2025 13:20 Ответить
Я розумію що хочуть повернути якусь частину вкраденого бригадним генералом. А за мародерство під час війни, використання для цього службових повноважень - а отже - зраду - який запобіжний захід передбачений?
03.09.2025 13:20 Ответить
"Запобіжний захід ,, - зрозуміти та пробачити!!
03.09.2025 13:29 Ответить
Маршала присвоят- к гадалке не ходи.
03.09.2025 13:33 Ответить
Ну не задеремно ж! Він же бабло заносив, кому положено! Тобто купив вже давно!
03.09.2025 13:38 Ответить
Йому? Лише 42 лями? 😲 Та це ж людину можна образити на все життя! От Пашинському - 200 лямів, бойовим генералам, "викупленим" Порошенком - теж в рази більше. Це ж треба - з багатої людини зробити бомжа! 😲
03.09.2025 13:36 Ответить
Товарищи, что ж это делается? Фронтовику руки крутят!! (с)
03.09.2025 13:39 Ответить
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №178/2024

Про присвоєння військового звання

Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику ВІТЮКУ Іллі Анатолійовичу - начальнику Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

25 березня 2024 року
03.09.2025 13:42 Ответить
Свій до свого по своє!
03.09.2025 14:01 Ответить
Зелики візьмуть на поруки.
03.09.2025 14:08 Ответить
 
 