Меру пресечения генералу СБУ Витюку будут избирать 4 сентября
Меру пресечения экс-руководителю Департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюку, которого подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании, будут избирать 4 сентября.
Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"ВАКС назначил судебное заседание по избранию меры пресечения генералу Службы безопасности Украины на 14 часов 4 сентября", - отметила она.
Ходатайство САП об избрании меры пресечения будет рассматривать следственный судья Маркиян Галабала.
Собеседник издания заявил, что прокурор будет просить для Витюка меру пресечения в виде залога в размере 42 млн грн.
Ранее сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении бригадному генералу Службы безопасности Украины Витюку.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи може неправедно набуті дружиною мільйони хутко зникли і виявилися фейком? Ні? То якого біса?
Про присвоєння військового звання
Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику ВІТЮКУ Іллі Анатолійовичу - начальнику Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
25 березня 2024 року