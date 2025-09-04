РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9811 посетитель онлайн
Новости Дело Ильи Витюка
1 879 22

Генерал СБУ Витюк: Охранника владельца Parimatch знаю уже 20 лет. О его якобы связи с игорным бизнесом – никогда не знал

Генерал СБУ Илья Витюк

1 марта несколько сотрудников СБУ приняли участие в праздновании дня рождения Константина Коломийца, который отвечает за безопасность владельца подсанкционной букмекерской компании "Parimatch" Сергея Портнова. Среди гостей был и бывший руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, которому 4 сентября избирают меру пресечения по делу о незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Об этом он заявил во время судебного заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".

"Конечно знаком, очень давно. Я же там был на дне рождении. По спорту знаком с господином Коломийцем. Господин Коломиец спортсмен, тренер, я выступал долгое время по разным видам спорта. Мы занимались с ним греко-римской борьбой. Он был даже тренером в одном из клубов, за который я выступал. Очень-очень давно. Я его уже знаю лет 20. О его якобы отношении к игорному бизнесу я никогда даже не знал. Ну, узнал, когда вышло уже это интервью. И то там на самом деле не совсем так, насколько я знаю. Человека знаю 20 лет... Ответил на этот вопрос? Может хватит этого? Я достаточно культурно ответил на ваши провокационные вопросы?" - говорит Витюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меру пресечения генералу СБУ Витюку будут избирать 4 сентября

Напомним, Константин Коломиец занимается охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы Parimatch.

Ранее издание "Украинская правда" писало, что, несмотря на то, что компания Parimatch находится под украинскими санкциями, она все еще косвенно работает, маскируясь под сайты-клоны. А сам Коломиец регулярно ездит за границу, в том числе и к владельцу конторы Сергею Портнову, который сейчас находится на Кипре.

В материале рассказывалось, что бывших и действующих должностных лиц СБУ заметили на праздновании дня рождения в компании, в частности, криминального авторитета.

Читайте также: Политическая СБУ врет, когда убеждает, что подозрение генералу Витюку - это месть НАБУ, - Шабунин

Автор: 

букмекеры (66) СБУ (20370) Витюк Илья (26) Parimatch (5)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Потужна відмазка хєнєрала СБУ. Вчіться,дошкільнята.💪
показать весь комментарий
04.09.2025 18:22 Ответить
+14
Ну що тоді казати іншим, якщо генерал СБУ не знає з ким дружить. Тому і процвітає незаконний бізнес. Але мені здається, що генерал інших за дурнів тримає, навіть нормального пояснення вигадувати не став. ПроФФесіонал
показать весь комментарий
04.09.2025 18:29 Ответить
+13
Вся страна знает что "париматч" российская контора а генерал Витюк не знал? СБУ "клеють дурня"
показать весь комментарий
04.09.2025 18:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужна відмазка хєнєрала СБУ. Вчіться,дошкільнята.💪
показать весь комментарий
04.09.2025 18:22 Ответить
Ну то й що? п'ятий канал на всю 7 разів на тиждень, по кілька разів на день влаштовував рекламу цьому "Parimatch отримуючи за це гроші і напевно не малі.
показать весь комментарий
04.09.2025 18:24 Ответить
Inok

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 12.08.2025
показать весь комментарий
04.09.2025 18:53 Ответить
Настав час "оху...тєльних історій"🤗
показать весь комментарий
04.09.2025 18:25 Ответить
класика жанру "йа просто дав об'яву!" (С) ))
показать весь комментарий
04.09.2025 18:26 Ответить
Ахахахах, сам Хєрнерал сказав, дав чєснає хєрнералькоє слова
показать весь комментарий
04.09.2025 18:28 Ответить
В СлужбіБізнесаУкраіни, як і в мусарці, прокурватурах, таких хєрнералів і настаяшчіх палковнікаф, як - "бубєй, хоть хєрам бєй"!
показать весь комментарий
04.09.2025 19:05 Ответить
Ну що тоді казати іншим, якщо генерал СБУ не знає з ким дружить. Тому і процвітає незаконний бізнес. Але мені здається, що генерал інших за дурнів тримає, навіть нормального пояснення вигадувати не став. ПроФФесіонал
показать весь комментарий
04.09.2025 18:29 Ответить
Вся страна знает что "париматч" российская контора а генерал Витюк не знал? СБУ "клеють дурня"
показать весь комментарий
04.09.2025 18:29 Ответить
Паріматч це українці.
показать весь комментарий
04.09.2025 18:44 Ответить
Якщо охоронець власника Parimatch не сказав генералу СБУ, ким він працює - значить він *******, а генерал СБУ - людина ошукана хуліганом.
В нас не правоохоронні органи, а якісь посередники між криміналом і народом.
показать весь комментарий
04.09.2025 18:33 Ответить
Пан Коломієць спортсмен, тренер, я виступав довгий час з різними видами спорту. Ми займалися з ним греко-римською боротьбою. Він був навіть тренером в одному з клубів, за який я виступав. Дуже-дуже давно. Я його вже знаю років 20... колишніх та чинних посадовців СБУ помітили на святкуванні дня народження в компанії, зокрема, кримінального авторитета.
Это значит, что бывший спортсмен и браток стал генералом СБУ, или вы не поняли, эта другое?
показать весь комментарий
04.09.2025 18:36 Ответить
Іншого слова, як повна срака, не придумаєш
показать весь комментарий
04.09.2025 18:41 Ответить
Генерал СБУ Вітюк: Охоронця власника Parimatch знаю вже 20 років. Про його нібито стосунок до грального бізнесу - ніколи не знав. Та ладно!
показать весь комментарий
04.09.2025 18:45 Ответить
а сколько еще букмекерских контор и казино и он-лайн казино на рашу капитал с Украины выкачивают?
показать весь комментарий
04.09.2025 18:48 Ответить
це не той служивий,що на стороні беркута знімав Майдан та Майданівців?
показать весь комментарий
04.09.2025 18:49 Ответить
Генерал СБУ Вітюк у 2014 році знімав розстріли на Майдані з боку "Беркута" як оперативник Служби, - ЗМІ. ВIДЕО

Джерело: https://censor.net/ua/v3485207
показать весь комментарий
04.09.2025 19:14 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2025 18:52 Ответить
От таке СБУ в Україні. Цілий гєнєрал СБУ васькається із Начальником охорони Паримач 20- ть років, а де працює начальник, за 20- ть років так СБУ і не встановило..
показать весь комментарий
04.09.2025 18:56 Ответить
Як казав Станіславський при поганій грі актора -НЕВІРЮ!
показать весь комментарий
04.09.2025 19:14 Ответить
Для человека с мозгами спортсмена это нормальная отмазка. Другой вопрос, что он с такими мозгами в СБУ делает...
показать весь комментарий
04.09.2025 19:32 Ответить
... безсоромна бездіяльність правосуддя
показать весь комментарий
04.09.2025 19:41 Ответить
 
 