Генерал СБУ Витюк: Охранника владельца Parimatch знаю уже 20 лет. О его якобы связи с игорным бизнесом – никогда не знал

1 марта несколько сотрудников СБУ приняли участие в праздновании дня рождения Константина Коломийца, который отвечает за безопасность владельца подсанкционной букмекерской компании "Parimatch" Сергея Портнова. Среди гостей был и бывший руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, которому 4 сентября избирают меру пресечения по делу о незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Об этом он заявил во время судебного заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".

"Конечно знаком, очень давно. Я же там был на дне рождении. По спорту знаком с господином Коломийцем. Господин Коломиец спортсмен, тренер, я выступал долгое время по разным видам спорта. Мы занимались с ним греко-римской борьбой. Он был даже тренером в одном из клубов, за который я выступал. Очень-очень давно. Я его уже знаю лет 20. О его якобы отношении к игорному бизнесу я никогда даже не знал. Ну, узнал, когда вышло уже это интервью. И то там на самом деле не совсем так, насколько я знаю. Человека знаю 20 лет... Ответил на этот вопрос? Может хватит этого? Я достаточно культурно ответил на ваши провокационные вопросы?" - говорит Витюк.

Напомним, Константин Коломиец занимается охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы Parimatch.

Ранее издание "Украинская правда" писало, что, несмотря на то, что компания Parimatch находится под украинскими санкциями, она все еще косвенно работает, маскируясь под сайты-клоны. А сам Коломиец регулярно ездит за границу, в том числе и к владельцу конторы Сергею Портнову, который сейчас находится на Кипре.

В материале рассказывалось, что бывших и действующих должностных лиц СБУ заметили на праздновании дня рождения в компании, в частности, криминального авторитета.

