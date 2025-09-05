РУС
Новости Дело Ильи Витюка
1 356 17

Подозрение генералу СБУ Витюку - это не месть, - директор НАБУ Кривонос

НАБУ и САП прокомментировали подозрение генералу СБУ Витюку

Руководители САП и НАБУ отрицают, что подозрение генералу СБУ Илье Витюку - это месть со стороны антикоррупционных органов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет никакой мести, это бред. Мы не руководствуемся местью", - сказал директор НАБУ Кривонос, комментируя заявление СБУ о том, что расследование Бюро в отношении Витюка является местью за уголовные дела в отношении детективов.

"В 2024 году была регистрация этого факта в другом деле, оно выделено было в отдельное производство. То есть, с апреля 2024 года это производство зарегистрировано", - добавил руководитель САП Александр Клименко.

Также глава САП уточнил, почему именно сейчас было сообщено о подозрении: "Подозрение и материалы о мере пресечения были подготовлены еще до нашей командировки в Лондон".

Также читайте: Генерал СБУ Витюк: Охранника владельца Parimatch знаю уже 20 лет. О его якобы отношении к игорному бизнесу - никогда не знал

Дело Ильи Витюка

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении бригадному генералу Службы безопасности Украины Витюку.

В СБУ воспринимают такие действия, как "месть".

4 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения генералу СБУ Илье Витюку.

Читайте: Есть информация, что со следующей недели будет вручение подозрений отдельным детективам НАБУ, - Кривонос

НАБУ (4565) СБУ (20374) САП (2302) Витюк Илья (26) Кривонос Семен (65) Клименко Александр САП (43)
+6
У цього чесного сбушніка незаконно нажите майно є? Є. Яка ж це помста?
показать весь комментарий
05.09.2025 13:19 Ответить
+3
малюковське фСБУ просто вже настільки зельоноє що меле шо попало
показать весь комментарий
05.09.2025 13:45 Ответить
+3
Може хтось забув , чим і з боку кого займався цей "пригрітий" зеленню " т.зв. Вітюк :

Генерал СБУ Вітюк у 2014 році знімав розстріли на Майдані з боку "Беркута" як оперативник

Служби
показать весь комментарий
05.09.2025 13:55 Ответить
Знімав, а плівки не віддав при рослідуванні вбивст на Майдані. Виконав вказівку Татарова не віддавати. Хто захищає цього покидька сама такаж почвара. Тут треба політичне крило СБУ копняками гнати зі служби.
показать весь комментарий
05.09.2025 14:12 Ответить
Да розпочнеться ЖАБАГАДЮКІНСЬК!!!!
Я побіг за попкорном.....
показать весь комментарий
05.09.2025 13:21 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2025 13:21 Ответить
дитячі ігри дорослих...
показать весь комментарий
05.09.2025 13:25 Ответить
Вони образилися, тому що їх не запросили на ту днюху до співробітника казіно, тоді можливо було все обставити як сумісну операцію по викриттю грального бізнесу.
показать весь комментарий
05.09.2025 13:28 Ответить
СБУ ко всему подходит со своими мерками.
показать весь комментарий
05.09.2025 13:31 Ответить
дєрьмаковськими зельоними з ОПи ))
показать весь комментарий
05.09.2025 13:46 Ответить
ну да, "вірю" що це не помста. Цілий рік справі щось заважало почати рух... І ось на небокраї зійшлися зірочки в один ряд... Збирали компромат на усіх для якоїсь невідомої мети. Але хочеш не хочеш - компромат є. Так що спостерігаємо за жабогадюкінгом.
=========
Якщо справу закриють - домовились.
Якщо буде рішення на користь СБУ - до жабогадюкінгу підключився зеленський і ОП.
Якщо буде рішення на користь НАБУ - то ми просрали перемогу у війні над москалями і втечу зеленського і шобли за кордон.
показать весь комментарий
05.09.2025 13:47 Ответить
"Генерал" кривонос хоч один день був на фронті за всю війну?
показать весь комментарий
05.09.2025 13:51 Ответить
Цікаво хто цьому кабінетному хенералу квартири підкинув? От негідники))
показать весь комментарий
05.09.2025 14:14 Ответить
Це просто спроба схопити злодія за руку...
показать весь комментарий
05.09.2025 14:57 Ответить
зина- откуда бабло? пусть витюк ответит и в тогда или параша или извинения
показать весь комментарий
05.09.2025 15:09 Ответить
 
 