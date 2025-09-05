Подозрение генералу СБУ Витюку - это не месть, - директор НАБУ Кривонос
Руководители САП и НАБУ отрицают, что подозрение генералу СБУ Илье Витюку - это месть со стороны антикоррупционных органов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нет никакой мести, это бред. Мы не руководствуемся местью", - сказал директор НАБУ Кривонос, комментируя заявление СБУ о том, что расследование Бюро в отношении Витюка является местью за уголовные дела в отношении детективов.
"В 2024 году была регистрация этого факта в другом деле, оно выделено было в отдельное производство. То есть, с апреля 2024 года это производство зарегистрировано", - добавил руководитель САП Александр Клименко.
Также глава САП уточнил, почему именно сейчас было сообщено о подозрении: "Подозрение и материалы о мере пресечения были подготовлены еще до нашей командировки в Лондон".
Дело Ильи Витюка
Ранее сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении бригадному генералу Службы безопасности Украины Витюку.
В СБУ воспринимают такие действия, как "месть".
4 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения генералу СБУ Илье Витюку.
Генерал СБУ Вітюк у 2014 році знімав розстріли на Майдані з боку "Беркута" як оперативник
