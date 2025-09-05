Подозрение генералу СБУ Витюку - это не месть, - директор НАБУ Кривонос

Руководители САП и НАБУ отрицают, что подозрение генералу СБУ Илье Витюку - это месть со стороны антикоррупционных органов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет никакой мести, это бред. Мы не руководствуемся местью", - сказал директор НАБУ Кривонос, комментируя заявление СБУ о том, что расследование Бюро в отношении Витюка является местью за уголовные дела в отношении детективов.

"В 2024 году была регистрация этого факта в другом деле, оно выделено было в отдельное производство. То есть, с апреля 2024 года это производство зарегистрировано", - добавил руководитель САП Александр Клименко.

Также глава САП уточнил, почему именно сейчас было сообщено о подозрении: "Подозрение и материалы о мере пресечения были подготовлены еще до нашей командировки в Лондон".

Также читайте: Генерал СБУ Витюк: Охранника владельца Parimatch знаю уже 20 лет. О его якобы отношении к игорному бизнесу - никогда не знал

Дело Ильи Витюка

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении бригадному генералу Службы безопасности Украины Витюку.

В СБУ воспринимают такие действия, как "месть".

4 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения генералу СБУ Илье Витюку.

Читайте: Есть информация, что со следующей недели будет вручение подозрений отдельным детективам НАБУ, - Кривонос