ВАКС избрал меру пресечения генералу СБУ Витюку - залог 9 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения генералу СБУ Илье Витюку.

Мера пресечения в виде залога - 9 млн 84 тыс. грн.

Срок действия обязанностей до 4 ноября 2025 года.

На Витюка возложили такие обязанности:

прибывать по первому требованию детективов НАБУ;

сообщать детективам НАБУ, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с рядом лиц;

сдать документы, дающие право на выезд за границу;

Что говорил прокурор во время заседания?

Витюку сообщили о подозрении в незаконном обогащении, а именно в приобретении им в собственность в 2023 году квартиры, стоимость которой значительно превышает законные доходы его семьи, а также декларирование этой квартиры по заниженной стоимости и декларирование доходов его жены, которые якобы подтверждают законность приобретения квартиры, сказал прокурор Виталий Кравец.

Речь идет о декларациях за 2022-2023 годы, которые были поданы в 2024 году.

Витюк задекларировал квартиру стоимостью 12 830 000 грн, НАБУ и САП утверждают, что стоимость не соответствует рыночной. Эксперт оценил рыночную стоимость квартиры на момент покупки (декабрь 2023 года) в 18 649 000 гривен, утверждает прокурор САП.

В предыдущем документе за октябрь 2023 года риелтор указала цену, которая составляет $600 тыс., то есть 22 200 000 гривен.

Контактировала с риелтором жена Витюка. На сайтах по продаже недвижимости указывалась цена именно в $600 тыс.

Впоследствии в предыдущем договоре, по словам прокурора, изменили цену на 21 405 000 грн, поскольку имела место скидка в $10 тыс. Далее была приписка, что по соглашению сторон оценочная стоимость квартиры составит лишь 12 698 000 грн (350 тыс. долларов США).

"То есть можем утверждать, что еще до заключения окончательного договора купли-продажи, почему-то начались принимать меры к тому, чтобы скрыть истинную цену этой квартиры", - отметил он.

1 ноября 2023 года жена Витюка заявила риелтору, что квартиру будут оформлять на нее.

"Подозреваемый предоставил своей жене на приобретение квартиры ... путем покупки в общую совместную собственность", - отметил прокурор.

По словам прокурора, после окончания ВУЗа работал исключительно в СБУ, все его официально доходы связаны с СБУ. Относительно жены Витюка - она нигде не работала до 2022 года. В 2022 году она зарегистрировалась как ФОП, ее доходы связаны с этим.

Детективы установили, что по состоянию на 5 декабря 2023 года разница в доходах и расходах супругов Витюк составляла минус 1 692 00 гривен. Эту разницу подозреваемому не инкриминируют. Однако это свидетельствует, что они не могли приобрести квартиру за полную стоимость.

Доходы госпожи Витюк как ФОП в 2022 году составили 9,5 млн грн, в 2023, до приобретения квартиры, доходы составили 13,5 млн грн. Именно доходом в 13,5 млн грн обосновывалась цена в 12,8 млн грн, предполагает прокурор.

Что говорила защита?

Защита обратила внимание, что в переписке жены и риелтора Илья Витюк упоминается только один раз.

Адвокат также сказал, что у защиты есть результаты трех экспертиз по стоимости жилья, которая составляет 12,8 млн грн.

"Все эти экспертизы дают или подтверждают близкую стоимость к той стоимости, за которую была приобретена квартира. А некоторые экспертные учреждения устанавливают вилку - от и до. Соответственно данная вилка полностью совпадает", - пояснил защитник.

"У нас есть 4 экспертизы, подтверждающие реальную рыночную стоимость, за которую была приобретена квартира. У стороны обвинения - только одна, к которой очень много вопросов и ее трудно использовать как какое-то доказательство. У нас есть судебная экспертиза по поводу отсутствия нарушений каких-либо в части доходов, расходов, доходов. Нет фактов, которые бы ставили под сомнение нехватку денежных средств или какие-то нарушения финансовой дисциплины в расходах или доходах.

У нас есть 2 экономические экспертизы различных учреждений и аудит, которые проверили ФОП Витюк с контрагентами. Полностью расписано, куда поступали средства. Первая проводилась под вопросом отношения денежных средств, которые получила Юлия Владимировна (жена Витюка. - Ред.) от Мельника к железной дороге (речь идет о деле о коррупции на закупке кабелей для "Укрзализныци", в котором фигурирует другой экс-чиновник СБУ и экс-советник ОП Артем Шило. - Ред.). Было исследовано и установлено, что никакого отношения нет.

Вторая экспертиза подтвердила вывод аудита, установила отсутствие признаков фиктивности, риск факторов и т.д.", - добавил адвокат.

Также защитник не понимает, почему обвинение просит залог в 42 млн грн.

Заявление Витюка на суде

"В целом я считаю, что такая практика произвольного подхода, это мое мнение, к подозрениям и непривлечение в дальнейшем к ответственности детективов, прокуроров, продолжится, то мы просто придем к правовому нигилизму. В тексте есть обвинение меня, нет ни одного доказательства субъективной стороны по подаче ложных сведений, нет ни одного доказательства, что я якобы организовывал фиктивную деятельность жены. Нет ни одного доказательства, что я знал о стоимости квартиры. И именно я получил это подозрение", - отметил Витюк.

По словам генерала СБУ, есть аудит и государственная экономическая экспертиза, но ее не учитывают.

"То есть и финансово-хозяйственная деятельность жены подтверждена экспертизами и аудитом, и по ценам мы обращались в различные учреждения. ... Все эти материалы приобщены. Здесь - ничего документального, кроме домысла детектива, отсутствует", - подчеркнул он.

Также Витюк заявил, что не знаком с криминальным авторитетом Умкой, что якобы могло бы ему позволить влиять на участников дела.

Дело Ильи Витюка

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении бригадному генералу Службы безопасности Украины Витюку.

В СБУ воспринимают такие действия, как "месть".

В апреле 2024 года журналисты "Слидсто.Инфо" обнародовали материал, в котором рассказали, что жена главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру на столичном Печерске. Рыночная цена такого жилья - 21,5 миллиона гривен. Официальной зарплаты чиновника на такое жилье не хватило бы. Зато его жена после назначения Витюка руководителем департамента СБУ зарегистрировала ФОП и начала получать значительные средства. Так, в 2022 году женщина заработала 9,4 миллиона гривен и 13,4 млн грн - в 2023 году. Но какие именно услуги она предоставляет, неизвестно.

Мать чиновника, которая работает врачом, также владеет недвижимостью в киевских ЖК. Рыночная стоимость квартир по курсу на момент покупки более 4 миллионов гривен.

Через два дня после публикации журналисты сообщили, что, по их мнению, СБУ использовала работников ТЦК для вручения повестки журналисту "Слидство.Инфо" Шульгату из-за его расследования об имуществе семьи генерала Витюка. В частности, указания работникам ТЦК не то чтобы давали подчиненные Витюка в СБУ, утверждают журналисты программы.

После этого председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин после встречи с председателем СБУ Малюком заявил, что тот дал понять, что ситуация с повесткой журналисту не останется без внимания.

В конце концов, глава СБУ Василий Малюк отстранил Витюка от исполнения должностных обязанностей руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. В пресс-центре СБУ утверждали, что Витюк на время проведения проверки будет проходить службу в подразделении возглавляемого им департамента, который выполняет оборонные задачи непосредственно на фронте совместно с ЦСО "А". А 1 мая президент Зеленский уволил Илью Витюка с должности начальника Департамента.

Однако недавно Илью Витюка заметили на мероприятии, которое посвятили развитию РЭБ в Вооруженных Силах Украины. Фото с Витюком в вышиванке на своей странице в фейсбуке обнародовала одна из участниц мероприятия. Но когда вокруг фото разгорелся скандал, сообщение удалили.

Также журналисты "Слідства.Інфо" установили, что генерал СБУ Витюк снимал расстрелы на Майдане со стороны "Беркута" как оперативник службы. Информацию об этом "Слідству.Інфо" подтвердили в офисе Генпрокурора, а также бывший руководитель департамента расследований преступлений Майдана Сергей Горбатюк. Позже видео было удалено из сети.

