ВАКС обрав запобіжний захід генералу СБУ Вітюку - застава 9 млн грн

Справа генерала СБУ Вітюка. Обрано запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Іллі Вітюку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Суддя Маркіян Галабала задовольнив клопотання САП частково. Запобіжний захід у вигляді застави - 9 млн 84 тис. грн.

Термін дії обов'язків до 4 листопада 2025 року.

На Вітюка поклали такі обов'язки:

  • прибувати на першу вимогу детективів НАБУ;
  • повідомляти детективів НАБУ, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • утримуватися від спілкування з низкою осіб;
  • здати документи, що надають право на виїзд за кордон;

Що казав прокурор під час засідання?

Вітюку повідомили про підозру у незаконному збагаченні, а саме в набутті ним у власність у 2023 році квартири, вартість якої значно перевищує законні доходи його родини, а також декларування цієї квартири за заниженою вартістю та декларування доходів його дружини, які нібито підтверджують законність придбання квартири, сказав прокурор Віталій Кравець.

Йдеться про декларації за 2022-2023 роки, які було подано в 2024 році.

Вітюк задекларував квартиру вартістю 12 830 000 грн, НАБУ та САП стверджують, що вартість не відповідає ринковій. Експерт оцінив ринкову вартість квартири на момент купівлі (грудень 2023 року) у 18 649 000 гривень, стверджує прокурор САП.

У попередньому документі за жовтень 2023 року рієлторка вказала ціну, яка становить $600 тис., тобто 22 200 000 гривень.

Читайте: Квартира за 20 мільйонів під час війни: НАЗК не знайшло порушень у статках родини екскерівника департаменту СБУ Вітюка

Контактувала із рієлторкою дружина Вітюка. На сайтах з продажу нерухомості вказувалася ціна саме у $600 тис. 

Згодом у попередньому договорі, за словами прокурора, змінили ціну на 21 405 000 грн, оскільки мала місце знижка у $10 тис. Далі була приписка, що за згодою сторін оціночна вартість квартири складатиме лише 12 698 000 грн (350 тис. доларів США).

"Тобто можемо стверджувати, що ще до укладення остаточного договору купівлі-продажу, чомусь почалися вживати заходи до того, щоб приховати справжню ціну цієї квартири", - зазначив він.

1 листопада 2023 року дружина Вітюка заявила рієлтору, що квартиру оформлюватимуть на неї. 

Дивіться також: Генерал СБУ Вітюк у 2014 році знімав розстріли на Майдані з боку "Беркута" як оперативник Служби, - ЗМІ. ВIДЕО

"Підозрюваний надав своїй дружині на придбання квартири ... шляхом купівлі у спільну сумісну власність", - зазначив прокурор.

За словами прокурора, після закінчення ВНЗ працював виключно в СБУ, всі його офіційно доходи пов'язані з СБУ. Щодо дружини Вітюка - вона ніде не працювала до 2022 року. У 2022 році вона зареєструвалася як ФОП, її доходи пов'язані із цим.

Детективи встановили, що станом на 5 грудня 2023 року різниця у доходах та витратах подружжя Вітюк становила мінус 1 692 00 гривень. Цю різницю підозрюваному не інкримінують. Проте це свідчить, що вони не могли придбати квартиру за повну вартість. 

Доходи пані Вітюк як ФОП у 2022 році склали 9,5 млн грн, у 2023, до придбання квартири, доходи склали 13,5 млн грн. Саме доходом у 13,5 млн грн обґрунтовувалася ціна у 12,8 млн грн, припускає прокурор.

Що казав захист?

Захист звернув увагу, що в листуванні дружини та рієлтора Ілля Вітюк згадується лише один раз. 

Адвокат також сказав, що у захисту є результати трьох експертиз щодо вартості житла, яка становить 12,8 млн грн.

"Всі ці експертизи дають або підтверджують близьку вартість до тієї вартості, за яку було придбано квартира. А деякі експертні установи установлюють вилку - від та до. Відповідно дана вилка повністю збігається", - пояснив захисник.

"У нас є 4 експертизи, які підтверджують реальну ринкову вартість, за яку було придбано квартиру. У сторони обвинувачення - лише одна, до якої дуже багато питань і її важко використовувати як якийсь доказ. У нас є судова експертиза з приводу відсутності порушень будь-яких в частині доходів, витрат, прибутків. Немає фактів, які б ставили під сумнів брак грошових коштів чи якісь порушення фінансової дисципліни у видатках чи доходах. 

У нас є 2 економічні експертизи різних установ та аудит, які перевірили ФОП Вітюк з контрагентами. Повністю розписано, куди надходили кошти. Перша проводилася під питанням відношення грошових коштів, які отримала Юлія Володимирівна (дружина Вітюка. - Ред.) від Мельника до залізниці (йдеться про справу щодо корупції на закупівлі кабелів для "Укрзалізниці", у якій фігурує інший експосадовець СБУ та ексрадник ОП Артем Шило. - Ред.). Було досліджено та встановлено, що ніякого відношення немає.

Друга експертиза підтвердила висновок аудиту, встановила відсутність ознак фіктивності, ризик факторів тощо", - додав адвокат.

Також захисник не розуміє, чому обвинувачення просить заставу у 42 млн грн.

Заява Вітюка на суді

"Загалом я вважаю, що така практика свавільного підходу, це моя думка, до підозр і непритягнення в подальшому до відповідальності детективів, прокурорів, продовжиться, то ми просто прийдемо до правового нігілізму. В тексті є обвинувачення мене, немає жодного доказу суб'єктивної сторони по подачі неправдивих відомостей, немає жодного доказу, що я нібито організовував фіктивну діяльність дружини. Немає жодного доказу, що я знав про вартість квартири. І саме я отримав цю підозру", - зазначив Вітюк.

За словами генерала СБУ, є аудит та державна економічна експертиза, але її не враховують.

"Тобто і фінансово-господарська діяльність дружини підтверджена експертизами та аудитом, і по цінах ми зверталися до різних установ. ... Всі ці матеріали долучено. Тут - ніякого документального, крім домислу детектива, відсутні", - наголосив він.

Також Вітюк заявив, що не знайомий із кримінальним авторитетом Умкою, що нібито могло б йому дозволити впливати на учасників справи.

Справа Іллі Вітюка

Раніше повідомлялось, що НАБУ та САП повідомили про підозру бригадному генералу Служби безпеки України Вітюку.

У СБУ сприймають такі дії, як "помсту".

У квітні 2024 року журналісти "Слідсто.Інфо" оприлюднили матеріал, в якому розповіли, що дружина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру на столичному Печерську. Ринкова ціна такого житла – 21,5 мільйона гривень. Офіційної зарплати посадовця на таке житло не вистачило б. Натомість його дружина після призначення Вітюка керівником департаменту СБУ зареєструвала ФОП і почала отримувати значні кошти. Так, у 2022 році жінка заробила 9,4 мільйона гривень та 13,4 млн грн - у 2023 році. Але які саме послуги вона надає, невідомо.

Мати посадовця, яка працює лікаркою, також володіє нерухомістю у київських ЖК. Ринкова вартість квартир по курсу на момент купівлі понад 4 мільйони гривень.

Через два дні після публікації журналісти повідомили, що, на їхню думку, СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту "Слідство.Інфо" Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка. Зокрема, вказівки працівникам ТЦК нібто давали підлеглі Вітюка у СБУ, стверджують журналісти програми.

Після цього голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин після зустрічі з головою СБУ Малюком заявив, що той дав зрозуміти, що ситуація з повісткою журналісту не залишиться без уваги.

Зрештою, голова СБУ Василь Малюк відсторонив Вітюка від виконання посадових обов’язків керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. У пресцентрі СБУ стверджували, що Вітюк на час проведення перевірки проходитиме службу у підрозділі очолюваного ним департаменту, який виконує оборонні завдання безпосередньо на фронті спільно з ЦСО "А". А 1 травня президент Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту.

Однак нещодавно Іллю Вітюка помітили на заході, який присвятили розвитку РЕБ у Збройних Силах України. Фото з Вітюком у вишиванці на своїй сторінці у фейсбуці оприлюднила одна з учасниць заходу. Та коли довкола фото розгорівся скандал, допис видалили.

Також журналісти "Слідства.Інфо" встановили, що генерал СБУ Вітюк знімав розстріли на Майдані з боку "Беркуту" як оперативник служби. Інформацію про це "Слідству.Інфо" підтвердили в офісі Генпрокурора, а також колишній керівник департаменту розслідувань злочинів Майдану Сергій Горбатюк. Пізніше відео було видалено з мережі.

Читайте: Політичне СБУ бреше, коли переконує, що підозра генералу Вітюку - це помста НАБУ, - Шабунін

+4
Ця почвара стояла біля Беркуту і фільмувала ними розстріли протестувальників на Майдані. Плівки не віддав слідству, сказавши, що їх у нього украли в тренажорному залі. Татаров за це його продвинув по службі і дав можливість красти. Це все, що треба знати про нашу владу. Гундосий завів ригів до ОПи. Тому все так і стільки жертв.
показати весь коментар
04.09.2025 19:00 Відповісти
+3
Доходи це не прибуток . Має ще бути витратна частина . В чесних бізнесів прибуток 10-25 % від доходу . Що там продавала дружина Вітюка - наркоту ,що в неї майже 100 % рентабельність ?
показати весь коментар
04.09.2025 18:46 Відповісти
+1
marvel
показати весь коментар
04.09.2025 19:02 Відповісти
Повітря! Воно надзвичайно рентабельне у генералльськиих жінок.
показати весь коментар
04.09.2025 19:07 Відповісти
Зато " ухилянта" сразу за грати без "внесення застави". Хотя в этой стране так толком нет определения кто такой "ухилянт"? Вот отец трех детей он ухилянт? Или инвалид он ухилянт? Или человек признанный ВЛК НЕПРИДАТНЫМ он УХИЛЯНТ? Или человек имеющий отсрочку или бронь ОН УХИЛЯНТ?
показати весь коментар
04.09.2025 18:53 Відповісти
Вже рік пройшов,в все залишилось на рівні підозри і суд продовжив утримання ще на два місяці-виходить,що залізних доказів набу немає,є лише хиткі,які розбиваються захистом.
Означає,що і набу партачить,як і всі інші силові.Як тут не згадати,як дбр напередодні вторгнення приїхало у ракетні частини і вилучило клістрони з ракет,без яких ракета-сліпа ракета.
А Вітюк керував кібербезпекою при сбу і його так льогко протаранили,ніби кіберзброя ворога-компютерні ігри.
показати весь коментар
04.09.2025 18:56 Відповісти
У нас теперь "ухилянтов" "НАЗНАЧАЮТ" а не смотрят на законы
показати весь коментар
04.09.2025 18:57 Відповісти
Виявляється, у полковника Рюмшина, який воював на фронті, статки більші ніж у цілого генерала, який кошмарив бізнес у тилу. 🤔 І ще виявилося, що звинувачення, взятті зі стелі потребують більше застави, ніж очевиднч корупція. Воно і правильно, бо чоловік на волі легко спростує звинувачення зі стелі. А корупціонеру гроші треба, щоб покарання вникнути. Одне спробую спрогнозувати, що раз наші судді вважають полковників багатшими за цілих генералів, відоме прислів'я звучатиме так: нема такого генерала, який не мріяв би бути розжалуваним у полковники.
показати весь коментар
04.09.2025 19:06 Відповісти
Ворюг з вищих щаблів керівництва потрібно показово судити по максимальних строках та максимальних сумах застави. Щоб інші дивились та боялись красти.
А тут навпаки- вкрав 50 млн -застава 9 млн. Крадіть і далі.
Хто буде за таку державу воювати?

показати весь коментар
04.09.2025 19:08 Відповісти
Дєрмак розвів корупцію з Гундосим разом.
показати весь коментар
04.09.2025 19:13 Відповісти
та для тещі, або ж коханки - це пара центів карманних деньйох! впевнений, що на цьогорічному різдвяному ярмарку, біля віденьського ратхаусу, я можу зтискнутись з ним писком до писка!! просто наші писки нам обом не знайомі!! ))
показати весь коментар
04.09.2025 19:15 Відповісти
 
 