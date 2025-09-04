ВАКС обрав запобіжний захід генералу СБУ Вітюку - застава 9 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Іллі Вітюку.

Суддя Маркіян Галабала задовольнив клопотання САП частково. Запобіжний захід у вигляді застави - 9 млн 84 тис. грн.

Термін дії обов'язків до 4 листопада 2025 року.

На Вітюка поклали такі обов'язки:

прибувати на першу вимогу детективів НАБУ;

повідомляти детективів НАБУ, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з низкою осіб;

здати документи, що надають право на виїзд за кордон;

Що казав прокурор під час засідання?

Вітюку повідомили про підозру у незаконному збагаченні, а саме в набутті ним у власність у 2023 році квартири, вартість якої значно перевищує законні доходи його родини, а також декларування цієї квартири за заниженою вартістю та декларування доходів його дружини, які нібито підтверджують законність придбання квартири, сказав прокурор Віталій Кравець.

Йдеться про декларації за 2022-2023 роки, які було подано в 2024 році.

Вітюк задекларував квартиру вартістю 12 830 000 грн, НАБУ та САП стверджують, що вартість не відповідає ринковій. Експерт оцінив ринкову вартість квартири на момент купівлі (грудень 2023 року) у 18 649 000 гривень, стверджує прокурор САП.

У попередньому документі за жовтень 2023 року рієлторка вказала ціну, яка становить $600 тис., тобто 22 200 000 гривень.

Контактувала із рієлторкою дружина Вітюка. На сайтах з продажу нерухомості вказувалася ціна саме у $600 тис.

Згодом у попередньому договорі, за словами прокурора, змінили ціну на 21 405 000 грн, оскільки мала місце знижка у $10 тис. Далі була приписка, що за згодою сторін оціночна вартість квартири складатиме лише 12 698 000 грн (350 тис. доларів США).

"Тобто можемо стверджувати, що ще до укладення остаточного договору купівлі-продажу, чомусь почалися вживати заходи до того, щоб приховати справжню ціну цієї квартири", - зазначив він.

1 листопада 2023 року дружина Вітюка заявила рієлтору, що квартиру оформлюватимуть на неї.

"Підозрюваний надав своїй дружині на придбання квартири ... шляхом купівлі у спільну сумісну власність", - зазначив прокурор.

За словами прокурора, після закінчення ВНЗ працював виключно в СБУ, всі його офіційно доходи пов'язані з СБУ. Щодо дружини Вітюка - вона ніде не працювала до 2022 року. У 2022 році вона зареєструвалася як ФОП, її доходи пов'язані із цим.

Детективи встановили, що станом на 5 грудня 2023 року різниця у доходах та витратах подружжя Вітюк становила мінус 1 692 00 гривень. Цю різницю підозрюваному не інкримінують. Проте це свідчить, що вони не могли придбати квартиру за повну вартість.

Доходи пані Вітюк як ФОП у 2022 році склали 9,5 млн грн, у 2023, до придбання квартири, доходи склали 13,5 млн грн. Саме доходом у 13,5 млн грн обґрунтовувалася ціна у 12,8 млн грн, припускає прокурор.

Що казав захист?

Захист звернув увагу, що в листуванні дружини та рієлтора Ілля Вітюк згадується лише один раз.

Адвокат також сказав, що у захисту є результати трьох експертиз щодо вартості житла, яка становить 12,8 млн грн.

"Всі ці експертизи дають або підтверджують близьку вартість до тієї вартості, за яку було придбано квартира. А деякі експертні установи установлюють вилку - від та до. Відповідно дана вилка повністю збігається", - пояснив захисник.

"У нас є 4 експертизи, які підтверджують реальну ринкову вартість, за яку було придбано квартиру. У сторони обвинувачення - лише одна, до якої дуже багато питань і її важко використовувати як якийсь доказ. У нас є судова експертиза з приводу відсутності порушень будь-яких в частині доходів, витрат, прибутків. Немає фактів, які б ставили під сумнів брак грошових коштів чи якісь порушення фінансової дисципліни у видатках чи доходах.

У нас є 2 економічні експертизи різних установ та аудит, які перевірили ФОП Вітюк з контрагентами. Повністю розписано, куди надходили кошти. Перша проводилася під питанням відношення грошових коштів, які отримала Юлія Володимирівна (дружина Вітюка. - Ред.) від Мельника до залізниці (йдеться про справу щодо корупції на закупівлі кабелів для "Укрзалізниці", у якій фігурує інший експосадовець СБУ та ексрадник ОП Артем Шило. - Ред.). Було досліджено та встановлено, що ніякого відношення немає.

Друга експертиза підтвердила висновок аудиту, встановила відсутність ознак фіктивності, ризик факторів тощо", - додав адвокат.

Також захисник не розуміє, чому обвинувачення просить заставу у 42 млн грн.

Заява Вітюка на суді

"Загалом я вважаю, що така практика свавільного підходу, це моя думка, до підозр і непритягнення в подальшому до відповідальності детективів, прокурорів, продовжиться, то ми просто прийдемо до правового нігілізму. В тексті є обвинувачення мене, немає жодного доказу суб'єктивної сторони по подачі неправдивих відомостей, немає жодного доказу, що я нібито організовував фіктивну діяльність дружини. Немає жодного доказу, що я знав про вартість квартири. І саме я отримав цю підозру", - зазначив Вітюк.

За словами генерала СБУ, є аудит та державна економічна експертиза, але її не враховують.

"Тобто і фінансово-господарська діяльність дружини підтверджена експертизами та аудитом, і по цінах ми зверталися до різних установ. ... Всі ці матеріали долучено. Тут - ніякого документального, крім домислу детектива, відсутні", - наголосив він.

Також Вітюк заявив, що не знайомий із кримінальним авторитетом Умкою, що нібито могло б йому дозволити впливати на учасників справи.

Справа Іллі Вітюка

Раніше повідомлялось, що НАБУ та САП повідомили про підозру бригадному генералу Служби безпеки України Вітюку.

У СБУ сприймають такі дії, як "помсту".

У квітні 2024 року журналісти "Слідсто.Інфо" оприлюднили матеріал, в якому розповіли, що дружина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру на столичному Печерську. Ринкова ціна такого житла – 21,5 мільйона гривень. Офіційної зарплати посадовця на таке житло не вистачило б. Натомість його дружина після призначення Вітюка керівником департаменту СБУ зареєструвала ФОП і почала отримувати значні кошти. Так, у 2022 році жінка заробила 9,4 мільйона гривень та 13,4 млн грн - у 2023 році. Але які саме послуги вона надає, невідомо.

Мати посадовця, яка працює лікаркою, також володіє нерухомістю у київських ЖК. Ринкова вартість квартир по курсу на момент купівлі понад 4 мільйони гривень.

Через два дні після публікації журналісти повідомили, що, на їхню думку, СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту "Слідство.Інфо" Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка. Зокрема, вказівки працівникам ТЦК нібто давали підлеглі Вітюка у СБУ, стверджують журналісти програми.

Після цього голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин після зустрічі з головою СБУ Малюком заявив, що той дав зрозуміти, що ситуація з повісткою журналісту не залишиться без уваги.

Зрештою, голова СБУ Василь Малюк відсторонив Вітюка від виконання посадових обов’язків керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. У пресцентрі СБУ стверджували, що Вітюк на час проведення перевірки проходитиме службу у підрозділі очолюваного ним департаменту, який виконує оборонні завдання безпосередньо на фронті спільно з ЦСО "А". А 1 травня президент Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту.

Однак нещодавно Іллю Вітюка помітили на заході, який присвятили розвитку РЕБ у Збройних Силах України. Фото з Вітюком у вишиванці на своїй сторінці у фейсбуці оприлюднила одна з учасниць заходу. Та коли довкола фото розгорівся скандал, допис видалили.

Також журналісти "Слідства.Інфо" встановили, що генерал СБУ Вітюк знімав розстріли на Майдані з боку "Беркуту" як оперативник служби. Інформацію про це "Слідству.Інфо" підтвердили в офісі Генпрокурора, а також колишній керівник департаменту розслідувань злочинів Майдану Сергій Горбатюк. Пізніше відео було видалено з мережі.

