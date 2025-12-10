Суд отпустил детектива НАБУ Гусарова под домашний арест

Шевченковский райсуд изменил меру пресечения детективу НАБУ Виктору Гусарову с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Решение принял судья Владимир Бугиль.

Читайте: Дело нардепа Христенко передали в суд. Возможно, это подготовка к новой атаке на НАБУ и САП, - ЦПК

"Прокурор сегодня подал ходатайство об изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест.



Что интересно, еще три дня назад прокуроры Кравченко настаивали на том, что только содержание под стражей способно предотвратить риски. А уже сегодня, после совещания с СБУ утром, мнение прокуроров резко изменилось", - отметили в ЦПК.

Адвокаты просили о ночном домашнем аресте или личном обязательстве, ведь у Гусарова самого проблемы со здоровьем, как и у его маленькой дочери, которой предстоит операция.

Гусарова содержали в СИЗО с 22 июля, то есть 142 дня.

Читайте: Шабунин показал условия содержания в камере СИЗО детектива НАБУ Магамедрасулова. ФОТО

Что предшествовало

Напомним, СБУ подозревает детектива НАБУ в госизмене. По версии следствия, Гусаров якобы собирал и передавал спецслужбам врага данные правоохранителей и других граждан, которые брал из закрытой базы данных.

Причем инкриминируемые события касаются 2012-2015 годов, когда Гусаров еще не работал в НАБУ.

Данные якобы получал Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя Управления охраны Януковича. На момент переписки он не был государственным изменником и фактически переписка происходила между двумя госслужащими.

При этом во время совместной проверки никаких доказательств того, что сотрудник НАБУ знал о связях представителя УДО со спецслужбами РФ, не обнаружили.

Это подтвердил лично представитель СБУ. Однако, несмотря на все это, детектива НАБУ все еще продолжают держать под стражей.

В августе 2025 года Апелляционный суд оставил под стражей сотрудника НАБУ Виктора Гусарова, которого подозревают в государственной измене.

Читайте также: Миндича объявят в международный розыск, - директор НАБУ Кривонос